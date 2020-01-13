 Путін і Макрон поговорили про Донбас та Іран

Про це повідомляє пресслужба Кремля, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з повідомленням, керівники держав обговорили російсько-український конфлікт на Донбасі, лівійську кризу та конфлікт у Сирії.
Зазначається, що президенти домовилися про готовність врегулювати кризові питання завдяки використанню політично-дипломатичних інструментів.
Росія знову назвала свою військову агресію на Донбасі внутрішнім конфліктом України.
Крім того, президенти Росії та Франції зауважили, що сторонам конфлікту в Ірані варто проявити стриманість і докласти всіх зусиль для дотримання норм загального всеосяжного плану дій 2015 року.
Поговорили бы о Бордо и Вологодской области
Когда собаке нечего делать она что-то лижет
Каким боком, в этом разговоре Зеленский? Разве что подтанцовка)))
Источник: https://censor.net.ua/n3169491
Украине нужна военная агитация, а не СМИ вражеские, которые работают в Украине на врага и проводят PSYOP против населения Украины и хотят полностью деморализовать сопротивлению и поют про иллюзорный мир, который наделен на самом деле не свойством мира, а свойством сдачи и поражения и становления вассалами врага и чтобы не сопротивлялись врагу. В воюющей стране должна на полную работать военная пропаганда!!! Поднятие патриотизма и боевого духа! Культуру нужно привлекать на создание музыки поднимающей дух, постеров призывающих защищать родину, и т.д. и т.п. И нужны все инструменты использовать, которые ослабляют врага и когда будет лучший момент, тогда нужно будет быстрым рыком подготовленным тщательно захватить обратно свои территории. Нужно также проводить и в Крым и в Донбасс PSYOP, чтобы когда Украинская Армия вошла, то ее встречали люди, как освободителей от бесов России.
В то же время, агрессия РФ в Донбассе названа внутриукраинским конфликтом.
Дословно Кремль: "В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий.
Также затрагивались тематика внутриукраинского конфликта и положение дел в Сирии".