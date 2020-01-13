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 Політика України
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Все про:Крим (7028) Росія (14737) політв'язні (1105)

 Спільними зусиллями зробимо все можливе для звільнення українських громадян із в'язниць РФ і окупованого Криму, - представництво президента в АРК

12 січня - День українського політв'язня, який відзначається з 1975 року за ініціативою В'ячеслава Чорновола.

Представництво президента України в АРК написало у Facebook слова підтримки політв'язням із Криму, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Саме цього дня 1972 року в Україні розпочався "генеральний погром" українського шістдесятництва (…) І сьогодні російська влада продовжує ув’язнювати українців і кримських татар, які виступають проти окупаційної влади та агресії Кремля. У в’язницях РФ та тимчасово окупованого Криму утримуються сотні українських громадян за політично мотивованими звинуваченнями. Тримайтеся! Спільними зусиллями зробимо все можливе для вашого звільнення! Чекаємо вдома! Пам'ятаймо про політв'язнів минулого та сьогодення", - йдеться в повідомленні.

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Спільними зусиллями зробимо все можливе для звільнення українських громадян із вязниць РФ і окупованого Криму, - представництво президента в АРК 01

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова також у Facebook висловила впевненість у поверненні всіх українських політв'язнів.

Спільними зусиллями зробимо все можливе для звільнення українських громадян із вязниць РФ і окупованого Криму, - представництво президента в АРК 02

Як повідомляють Крим.Реалії, у списку Кримськотатарського ресурсного центру значиться 86 кримських політв'язнів. Такі ж цифри - у Кримської правозахисної групи.

Читайте: Москва може поставити питання руба: ви даєте воду в Крим, а ми обміняємо кримських політв'язнів, - Полозов

Більшість кримчан, які очікують обміну - кримські татари, вони фігурують у низці кримінальних справ, в тому числі у "справах Хізб ут-Тахрір", "Таблігі Джемаат" (організації, заборонені в Росії, але дозволені в Україні). Правозахисники і адвокати називають ці кримінальні справи переслідуванням за релігійною ознакою. Фігуранти цих кримінальних справ - віруючі мусульмани.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169486
 
 
 Топ коментарі
 
Вова может и отдать. Но - за "красивую" цену.
Поскольку "наш" Вова уже почти весь "обменный фонд" раздал, то РФ наверняка потребует выборы в Лугандонии на условиях РФ и\или днепровскую воду в Крым. Думаю, Зе сильно возражать не будет: "там же наши люди"(с)...
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Міністр оборони ,,відпочиває" в Росії, Бубочка в Омані зустрічається з представниками росії, а не може бути збитий літак відволіканням уваги від цих подій? Тим паче якщо росія гарантувала їм, що відволіче увагу громади від цих зустрічей, ну і зробили як можуть, щей повязавши бубочку кровю цими домовленностями?
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А я й не знав. Порошенко, а тим більше, Зеленський, на цю тему жодної уваги не звертають. Світличний, Сверстюк, Дзюба, Чорновіл для трьох останніх президентів - ніхто. Це ж не Лепс, чи якийсь путінський репер. На цих іменах бабла не заробиш. Та й приклад для народу - гірше не придумаєш. Зеленський, чимдуж намагається зтерти з людської пам'яті Майдани. Він не буде шанувати Героїв, які слугують взірцем непокори, та стійкості перед силою. Це ідеали для чоловіків, а не для сопляків.
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Не нужно решить себя пустыми надеждами. Вова Тупин отдает лишь тех, кто ему уже не нужен. И никто, кроме него не решает, кого отдать, кого нет. Для того, чтобы вести переговоры нужна сила и воля, а не зелёные сопли....
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Вова может и отдать. Но - за "красивую" цену.
Поскольку "наш" Вова уже почти весь "обменный фонд" раздал, то РФ наверняка потребует выборы в Лугандонии на условиях РФ и\или днепровскую воду в Крым. Думаю, Зе сильно возражать не будет: "там же наши люди"(с)...
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А як при СвиноХряку2.0 добровольців тисячами посадили??
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гниды готовят очередное предательство Украины...
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Чую воду собираются дать, предатели грёбаные.
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представительство президента в АРК
А Офис там есть -- того АРК?
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...а я знаю? Всегда было: ХЕРсало, ХЕРмасло, ХЕРмясо... -- должен же быть и ХЕРофис!

-- или как?
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Міністр оборони ,,відпочиває" в Росії, Бубочка в Омані зустрічається з представниками росії, а не може бути збитий літак відволіканням уваги від цих подій? Тим паче якщо росія гарантувала їм, що відволіче увагу громади від цих зустрічей, ну і зробили як можуть, щей повязавши бубочку кровю цими домовленностями?
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Давайте!
у вас получится!!
если с вами не будет Зеленского
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ЗЕленым!

МОЛИТВУ НА НОЧЬ!
Зеля наш, иже еси на Плюси!
Да святится имя твое, да приидет партие твое, да будет Квартал твой, яко же в Украине и на офшорах! Путин насущный даждь нам наш газ, и остави нам "Сваты" наши, яко же и мы оставляем вам деньги наши. И не введи нас во Гейропу, но избави нас от Пороха. Яко твое есть и царство, и сцена, и слава по жизни.
Цьом!))))
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