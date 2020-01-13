 Найманці РФ за добу 4 рази обстрілювали позиції українських воїнів, застосовували 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 07:00 13 січня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"Один обстріл по наших позиціях відкривався у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", а саме: поряд з Водяним – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Три обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", а саме: поблизу населеного пункту Новотошківське – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 7 мін; поруч з Оріховим – з 82-мм мінометів - 19 мін, а також автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Травневого – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у звіті.

Учора, 12 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат з нашого боку немає.