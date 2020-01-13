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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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Все про:Іран (365) вибачення (31)

 "Хотілося б, щоб я був на борту і згорів разом з ними", - глава Корпусу вартових Ісламської революції Саламі вибачився за збитий літак

Командувач іранського військово-політичного формування "Корпус вартових Ісламської революції" Хоссейн Саламі вибачився за збитий під Тегераном пасажирський літак МАУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це він сказав під час засідання парламенту Ірану.

"Ми припустилися помилки. Деякі наші співвітчизники загинули через нашу помилку, але це було ненавмисно", - сказав Саламі.

Він додав, що розраховує на те, що їм пробачить бог, іранський народ та сім'ї загиблих.

"Хотілося б, щоб я був на борту і згорів разом з ними", - зазначив Саламі.

Також читайте: МЗС Ірану відкрило гарячу лінію для рідних загиблих в авіакатастрофі

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169492
 
 
 Топ коментарі
 
Извинения маловато будет. Завалишь борт с Хуйлом..и можешь считать что вину искупил.
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Знищення цивільного літака є злочином, а не помилкою. Тому необхідно провести слідство та встановити хто і як це зробив, роль росіян у цьому злочині...
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Не совсем так. Учения были совместными. Пространство обязана была закрывать рашка, так как самолет сбили в их зоне. Вина Украины доказана не была. Ну и кроме того, рашка никого не допустила к месту крушения самолета, обломки не поднимали. Неожиданно, не правда ли? О чем там Кучма договаривался с Хуйлом, никто не знает, но тот самолет Украина не сбивала.
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Извинения маловато будет. Завалишь борт с ******..и можешь считать что вину искупил.
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На крайній випадок може згоріти і сам, запаливши якусь із своїх баз і не покидаючи її.
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Знищення цивільного літака є злочином, а не помилкою. Тому необхідно провести слідство та встановити хто і як це зробив, роль росіян у цьому злочині...
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Звісно, це злочин. І має бути відповідальність за нього. Але Іран не перша країна в світі, яка збиває літак. Україна також потрапляля в таку жахливу ситуацію. Ще за часів Кучми гаша ракета влучила в літак над Чорним морем під час навчань. Покарання, наскільки мені відомо, ніхто не поніс.
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Наша? У нашої ракети об'єктивно не було технічних можливостей долетіти до того літака - відомо, що його було збито - але чиєю саме ракетою - питання. Рашисти самі ані защо не визнають своєї провини.
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Кузьмук тоді проводив навчання і визнав помилку. Та й Кучма також не відхрещувався за збитий Ту-154.

Пройшло без малого 20 років, який зміст махати кулака після бійки. Для всього світу, на жаль, Україна збила той літак.
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Не совсем так. Учения были совместными. Пространство обязана была закрывать рашка, так как самолет сбили в их зоне. Вина Украины доказана не была. Ну и кроме того, рашка никого не допустила к месту крушения самолета, обломки не поднимали. Неожиданно, не правда ли? О чем там Кучма договаривался с ******, никто не знает, но тот самолет Украина не сбивала.
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так збили його кацапи а Кучма взяв відповідальність на себе.

Катастрофа стала в момент проведення Бойовий пусків ракет во время спільніх українсько-российских навчань [1] [2] з ППО , Які проходили на підконтрольному России полігоні 31-го дослідного центру Чорноморського флоту Російської Федерации [3] на місі Опук Неподалік міста Керч ( Крим ). Несмотря на ряд проведених слідчіх ЗАХОДІВ та політічніх заяв винні та причини авіакатастрофі Юридично НЕ Встановлені.

За однією з версій, во время Навчальних стрільб з участю ППО України, Які проводять 4 жовтня 2001 року на місі Опук в Криму (31 випробувальний полігон ЧФ РФ, Який знаходиться в управлінні МО РФ ), літак Ty-154 Випадкове опинивсь у центрі передбачуваності сектора обстрілу навчальної цілі и МАВ Близько до неї радіальну ШВИДКІСТЬ, внаслідок чого БУВ Виявлення радаром системи С-200В и взятий за основнову ціль. В условиях нестачі часу й нервовості, спрічіненої прісутністю ВИЩОГО командування та іноземних гостей (зокрема, Головнокомандувачем ВПС РФ Анатолія Корнукова [15]), Оператор С-200В не определена відстань до цілі и «підсвітів» Ту-154 (перебував на відстані 250-300 км) вместо малопомітної навчальної цілі (запущеної з відстані 60 км). Таким чином, Ураження Ту-154 зенітною ракетою стало, швідше за все, наслідком НЕ промаху ракети Повз Навчальна ціль (як іноді стверджується), а явного наведення ракети оператором С-200В на помилковості ідентіфіковану ціль [16] [17] . Персонал комплексу не припускав возможности такого результату стрільбі и не вживу ЗАХОДІВ относительно его Запобігання. Розміри полігону НЕ забезпечувалі безпеки стрільб ЗРК з такою дальністю Ураження.
Збити літак перебував у зоне відповідальності за обслуговування повітряного руху Російської Федерации. Українські органи обслуговування повітряного руху закрили для польотів повітряний простір в межах своєї юрісдікції - до границі зони відповідальності Російської Федерации. МО РФ, маючі всі необхідні дані, возможности та повноваження, які не закрило повітряний простір в межах сектору стрільб на відстані гарантованого Ураження комплексом С-200 [18] .
Во время РОЗГЛЯДУ покличу Сібірськіх авіаліній у 2010-му году делу № 30 / 261-2004, судові ЕКСПЕРТИ Бурцев, Камчатний та Шоколовській у відповідь на питання 12 Сібірськіх Авіаліній як імовірну причину збіття літака назвали збіття літака російською системою ППО:
Відповідь: Експерт малі доступ до Даних фотоконтроль течение усіх років з моменту катастрофи й досі. Бойові РЛС Огляду повітряного простору Постійно проводять впізнавання державної належності всех літаків, відмітки якіх спостерігаються на екранах. Відмітка від літака Ту-154М компании «Сибір» на індікаторі РЛС П-14 (м. Керч) ні разу не мала додаткової відмітки, яка підтверджує відповідь літака на Предложения РЛС. Це однозначно підтверджує, что відповідач державної належності з борту літака НЕ відповідав (чи БУВ вімкнутій, чи БУВ НЕ ПРАЦЕЗДАТНИХ). В ході роботи КОМІСІЇ з Розслідування катастрофи в м. Сочі російські військові НЕ спростовувалі інформацію про ті, что система ППО России на узбережжі Чорного моря працювала по літак
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Зачем марсиане? Кацапы сбили тот самолет.
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В той день, наші військові не проводили ніяких навчань. Так, вони були на тому полігоні і техніка була розгорнута в бойовому положені. Після того, як збили літак, всю нашу техніку, швидко завантажили на ешалони і вивезли на материк. Кучма, взяв на себе всю відповідальність за дану трагедію і на сьогоднішній день, ми всі розуміємо чому. Це тоді, підорашка, була для нас, "дружнім сусідом", але вже тоді викручувала нам руки.
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То была российская ракета, а Украину вынудили взять на себя вину. И это было легко, учитывая, что Украина на тот момент оставалсь колонией рашки, типа как Беларусь сейчас.
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И тут никто не понесёт!Ведь Иран почему признался-потому что на борту были в основном мусульмане и приказ на сбивание самолёта отдавал незначительный человечек!!!Пишут что ИС должны были сбить самолёт с сотрудниками(и их семьями)эвакуированных европейских и американских посольств,который должен лететь на час позже...но украинский самолёт МАУ оказался невезучим и задержавшись на 50 минут-попал вместо другого самолёта под раздачу!!!!((
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Иранцы в отличие от "братушек" имеют немного чести и достоинства и признались таки за сбитие Боинга. "Братушки" Путлер и Шойгу и большинство россиян никогда не признают своей вины за сбитый Боинг над Донецком, над черным морем ту 154. "Ихтамнет" продолжат дальше убивать украинцев...
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Честь и достоинство проснулись, когда Иран практически припёрли к стенке, где фактаж был непомерным грузом для "альтернативных" версий. Другими словами - врать стало гораздо дороже чем признать правду.
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Та счас..Но в жертву когото назначат..
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Чесно кажучи, думав, що Іран піде шляхом РФ і до останнього не визнаватиме провину. З огляду на ізоляцію та перманентний конфлікт з США, важілів впливу на країну не так й багато.

Як виявилось, честі та сміливості відповісти за скоєне в них значно більше, ніж у сусідів.
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Не визнав би, якби не було стільки загиблих іранців.
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Да нет, у них просто ещё есть остатки мозгов. Когда весь корпус самолёта в дырках, вогнутых внутрь, и все обломки бульдозером не закатаешь, а не допускать международных или украинских экспертов к ним будет выглядеть слишком уж откровенно - у них просто не осталось другого выхода.
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Была бы честь и смелость - признали бы сразу же. Нет же, три дня клялись аллахом, брызгали слюной, что это полностью исключено - хотя сами совершенно точно знали истину... Это честь называется?
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Хотелось бы, чтобы на борту MH17 был Х"йло. Тогда бы и МАУ не было.
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Это такие восточные забавы-cамобичевание на публике.Это политика,фальш,лицемерие и полное пренебрежение к ЧЕРНИ, наша власть не исключение( наша власть даже преуспела в геноциде своего народа).Как выжить пенсионеру за 1600гр.,как выжить молодым людям если эти "ЭЛИТЫ" планомерно уничтожали всю экономику построенную при СССР,взамен не построили ничего,только лишь планомерно грабили и продолжают грабить.Неужели у нас не осталось и капли самоуважения??? Зато зарплаты чиновника начинаются с миллиона-это СМЕРТЬ МОЗГА и СОВЕСТИ...
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Молодим вижити дуже просто - виїжджати і жити, як люди, самим і дати майбутнє дітям. А, от, пенсіонерам дітися нікуди, бо вже немає здоров'я. Я, якби був молодим, не щалишився би тут і одного дня.
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Балаболка. Хочется сгореть - облейся бензином и подожги себя - мы будем считать, что сгорел вместе с боингом...
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100%! Лучше позже, чем никогда. Желательно и Хамейни с собой прихватить.
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Да и жест какой-то странный - больше подошел бы к его роже средний палец...
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нєт боха окромя Алаха. бох един - значенійє етого жезла
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Иранский лидер хотя бы, имеет честь! И открыто принимает вину за свои ошибки. Это полная противоположность русским, которые умеют только извиваться и лгать, но не признавать свои ошибки! Иранец вызывает уважение, а россияне брезгливость.
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Краще б ти згорів один,а літак з невиними людьми не постраждав.
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Так кто ж ему мешает сделать себе харакири?
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Почему-то народ у нас думает, что это так иранцы посыпают голову пеплом перед Украиной. Плевать им на Украину, сбитый украинский самолёт и украинцев. Иранцы здесь жалеют лишь погибших иранцев, иначе бы в Иране никто особо не заморачивался по поводу смерти неверных, да ещё граждан страны-союзника их главного врага.
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Агрессор и оккупант мордор во главе с путлером должен бьіть признан спонором тероризма и осужден международньім трибуналом,а эти ишаки уже начали зарабатывать на новые статьи трибунала,обвиняя ещё и американцев в этой трагедии.Признания и соболезнования ни одного из иранцев не отменять преступлений террориста №1,которого они прикрывают,но усугубить могут,поскольку фанатики не побрезгуют сдать неверного,когда дело каснётся детального расследования и истинных мотивов ссцарька мацковского.
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Офицеры в таких случаях стрелялись. Выдайте деду парабеллум и поглядим, он офицер или го...но.
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Стражи исламской революции тоже самое что жандармерия, росгвардия, внутренние войска. Какие из вертухаев офицеры?
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Лучше бензин, спички и Хамейни в придачу.
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Да просто рашка - Обитаемый Остров. И излучатели работают на полную мощность.
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Слово БЕСПРЕДЕЛ появилось на России. И перевести его на другие языки одним словом не представляется возможным. Т.е. там, где у всех других наступает ПРЕДЕЛ терпения, в россии обходятся БЕЗ этого. Бесконечные терпилы.
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Все це на радарі авіадіспетчера, на ЗРК "ТОР" всього цього може і не бути, тільки "свій-чужий".
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"-На его месте должен был быть я.
- Напьёшься, будешь" (с)"

"Хотелось бы, чтобы я был на борту и сгорел вместе с ними", - глава Корпуса стражей Исламской революции Салами извинился за сбитый самолет - Цензор.НЕТ 4758
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на крайняк нехай зробить собі юбітсуме.
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Мне он напоминает ту вдову у Чехова,-
"Когда гроб опускали с могилу, жена даже крикнула:
"Пустите меня к нему!", но в могилу за мужем не пошла, вероятно вспомнив о
пенсии."
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многа пафоса, а в конєчном ітогє меседж такой - вінавати пьяньдоси, бо напряженіє создалі. І самальот, шо "рєзко помєнял курс". Карочє - нє злітє мєня, я нєрвний!
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а зачем бьіть в том самолете? ему что-то мешает сгореть без самолета?
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Вы только вдумайтесь: Министр обороны Украины, которая воюет с Россией поехал к теще в подмосковье на новый год!
Ахахаха
Это все равно как бы Ворошилов поехал к теще в Мюнхен в 41 году на 🎄
Да, Бокалов, совсем не предательство?
(С) Вы все врете на Бомбассе гражданская война!
@hohland_gosdep
🤔
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так я нашел он сказал что брехня его теща живет в запорожье
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😂🤣😂🤣😂🤣
Погано шукаєш. Це вже вчорашня інформація
😂🤣😂🤣😂
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А сколько еще таких установок рашка продала по всему миру? И кто ними сейчас владеет?Мировые ******** доиграются что Иран таки создаст ядерное оружие и уже бахнет ним.
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Позволив рашке безнаказанно нарушить Будапештский меморандум, они ясно сказали миру: вооружайтесь и не отдавайте атомные бомбы, бо вас растопчут, невзирая ни на какие бумажки.
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Коли росіянам кажеш, що ракети, якіми Іран збиває літаки - то російські, вони кажуть - ні - це не наші, бо ми їх продали в іншу країну.
Коли росіянам кажеш, що Україна не купувала у росії газ, а купувала в інших європейських країнах, вони кажуть - ні, той газ все одно наш.
Чому?
(С)
@i4n3n2a1
🤔
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У Ирана теж аерокосмічні сили, як і в мокшандії, тоді стає все зрозумілим.
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Чего вы так на него набросились? А можно ли представить что б такое сказал кто то из русни причастной к мн 17?!!
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Иран мог сказать, что мы не контролируем ту часть территории, откуда был выстрел, что там кто-то из вражеской страны завёз установку...Это если проводить прямые аналогии...
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Малайзийский и Украинский боинги - абсолютно противоположные случаи. Иран сбил самолёт над СВОЕЙ территорией, а РФ - над ЧУЖОЙ. Те, кто ставит знак равенства между ними,совершают глупость, а может и хуже. Ведь тогда получается либо в Иране сбивали не иранцы, либо в Украине сбили ....???
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М-ммм... Підсмажена салямі... особливо з картоплею та грибочками... хоча ні... це ж ісламістський фанатик. Не приймайте його вибачень, кожну нормальну людину повинно вирвати від цього лицемірства. Бо одночасно з вибаченням вони обвинувачують США!
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Береш параплан, плигаєш з самої високої точки Ірану, летиш, і тут тебе вогнеметом.
Дуже просто. Це не теребенькати язиком у ефірі пропогандон-ТБ
☹️
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Всё это фальшивое самобичевание иранских козлов (которым вторит один криворожский ишак) говорит только о том, что они все вместе прикрывают вонючий тухэс Ху*ла. "Хотелось бы, чтобы я был на борту и сгорел вместе с ними", - глава Корпуса стражей Исламской революции Салами извинился за сбитый самолет - Цензор.НЕТ 9820
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Снова по ошибке и ни слова кого ждали не по ошибке.
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Салами, так в чём "проблема"? В Иране нефть кончилась? У вас там, на Среднем Востоке, "мода" была - если женщина изменяла (или девушка "гульнула" - изнасилование тоже ЕЙ в вину, ставили), так заставляли её саму себя поджечь и умереть... Ведра нефти тебе хватит... Да и долго мучиться не будешь - как только кожа обгорит, мучиться перестанешь... Ведь основная масса нервных окончаний в коже находится...
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Навіть в ці трагічні для України та цілого світу дні Зеленський не спромігся, як це роблять всі глави держав світу, скликати прес-конференцію, відповісти на питання, що десятками накопичилися за ці дні.
Зеленський не відповів:
- Де він зник з 2 січня і чому самоусунувся від керівництва державою.
- Чому одразу після авіакатастрофи у нас добу не було реакції та президента.
- Чому влада до останнього захищала позицію Ірану та Росії, а не всього цивілізованого світу.
- Чому президент воюючої держави летить на літаку, що прилетів з Москви.
- З ким були переговори в Омані, і чому туди прибув борт Медведчука.
- За який кошт і в яких цілях літав Зеленський до Оману, і чому вся країна дивилася на чергову величезну брехню Офісу президента.
Відповідей немає. Як і немає чіткої аргументації. Як і немає окреслення боротьби за справедливість по збитому літаку.
Є набір слів та обіцянок. Не вірю. Країна не вірить. Ще раз переконуюсь - захищати національні інтереси та безпеку людей НІКОМУ.
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все верно . кроме одной фразы "Країна не вірить" тех дибилов которые за ЗЕ голосовали ( а их до хрена ) озвученные офисом президента отмазки вполне устраивают "Хотелось бы, чтобы я был на борту и сгорел вместе с ними", - глава Корпуса стражей Исламской революции Салами извинился за сбитый самолет - Цензор.НЕТ 5718
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Для начала пускай тебя разжалуют и осудят за военное преступление.
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так застрелиться и сейчас не поздно "Хотелось бы, чтобы я был на борту и сгорел вместе с ними", - глава Корпуса стражей Исламской революции Салами извинился за сбитый самолет - Цензор.НЕТ 4797
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Хотел бы - так сгорел бы. А для сотрясаний воздуха громогласными заявлениями накшталт «если бы да кабы» много мужества не требуется.
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Ніхто не буде заперечувати, що в Ірані діє теократично-тоталітарний режим. Державні організації Ірану під демократичними назвами (парламент, президентура та т.п.) лише ширма для прикриття тоталітарної суті режиму. Справжні хазяї Ірану це мусульманські кардинали-аятолли з шиїтським "папою" Хаменеї на чолі. "Командующий иранского военно-политического формирования "Корпус стражей Исламской революции" Хоссейн Салами" є аналогом Генріха Гіммлера, а керована ним організація Корпус стражей Исламской революции аналогом нацистського СС.
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Про те, якою мерзотою був вбитий американцями терорист Касем Сулеймані. Це для тих, хто щось вякає, що американці неправильно вбили мерзенну тварюку.
"Фаррухру Парса - врач, педагог, первая женщина-министр образования Ирана. В 1963 году Парса была избрана в парламент Ирана и начала писать петиции шаху Пехлеви с просьбой дать иранским женщинам право голоса. В 1968 она стала министром образования.
Во время Иранской революции за отказ покрыть голову платком была арестована и помещена в тюрьму. В вынесенном ей новыми властями приговоре она признавалась виновной в «распространении греха на земле и отрицании Аллаха». В своём последнем письме, адресованном её детям, Парса написала:
«Я - врач, поэтому смерти я не боюсь. Я скорее готова встретить смерть с распростёртыми объятиями, чем жить в позоре, будучи насильно укрытой покрывалом. Я не преклоню колена перед теми, кто ожидает, что я почувствую раскаяние в моей борьбе за равенство мужчин и женщин. Я не готова носить чадру и сделать шаг назад в истории».
8 мая 1980 года она была расстреляна.
Одним из тех, кто требовал казнить эту смелую принципиальную мужественную женщину, был Сулеймани."
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Так какие проблемы? Мало самолётов в Иране? Можно легко исправить это Садись и прихвати с собой аятоллу и прочий ваш сброд.
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