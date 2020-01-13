 Збираємося працювати над системами ППО та ПРО, - Столтенберг про заходи щодо захисту від російських ракет

НАТО збирається в 2020 році відреагувати на розміщення Росією ракет 9М729 комплексом заходів оборонної спрямованості. Про це в ніч на 13 січня заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Що стосується ракет 9М729, то ми (як відповідь. - Ред.) збираємося працювати над системами ППО та ПРО, над звичайним озброєнням, над зміцненням стану бойової готовності та прискореною тривогою в разі запусків", - сказав Столтенберг. За його словами, країни НАТО вже погодили відповідні заходи.

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Столтенберг знову підкреслив, що розміщення 9М729 є порушенням умов ДРСМД.

"Це частина російської стратегії інвестувати в сучасні технології - в тому числі і сучасну ядерну зброю", - зазначив глава альянсу.

Він уточнив, що НАТО не збирається відповідати Росії розміщенням власних ракет у Європі.

Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності був підписаний президентом США Рональдом Рейганом і президентом СРСР Михайлом Горбачовим у 1987 році. ДРСМД забороняв Росії та США мати в арсеналі звичайні і ядерні ракети наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів. Раніше Альянс відкинув пропозицію Кремля як таку, що "не варта довіри", оскільки РФ вже розмістила на своїй території ракети 9М729.