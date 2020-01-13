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Все про:катування (186) Донбас (12923) полонені (724) найманці РФ (949) Чуйкова Марина (1)

 Я молилася, щоб мене розстріляли, - звільнена з полону найманців РФ Чуйкова розповіла про катування й насильство

Звільнена з полону найманців РФ мешканка Горлівки Марина Чуйкова, яка повернулася додому в результаті обміну, розповіла про пережиті знущання. 48-річна жінка була в полоні майже 2 роки.

Про це вона розповіла в інтерв'ю hromadske, передає Цензор.НЕТ.

"Кинули у підвал, де я була 30 днів. Коли я зайшла у камеру, там не було ні вікон, ні якогось виходу. Клітка зачиняється і дошки, на них матрац. На підлозі стояли два бутлі з кров’ю. І дошки були вимазані у кров. Було видно, що людину, яка перебувала тут напередодні, довго катували і вона справляла малу нужду кров’ю. І видно, що робили перев’язки. Можливо, був поранений. Я просила їх винести ці банки, але ніхто нічого не виносив, і я з цим спала", - розповіла Чуйкова.

"Перший допит - привели лікаря. Вона мене оглянула і пішла. Вони там зібралися на консиліум і питають: "Що з нею робити?", у відповідь: "Та розстріляйте її". І мене кудись повели на розстріл. В принципі, до СІЗО я увесь час думала, що мене розстріляють. Довго їхали, повезли в ліс. Двоє хлопців, які їхали зі мною ззаду, пристебнули до себе наручниками і заснули. А я шапку так підняла, дивлюсь, у ліс їдемо, місто Єнакієве. Думаю, все. Але ні. Повозили-повозили і повернули назад. Потім мені принесли їжу. Я сказала, що не треба мене годувати, я на розстріл, "Ах, не будеш їсти? Зараз ми тебе покараємо". Палицею по ногах били", - розповіла вона.

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Також, за її словами, карали туалетом: "Туалету в камері не було, тільки коли я ходила митися, можна було сходити в туалет. Виводили двічі - вранці і ввечері".

"Охоронець запалює цигарку і каже: "От я курю, горить цигарка. Якщо не встигнеш зробити свої справи, буде покарання". Поки він палить, ти маєш встигнути сходити в туалет, умитися, привести себе у порядок. Звичайно, ти не встигаєш усе зробити за цей час. Одного разу приходить охоронець і каже: "Ви така хороша жінка, ви мені подобаєтесь, хочу допомогти. Можете митися, скільки забажаєте". Ну, я і розслабилася. Зняла чоботи, умилася - вперше користувалася водою, скільки мені потрібно було. Попрала сукню. На спідню білизну вдягнула пальто. Він повів мене назад, знімає наручники, а поруч у камері ще два чоловіки, і каже їм: "Через те, що жінка довго купалась, ви не підете у туалет". Вони просилися, молили, а він їх так і не повів до туалету", - згадала вона.

"Тільки страх був. Після тих допитів, що проводили, я вже жити не хотіла. Я лежала на цих дошках і молилася не за те, щоб вийти звідти, а за те, щоб мене розстріляли. Я вже уявляла, як мене розстрілюють", - поділилася Чуйкова.

Також Чуйкова розповіла, що відбувалося в СІЗО терористів. "У самій камері було шість людей. Спершу - 16, але це було важко сидіти усі разом: туалет постійно зайнятий, черга. Переважно сиділи наркомани та вбивці. У кожної другої - ВІЛ та гепатит, у кожної п’ятої - туберкульоз. Такий колектив, а користувалися спільними засобами особистої гігієни", - зазначила жінка.

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Українка також розповіла, що чула про сексуальне насильство: "До нас у камеру потрапила жінка, теж за нашою статтею, от над нею знущалися. І струм підключали, і чоловіки ґвалтували. Були погрози й іншим жінкам, але тільки погрози. Зі мною такого не було".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169498
 
   
 Топ коментарі
 
какаяразница под каким памятником ждать любимую девушку (Сталина или Шевченко)...?
Избранные цитаты Зе-идиота...
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Зато в новососсии можно расговаривать на руском языге. Я молилась, чтобы меня расстреляли, - освобожденная из плена наемников РФ Чуйкова рассказала о пытках и насилии - Цензор.НЕТ 7018
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Какие же они уроды- эти малоросы. Видать фашизм в крови у кацапов, а лишняя хромосома блокирует разум.
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сектанты, вы такие же упоротые, как и любители русского мира
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Прочитав "ЭТО", не могу понять, зачем, зачем Вам Донбасс вместе с его патриотами? О каком статусе может идти речь, о какой амнистии? Зеленский за амнистию - его родителей и родителей его команды в подвалы Донбасса.....
Мне думается нужно построить стену, забыть и идти вперед! Все остальное спекуляции....
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Донбасс - украинская земля, оккупированная врагами. Врагов надо изгнать или уничтожить.
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Предлагаю вам встать с дивана и на личном примере показать как изгонять и уничтожать врагов! А как же интеграция с Европой, а НАТО, а движение к цивилизованному миру, как? Кто вам даст уничтожать? Отожгите, а мы посмотрим.
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Можно конкретнее? Вот встал я с дивана. Что дальше?
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А мирное население сыны ,мужья и жены которых против ВСУ воюют кто будут,если враги то почти 2 ляма жителей ты сам утилизировать будешь ?
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ага полтора ляма взять и изгнать,типа как при Сталине татар крымских?Ты это предлагаешь?
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Ты бредишь, что ли? Там столько оккупантов нет.
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Я так то другой национальности,а кацап это кто не знаю
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Ломаченку такого по телеящику не показують.
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Виборці Вови -оманського, прагнуть об'єднання з орло, щоб на власній шкірі, та шкірі своїх дітей відчути цей "мордорський мір" і роботу його "поліції". За це й голосували
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Хто ця жінка? Військова, партизан, доброволець, підпільниця? Яке відношення вона має до полону? Де її орден за мужню боротьбу з окупантами? Чи вона цивільна жертва терористичної організації? Тоді вона покрутиться тут і назад у Горлівку, у полон.
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А у нас до сих пор не то что граница не закрыта, даже визового режима с ними нет. Поезда Одесса-Москва ходят, россияне к нам свободно ездят... Это ж то же самое, что сидеть, как описано, с туберкулёзниками вместе... Почему у нации отсутствует инстинкт самосохранения?
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Прочитав - жах !!!
Чим не спадкоємці ВЧК-НКВД-КГБ-ФСБ ?
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це робили не спадкоємці, а виродки, які ходили і жили поруч з нею.
так працює росіска пропаганда -перетворює людей на агресивне бидло.
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Какая разніца... Проста нужна пєрєстать стрєлять і здацца !!!
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И что, кому-то еще, вслед за Сивохой, Пристайкой и Моникой, захотелось после прочтения "ментально сближаться" с этими уродами?!
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Мы же все "украинцы".. мы же "братья", Нужно только "перестать стрелять".., всеобщая амнистия ( хрен им ) Не можем вернуть силой, значит забор , колючая проволока и минные поля, При захвате таких вот "служак" высшая мера социальной защиты , как говаривали раньше.
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А не боишься что с той стороны еще веселее придумают?Хотя ты же в тепле и твои родные не собираются под обстрелами в окопах жить.А насчет проволоки и забора уже проходили при кролике,денег нема
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Для ОРДИЛО в Україні може бути тільки один особливий статус: на 5-10 років ніяких виборів, виявлення і покарання русофашистів, всі колаборанти позбавляються права голоса і можливості переселятися вглиб країни, заборона на посади в держслужбі і системі освіти. Це так по мінімуму
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