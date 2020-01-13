 Спільними зусиллями зробимо все можливе для звільнення українських громадян із в'язниць РФ і окупованого Криму, - представництво президента в АРК

Представництво президента України в АРК написало у Facebook слова підтримки політв'язням із Криму, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Саме цього дня 1972 року в Україні розпочався "генеральний погром" українського шістдесятництва (…) І сьогодні російська влада продовжує ув’язнювати українців і кримських татар, які виступають проти окупаційної влади та агресії Кремля. У в’язницях РФ та тимчасово окупованого Криму утримуються сотні українських громадян за політично мотивованими звинуваченнями. Тримайтеся! Спільними зусиллями зробимо все можливе для вашого звільнення! Чекаємо вдома! Пам'ятаймо про політв'язнів минулого та сьогодення", - йдеться в повідомленні.
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова також у Facebook висловила впевненість у поверненні всіх українських політв'язнів.
Як повідомляють Крим.Реалії, у списку Кримськотатарського ресурсного центру значиться 86 кримських політв'язнів. Такі ж цифри - у Кримської правозахисної групи.
Більшість кримчан, які очікують обміну - кримські татари, вони фігурують у низці кримінальних справ, в тому числі у "справах Хізб ут-Тахрір", "Таблігі Джемаат" (організації, заборонені в Росії, але дозволені в Україні). Правозахисники і адвокати називають ці кримінальні справи переслідуванням за релігійною ознакою. Фігуранти цих кримінальних справ - віруючі мусульмани.
Поскольку "наш" Вова уже почти весь "обменный фонд" раздал, то РФ наверняка потребует выборы в Лугандонии на условиях РФ и\или днепровскую воду в Крым. Думаю, Зе сильно возражать не будет: "там же наши люди"(с)...
А Офис там есть -- того АРК?
-- или как?
у вас получится!!
если с вами не будет Зеленского
МОЛИТВУ НА НОЧЬ!
Зеля наш, иже еси на Плюси!
Да святится имя твое, да приидет партие твое, да будет Квартал твой, яко же в Украине и на офшорах! Путин насущный даждь нам наш газ, и остави нам "Сваты" наши, яко же и мы оставляем вам деньги наши. И не введи нас во Гейропу, но избави нас от Пороха. Яко твое есть и царство, и сцена, и слава по жизни.
Цьом!))))