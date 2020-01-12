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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події, За кордоном
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Все про:Ірак (79) Іран (365) Левен Стефан (6) Хассан Рухані (2)

 Американці несуть відповідальність за всі недавні інциденти, що відбулися в регіоні, - президент Ірану Рухані

Президент Ірану Хасан Рухані в телефонній розмові з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном 12 січня заявив, що військова присутність США в регіоні робить його неспокійним і викликає гнів народів.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на іранське агентство IRNA.

Підкресливши необхідність колективних зусиль із забезпечення стабільності і безпеки в регіоні, Рухані закликав поважати суверенітет і територіальну цілісність всіх країн.

Він висловив співчуття у зв'язку із загибеллю громадян Швеції у катастрофі українського літака МАУ, заявивши, що Іран продовжить розслідування, доки не будуть досягнуті остаточні результати.

Відзначаючи, що військова присутність США в регіоні і вбивство генерала Сулеймані зробили регіон неспокійним і спровокували гнів народів, він сказав, що всі мають взятися за руки для відновлення безпеки і дозволити миру і спокою восторжествувати в регіоні.

Охарактеризувавши удар Ірану по американській базі Аль-Асад в Іраку як повністю законний і відповідний статті 51 Статуту ООН і законному захисту країни, він сказав, що американці несуть відповідальність за всі недавні інциденти, що відбулися в регіоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група українських фахівців залишається в Ірані, літак Іл-76 повернеться в Україну з тілами загиблих, - секретар РНБО Данілов

Левен, зі свого боку, висловив співчуття у зв'язку із загибеллю іранців в авіакатастрофі літака МАУ, закликавши провести прозоре розслідування для з'ясування причин інциденту.

Він зазначив, що оскільки напруженість в регіоні безпрецедентно зросла, всі мають прокласти шлях до миру і стабільності з повагою до суверенітету і територіальної цілісності інших країн.

За його словами, Швеція поряд з іншими європейськими країнами проти посилення напруженості в регіоні і вітає розширення співпраці з Іраном з метою забезпечення безпеки і стабільності в регіоні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169485
 
 
 Топ коментарі
 
А Иран как и Россия белая и пушистая ? Верно ?
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Это такой базар и у путина хла,
Два убийцы
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Источники в армии Ирака сообщили Reuters, что на территории авиабазы, расположенной к северу от Багдада, разорвались не менее семи минометных снарядов.
Один из снарядов упал на взлетно-посадочной полосе. Согласно этому источнику, ранены четверо иракских военнослужащих.
Нет информации о раненых среди американских военнослужащих.
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Т.е. Иран совершил военную агрессию против суверенного государства Ирак.
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Эт врядли. Установки залпового огня из Ирана туда не достанут
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разорвались не менее семи минометных снарядов



Несколько расчетов вполне могли подойти на расстояние выстрела. В Британии ИРА аэропорт Хитроу из минометов обстреливала не так уж и давно.
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В начале там написано о ракетных снарядах типа катюша.
Так что бред какой то
А минами по взлетной полосе садить - один фиг,что пытатся слона из рогатки завалить
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1. Я прокоментировал сообщение Ройтерс, а не незнамо что сверху.
2. Не уверен, что граница Ирака сейчас что-то более серьезное, чем линия на карте.
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А им и не надо завалить. Им надо для картинки, кака кацапам, что "отомстили".

Они и "ракетами" до этого так же отстрелялись - неуправляемыми телеграфными столбами незнамо куда и без всяких результатов. Но по телеку своим сказали, что убили кучу неверных.
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Ну наконец-то. А уж и не ждал такого заявления.
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Интересно где сейчас лежит тот держак от лопаты имени Каддарфи, который загонит известно куда персидкскоу мазраматику его верный народ.
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напомни мне.., как там сейчас в Ливии после свержения Каддафи...?
Процветают наверное?
Или война всех со всеми идет до сих пор?... Американці несуть відповідальність за всі недавні інциденти, що відбулися в регіоні, - президент Ірану Рухані - Цензор.НЕТ 9273
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а что там в братскгой тебе корее тво кима как там всё есть и крестьянин спокойно можете перехать в Пьхеньян Американці несуть відповідальність за всі недавні інциденти, що відбулися в регіоні, - президент Ірану Рухані - Цензор.НЕТ 5105
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А может ты напрягеш извилины не в заднице и подумаеш над таким вопросом: а че они воюют?
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Shedrin Vitalij - не хами босота....

они воюют, потому что у них забрали диктатора....- и будут воевать пока такой не появится...
не могут они без диктатора...
вот так они устроены.., такой у них менталитет, национальный обычай, устройство такое и древний уклад...
Такой же как в Ираке, Омане, Катаре, Иране и далее на всем Б.Востоке...
Им всрались правила западной цивилизации...
Ферштейн?
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"А муслимы гораздо тупее крокодилов"....
Если муслимы над тобой надругались когда то, то это не значит что они тупые... Американці несуть відповідальність за всі недавні інциденти, що відбулися в регіоні, - президент Ірану Рухані - Цензор.НЕТ 4110
У них нам есть многому чему поучится..., как и им у нас...
Просто им к нам лезть не нужно, а нам к ним...
Все просто...
И будет тогда счастье....- у каждого свое...
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Они тебя и сейчас в очко имеют - обернись тупое,это не геморой.
Ты,дубовое буратино сереш на свой череп,но этого не замечаеш
Просто им к нам лезть не нужно, а нам к ним

Сходи на ближайший рынок и посмотри на количество черножопых на нем.
А потом попробуй стать у черноржопых на рынке.
Но у нас мир жружба жвачка.
Повынни мы любить всих сидарасив,злодиЇв,убивць,бо всі норот,всі баганосці.
Так шо не получаецца Просто им к нам лезть не нужно Мало того,у нас это даже уголовно наказуемо


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вот ты мудило, это просто пипец как тебе не повезло....
Я же написал и ты повторил, что не нужно лезть друг к другу...
У меня в городке пока все местные на рынках.., а если в твоем барыги с гор.администрации продали места приезжим и от них откаты имеют, так кто вам там дохтур?
А если они наглеют без отпора..., то опять же - кто вам дохтур...?
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Иди в очко,тупая тварь. Ты еще тупее муслима
Гавна нажралось и бредиш,урод
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Shedrin Vitalij - Американці несуть відповідальність за всі недавні інциденти, що відбулися в регіоні, - президент Ірану Рухані - Цензор.НЕТ 6781

вот ты быдляка позорная....
Ладно, пшел нах опущинец...
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Отам твое разработанное очко находится,жопошник.
*********** конченная.
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Та да... Ще років з 40 тому взад і про Мене він б сказав..
😇

Нікого не збивав , але бував..
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"просто перестать стрелять" и "посередине"
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Vadym Sokolоv‏ @vadym_sokol 11 янв.

Американці несуть відповідальність за всі недавні інциденти, що відбулися в регіоні, - президент Ірану Рухані - Цензор.НЕТ 1949

Головнокомандувач обіцяло під час розводу сторін на Донбасі, що в разі початку обстрілів, ЗСУ повернуться на позиції. Почалися щоденні обстріли з боку російського агресора. Українське військо повернулося на позиції?
Цілковита брехня. Ну як завжди і в усьому...
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Головнокомандувач обіСцяло...


мабуть привидилось Американці несуть відповідальність за всі недавні інциденти, що відбулися в регіоні, - президент Ірану Рухані - Цензор.НЕТ 4358
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Американцы несут ответственность за все недавние инциденты, произошедшие в регионе, - президент Ирана Рухани

Правильно. Хто всрався? Невiстка.
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Где то я уже слышал: во всем виноваты америкосы, их там нет, мы не сбивали, оружие в шахтах, я сама все видела....
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Друзья с севера подсказали: вали все на амеров, пипл схавает.
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А если это был не сурок, а инопланетяне?
Какие будут действия у оппозиции?

А если не подтвердятся?
Что тогда будет говорить Тарасык?
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І в публічні стратах, і у відрубаванні кінцівок, і забиванні камінцями американці винні ...
Нічого не помінялося з часів лідера ісламської революції Хомейні: "Всі наші біди виходять від Америки і від Ізраїлю. Ісламські народи ненавидять іноземців взагалі, а американців і росіян особливо".
Схиблені
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13 июня 2019
близ Ормузского пролива иранцы атаковали и обстреляли 2 танкера, под японским и норвежским флагом.... Но виноваты США
20 июня 2019
ПВО Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сбили принадлежащий ВМС США большой беспилотный летательный аппарат, созданный на базе разработанного для ВВС США самого большого в мире серийного беспилотника в Ормузском проливе... Но виноваты США

19 июля 2019
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана захватил в международных водах Ормузского пролива (Персидский залив) британский нефтяной танкер Stena Impero....Но виноваты США
14 сентября 2019
Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в саудовской Аравии, из за чего подскочили цены на нефть....Но виноваты США
4 января 2020 Американцы в Ираке убили высокопоставленного иранского террориста Сулеймани... Ну всё, американцы виноваты в развязывании войны...

Через несколько дней иранцы обстреливают базы США в Ираке, сбивают пассажирский украинский Боинг... Но иранские мракобесы, как всегда не виноваты... Для иранских террористов, всегда виноваты США и точка. Потому, что не дают им разгуляться...
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Ктоб сомневался в виновности призрака мирового империализма. аятоллы в Сирии детей убивают вместе с ****** и гражданские самолёты сбивают только чтоб изгнать этот гребаный призрак.
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Ага, конечно.. Это-ж проклятые американцы ВАМ ракетный комплекс ТОР1 продали, да?
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вотсейчас мне за ребилов в срии обидно кторые зашкварили уже с 10 ко генералов КСИРА и назад отправили в цынках с 10 тыс бойцов ксира и его прокси Американці несуть відповідальність за всі недавні інциденти, що відбулися в регіоні, - президент Ірану Рухані - Цензор.НЕТ 3996
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Быстро это ему кацапы ему в уши надудели...
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Да зачем же, сами прекрасно справляются.
Еще до начала их революции основной рефрен был о том, что "США - это большой сатана, а Израиль - малый сатана".
Так были заняты ловлей "сионистов" в их иранском телевизоре, что ракетой сбили украинский самолет.
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Иранские мракобесы строят свой шиитский мира на костях сотен тысяч убитых ими людей в Сирии, Йемене, Ираке... Но виноваты США!!!
Американці несуть відповідальність за всі недавні інциденти, що відбулися в регіоні, - президент Ірану Рухані - Цензор.НЕТ 5352
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Ваша Страна несет полную ответственность и ваши союзники!!!
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Американці, як і уся світова спільнота, несуть відповідальність тільки за те що дали можливість на існування іранського режиму, який несе свої маніакальні релігійні ідеї у інші країни шляхом терору, і погроз ...
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Вот что называется валить с больной головы на здоровую. Сбили самолёт с людьми - а виноваты американцы.
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У террористов всех мастей от кремлёвских до иранских шиитских террористов, всегда были виноваты США
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Позовите сестру, сделает укольчик... Своего божка и религию везде приплетёте. Это уже клиника.
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Кто б киздел..
Баб-ель-Мандебский и Ормузский пролив кто минировал?
Нуу, паРашка скинула Ирану старые мины, а енти не могли
их,мины' прально выставить..
Ходили после тральщиков,и с задка иностранные суда в кильватер, ожидали сутками пока советы не пройдут..
80-е года...
😁
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Про провину. Я так думаю, що велика частка провини лежить на МАУ та їх власника Коломоського. Якого чорта у цей ад було взагалі літати? Чи гроші не пахнуть?
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Спасибо, Justin Trudeau, Вы - настоящий президент Украины!
Иран: Это не мы!
Зеля им: не Иран, то наши, мы уже и дело открыли против наших.
Иран: То американцы!
Зеля (лежит на пляже): Я уже еду домой, почти доехал.
Иран: Мы не дадим черных ящиков.
Зеля им: не Иран, примите наши извинения (звонит, извиняется).

Канада: То Иран.
США: То Иран.
Нидерланды: То Иран.
СМИ: То Иран.
Зеля: У нас нет доказательств, что это Иран.

Иран: То мы!
Зеля: Мы всегда знали, что это Иран!
Иран: Но мы случайно!
Зеля: Да конечно, случайно! Но вы себя накажете, правда, Иран?

Именно это озвучил Трюдо, который первым обвинил Иран и который сказал, что не успокоится, пока не покарает.
Спасибо, Justin Trudeau, вы настоящий президент Украины!


Mason Lemberg
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Алё гурия?Дайте мне 8ой круг ада и Сулеймани к аппарату
-Ожидайте.Говорите.
-Алё Сулеймани?!Как ты там дорогой?Жарко...с нашей жарой не сравнится говоришь...Ну ты это,увидишь там Колумба,дай ему в бубен за то,що Америку открыл
Американці несуть відповідальність за всі недавні інциденти, що відбулися в регіоні, - президент Ірану Рухані - Цензор.НЕТ 189
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