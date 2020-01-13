 Меркель, Макрон і Джонсон закликали Іран виконувати ядерну угоду

Про це йдеться в спільній заяві лідерів, опублікованій на сайті уряду ФРН, передає Цензор.НЕТ.
У тексті зазначається, що у спільних інтересах у сфері безпеки - нерозповсюдження ядерної зброї і забезпечення того, що Іран не буде розробляти таку зброю.
Лідери висловили стурбованість виходом США з угоди і зазначили, що продовжують її підтримувати.
Також наголошується, що всі інші підписанти договору - Франція, ФРН, Велика Британія, Китай, Росія, Іран та ЄС (як координатор) - заявили про свою прихильність виконанню умов угоди.
"Важливо, щоб Іран повернувся до повного виконання своїх зобов'язань за Віденською ядерною угодою. Ми висловили глибоке занепокоєння через заходи, які Іран здійснив з липня 2019 року, порушивши свої зобов'язання. Ці заходи мають бути скасовані", - йдеться у заяві.
Лідери також наголосили, що залишають за собою право вжити заходів, які передбачені угодою.
Крім цього, Меркель, Макрон і Джонсон зазначили, що останні події продемонстрували дестабілізуючу роль Ірану в регіоні.
"Наша прихильність безпеці наших союзників і партнерів у регіоні непорушна. Ми маємо вирішити спільні проблеми за допомогою дипломатії і розумних кроків щодо дестабілізаційної регіональної діяльності Ірану, включно з ракетною програмою", - йдеться у заяві.
Також лідери наголосили, що враховують і заяву Ірану про катастрофу українського літака і зобов'язуються надалі співпрацювати з Тегераном у цьому питанні.
І загудуть на вітрі степовім,
Я тоді твоїм ім'ям радію
І сумую іменем твоїм.
Коли грозує далеч неокрая
У передгроззі дикім і німім,
Я твоїм ім'ям благословляю,
Проклинаю іменем твоїм.
Коли мечами злоба небо крає
І крушить твою вроду вікову,
Я тоді з твоїм ім'ям вмираю
І в твоєму імені живу!
Иначе он не согласится...
-Так Як,що коротше ММДЕМС.Иран вже валится як Санта
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