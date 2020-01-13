 МЗС Ірану відкрило гарячу лінію для рідних загиблих в авіакатастрофі

Про це заявив глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф, пише Цензор.НЕТ із посиланням на IRNA.

"У межах конкретних заходів з надання допомоги сім'ям жертв трагічної катастрофи з рейсом PS752 Міністерство закордонних справ відкрило гарячу лінію. Вона обслуговується 24/7. Номер: +98 21 61153009. Посольства також проінструктовані, щоб сприяти наданню допомоги родичам/друзям загиблих", - повідомив Заріф.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки вказують, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ був збитий Іраном. Президент Трамп заявив: "Хтось то на тому боці міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.