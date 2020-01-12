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 Політика України, За кордоном
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Все про:Данілов (36) Іран (365) РНБО (626)

 Група українських фахівців залишається в Ірані, літак Іл-76 повернеться в Україну з тілами загиблих, - секретар РНБО Данілов

Основне завдання, поставлене перед українськими експертами, що перебувають в Тегерані, виконано.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Завтра в Україну повернеться велика частина групи експертів міжвідомчої комісії з розслідування катастрофи українського "Боїнга". Основне завдання виконано. Однак частина групи залишиться на місці і буде продовжувати роботу, на місці залишається і літак, який туди доставив нашу комісію 9 січня", - написав він.

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Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував ситуацію для Цензор.НЕТ: "Літак Іл-76 повернеться в Україну тільки після завершення усіх процедур, ним ми маємо забрати тіла всіх 11 загиблих українських громадян. Група фахівців залишається працювати. В разі необхідності, ми готові в будь-який момент знову направити додаткові сили".

Група українських фахівців залишається в Ірані, літак Іл-76 повернеться в Україну з тілами загиблих, - секретар РНБО Данілов 01

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169484
 
 
 Топ коментарі
 
Якби на літаку усі 180 пасажирів були українцями,ми б ніколи не дізналися б хто його збив. Виключно наявність громадян Канади зробило можливим визнання іраном своєї вини . В Україні немає президента, немає спецслужб та МЗС.
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Ну, раз там будет Зеля, остальным экономистам там делать нечего.

Группа украинских специалистов остается в Иране, самолет Ил-76 вернется в Украину после завершения всех процедур, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 7808
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Они там хоть договорятся врать одинаково?
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Ну как. Рассмешит Осел Вову пу, если тот нападет. И все.
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Фейк.Про Міністра оборони - брехня.Очевидно,його вставили для того,щоб відволікти увагу від реальної відсутності більшості керівництва державою в трагічний момент.
Груба робота,очевидна,але з-за масовості-ефективна.
Не поширюйте низькопробні вкиди.
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Не суть важно где он был в эти дни. Важно, что их ВСЕХ, кроме алкаша Данилова, не было одновременно в воюющей стране. О какой системе управления страной можно говорить? А про нарушения законов, минимум КЗОТа уже можно и не вспоминать.
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Дывиться шоб i ИЛ не збылы з "супер-специалистамы))))) лучше кораблямы)
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Якби на літаку усі 180 пасажирів були українцями,ми б ніколи не дізналися б хто його збив. Виключно наявність громадян Канади зробило можливим визнання іраном своєї вини . В Україні немає президента, немає спецслужб та МЗС.
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Лучче с б*дями ,кака зорян і шкіряк...))
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А дедушка кота Матроскина на "Адмирале КРУЗенштерне " плавал. Ну или ходил.
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Спочатку розберіться,хто з української влади не запретив польоти над Іраном?У кого з влади руки в крові?
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У Секретаря РНБО совок головного мозку... Це прямо на морді написано...
Вова, що ти твориш?
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МАУ-фактична власність Коломойського,і тому без погодження з ним жодне важливе рішення ніким би не приймалося,навіть президентом.Літати так літати!Бабло перевершило безпеку і цінність людського життя.Тим більше платити доведеться не йому-він навіть отримає компенсацію за знищений літак!А все інше-гучний пердіж!
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