 Це неприйнятно, - глава МЗС Австрії Шалленберг про санкції проти "Північного потоку-2"

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми відкидаємо екстериторіальний ефект санкцій. Це неприйнятно", - заявив австрійський міністр, коментуючи введені Сполученими Штатами санкції проти фірм, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2" дном Балтійського моря в обхід України.

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На переконання Шалленберга, американські санкції "залучені не проти того проєкту", оскільки "Північний потік-2" покликаний "сприяти диверсифікації енергопостачання".

"Гарантовано, що "Північний потік-2" не зачіпає інтереси України. Американці не приховували, що виступають проти "Північного потоку-2" з міркувань економічної політики", - заявив глава МЗС Австрії.

Коментуючи твердження про те, що США хочуть продавати свій зріджений газ, Шалленберг заявив, що "Європа має інші інтереси".

За його словами, Європа та США "належать до однієї сім’ї цінностей", але не можна жити, використовуючи методи, як 30 років тому: "Світ став багатополярним. У власних інтересах ЄС краще зважити свої можливості – від торгівлі та оборони до політики розвитку".

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"Стійкий мир у Європі тільки з Росією, а не проти Росії. Австрія завжди виступала за збереження діалогу, навіть якщо ми відкидаємо анексію Криму всупереч міжнародному праву і війну на сході України", - заявив він, коментуючи питання про те, чи правильним є заклик президента Франції до зближення між Європою і Росією.

На думку австрійського міністра, Росія є "важливим партнером у Європі".

При цьому журналіст вказав на те, що Росія, можливо, стоїть за масштабною атакою на IТ-систему МЗС Австрії, на що Шалленберг заявив, що це поки лише "медійні припущення", однак, коли буде точно встановлено походження атаки, то Австрія "відреагує належним чином".