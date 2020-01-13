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Все про:смерть (3754) волонтери (554) Бутусов Юрій (1188)

 Помер Андрій Садило - один із засновників волонтерської команди, яка системно займається ремонтом і додатковим захистом української бронетехніки

Уночі 12 січня помер керівник групи "Допомога армії своїми руками", відомий волонтер із Кривого Рогу Андрій Садило.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Один з унікальних і незамінних людей, тихий і надійний трудівник війни, патріот не за посадою, а за справою, один з тих, на хребті яких по-справжньому тримається наша держава - Андрій Садило... Пішов з життя.

Випускник Одеського вищого артилерійського командного училища, офіцер, воїн за духом. Від початку війни він став одним із застовників команди волонтерів, які почали системну подвижницьку роботу з ремонту і додаткового захисту української бронетехніки. 17-та танкова, 53-тя і 54-та мотопіхотна бригади, 46-й мотопіхотний батальйон - танкісти знають цю людину.

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Протикумулятивні екрани, фальшборти, решітки, які волонтерська група якісно монтувала на танки для захисту бортової і кормової проєкції від ураження протитанковими засобами. І багато-багато іншого - станки для кулеметів, наприклад, вже для нашої піхоти.

Яку корисну і важливу місію в житті виконував цей Громадянин. Він не хотів слави, соромився реклами, дуже рідко звертався по допомогу, все прагнув зробити сам.

Світла пам'ять, ти дуже багато зробив для порятунку теперішнього і для майбутнього", - пише Юрій Бутусов.

Помер Андрій Садило - один із засновників волонтерської команди, яка системно займається ремонтом і додатковим захистом української бронетехніки 01

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Інформацію також підтвердив у Facebook ексбоєць батальйону "Кривбас" Сергій Бондаренко: "Я перевіряв інфу. Сподівався, що це якась помилка. Але він тихо пішов. Не розумію, як так сталося?! Ми спілкувалися так не багато, але він був сталево скромним. Мені дуже сумно, Андрію Садило, що не зможу тобі більше потиснути руку і подякувати за ті безкінечні екрани для танків, буржуйки і гаряче серце".

Помер Андрій Садило - один із засновників волонтерської команди, яка системно займається ремонтом і додатковим захистом української бронетехніки 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169488
 
 
 Топ коментарі
 
Вечная память и пошана!. А таких как Портонов и Медведчук никакая холера не берет...надеюсь это не надолго.
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Як же страшно боляче ...
Скільки помирає і гине волонтерів і ветеранів ...
Ті, хто став на захист Батьківщини і допомагав ...
А погань жирує і шикує, портнови, бондаренки, лукаші, бойки, киви ... про зе-кагал і говорити не доводиться.
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Вечная память и пошана!. А таких как Портонов и Медведчук никакая холера не берет...надеюсь это не надолго.
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Смерть самых лучших намечает
И дергает по одному.
Такой наш брат ушел во тьму!...
Не буйствует и не скучает
https://поэтика.рф/%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D1%8B/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8/8680/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%88%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Земля пухом, Неба бездонного ... ...мы все встретимся ещё...
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Як же страшно боляче ...
Скільки помирає і гине волонтерів і ветеранів ...
Ті, хто став на захист Батьківщини і допомагав ...
А погань жирує і шикує, портнови, бондаренки, лукаші, бойки, киви ... про зе-кагал і говорити не доводиться.
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Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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Как-то странно, что стали умерать волонтеры, патриоты Украины!
И прям, очень даже часто! Никому подозрительно это не кажется?
RIP.
Мои соболезнования родным и близким.
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Вік і стрес. Звичайно такими речами займаються люди з тонкою шкірою. А влада замість допомоги тільки палки в колеса суне. Вся влада. Волонтерська діяльність грунтується на зібраних коштах, а у людей їх стає все менше, а потреби не зменшуються. Та й ті, кому допомагаєш часто потім "віддячують" так що руки опускаються. Яке сердце все це витримає із року в рік?
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Почему-то подумалось, что такой Человек НЕ голосовал за Зе-президента. Светлая память ВАМ, доблестный офицер, Воин, волонтер, патриот! Вас будет очень не хватать Украине...
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Кривий Ріг - він різний. Тут теж є патріоти України, які багато зробили і продовжують робити для нашої перемоги. І я вдячний Андрієві Садилові, що він яскраво це показав. Сросивай з миром Українцю, який справами нпближав мир. Нехай земля буде пухом. Вічна пам'ять.
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До чого тут той чи інший топонім. І у Львові є скотиняки і з Луганська патріотів знаю.
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Так я ж про те саме. Бо вже неодноразово читав "Спасібо жітєлям Кривбаса..."
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Світла пам'ять цій чудовій Людині, Громадянину, Патріоту


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Мрію про той час, коли влада України буде складатись виключно з таких людей, яким був Андрій Садило.
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Низкий поклон и светлая память Андрею Садыло - гражданину Украины. Очень надеюсь, что его волонтерское дело будет продолжено. Кто был в АТО в 14-15 годах, говорят, что Украина выстояла только благодаря добровольцам и волонтерам. Именно они поддерживали боевой дух в ВСУ и веру в то, что об их подвиге знает вся Украина. Это гибридная война, а добровольцы и волонтеры основные ее участники.
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На жаль наше суспiльство загнане в iнформацiйне стiйло. Перша альтернатива Сiплому сiфiлтику - Шоколадний Мародер, наступний варiант - Брехлива Тварюлю, четвертий - Мертвечук. Вибирайте, бидло! А за справжнiх ми не голосуємо, бо не знаємо про них(((
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Співчуття родині..
І співчуття країні ..
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дуже шкода...
світла пам"ять Людині і Патроту...
співчуття родині і друзям
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жаль, мог пожить бы еще...Вечная Память таким Украинцам!...
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