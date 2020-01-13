 Це неприйнятно, - глава МЗС Австрії Шалленберг про санкції проти "Північного потоку-2"

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми відкидаємо екстериторіальний ефект санкцій. Це неприйнятно", - заявив австрійський міністр, коментуючи введені Сполученими Штатами санкції проти фірм, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2" дном Балтійського моря в обхід України.
На переконання Шалленберга, американські санкції "залучені не проти того проєкту", оскільки "Північний потік-2" покликаний "сприяти диверсифікації енергопостачання".
"Гарантовано, що "Північний потік-2" не зачіпає інтереси України. Американці не приховували, що виступають проти "Північного потоку-2" з міркувань економічної політики", - заявив глава МЗС Австрії.
Коментуючи твердження про те, що США хочуть продавати свій зріджений газ, Шалленберг заявив, що "Європа має інші інтереси".
За його словами, Європа та США "належать до однієї сім’ї цінностей", але не можна жити, використовуючи методи, як 30 років тому: "Світ став багатополярним. У власних інтересах ЄС краще зважити свої можливості – від торгівлі та оборони до політики розвитку".
"Стійкий мир у Європі тільки з Росією, а не проти Росії. Австрія завжди виступала за збереження діалогу, навіть якщо ми відкидаємо анексію Криму всупереч міжнародному праву і війну на сході України", - заявив він, коментуючи питання про те, чи правильним є заклик президента Франції до зближення між Європою і Росією.
На думку австрійського міністра, Росія є "важливим партнером у Європі".
При цьому журналіст вказав на те, що Росія, можливо, стоїть за масштабною атакою на IТ-систему МЗС Австрії, на що Шалленберг заявив, що це поки лише "медійні припущення", однак, коли буде точно встановлено походження атаки, то Австрія "відреагує належним чином".
Правда в тому, що РФ не має зовсім ніяких технологій та Обладнаня для закінчення будівництва ПП2. Без іноземних компаній цей проект не закінчити. Купити це Обладнаня вони не можуть, бо діють Санкціі. А іноземні компаніі будувати не будуть, бо це автоматично значить сварка з урядом США і ніякого більше міжнародного бізнесу. Тому і верещать друзі Кремля, бо для них самих головне особисте БАБЛО, а не принципи та інтереси власноі держави.
"Правда в тому, що РФ не має зовсім ніяких технологій та Обладнаня для закінчення будівництва ПП2. "
Це неправда, в них є судно-трубоукладчик для завершення будівництва, але це відкладає реалізацію проекту на 2-3 квартали. З іншого боку закінчення прокладки морської ділянки не значить запуску обхідного маршруту, адже паралельно йде побудова суходільного продовження до чеського кордону, й вона і так мала тривати ще кілька місяців.
А стосовно "судна-трубоукладника", то по-перше воно виговлено не в РФ (це що до запасних частин, ремонту та ін.), по-друге: воно на Далекому сході. Плисти та плисти. Ще десять раз поламається, та і США можуть накласти санкції (якщо уже не наклали) на порти, де будуть обслуговувати це судно. Варіантів досталь
Інакше він би не палив так своїх креатур/агентів ....)
предлагаю вначале обратить свой взор на украинских депутатов и чиновников, которые вполне откровенно отстаивают интересы страны- оккупанта.
Хотят торговать напрямую электроэнергией и газом и не просто хотят, а уже принимают соответствующие законы.... Это же происходит, здесь и сейчас в Украине.
А вас беспокоят "англосаксы" ))))
Вы мне напоминаете одного больного, который не вытягивая сигарету из рта, все ищет причины своей болезни, хотя врачи ему четко обьяснили что причина его болезни -- табакокурение.... Но он в упор ее не замечает и не воспринимает. Ваш пост чем то похож....
Елена Кудренко
Одно из заблуждений, а если точнее - ложных заявлений тех, кто пришел во власть на волне "хайпа" (они это слово любят) - то, что предыдущая власть "ничего не делала". В частности, Европа сама нам помогала, а не МЫ этого добивались. И не наша дипломатическая служба, набирающее силу лобби и последовательная позиция влияли на поставки нам вооружения, санкции на Россию и многое другое. И то, что мы там никому не нужны, и не нужно нам стучаться в закрытые двери (это говорилось в студии 1+1 тогда еще кандидатом в президенты). Тут, конечно, одно другое вытесняет, ведь по логике: как Европа могла нам просто так помогать. если она закрыла для нас двери? Кому-то было не "западло" стучаться, как сказал бы рядовой артист Квартала 95.
Сегодня никто никуда не стучится, и поэтому госпожа Меркель спокойно занимается своими делами. Ее больше не осаждают представители Украины с просьбами, предложениями, требованиями учесть наши интересы - она с облегчением увидела, что Украина на высшем официальном уровне производит некие странные, по сути, движения. Это россияне называют оттепелью в наших с ними отношениях, ну а мы называем вещи своими именами: зрада, то бишь предательство национальных интересов. Меркель что? "Вам больше не надо - ну так я займусь соблюдением своих интересов, а немцы преспокойно вернутся к бизнесу с РФ."
Есть ощущение сегодня, что мы не защищены, причем не только в военном плане, но и экономическом. Я понимаю, что при должной "оттепели" россияне достроят свои потоки правдами и неправдами, и однажды и я, и мои дети увидят совсем другую угрозу - когда никакая ГТС Украину страховать не будет, а газ из России будет бить струйкой (скорее всего более тонкой, ведь мир перестраивается на другие источники) в обход нашей страны. Так вот делается это при соучастии нашего президента, который "пришел на один срок", но напороть боков может на все будущие поколения. Так что там с Меркель и российским газом? Почему она не в Киеве, или почему хотя бы украинский президент не в Берлине? "Попередники" в этом плане работали как кони, благодаря чему с Украиной считались, и украинский интерес нередко задавал тон многим международным событиям.
Сейчас это похоже на футбольный матч, когда мы на трибунах исходим криком "да играй же!", "забивай гол!", противник наступает, а наша команда с капитаном - полнейшие профаны.
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