 "Хотілося б, щоб я був на борту і згорів разом з ними", - глава Корпусу вартових Ісламської революції Саламі вибачився за збитий літак

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це він сказав під час засідання парламенту Ірану.
"Ми припустилися помилки. Деякі наші співвітчизники загинули через нашу помилку, але це було ненавмисно", - сказав Саламі.
Він додав, що розраховує на те, що їм пробачить бог, іранський народ та сім'ї загиблих.
"Хотілося б, щоб я був на борту і згорів разом з ними", - зазначив Саламі.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.
Пройшло без малого 20 років, який зміст махати кулака після бійки. Для всього світу, на жаль, Україна збила той літак.
О расследовании.
Катастрофа стала в момент проведення Бойовий пусків ракет во время спільніх українсько-российских навчань [1] [2] з ППО , Які проходили на підконтрольному России полігоні 31-го дослідного центру Чорноморського флоту Російської Федерации [3] на місі Опук Неподалік міста Керч ( Крим ). Несмотря на ряд проведених слідчіх ЗАХОДІВ та політічніх заяв винні та причини авіакатастрофі Юридично НЕ Встановлені.
За однією з версій, во время Навчальних стрільб з участю ППО України, Які проводять 4 жовтня 2001 року на місі Опук в Криму (31 випробувальний полігон ЧФ РФ, Який знаходиться в управлінні МО РФ ), літак Ty-154 Випадкове опинивсь у центрі передбачуваності сектора обстрілу навчальної цілі и МАВ Близько до неї радіальну ШВИДКІСТЬ, внаслідок чого БУВ Виявлення радаром системи С-200В и взятий за основнову ціль. В условиях нестачі часу й нервовості, спрічіненої прісутністю ВИЩОГО командування та іноземних гостей (зокрема, Головнокомандувачем ВПС РФ Анатолія Корнукова [15]), Оператор С-200В не определена відстань до цілі и «підсвітів» Ту-154 (перебував на відстані 250-300 км) вместо малопомітної навчальної цілі (запущеної з відстані 60 км). Таким чином, Ураження Ту-154 зенітною ракетою стало, швідше за все, наслідком НЕ промаху ракети Повз Навчальна ціль (як іноді стверджується), а явного наведення ракети оператором С-200В на помилковості ідентіфіковану ціль [16] [17] . Персонал комплексу не припускав возможности такого результату стрільбі и не вживу ЗАХОДІВ относительно его Запобігання. Розміри полігону НЕ забезпечувалі безпеки стрільб ЗРК з такою дальністю Ураження.
Збити літак перебував у зоне відповідальності за обслуговування повітряного руху Російської Федерации. Українські органи обслуговування повітряного руху закрили для польотів повітряний простір в межах своєї юрісдікції - до границі зони відповідальності Російської Федерации. МО РФ, маючі всі необхідні дані, возможности та повноваження, які не закрило повітряний простір в межах сектору стрільб на відстані гарантованого Ураження комплексом С-200 [18] .
Во время РОЗГЛЯДУ покличу Сібірськіх авіаліній у 2010-му году делу № 30 / 261-2004, судові ЕКСПЕРТИ Бурцев, Камчатний та Шоколовській у відповідь на питання 12 Сібірськіх Авіаліній як імовірну причину збіття літака назвали збіття літака російською системою ППО:
Відповідь: Експерт малі доступ до Даних фотоконтроль течение усіх років з моменту катастрофи й досі. Бойові РЛС Огляду повітряного простору Постійно проводять впізнавання державної належності всех літаків, відмітки якіх спостерігаються на екранах. Відмітка від літака Ту-154М компании «Сибір» на індікаторі РЛС П-14 (м. Керч) ні разу не мала додаткової відмітки, яка підтверджує відповідь літака на Предложения РЛС. Це однозначно підтверджує, что відповідач державної належності з борту літака НЕ відповідав (чи БУВ вімкнутій, чи БУВ НЕ ПРАЦЕЗДАТНИХ). В ході роботи КОМІСІЇ з Розслідування катастрофи в м. Сочі російські військові НЕ спростовувалі інформацію про ті, что система ППО России на узбережжі Чорного моря працювала по літак
Як виявилось, честі та сміливості відповісти за скоєне в них значно більше, ніж у сусідів.
- Напьёшься, будешь" (с)"
"Когда гроб опускали с могилу, жена даже крикнула:
"Пустите меня к нему!", но в могилу за мужем не пошла, вероятно вспомнив о
пенсии."
Ахахаха
Это все равно как бы Ворошилов поехал к теще в Мюнхен в 41 году на 🎄
Да, Бокалов, совсем не предательство?
(С) Вы все врете на Бомбассе гражданская война!
@hohland_gosdep
🤔
😄
Погано шукаєш. Це вже вчорашня інформація
😂🤣😂🤣😂
Коли росіянам кажеш, що Україна не купувала у росії газ, а купувала в інших європейських країнах, вони кажуть - ні, той газ все одно наш.
Чому?
(С)
@i4n3n2a1
🤔
Дуже просто. Це не теребенькати язиком у ефірі пропогандон-ТБ
☹️
Зеленський не відповів:
- Де він зник з 2 січня і чому самоусунувся від керівництва державою.
- Чому одразу після авіакатастрофи у нас добу не було реакції та президента.
- Чому влада до останнього захищала позицію Ірану та Росії, а не всього цивілізованого світу.
- Чому президент воюючої держави летить на літаку, що прилетів з Москви.
- З ким були переговори в Омані, і чому туди прибув борт Медведчука.
- За який кошт і в яких цілях літав Зеленський до Оману, і чому вся країна дивилася на чергову величезну брехню Офісу президента.
Відповідей немає. Як і немає чіткої аргументації. Як і немає окреслення боротьби за справедливість по збитому літаку.
Є набір слів та обіцянок. Не вірю. Країна не вірить. Ще раз переконуюсь - захищати національні інтереси та безпеку людей НІКОМУ.
"Фаррухру Парса - врач, педагог, первая женщина-министр образования Ирана. В 1963 году Парса была избрана в парламент Ирана и начала писать петиции шаху Пехлеви с просьбой дать иранским женщинам право голоса. В 1968 она стала министром образования.
Во время Иранской революции за отказ покрыть голову платком была арестована и помещена в тюрьму. В вынесенном ей новыми властями приговоре она признавалась виновной в «распространении греха на земле и отрицании Аллаха». В своём последнем письме, адресованном её детям, Парса написала:
«Я - врач, поэтому смерти я не боюсь. Я скорее готова встретить смерть с распростёртыми объятиями, чем жить в позоре, будучи насильно укрытой покрывалом. Я не преклоню колена перед теми, кто ожидает, что я почувствую раскаяние в моей борьбе за равенство мужчин и женщин. Я не готова носить чадру и сделать шаг назад в истории».
8 мая 1980 года она была расстреляна.
Одним из тех, кто требовал казнить эту смелую принципиальную мужественную женщину, был Сулеймани."