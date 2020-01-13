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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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 Канада вимагатиме притягнення до відповідальності всіх винних у катастрофі літака МАУ, - Трюдо

Канада вимагатиме притягнення до відповідальності тих, хто винен в аварії літака Міжнародних авіаліній України (МАУ) в Ірані, заявив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо.

"Ця трагедія не мала статися, і я хочу запевнити вас, що ви повністю підтримуєте мене в цей надзвичайно важкий час (...) ви поставили перед нами мету - домагатися справедливості і відповідальності", - сказав Трюдо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він звернувся до присутніх у спортивному залі в Едмонтоні в університеті провінції Альберта, де працювали щонайменше 13 жертв авіакатастрофи.

Також читайте: Канада працюватиме над всебічним розслідуванням причин авіакатастрофи в Ірані, - Трюдо

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки вказують, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ був збитий Іраном. Президент Трамп заявив: "Хтось то на тому боці міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169493
 
 
 Топ коментарі
 
ну и сколько светит янелоху?
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Правильно, канадцы! Рвите сраку "Коломою" и его "Буратине"... А то, пока вы не "придавили яйца" "гаранту", Бубочка "сопли жевал", не зная, что "ляпнуть"...
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Трюдо - НАСТОЯЩИЙ УКРАИНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ! 👍
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Кіль кращий! «Я дуже скорбю..»

https://m.youtube.com/watch?v=gL7Ur4an4Ao&feature=youtu.be
😂🤣😂🤣😂
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за что? я не причем! я отдыхал в это время!Канада будет добиваться привлечения к ответственности всех виновных в крушении самолета МАУ, - Трюдо - Цензор.НЕТ 7757
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Иран,Хезболла,ХАМАС и палестинские не террористы вместе с Сев.Кореей,это основные братаны кремлевских подонков и убийц.ГРУ и ФСБ делают ставку именно на это отребье
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Жуй сопли дальше, беспечный и дурной Запад. Канада будет добиваться привлечения к ответственности всех виновных в крушении самолета МАУ, - Трюдо - Цензор.НЕТ 7409 И получишь иран с ЯО!
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І спасибі Трюдо за захист інтересів України. Видається, що президент, який інтереси України захищає найбільше і найпослідовніше, живе не в Києві, і навіть не в Україні, а в Канаді.
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Спасибо Трюдо! А то Наш чмошник свои функции не выполняет...
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Иранская пощечина. "Расследование" аварии рейса PS752.

Канада будет добиваться привлечения к ответственности всех виновных в крушении самолета МАУ, - Трюдо - Цензор.НЕТ 9694

12 января 2020 года представители иранского МИД официально уведомили украинскую делегацию о том, что в связи с началом работы специализированной комиссии ICAO, а также Конвенции о международной гражданской авиации,положений и процедур, изложенных в документах №9756 AN/965 и других нормативных актах этой организации, нахождение представителей украинской стороны не обусловлено никакими дипломатическими или международными обязательствами республики Иран и является недопустимым вмешательством в работу международных специализированных органов.

Кроме того республика Иран запрещает любое изъятие или перемещение объектов имеющих доказательную ценность для работы международной комиссии ICAO. Иранская сторона напоминает, что расследование этого инцидента проводят соответствующие органы республики Иран и вмешательство и их работу будет расцениваться как покушение на суверенитет государства Иран. Иран безусловно и полностью готов сотрудничать и любыми международными комиссиями или органами которые буду созданы для объективного и профессионального расследования обстоятельств гибели самолета рейса PS752 и готов передать им все материалы расследования и вещественные доказательства собранные им в его расследовании.

В процессе взаимных консультаций выяснилось, что у украинской стороны нет решения о создании государственной комиссии по расследований факта гибели самолета рейса PS752 , украинская делегация не является частью какой либо международной делегации расследующей факт гибели самолета рейса PS752 , украинская сторона не согласовывала с иранской стороной проведение следственных действий по данному факту и не приглашала представителей компетентных органов республики Иран для совместной работы.
Исходя из всего этого иранская сторона попросила украинскую делегацию сдать все находящиеся в ее распоряжении материальные объекты с составлением инвентаризационной описи, представителям ICAO и покинуть зону проведения следственных мероприятий.
P.S. "Украинская делегация состоит из высокопрофессиональных специалистов. Ее работа будет успешной и плодотворной" заявлял секретарь СНБО Данилов.
Мы так и не узнали из кого состояла украинская комиссия, но судя по результатам - высшее руководство страны состоит из бездарей, дилетантов и откровенных лжецов.


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Хм!Нет решения?А что мешает подключить и ввести в состав к тем,у кого есть договор и у кого есть допуск,из иной комиссии,иной страны?Ясно одно-чел фактор.Мало ли что могло быть,с такими зигзагами в таком хаосе.У чела есть допуск к управлению полётами,а у него родню укандонили и все лазки закрыли и всё,что интересанто вокруг и у всех-а вот какие суммы компенсаций большие,ого-го!Бабки-бабками,без них никак в жизни среди кидал,но родню уничтожили и у него одна цель,по-любому-месть и покер,кто и какие ему приказы отдаёт.А таких-полно,особенно на Марсе.За"И на Марсе будут яблони цвести...!".Вмешательство в чужие жизни,попытки влияния на судьбы,использование власти.Хаос.Теория хаоса:взмах мотылька-цунами.
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А ведь их честно предупреждали специалисты, даже пошагово объясняли план действий...
Но зе-команда считала себя самой умной Канада вимагатиме притягнення до відповідальності всіх винних у катастрофі літака МАУ, - Трюдо - Цензор.НЕТ 2819
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Правильно, канадцы! Рвите сраку "Коломою" и его "Буратине"... А то, пока вы не "придавили яйца" "гаранту", Бубочка "сопли жевал", не зная, что "ляпнуть"...
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Трюдо - НАСТОЯЩИЙ УКРАИНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ! 👍
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тем временем зе "Щас позвоню Баканову по поводу этого черта, что он себе позволят"
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Надо начать с плешивого, за то что свой хлам полудуркам продает.
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А наш презик в своем обращении переживал только, чтобы компенсацию выплатили в полном размере. Справеливость нашего маланца не интересует.
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