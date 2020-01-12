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Все про:Зеленський (4109) Парубій (1150) Європейська Солідарність (210)

 Люди, які в найважчі часи займалися пародіюванням, - це, виявляється, "нові обличчя", а ті, хто боровся за країну, - "старі", - Парубій

Команда Петра Порошенка у 2019 році реалізувала низку стратегічних змін, які забезпечили майбутнє України і зробили невідворотним курс до ЄС і НАТО. Натомість команда Зеленського ставить під загрозу незалежність і суб’єктність Української держави.

Про це заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Андрій Парубій в ефірі "5 каналу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт партії.

"Попередній рік можна розділити на дві частини – до виборів і після виборів. Почався він з чудової для всіх українців новини – отримання Україною Томосу про автокефалію Української Православної Церкви. І, звичайно, це давало неймовірні відчуття і заряд для цілого року, для цілої епохи, бо українці століттями чекали на це рішення і на автокефалію церкви", – сказав він.

"Починався рік з величних речей – закон про українську мову, було внесено зміни до Конституції про курс на ЄС та НАТО, що допомогло забезпечити гарантії того, що хто б не прийшов до влади – зовнішньополітичний курс буде збережено. Ми ухвалили кілька дуже важливих рішень щодо декомунізації, закон про тимчасові слідчі комісії, багатостраждальний Виборчий кодекс. Ми змогли забезпечити повністю чесні президентські і парламентські вибори. Всі спостерігачі визнали, що вибори пройшли на високому рівні і за найвищими стандартами", – додав Парубій.

Він також зазначив, що команда нинішньої влади до того ніколи не займалася державотворенням, а навпаки – висміювала важливі для держави символи та події, що є неприпустимим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все вказує на те, що у Зеленського в Омані була зустріч із Сурковим, а збитий літак міг бути способом залякування, - Амелін

"Для мене було і залишається незвичним, коли люди, які в найважчі часи України займалися пародіюванням, – є "нові". Всі ті, які протягом десятиліть боролися за українську державу – виявляється "старі". Я з 1988 року в національно-визвольній боротьбі. Я брав участь у боротьбі за державність в 90-х, в Помаранчевій революції та Революції гідності. Виявляється, те, що величезна когорта людей, які боролися за державу – це "старі". А ті, хто під час майданів, АТО не просто не брали участь у визначальних для країни періодах, а висміювали все це – тепер вони проголосили, що все це було погано, а з ними починається "нова епоха", – зауважив Парубій, коментуючи дискусію про вибір між "новими" і "старими" політиками.

Також він прокоментував негативний вплив ухвалених в "турборежимі" законопроєктів монобільшості на якість українського законодавства.

"Ця епоха запам’яталася "турборежимом", імітацією активної бурхливої діяльності, де, фактично, маса законів були порушенням законодавства, потім вони відмінялись, вносились зміни, тому що вони були неякісні. Ми побачили гостру реакцію європейської спільноти на судову реформу, яку проголосували в турборежимі. Ми кожен закон, який стосувався судової реформи, передавали на попередній аналіз Венеційській комісії, перевіряли на відповідність європейськими законам, тому що шлях в Європу – це не просто гасла. Це відповідність законодавства законодавству Європейського Союзу", – сказав парламентар.

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Андрій Парубій підкреслив, що більшість важливих законопроєктів, ухваленням яких пишається монобільшість, насправді є законами авторства попереднього скликання, а зміни безпосередньо нової владної команди шкодять демократії, прозорості і відповідності європейським стандартам.

"Те позитивне, що було зроблено, це наші напрацювання, які залишилися з попереднього скликання. Наприклад, зняття недоторканності авторства президента Порошенка, яке ми технічно не встигли проголосувати і проголосували вже в новому скликанні. Виборчий кодекс, над яким Зеленський познущався. Всі закони, які стосуються виборів в Україні, уніфіковуються в Кодекс і, фактично, тепер замість відкритих списків зробили закриті.

Закон про тимчасові слідчі комісії, який фактично об’єднав зал за попередньої каденції, в порушення законодавства три місяці лежав в Офісі президента і повернувся в парламент без розділу про імпічмент президента", – нагадав Андрій Парубій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169481
 
   
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Чорт картавый, со снайперкой по воробья стрелял на Майдане? От корыта оторвали и ещё глядишь посадят?
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Если бы не знал лично подобное существо, то принял бы за юмор.
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Нема сечі таке читати. Це борошна для очей.
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Ну ти і дибіл, яка снайперка у Парубія?
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Ну, что Вы напали, может он лайкеров под Киселёвским прозрением отлавливал

сергей сергеев 44e19e14
Люди, які в найважчі часи займалися пародіюванням, - це, виявляється, "нові обличчя", а ті, хто боровся за країну, - "старі", - Парубій - Цензор.НЕТ 6177Denis 21ec7084

Люди, які в найважчі часи займалися пародіюванням, - це, виявляється, "нові обличчя", а ті, хто боровся за країну, - "старі", - Парубій - Цензор.НЕТ 6177Anton Sova
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громадяни зробили свій вибір тому отримають те на що заслуговують.
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ті, що вибрали султана Ослана Оманського, отримають те, на що заслуговують...... а іншим що робити?
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таке життя,світ недосконалий),та й демократія має свої вади особливо коли нею не вміють користуватися.
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Майдан, але папізже, коли зелепузики зголодніють від брехні.
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Точнише - ватники промакшанська гидота. одним словом - зетипилли.
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Ще одне нове литцо Люди, которые в самые тяжелые времена занимались пародией, - это, оказывается, "новые лица", а те, кто боролся за страну, - "старые", - Парубий - Цензор.НЕТ 7959
Володимир Зеленський (фото з оф.сторінки) · 2 грудня 2013 р. нахіба я це побачив?!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1376998629217176&set=a.1376998622550510&type=3

Люди, которые в самые тяжелые времена занимались пародией, - это, оказывается, "новые лица", а те, кто боролся за страну, - "старые", - Парубий - Цензор.НЕТ 7409
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В Омані теж зима, или єто руськие марозы.
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"Нових ліца" насправді виявилися давно всім знайомою старою неголеною бєніною дупою з кучерявими примбабасами 😕
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Антон Санченко
1 ч. ·

Не виправдалися жодні наші сподівання, що ось людина з непоганою репутацією і гарний спеціаліст піде в команду зелених і нівелює градус українофобії або й покращить економічні показники, або заасфальтує всі дороги, або заплатить хоч одному вчителю 4000 долярів. І репутація одразу виявляється дутою, і, що геть несподівано, - розхвалений спеціаліст теж починає приймати якісь дивні рішення й нести якусь дилетантську пургу. Плутати Литву та Латвію. Оголошувати хрестовий похід за зменшення паперового документообігу в парламенті і в той же час без зауважень голосувати за касові апарати з паперовими (блть!) чеками для цілої армії ФОПів. Радувати канадців, іранців та прочих шведів заявами, що на щастя(!) на українському літаку загинуло всього 11 українців, будучи дипломатом. Або пояснювати книговидавничому ринку, що треба позакривати бібліотеки і наступить щастя.
Тобто, може саме рішення йти до зе може свідчити про непрофесіоналізм?
Чи їх там кусають зомбі?
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А чем запомнились вы, господин Парубий? Вы подмахивали антинародные законы, из-за которых пострадали тысячи частных домохозяйств, и после вас пришлось переделывать и переголосовывать ваши безграмотные законопроекты, в которых вы искали алмазы в дупах пересичных украинцев.
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Зебанат, за всеми этими событиями мы совсем забыли про прозрачный офис президента.
Как он там, очень прозрачный?
Оупенспейс?
Можно зайти, посмотреть?
А что там с народовладдям?
На референдум выносили вопрос о поднятии зп рябошапки?
Не?
А че так?
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Лапоть, я не голосовал за Зе.А ты возможно уже переобулся.
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Є така форма психіатричної апраксії - синдром чужої руки. Це коли одна рука робить одне, а інша - зовсім інше. Як в цьому випадку: одна рука ставить хрестик в бюлетені за зе, а інша - пише кляузу, що то порохоботи вибрали зебіла

Люди, які в найважчі часи займалися пародіюванням, - це, виявляється, "нові обличчя", а ті, хто боровся за країну, - "старі", - Парубій - Цензор.НЕТ 2138
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Парубий сделал для независимости Украины больше чем вся ЗЕкоманда вместе взятая даже не может себе представить.
Психиатрическая больница No1 оставайся там где ты есть и отдай планшет санитарам. Идиот!
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нащо в кабінет головного лікаря залізли, тікай звідти бо санітари прийдуть в гамівну сорочку запакують Люди, які в найважчі часи займалися пародіюванням, - це, виявляється, "нові обличчя", а ті, хто боровся за країну, - "старі", - Парубій - Цензор.НЕТ 6870
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Банда воров и мародеров никогда не боролась ни за что кроме бабок. А главный "борец" выгреб из бюджета оккупированной воюющей страны 1 700 000 000 гривен и это только официально.
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сцылку с сметой с данными транша и прочими фин мелочами в студию
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Мокшанская свинособака из *********, пруф скидываешь или как балабол садишься на бутылку и скачешь на лента ру.
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Мат и подзаборная ругань основное отличие банды ворья. Они думают что оскорбляя людей они становятся выше и лучше, типичное поведение вороватого быдла.
В государственном бюджете на 2019 год предусмотрено выделение 1,7 млрд гривен в общем на специальный "Фонд Президента Украины" и Украинский культурный фонд, председателем которого является супруга действующего Президента Украины Марина Порошенко.
Верховная Рада прописала в государственном бюджете на 2019 года миллиард гривен для Фонда Президента
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Вы бредите ? - ОФИЦИАЛЬНО украл ? ( я вам официально заявляю - наркотики зло! )
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за свою дойную корову вы боролись.
Что бы не расеянцы доили народ Украины и ее ресурсы, а вы, те кто доил ее 28 лет. януковичи, кучмы, порошенки, ахметовы, пинчуки, коломойши и прочие.
Сохранили все как было для себя и будущих дояров и доярок.
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Очередная абиженка от пёсиков, недовольная отстранением от власти. Пой, ласточка, пой.
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Вам ЗЕ оставил только один аргумент в его пользу - хамство.
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А вам Пе принёс только запугивание избирателей со своими предвыборными лозунгами.
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сегодня была попытке тех с кие надо разговаривать по сивухе зайти на позиции откуда по приказу щели отвели войска армейцы послали на юх приказ шели не стрелять и сделал 3 200 трахтористов
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У тебя это...шизофазия, так по-умному вроде называется.
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Ну что тут скажешь...... читайте классиков.
"Ничто не ново под луною:
Что есть, то было, будет ввек." (Н. М. Карамзин)

"На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались." (М.Е. Салтыков-Щедрин) Люди, які в найважчі часи займалися пародіюванням, - це, виявляється, "нові обличчя", а ті, хто боровся за країну, - "старі", - Парубій - Цензор.НЕТ 4542
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Надо называть вещи своими именами, что в Украине 73 % населения деградировало ниже плинтуса , и от этого все проблемы . Народ вообще не хочет думать логически .
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Неужели?И когда они деградировали, в одну секунду?Или может в течении какого-то промежутка времени, например за 5 лет?
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Піг-дог, роблю пост про цинічність зебілів, просто, щоб не було ілюзій, щоб ви розуміли що це за люди, і що до українців вони ніякого відношення не мають. Знаю багато хто знає, які це люди,але ще раз,щоб навіть сумнівів не було я залишу це тут.

Люди, которые в самые тяжелые времена занимались пародией, - это, оказывается, "новые лица", а те, кто боролся за страну, - "старые", - Парубий - Цензор.НЕТ 6240
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Ой, да на тебе в ответ одного из твоих кумиров, Ирину Геращенко с постом о том, как Иран признал сбитие самолёта, а Украина нет
Люди, які в найважчі часи займалися пародіюванням, - це, виявляється, "нові обличчя", а ті, хто боровся за країну, - "старі", - Парубій - Цензор.НЕТ 5208
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Я же написал, с постом о том, как Иран признал сбитие самолёта, а Украина нет.

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так упирались по приказу великого лидера всех времён брата названного отца всех зверей и вод из африки Ишака монико оманского
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Деградация проходила с советского времени по сегодняшний день . Уровень жизни и развития этому подтверждение
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Ну, значит и предыдущие результаты выборов, и позапредыдущие-это следствие этой самой деградации, надо быть честным хотя бы с самим собой.
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Разве не деградирующее общество могло выбрать себе в президенты дважды не судимого и барыгу порошенко?
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Обана, чудо случилось. Ты же поддерживал Порошенко, что случилось?
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чмо датское, ты к Украине каким боком? Гуляй, падла
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Ты в рот хочешь? А то я не понимаю твоего мечания
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Порошенко много раз говорил что они заложили крепкий фундамент для Украины и возврата назад не будет. Так вот если эта зелёная чума угробит страну то Порошенко соврал, а если нет то он был прав. Проверка его слов идёт жёсткая. К сожалению такие проверки не дают стране развиваться.
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Порошенко соврал?Татышо!И это я слышу от петюшки, куда мир катится... Люди, які в найважчі часи займалися пародіюванням, - це, виявляється, "нові обличчя", а ті, хто боровся за країну, - "старі", - Парубій - Цензор.НЕТ 5128
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С Парубием можно было бы согласиться, если бы не одно "но". К сожалению старые лица одной рукой боролись за государственность, а другой разворовывали это государство, вот за это народ и выбросил их на свалку.
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за воровство- только премии мустфе в найом и его другу бородатой девушке за пол года перплёвывают "воровство" свинарчуков
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Апять за старое? Мародеры. разикрали, война на крови, рошенкские конфеты...как вы уже ******. типиллы.
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С чем ты "боролся", Палубий? Со своей совестью, воруя нещадно?
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что у кого украл Парубий а да у вовки и егго сына украл ёлку
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С этими зе-долбо.... уже и спорить неохота . Люди, які в найважчі часи займалися пародіюванням, - це, виявляється, "нові обличчя", а ті, хто боровся за країну, - "старі", - Парубій - Цензор.НЕТ 5414 . Там у них ( в башке) заклинило намертво .
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Лично у меня Парубий украл 3 тыс долларов.
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стопе так то сын его и не украл изъял как трофей у сепара под акт и опись Люди, які в найважчі часи займалися пародіюванням, - це, виявляється, "нові обличчя", а ті, хто боровся за країну, - "старі", - Парубій - Цензор.НЕТ 2930 Так ты попочленочка с общаком роты дрёмовских кизляков Люди, які в найважчі часи займалися пародіюванням, - це, виявляється, "нові обличчя", а ті, хто боровся за країну, - "старі", - Парубій - Цензор.НЕТ 2930
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..
.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
.
.
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Издалека как посмотришь , вроде "новае литцо " ,, а вблизи посмотришь - натуральная жопа . Люди, которые в самые тяжелые времена занимались пародией, - это, оказывается, "новые лица", а те, кто боролся за страну, - "старые", - Парубий - Цензор.НЕТ 2044 .

Люди, которые в самые тяжелые времена занимались пародией, - это, оказывается, "новые лица", а те, кто боролся за страну, - "старые", - Парубий - Цензор.НЕТ 5361 .
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О бородатая тёлка Люди, які в найважчі часи займалися пародіюванням, - це, виявляється, "нові обличчя", а ті, хто боровся за країну, - "старі", - Парубій - Цензор.НЕТ 1487 с мамой и машиной времени Люди, які в найважчі часи займалися пародіюванням, - це, виявляється, "нові обличчя", а ті, хто боровся за країну, - "старі", - Парубій - Цензор.НЕТ 1487 с г+ Г
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У мене більше 8 осколків в тілі! Ми своїми тілами захищали Майдан.
Андрій Парубій.

В тот вечер я не пил не ел
Походу Янек о*уел -
Поставил Йолку, поставил Йолку
Стою с Кролём- они летят!
Они летели точно в ряд-
Мои осколки, мои осколки...

Какая Йолка, твою мать!
Ещё ноябрь, вот ***** плять!
Ещё ведь осень! Походу- осень!
Гляжу- осколочки летят,
Они летели чОтко в ряд
Их было восемь.

Кроля минула кулявлоб
Он увернулся, п*дла, чтоб
Я принял в в тело, в младое тело
Осколков-восемь, три- пыжа,
Четыре- гильзы, три -ежа
Противотанковых ежа....

...А куля в лоб? --Походу , плять, не долетела...
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у парубия,точно 8 осколков,только, в голове и все они с рождения.
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Неправильно все было. Платили мало. Теперь вот прокурорам в семь раз больше заплатят и они сразу подобреют и перестанут правильных людей тревожить, а платить будут только неправильные.
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Вы очень сильно недооцениваете клоунов и всю структуру КВН, которая легла под КГБ ещё в совковые времена вместе с Масляковым. Зеля не клоун- это был до поры замаскированный враг Украины и агент Ху*ла.
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"Людей",которые 5 лет вешали лапшу на уши и боролись за свой кошелёк,в падлу и людьми называть.
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А те люди что занимаются сексом в В/раде бубочки и получают дотацию на жилье тещи супер предприимчивые.
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Зебилу некуда деваться.
Конечно, он шел в президенты с целью быстренько порешать дела подельника коломойского и заодно поднажиться, не дорого продав Украину х.уйлу.
Быстро не получилось - народ не позволил.
Но х.уйло хоть и х.уйло, но не дурак.
И тоже видел "я вам ничего не должен" и " я должен только моей семье".
Так что наверное ему уже объяснили, что будет с его родственничками, если не отработает бабло. Наверняка напомнили и про Литвиненко, и про Скрипалей....
Для него сейчас самый лучший выход, чтоб народ предложил ему уйти в такой форме, когда он не сможет отказаться от этого предложения.
Так будет лучше для всех - и для Украины и для его самого: типа, я уже не при делах и ничем не могу тебе, брат х.уйло, помочь. Сорри...
Хотя, дебил, оно конечно, и не понимает, что через 4.5 года его жизнь превратится в ад.
В любом случае.

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Теперки, судячи по всьому,
я вже не спікер, а святий! -
подумав, мацаючи «Томос»,
вельмишановний Парубій.

- Дай потриматися на шару!..
Ти шо, рамси попутав, чмо?! -
прошепотів позаду «Нарик»,
торкаючи Святе Письмо…

- Не дам! Бо тільки нам з гарантом,
цей «Томос» дарено було!
Щоб ми могли електорату
ним тицяти в його мурло!

А заодно - бюджет пиляти,
та не зважать на кожен чих!
Бо хто ж дерзне кидать за грати
гарантів, й спікерів святих?!
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Слепой траст в Борисполе начал строить вторую очередь Фабрики рошена. первую очередь построили пока педро презом был.
ни дня в бизнесе, все на госслужбе, все в карманы.
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ну куда нам до Юзика который вёл таки танки 17й застряв в люке механа Люди, які в найважчі часи займалися пародіюванням, - це, виявляється, "нові обличчя", а ті, хто боровся за країну, - "старі", - Парубій - Цензор.НЕТ 2221 или до Богдана который инкогнито брал Пески Люди, які в найважчі часи займалися пародіюванням, - це, виявляється, "нові обличчя", а ті, хто боровся за країну, - "старі", - Парубій - Цензор.НЕТ 2221а уж Баканов ух профи это он лично пашку губарева вязал Люди, які в найважчі часи займалися пародіюванням, - це, виявляється, "нові обличчя", а ті, хто боровся за країну, - "старі", - Парубій - Цензор.НЕТ 2221 А вока то ух целый бат воружил снабдил и с ним на 0 бегал с замом лысым которого периодически гоняли бойц бат перход 95й кварталь
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Вот когда не строять, а ворою при зе это хорошо .
Просто меньше чем за год украсть 70 млрд с бюджета это хорошо для слуг народа.
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Андрей Парубий подчеркнул, что большинство важных законопроектов, принятием которых гордится монобольшинство, на самом деле являются законами авторства предыдущего созыва...
То положительное, что было сделано, - это наши наработки, которые остались с предыдущего созыва....
А Иисуса Христа помните?- Тоже мы бы воскресили!
Вообщем, из серии: Отчего ж я не девчонка, Я бы маме так помог...
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у меня к зеленскому есть только один вопрос: "почему ОНО, со своим шоколадным ПЭДРО еще не сидит?"
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Ляляля. Неприкосновенность вы обещали снять 5 лет. Тоже самое касается и избирательного кодекса. Хотя в том числе и на этих лозунгах вы победили в 2014.
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У соиво-лапотных какашек посленовогодняя паранойя.
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Так в чем дело, Парубий?!
Продемонстрируйте триумфальное возвращение на очередных выборах!
Но нет - партии мародеров даже ребрендинг названия(отказ от таксичного и нарицательного слова Порошенко) не помог. Не помогло отстранение одиозных коррупционеров. Не помогли фото со скрепами(Томосом)
Вот и остается Пете косноязычными устами Парубия плакаться Ярославной на Цензоре. Тут вам самое место - порохоботы утешат срачем и сочуствием. А я смеюсь в голос.
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Бобики а ну давай защищайте свой примитив пи имени клоун. Только вы мрази в ответе за усё и ваш пастух валодя.
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Народ! У меня один вопрос! Разве я выбирал Порошенко и его команду для томоса или для декомунизации или для курса внато или ес, или для принятия закона о выборах? Чет я не припомню ткаих пунктов в предвыборной компании , программе! Вот помню что экономика вырастет, помню 1000 грн в день военнослужащему, помню коррупцию победим, а если быть точнее то вот пункты программы 1. Жить по новому - живем по старому 2 Жить свободно - кто то почувствовал вкус свободы? 3 Жить безбедно - все разбогатели? по моему наоборот! Жить честно - не у всех получилось))) Свинарчуки и т.д._5 Жить безопасно - тоже не наблюдаю! А теперь вопрос из зала - на кой нам эти программы, если ни один пункт не выполняется? В программе все хорошо написано, но сделано совсем другое.. я не голосовал за томос и всякое другое что перечислил, как великое, парубий!
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а теперь андрюша иди нах- твоё ждать пока барин не снизойдёт до тебя бедного Люди, які в найважчі часи займалися пародіюванням, - це, виявляється, "нові обличчя", а ті, хто боровся за країну, - "старі", - Парубій - Цензор.НЕТ 2431
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и Парубий 100% прав..."новые лица" такого накерують...а если учесть такую вот риторику Европы:https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2854337-avstria-hoce-dialogu-z-rf-popri-aneksiu-krimu-ta-vijnu-na-donbasi-sallenberg.html то тем более... Люди, які в найважчі часи займалися пародіюванням, - це, виявляється, "нові обличчя", а ті, хто боровся за країну, - "старі", - Парубій - Цензор.НЕТ 6383
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У Парубия тоже неплохо получается пародировать речь человека.
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