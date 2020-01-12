 Американці несуть відповідальність за всі недавні інциденти, що відбулися в регіоні, - президент Ірану Рухані

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на іранське агентство IRNA.
Підкресливши необхідність колективних зусиль із забезпечення стабільності і безпеки в регіоні, Рухані закликав поважати суверенітет і територіальну цілісність всіх країн.
Він висловив співчуття у зв'язку із загибеллю громадян Швеції у катастрофі українського літака МАУ, заявивши, що Іран продовжить розслідування, доки не будуть досягнуті остаточні результати.
Відзначаючи, що військова присутність США в регіоні і вбивство генерала Сулеймані зробили регіон неспокійним і спровокували гнів народів, він сказав, що всі мають взятися за руки для відновлення безпеки і дозволити миру і спокою восторжествувати в регіоні.
Охарактеризувавши удар Ірану по американській базі Аль-Асад в Іраку як повністю законний і відповідний статті 51 Статуту ООН і законному захисту країни, він сказав, що американці несуть відповідальність за всі недавні інциденти, що відбулися в регіоні.
Левен, зі свого боку, висловив співчуття у зв'язку із загибеллю іранців в авіакатастрофі літака МАУ, закликавши провести прозоре розслідування для з'ясування причин інциденту.
Він зазначив, що оскільки напруженість в регіоні безпрецедентно зросла, всі мають прокласти шлях до миру і стабільності з повагою до суверенітету і територіальної цілісності інших країн.
За його словами, Швеція поряд з іншими європейськими країнами проти посилення напруженості в регіоні і вітає розширення співпраці з Іраном з метою забезпечення безпеки і стабільності в регіоні.
Два убийцы
Один из снарядов упал на взлетно-посадочной полосе. Согласно этому источнику, ранены четверо иракских военнослужащих.
Нет информации о раненых среди американских военнослужащих.
Несколько расчетов вполне могли подойти на расстояние выстрела. В Британии ИРА аэропорт Хитроу из минометов обстреливала не так уж и давно.
Так что бред какой то
А минами по взлетной полосе садить - один фиг,что пытатся слона из рогатки завалить
2. Не уверен, что граница Ирака сейчас что-то более серьезное, чем линия на карте.
Они и "ракетами" до этого так же отстрелялись - неуправляемыми телеграфными столбами незнамо куда и без всяких результатов. Но по телеку своим сказали, что убили кучу неверных.
Процветают наверное?
Или война всех со всеми идет до сих пор?...
они воюют, потому что у них забрали диктатора....- и будут воевать пока такой не появится...
не могут они без диктатора...
вот так они устроены.., такой у них менталитет, национальный обычай, устройство такое и древний уклад...
Такой же как в Ираке, Омане, Катаре, Иране и далее на всем Б.Востоке...
Им всрались правила западной цивилизации...
Ферштейн?
Если муслимы над тобой надругались когда то, то это не значит что они тупые...
У них нам есть многому чему поучится..., как и им у нас...
Просто им к нам лезть не нужно, а нам к ним...
Все просто...
И будет тогда счастье....- у каждого свое...
Ты,дубовое буратино сереш на свой череп,но этого не замечаеш
Просто им к нам лезть не нужно, а нам к ним
Сходи на ближайший рынок и посмотри на количество черножопых на нем.
А потом попробуй стать у черноржопых на рынке.
Но у нас мир жружба жвачка.
Повынни мы любить всих сидарасив,злодиЇв,убивць,бо всі норот,всі баганосці.
Так шо не получаецца Просто им к нам лезть не нужно Мало того,у нас это даже уголовно наказуемо
Я же написал и ты повторил, что не нужно лезть друг к другу...
У меня в городке пока все местные на рынках.., а если в твоем барыги с гор.администрации продали места приезжим и от них откаты имеют, так кто вам там дохтур?
А если они наглеют без отпора..., то опять же - кто вам дохтур...?
Гавна нажралось и бредиш,урод
вот ты быдляка позорная....
Ладно, пшел нах опущинец...
*********** конченная.
😇
Нікого не збивав , але бував..
Головнокомандувач обіцяло під час розводу сторін на Донбасі, що в разі початку обстрілів, ЗСУ повернуться на позиції. Почалися щоденні обстріли з боку російського агресора. Українське військо повернулося на позиції?
Цілковита брехня. Ну як завжди і в усьому...
мабуть привидилось
Правильно. Хто всрався? Невiстка.
Какие будут действия у оппозиции?
А если не подтвердятся?
Что тогда будет говорить Тарасык?
Нічого не помінялося з часів лідера ісламської революції Хомейні: "Всі наші біди виходять від Америки і від Ізраїлю. Ісламські народи ненавидять іноземців взагалі, а американців і росіян особливо".
Схиблені
близ Ормузского пролива иранцы атаковали и обстреляли 2 танкера, под японским и норвежским флагом.... Но виноваты США
20 июня 2019
ПВО Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сбили принадлежащий ВМС США большой беспилотный летательный аппарат, созданный на базе разработанного для ВВС США самого большого в мире серийного беспилотника в Ормузском проливе... Но виноваты США
19 июля 2019
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана захватил в международных водах Ормузского пролива (Персидский залив) британский нефтяной танкер Stena Impero....Но виноваты США
14 сентября 2019
Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в саудовской Аравии, из за чего подскочили цены на нефть....Но виноваты США
4 января 2020 Американцы в Ираке убили высокопоставленного иранского террориста Сулеймани... Ну всё, американцы виноваты в развязывании войны...
Через несколько дней иранцы обстреливают базы США в Ираке, сбивают пассажирский украинский Боинг... Но иранские мракобесы, как всегда не виноваты... Для иранских террористов, всегда виноваты США и точка. Потому, что не дают им разгуляться...
Еще до начала их революции основной рефрен был о том, что "США - это большой сатана, а Израиль - малый сатана".
Так были заняты ловлей "сионистов" в их иранском телевизоре, что ракетой сбили украинский самолет.
из мАцквы
Баб-ель-Мандебский и Ормузский пролив кто минировал?
Нуу, паРашка скинула Ирану старые мины, а енти не могли
их,мины' прально выставить..
Ходили после тральщиков,и с задка иностранные суда в кильватер, ожидали сутками пока советы не пройдут..
80-е года...
😁
Спасибо, Justin Trudeau, Вы - настоящий президент Украины!
Иран: Это не мы!
Зеля им: не Иран, то наши, мы уже и дело открыли против наших.
Иран: То американцы!
Зеля (лежит на пляже): Я уже еду домой, почти доехал.
Иран: Мы не дадим черных ящиков.
Зеля им: не Иран, примите наши извинения (звонит, извиняется).
Канада: То Иран.
США: То Иран.
Нидерланды: То Иран.
СМИ: То Иран.
Зеля: У нас нет доказательств, что это Иран.
Иран: То мы!
Зеля: Мы всегда знали, что это Иран!
Иран: Но мы случайно!
Зеля: Да конечно, случайно! Но вы себя накажете, правда, Иран?
Именно это озвучил Трюдо, который первым обвинил Иран и который сказал, что не успокоится, пока не покарает.
Спасибо, Justin Trudeau, вы настоящий президент Украины!
Mason Lemberg
-Ожидайте.Говорите.
-Алё Сулеймани?!Как ты там дорогой?Жарко...с нашей жарой не сравнится говоришь...Ну ты это,увидишь там Колумба,дай ему в бубен за то,що Америку открыл