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Все про:Іран (365) Путін (4798) Донбас (12923) Макрон Емманюель (345)

 Путін і Макрон поговорили про Донбас та Іран

Президент РФ Володимир Путін і президент Франції Емманюель Макрон провели телефонну розмову 12 січня.

Про це повідомляє пресслужба Кремля, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, керівники держав обговорили російсько-український конфлікт на Донбасі, лівійську кризу та конфлікт у Сирії.

Зазначається, що президенти домовилися про готовність врегулювати кризові питання завдяки використанню політично-дипломатичних інструментів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель, Макрон і Джонсон закликали Іран виконувати ядерну угоду

Росія знову назвала свою військову агресію на Донбасі внутрішнім конфліктом України.

Крім того, президенти Росії та Франції зауважили, що сторонам конфлікту в Ірані варто проявити стриманість і докласти всіх зусиль для дотримання норм загального всеосяжного плану дій 2015 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169491
 
 
 Топ коментарі
 
Да вы хоть трахните друг друга в бане. Собрались бля педофил и гомик обсуждать другие страны
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Опять об Украине без Украины---такого при Порохе не было...
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два брата-акробата..
Поговорили бы о Бордо и Вологодской области
Когда собаке нечего делать она что-то лижет
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Когда уже и за ними прилетит дрон возмездия, как и за Сулеймани?
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два брата-акробата..
Поговорили бы о Бордо и Вологодской области
Когда собаке нечего делать она что-то лижет
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Это "Микрон" - поговорил, а Путин - фактически второй пассажирский самолет СБИЛ! А потом, конечно, с гламурным ботаном - поговорил...
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Да вы хоть трахните друг друга в бане. Собрались *** педофил и гомик обсуждать другие страны
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Опять об Украине без Украины---такого при Порохе не было...
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когда же это козломордое чудище подохнет...
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Ботоксный ********-педофил путен ***** и гомосексуалист макрон провели гей парад по телефону😂
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Во тебя плющит. Ты это ртом сказал?)))
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Бабушка это прекрытие, а педодруг его охраняет😂
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Старая мразь на ходулях и жабоед-геронтофил пытаются вершить судьбы. Куда катится этот мир?
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Ну покричали здесь, и то дело, а факт, что Сарадж и Хафтар, встретятся в МСК, что и было главной темой разговора.
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Україну тепер обговорюють без України. Видатний успіх ;найвеличнішого лідера світу;...
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Читай первоисточник. Там, по телефону, обсуждалась ситуация в Ливии, Иране, Сирии, личные контакты, и мимоходом; "затрагивались тематика внутриукраинского конфликта"
Каким боком, в этом разговоре Зеленский? Разве что подтанцовка)))
Источник: https://censor.net.ua/n3169491
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Встретились французик и лидер самого большого государства-террориста....
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Лидер одного из мощнейших государств Европы, для тебя "французик". Полюбопытствую, а ты кто?
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Подлец и презренный лакей на пиру у людоеда... Отвратительно!
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Нахер мир не надо, потому что это не мир, а становление вассалом РФ! Потому нужен не "мир" в которого свойстве другое понятие - это поражение. А нужно готовить армию к войне освободительной потому что в ином случае война не закончится никогда! Нужна сильная Армия и нужно привлечь союзников воевать за Украину по отдельности вне союза НАТО. И нужна победоносная война! И совсем не помешало бы восстановить ядерное вооружение ибо это хорошая страховка от полномасштабного вторжения!!!

Украине нужна военная агитация, а не СМИ вражеские, которые работают в Украине на врага и проводят PSYOP против населения Украины и хотят полностью деморализовать сопротивлению и поют про иллюзорный мир, который наделен на самом деле не свойством мира, а свойством сдачи и поражения и становления вассалами врага и чтобы не сопротивлялись врагу. В воюющей стране должна на полную работать военная пропаганда!!! Поднятие патриотизма и боевого духа! Культуру нужно привлекать на создание музыки поднимающей дух, постеров призывающих защищать родину, и т.д. и т.п. И нужны все инструменты использовать, которые ослабляют врага и когда будет лучший момент, тогда нужно будет быстрым рыком подготовленным тщательно захватить обратно свои территории. Нужно также проводить и в Крым и в Донбасс PSYOP, чтобы когда Украинская Армия вошла, то ее встречали люди, как освободителей от бесов России.
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опять перекручивайте пуйло сказал по другому-Детали: Отмечается, что во время разговора была подробно рассмотрена ливийская проблематика и подтверждена готовность оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризиса.
В то же время, агрессия РФ в Донбассе названа внутриукраинским конфликтом.
Дословно Кремль: "В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий.
Также затрагивались тематика внутриукраинского конфликта и положение дел в Сирии".
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То , что сказал Путин о "внутриукраинском конфликте" , не говорит о том , что Макрон согласен с данной формулировкой. Конфликт , действительно , может стать внутриукраинским , но после вьівода войск и вооружений РФ с Донбасса . Как записано в Минских соглашениях.
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За Волноваху вспомнили? Или Террорашка теперь снова партнер? Шмаркля тоже забыл уже?

Путин и Макрон поговорили о Донбассе и Иране - Цензор.НЕТ 1235
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Про Крим не згадували? Про що можна говорити з тією потворою, яка причетна до того горя, що діється? Навіщо, для кого ці понти?
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А при чем тут Макрон , это что, Лунандон территория Франции 🤔🤔
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