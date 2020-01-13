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Все про:Іран (365) Меркель (602) ядерна зброя (259) ядерна безпека (113) Джонсон Борис (128) Макрон Емманюель (345)

 Меркель, Макрон і Джонсон закликали Іран виконувати ядерну угоду

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликали Іран повернутися до виконання ядерної угоди.

Про це йдеться в спільній заяві лідерів, опублікованій на сайті уряду ФРН, передає Цензор.НЕТ.

У тексті зазначається, що у спільних інтересах у сфері безпеки - нерозповсюдження ядерної зброї і забезпечення того, що Іран не буде розробляти таку зброю.

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Лідери висловили стурбованість виходом США з угоди і зазначили, що продовжують її підтримувати.

Також наголошується, що всі інші підписанти договору - Франція, ФРН, Велика Британія, Китай, Росія, Іран та ЄС (як координатор) - заявили про свою прихильність виконанню умов угоди.

"Важливо, щоб Іран повернувся до повного виконання своїх зобов'язань за Віденською ядерною угодою. Ми висловили глибоке занепокоєння через заходи, які Іран здійснив з липня 2019 року, порушивши свої зобов'язання. Ці заходи мають бути скасовані", - йдеться у заяві.

Лідери також наголосили, що залишають за собою право вжити заходів, які передбачені угодою.

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Крім цього, Меркель, Макрон і Джонсон зазначили, що останні події продемонстрували дестабілізуючу роль Ірану в регіоні.

"Наша прихильність безпеці наших союзників і партнерів у регіоні непорушна. Ми маємо вирішити спільні проблеми за допомогою дипломатії і розумних кроків щодо дестабілізаційної регіональної діяльності Ірану, включно з ракетною програмою", - йдеться у заяві.

Також лідери наголосили, що враховують і заяву Ірану про катастрофу українського літака і зобов'язуються надалі співпрацювати з Тегераном у цьому питанні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169489
 
 
 Топ коментарі
 
нужно предложить Ирану подписать какой нибудь Будапештский меморандум...
Иначе он не согласится...
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Насколько "глубоко озаботились"? По самые гланды?
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слава обеспокоенным осудителям,выражателям и призывателям.
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Слишком много призывов и ничего не делания.Это хорошим явно не закончится....
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Коли крізь розпач випнуться надії
І загудуть на вітрі степовім,
Я тоді твоїм ім'ям радію
І сумую іменем твоїм.
Коли грозує далеч неокрая
У передгроззі дикім і німім,
Я твоїм ім'ям благословляю,
Проклинаю іменем твоїм.
Коли мечами злоба небо крає
І крушить твою вроду вікову,
Я тоді з твоїм ім'ям вмираю
І в твоєму імені живу!
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нужно предложить Ирану подписать какой нибудь Будапештский меморандум...
Иначе он не согласится...
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слава обеспокоенным осудителям,выражателям и призывателям.
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Насколько "глубоко озаботились"? По самые гланды?
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Меркель,Макрон и Джонсон призвали куме.
-Так Як,що коротше ММДЕМС.Иран вже валится як Санта
Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран выполнять ядерное соглашение - Цензор.НЕТ 3217
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Нууу, ППР-партийно политическая работа:-посидели -попи$дели-разошлись..в училище..было...
Теж саме...
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Система коллективной безопасности,выстроенная в 20-м веке просто сгнила и разложилась. Одни беспределят-другие вечно озабочены и призывают призывать.
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А в якості винагороди - посилення америкоських санкцій?
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