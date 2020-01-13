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Все про:Австрія (207) Росія (14737) Північний потік (439) Шалленберг Александер (1)

 Це неприйнятно, - глава МЗС Австрії Шалленберг про санкції проти "Північного потоку-2"

Австрія відкидає екстериторіальний ефект санкцій США проти російського проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми відкидаємо екстериторіальний ефект санкцій. Це неприйнятно", - заявив австрійський міністр, коментуючи введені Сполученими Штатами санкції проти фірм, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2" дном Балтійського моря в обхід України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Північний потік-2" легітимізовано новим законодавством ЄС, потрібно довести його до кінця, - Меркель

На переконання Шалленберга, американські санкції "залучені не проти того проєкту", оскільки "Північний потік-2" покликаний "сприяти диверсифікації енергопостачання".

"Гарантовано, що "Північний потік-2" не зачіпає інтереси України. Американці не приховували, що виступають проти "Північного потоку-2" з міркувань економічної політики", - заявив глава МЗС Австрії.

Коментуючи твердження про те, що США хочуть продавати свій зріджений газ, Шалленберг заявив, що "Європа має інші інтереси".

За його словами, Європа та США "належать до однієї сім’ї цінностей", але не можна жити, використовуючи методи, як 30 років тому: "Світ став багатополярним. У власних інтересах ЄС краще зважити свої можливості – від торгівлі та оборони до політики розвитку".

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"Стійкий мир у Європі тільки з Росією, а не проти Росії. Австрія завжди виступала за збереження діалогу, навіть якщо ми відкидаємо анексію Криму всупереч міжнародному праву і війну на сході України", - заявив він, коментуючи питання про те, чи правильним є заклик президента Франції до зближення між Європою і Росією.

На думку австрійського міністра, Росія є "важливим партнером у Європі".

При цьому журналіст вказав на те, що Росія, можливо, стоїть за масштабною атакою на IТ-систему МЗС Австрії, на що Шалленберг заявив, що це поки лише "медійні припущення", однак, коли буде точно встановлено походження атаки, то Австрія "відреагує належним чином".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169495
 
 
 Топ коментарі
 
а вот ещё вслед заГерманией почитатели куйла подтянулись......
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Що ж... Якщо українці втомилися воювати за свою свободу- чому європейці мають нести збитки?
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Американці мають силу та можливості робити те що ім заманеться та захищати своі економічні інтереси як ім заманеться. Американський долар є основною валютою міжнародноі торгівлі. Не євро, не рубль чи юань, а саме долар. Американці контролюють всі без винятку міжнародні транзакції в доларах. От і весь принцип екстереторіальності. Кожна компанія, яка оперує на міжнародному ринку залежить від доларів США, читай від американського уряду, щоб там не скиглили інші.

Правда в тому, що РФ не має зовсім ніяких технологій та Обладнаня для закінчення будівництва ПП2. Без іноземних компаній цей проект не закінчити. Купити це Обладнаня вони не можуть, бо діють Санкціі. А іноземні компаніі будувати не будуть, бо це автоматично значить сварка з урядом США і ніякого більше міжнародного бізнесу. Тому і верещать друзі Кремля, бо для них самих головне особисте БАБЛО, а не принципи та інтереси власноі держави.
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По-перше, будуть амери так видєлуватись, то переходитимуть все більше на євро в міжнародній торгівлі. Не треба розказувати про виняткову роль долара, якщо в валютних резервах центробанків світу не менше 30% є євро, то це свідчить про значне поширення його для розрахунків. По-друге, найбільшими санкціями проти NS-2 є зміни до Газової директиви ЄС та небажання ЄК давати винятки для пуйлопотоку та його продовжень по ЄС.

"Правда в тому, що РФ не має зовсім ніяких технологій та Обладнаня для закінчення будівництва ПП2. "
Це неправда, в них є судно-трубоукладчик для завершення будівництва, але це відкладає реалізацію проекту на 2-3 квартали. З іншого боку закінчення прокладки морської ділянки не значить запуску обхідного маршруту, адже паралельно йде побудова суходільного продовження до чеського кордону, й вона і так мала тривати ще кілька місяців.
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До чого тут євро-долар? Санкції США до компаній, що будують газогін. А США - величезний ринок, який заради Путіна не хочуть губити. От і все.
А стосовно "судна-трубоукладника", то по-перше воно виговлено не в РФ (це що до запасних частин, ремонту та ін.), по-друге: воно на Далекому сході. Плисти та плисти. Ще десять раз поламається, та і США можуть накласти санкції (якщо уже не наклали) на порти, де будуть обслуговувати це судно. Варіантів досталь
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Или клиент Штази (теперь на крючке у КГБ), или просто полезный идиот.
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Или просто человек, думающий о своей стране, а не об Украине. Принцип - каждый сам себя везет.
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Считаю, если вашему дякулу на*рать на это, то почему Европа должна отставать? Был бы Пэдро, наверняка порвал бы их. Но выж устали, так смотрите сватов....
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Вже півстоліття платять і нічого їх не клюнуло, навіщо австріякам змінювати спосіб дій?
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А новоиспечённый министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг с Путиным сидроль уже отчубучил?
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шлюхенбергер у своєму стилі, Усі хвойди **************!!
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Был такой Вальтер Шеленберг, начальник шестого управления(внешней разведки).


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На фото всего лишь штурмбаннфюрер (майор) СД. Это он?
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До другої світової - герб Австрії двоголовий орел. Зараз - одногол із серпом і молотом у лапах. Совпаденіє - не знаю чим і думати.
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Країна, керівнитво якої готове до чергового аншлюсу, і не має значення ким. Типу, "а какая разница"
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"Це неприйнятно, - глава МЗС Австрії Шалленберг про санкції проти "Північного потоку-2"- Чи знав про це стариган Мюллер -подумав Штірліц? Це неприйнятно, - глава МЗС Австрії Шалленберг про санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3444 Це неприйнятно, - глава МЗС Австрії Шалленберг про санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3444 Це неприйнятно, - глава МЗС Австрії Шалленберг про санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3444
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А приемлимо ли годами не выдавать правосудию США международного мошенника Фирташа?
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- Идемте, Штирлиц, к Шелленбергу, он щас раскажет нам про северный поток :
Це неприйнятно, - глава МЗС Австрії Шалленберг про санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4725
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Ой, глава МИД Австрии Шалленберг, коли російські танки підуть на Австрію за гроші, які Австрія платить Імперії Зла, то кого будете звертатися? Знову до США?
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А це точно трапиться під час його перебування на посаді? Чи лише з ймовірністю 50% очікування зустрічі білявки з динозавром?
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Н-да , файно ***** це хвіст прижало !

Інакше він би не палив так своїх креатур/агентів ....)
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Можно сказать Кацапстану спасибо, за то что своей неуемной жадность и наглостью он вывел на чистую воду эскадры продажных политиков, латентных фашистов и других мракобесов. Целые страны позорятся и позорятся не могут отмыться от фашистского прошлого: Германия, Австрия Венгрия, Сербия и т.д. а еще у Макрона и Израиля тоже рыло в пушку. Скандинавы и англосаксы рулят остальные страны надо перезагружать их гражданам и это рано или поздно произойдет
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@ Целые страны позорятся и позорятся@

предлагаю вначале обратить свой взор на украинских депутатов и чиновников, которые вполне откровенно отстаивают интересы страны- оккупанта.
Хотят торговать напрямую электроэнергией и газом и не просто хотят, а уже принимают соответствующие законы.... Это же происходит, здесь и сейчас в Украине.
А вас беспокоят "англосаксы" ))))
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Вот судят по стилистике именно вас беспокоят англосаксы и их хронические успехи, что типично для русского мира кстати. И вообще не понимаю зачем вы сюда ответили, пост не про украинских депутатов, про которых всем мы писали уже по тысяче раз. Дан приказ защищать подельников Рашки?
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Те. австрийцы сволочи а украинские госслужащие, напрямую совершая преступления против Украины, но они "свои сукины дети" -- это мы уже привыкли ., пускай дальше открыто работают на рф, так?

Вы мне напоминаете одного больного, который не вытягивая сигарету из рта, все ищет причины своей болезни, хотя врачи ему четко обьяснили что причина его болезни -- табакокурение.... Но он в упор ее не замечает и не воспринимает. Ваш пост чем то похож....
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...австрияки, они ведь исторические, потомственные гниды те еще....воевать сами уже лет 100+, как не не пробовали, под зонтиком нейтралитета, а по сути, под натовским, спрятались надежно и второй аншлюс думают не грозит и казаки венский вальс отплясывать больше на улицах и площадях не станут, и Адик на танках с крестами больше не заедет)....Да если только амеры забьют на Эуропу, такое начнется, что и австриякам мало не покажется...Бесноватый, Адик 2-ой, с серпом и молотом, уже появился, аншлюсы вовсю идут.. амеры вот только в Эуропе сдерживают чертилу болотную, давно был бы иначе уже в Лиссабоне, как и обьявлял о мечте этой своей.. Расея, не от Волги и до Енисея, а от Владика и до Лиссабона, лет 20 еще назад......и май 45-го тогда, австриячкам и прочим. Гретхен и Лизхен, детским садом бы показался.... Це неприйнятно, - глава МЗС Австрії Шалленберг про санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 328..
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Звичайно неприпустимо. Бо США за рахунок своеї економіки стримує ворога росію і їх сателітів терористичні організації Хамас, Іділ та інші, росія збиває своїми ракетами пажажирські літаки і зрівнює із землею міста в Сірії, а німці і австріяки хочуть дешевого, вонючого російського газу. Молодці.
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Зеленский "пришел на один срок", а напорол на все будущие поколения

Елена Кудренко

Одно из заблуждений, а если точнее - ложных заявлений тех, кто пришел во власть на волне "хайпа" (они это слово любят) - то, что предыдущая власть "ничего не делала". В частности, Европа сама нам помогала, а не МЫ этого добивались. И не наша дипломатическая служба, набирающее силу лобби и последовательная позиция влияли на поставки нам вооружения, санкции на Россию и многое другое. И то, что мы там никому не нужны, и не нужно нам стучаться в закрытые двери (это говорилось в студии 1+1 тогда еще кандидатом в президенты). Тут, конечно, одно другое вытесняет, ведь по логике: как Европа могла нам просто так помогать. если она закрыла для нас двери? Кому-то было не "западло" стучаться, как сказал бы рядовой артист Квартала 95.
Сегодня никто никуда не стучится, и поэтому госпожа Меркель спокойно занимается своими делами. Ее больше не осаждают представители Украины с просьбами, предложениями, требованиями учесть наши интересы - она с облегчением увидела, что Украина на высшем официальном уровне производит некие странные, по сути, движения. Это россияне называют оттепелью в наших с ними отношениях, ну а мы называем вещи своими именами: зрада, то бишь предательство национальных интересов. Меркель что? "Вам больше не надо - ну так я займусь соблюдением своих интересов, а немцы преспокойно вернутся к бизнесу с РФ."
Есть ощущение сегодня, что мы не защищены, причем не только в военном плане, но и экономическом. Я понимаю, что при должной "оттепели" россияне достроят свои потоки правдами и неправдами, и однажды и я, и мои дети увидят совсем другую угрозу - когда никакая ГТС Украину страховать не будет, а газ из России будет бить струйкой (скорее всего более тонкой, ведь мир перестраивается на другие источники) в обход нашей страны. Так вот делается это при соучастии нашего президента, который "пришел на один срок", но напороть боков может на все будущие поколения. Так что там с Меркель и российским газом? Почему она не в Киеве, или почему хотя бы украинский президент не в Берлине? "Попередники" в этом плане работали как кони, благодаря чему с Украиной считались, и украинский интерес нередко задавал тон многим международным событиям.
Сейчас это похоже на футбольный матч, когда мы на трибунах исходим криком "да играй же!", "забивай гол!", противник наступает, а наша команда с капитаном - полнейшие профаны.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=787996015044605&set=a.112696222574591&type=3
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"Устойчивый мир в Европе только с Россией, а не против России. Австрия всегда выступала за сохранение диалога, даже если мы отвергаем аннексию Крыма вопреки международному праву и войну на востоке Украины"- беспринципность, как она есть.
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в странах где есть сбербанк федерашки как маркер вот такая вот фигня Це неприйнятно, - глава МЗС Австрії Шалленберг про санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1924 мои наблюдения
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