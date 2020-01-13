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Все про:НАТО (2215) ракети (534) Росія (14737) Столтенберг Єнс (448)

 Збираємося працювати над системами ППО та ПРО, - Столтенберг про заходи щодо захисту від російських ракет

Генсек Альянсу зазначив, що НАТО збирається працювати над системами ППО та ПРО.

НАТО збирається в 2020 році відреагувати на розміщення Росією ракет 9М729 комплексом заходів оборонної спрямованості. Про це в ніч на 13 січня заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Що стосується ракет 9М729, то ми (як відповідь. - Ред.) збираємося працювати над системами ППО та ПРО, над звичайним озброєнням, над зміцненням стану бойової готовності та прискореною тривогою в разі запусків", - сказав Столтенберг. За його словами, країни НАТО вже погодили відповідні заходи.

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Столтенберг знову підкреслив, що розміщення 9М729 є порушенням умов ДРСМД.

"Це частина російської стратегії інвестувати в сучасні технології - в тому числі і сучасну ядерну зброю", - зазначив глава альянсу.

Він уточнив, що НАТО не збирається відповідати Росії розміщенням власних ракет у Європі.

Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності був підписаний президентом США Рональдом Рейганом і президентом СРСР Михайлом Горбачовим у 1987 році. ДРСМД забороняв Росії та США мати в арсеналі звичайні і ядерні ракети наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів. Раніше Альянс відкинув пропозицію Кремля як таку, що "не варта довіри", оскільки РФ вже розмістила на своїй території ракети 9М729.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169496
 
   
 Топ коментарі
 
В Евросоюзе должна быть сформирована единая политика по беженцам. Как по мне пулеметные расчеты на побережьях и водные мины решили бы вопрос на корню Збираємося працювати над системами ППО та ПРО, - Столтенберг про заходи щодо захисту від російських ракет - Цензор.НЕТ 3156
Эти беженцы должны валить местные режимы, а не бежать в Европу за пособием. Самый простой способ выберает либо трус, либо лентяй!
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Турция уже поработала над системами ПВО и ПРО, пока другие собираются Збираємося працювати над системами ППО та ПРО, - Столтенберг про заходи щодо захисту від російських ракет - Цензор.НЕТ 1088
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Странно однако, США только испытывает новые ракеты сребней дальности, а паРаша уже размещает. Так кто нарушил этот договор первым?
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Долго "собираешься"! Убеждённый плужара!
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Турция уже поработала над системами ПВО и ПРО, пока другие собираются Збираємося працювати над системами ППО та ПРО, - Столтенберг про заходи щодо захисту від російських ракет - Цензор.НЕТ 1088
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оставшись без 35к и с кучей гемороя ,заплатив за то шо никогда ни по чем не стреляло?
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Странно однако, США только испытывает новые ракеты сребней дальности, а паРаша уже размещает. Так кто нарушил этот договор первым?
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В том же Иране, например, система ПВО работает как часы. Нету разницы томагавк летит или боинг Збираємося працювати над системами ППО та ПРО, - Столтенберг про заходи щодо захисту від російських ракет - Цензор.НЕТ 2913
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ТОР это оружие поля боя . Был разработан когда танковые колонны за 21 день должны были дойти до Атлантики . В составе танкового наступления двигались ТОРы в автоматическом режиме , с приоритетами например : низкоскоростная мало высотная - вертолет, далее штурмовик , крылатая ракета и т.д. На все про-все 7 секунд , свой -чужой и выстрел .
Преступлением является применение оружия поля боя , для обороны объектов и не закрытие неба , если вы включили ТОРы .
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если куйло вместе с асадом и аяталой погонят беженцов(пару лямов для хаоса) в европу то до жопы твоё пво и про...
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В Евросоюзе должна быть сформирована единая политика по беженцам. Как по мне пулеметные расчеты на побережьях и водные мины решили бы вопрос на корню Збираємося працювати над системами ППО та ПРО, - Столтенберг про заходи щодо захисту від російських ракет - Цензор.НЕТ 3156
Эти беженцы должны валить местные режимы, а не бежать в Европу за пособием. Самый простой способ выберает либо трус, либо лентяй!
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По "томагавкам" стрелять из С-400, слишком накладно, хватает и РЭБ. Это показала Сирия
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lUce po svojim streliai S-400 polucajetsia v Siriji kogda sbyli svoj samoliot.Problema v tom sto S-400 nevydet F-35 i streliajet kuda jej udobnej Збираємося працювати над системами ППО та ПРО, - Столтенберг про заходи щодо захисту від російських ракет - Цензор.НЕТ 7169
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Снимки воронок от Томагавков на аєродромах видели все,а вот валяющуюся ракету положеную рєбом не видел никто,о чем ты блеешь,укуреный секелевым?
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У Украиньі есть уникальная возможность заставить РФ переключится с наступательньіх ракет на ПРО : нужно испьітать свои ракетьі средней дальности.
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Трамп снова вспомнил "украинское вмешательство" в выборы в США...странно где у нас находиться штаб по выбору Президента США,наверное в какой то заброшенной ядерно пусковой ракетной шахте под управлением ФСБ? Шахты нужно вторично по взрывать.
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Трамп - больной ублюдок и лакей путлера.
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Eti NATO xoteli kupit s Izraelia dlia oxrany vojenix Irake i Afganistane no tak i nekupili.Збираємося працювати над системами ППО та ПРО, - Столтенберг про заходи щодо захисту від російських ракет - Цензор.НЕТ 1267
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Eti protiv Iskanderov azerbaidzan xotel kupit,no im neprodali.V Izraele oni pocti vse raketi zbyvajet sto ix obstrelivajet s Siriji
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Litva takije kupili NASAMS2 v etom godu uze polucyt,teper testirujetЗбираємося працювати над системами ППО та ПРО, - Столтенберг про заходи щодо захисту від російських ракет - Цензор.НЕТ 5850
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Найкращий засіб ПРО це глубокая озабочєнность
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