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 Найманці РФ за добу 4 рази обстрілювали позиції українських воїнів, застосовували 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

12 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 07:00 13 січня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"Один обстріл по наших позиціях відкривався у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", а саме: поряд з Водяним – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Три обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", а саме: поблизу населеного пункту Новотошківське – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 7 мін; поруч з Оріховим – з 82-мм мінометів - 19 мін, а також автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Травневого – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у звіті.

Учора, 12 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат з нашого боку немає.

Найманці РФ за добу 4 рази обстрілювали позиції українських воїнів, застосовували 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169494
 
 
 Топ коментарі
 
Украине нужна военная агитация, а не СМИ вражеские - эти 112,newsone, zik, и.т.д. Это СМИ которые работают в Украине на врага и проводят PSYOP против населения Украины и хотят полностью деморализовать сопротивлению народ Украины! Поют про иллюзорный мир, который наделен на самом деле не свойством мира, а свойством белого флага и поражения и порабощения в становление вассалами врага и чтобы не сопротивлялись врагу, когда его войска войдут. В воюющей стране должна на полную работать военная пропаганда!!! Поднятие патриотизма и боевого духа! СМИ должны де деморализовать, а наоборот воодушевлять! И культуру нужно привлекать на создание музыки поднимающей дух, постеров призывающих защищать родину, фильмов патриотических и качественно сделанных и пропаганда военная должна на полную катушку работать и т.д. и т.п.
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Война не закончиться никогда, если не готовить Армию к захвату территорий, которые под оккупацией! И нужно проводить психологические операции, чтобы население было готово встречать и помогать Украинской Армии! Для этого нужно использовать СМИ всех видов и тв и интернета и газеты и листовки дронами скидывать и т.д. И когда в РФ начнется кризис и какие то заворушки, а они готовятся в ближайшее время, то Украина должна таким моментом воспользоваться, чтобы быстро захватить Донбасс и Крым! И это должно происходить мгновенно! не года и не месяцы на это и не недели, а максимум дни! Все должно быть тщательно подготовлено и продумано и когда наступит момент, то все должно произойти очень быстро!
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Бойовики розмістили зенітну установку біля ділянки розведення військ у Станиці Луганській-
Проросійські бойовики розмістили поблизу зі Станицею Луганською зенітну установку ЗУ-23. Зброя розміщення трохи південніше краю ділянки розведення військ.

Зенітну установку 9 січня зафіксував безпілотний літальний апарат спостерігачів, зазначається у звіті спостережної місії ОБСЄ.
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Зенелох розвів війська і українців, кацапські мутанти продовжують стріляти, пора в Ростов.
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! дохлий москаль-гарний москаль...!!
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Украине нужна военная агитация, а не СМИ вражеские - эти 112,newsone, zik, и.т.д. Это СМИ которые работают в Украине на врага и проводят PSYOP против населения Украины и хотят полностью деморализовать сопротивлению народ Украины! Поют про иллюзорный мир, который наделен на самом деле не свойством мира, а свойством белого флага и поражения и порабощения в становление вассалами врага и чтобы не сопротивлялись врагу, когда его войска войдут. В воюющей стране должна на полную работать военная пропаганда!!! Поднятие патриотизма и боевого духа! СМИ должны де деморализовать, а наоборот воодушевлять! И культуру нужно привлекать на создание музыки поднимающей дух, постеров призывающих защищать родину, фильмов патриотических и качественно сделанных и пропаганда военная должна на полную катушку работать и т.д. и т.п.
 показати весь коментар
 
 
Война не закончиться никогда, если не готовить Армию к захвату территорий, которые под оккупацией! И нужно проводить психологические операции, чтобы население было готово встречать и помогать Украинской Армии! Для этого нужно использовать СМИ всех видов и тв и интернета и газеты и листовки дронами скидывать и т.д. И когда в РФ начнется кризис и какие то заворушки, а они готовятся в ближайшее время, то Украина должна таким моментом воспользоваться, чтобы быстро захватить Донбасс и Крым! И это должно происходить мгновенно! не года и не месяцы на это и не недели, а максимум дни! Все должно быть тщательно подготовлено и продумано и когда наступит момент, то все должно произойти очень быстро!
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Шмаркля сегодня будет "скорбить" или он снова на отдыхе?

Найманці РФ за добу 4 рази обстрілювали позиції українських воїнів, застосовували 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8428
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Я вже давно "сводкам" нашего штаба не верю, вже як і кацапам. Бо зараз вони повідомили, що все окей, а шпиталі приймають поранених, які через день-два вмирають. Показуха і створювання ситуації в СМІ, що війна закінчилась.
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