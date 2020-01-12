 Люди, які в найважчі часи займалися пародіюванням, - це, виявляється, "нові обличчя", а ті, хто боровся за країну, - "старі", - Парубій

Про це заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Андрій Парубій в ефірі "5 каналу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт партії.
"Попередній рік можна розділити на дві частини – до виборів і після виборів. Почався він з чудової для всіх українців новини – отримання Україною Томосу про автокефалію Української Православної Церкви. І, звичайно, це давало неймовірні відчуття і заряд для цілого року, для цілої епохи, бо українці століттями чекали на це рішення і на автокефалію церкви", – сказав він.
"Починався рік з величних речей – закон про українську мову, було внесено зміни до Конституції про курс на ЄС та НАТО, що допомогло забезпечити гарантії того, що хто б не прийшов до влади – зовнішньополітичний курс буде збережено. Ми ухвалили кілька дуже важливих рішень щодо декомунізації, закон про тимчасові слідчі комісії, багатостраждальний Виборчий кодекс. Ми змогли забезпечити повністю чесні президентські і парламентські вибори. Всі спостерігачі визнали, що вибори пройшли на високому рівні і за найвищими стандартами", – додав Парубій.
Він також зазначив, що команда нинішньої влади до того ніколи не займалася державотворенням, а навпаки – висміювала важливі для держави символи та події, що є неприпустимим.
"Для мене було і залишається незвичним, коли люди, які в найважчі часи України займалися пародіюванням, – є "нові". Всі ті, які протягом десятиліть боролися за українську державу – виявляється "старі". Я з 1988 року в національно-визвольній боротьбі. Я брав участь у боротьбі за державність в 90-х, в Помаранчевій революції та Революції гідності. Виявляється, те, що величезна когорта людей, які боролися за державу – це "старі". А ті, хто під час майданів, АТО не просто не брали участь у визначальних для країни періодах, а висміювали все це – тепер вони проголосили, що все це було погано, а з ними починається "нова епоха", – зауважив Парубій, коментуючи дискусію про вибір між "новими" і "старими" політиками.
Також він прокоментував негативний вплив ухвалених в "турборежимі" законопроєктів монобільшості на якість українського законодавства.
"Ця епоха запам’яталася "турборежимом", імітацією активної бурхливої діяльності, де, фактично, маса законів були порушенням законодавства, потім вони відмінялись, вносились зміни, тому що вони були неякісні. Ми побачили гостру реакцію європейської спільноти на судову реформу, яку проголосували в турборежимі. Ми кожен закон, який стосувався судової реформи, передавали на попередній аналіз Венеційській комісії, перевіряли на відповідність європейськими законам, тому що шлях в Європу – це не просто гасла. Це відповідність законодавства законодавству Європейського Союзу", – сказав парламентар.
Андрій Парубій підкреслив, що більшість важливих законопроєктів, ухваленням яких пишається монобільшість, насправді є законами авторства попереднього скликання, а зміни безпосередньо нової владної команди шкодять демократії, прозорості і відповідності європейським стандартам.
"Те позитивне, що було зроблено, це наші напрацювання, які залишилися з попереднього скликання. Наприклад, зняття недоторканності авторства президента Порошенка, яке ми технічно не встигли проголосувати і проголосували вже в новому скликанні. Виборчий кодекс, над яким Зеленський познущався. Всі закони, які стосуються виборів в Україні, уніфіковуються в Кодекс і, фактично, тепер замість відкритих списків зробили закриті.
Закон про тимчасові слідчі комісії, який фактично об’єднав зал за попередньої каденції, в порушення законодавства три місяці лежав в Офісі президента і повернувся в парламент без розділу про імпічмент президента", – нагадав Андрій Парубій.
сергей сергеев 44e19e14
Denis 21ec7084
Anton Sova
Володимир Зеленський (фото з оф.сторінки) · 2 грудня 2013 р. нахіба я це побачив?!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1376998629217176&set=a.1376998622550510&type=3
1 ч. ·
Не виправдалися жодні наші сподівання, що ось людина з непоганою репутацією і гарний спеціаліст піде в команду зелених і нівелює градус українофобії або й покращить економічні показники, або заасфальтує всі дороги, або заплатить хоч одному вчителю 4000 долярів. І репутація одразу виявляється дутою, і, що геть несподівано, - розхвалений спеціаліст теж починає приймати якісь дивні рішення й нести якусь дилетантську пургу. Плутати Литву та Латвію. Оголошувати хрестовий похід за зменшення паперового документообігу в парламенті і в той же час без зауважень голосувати за касові апарати з паперовими (блть!) чеками для цілої армії ФОПів. Радувати канадців, іранців та прочих шведів заявами, що на щастя(!) на українському літаку загинуло всього 11 українців, будучи дипломатом. Або пояснювати книговидавничому ринку, що треба позакривати бібліотеки і наступить щастя.
Тобто, може саме рішення йти до зе може свідчити про непрофесіоналізм?
Чи їх там кусають зомбі?
Как он там, очень прозрачный?
Оупенспейс?
Можно зайти, посмотреть?
А что там с народовладдям?
На референдум выносили вопрос о поднятии зп рябошапки?
Не?
А че так?
Психиатрическая больница No1 оставайся там где ты есть и отдай планшет санитарам. Идиот!
В государственном бюджете на 2019 год предусмотрено выделение 1,7 млрд гривен в общем на специальный "Фонд Президента Украины" и Украинский культурный фонд, председателем которого является супруга действующего Президента Украины Марина Порошенко.
Верховная Рада прописала в государственном бюджете на 2019 года миллиард гривен для Фонда Президента
Что бы не расеянцы доили народ Украины и ее ресурсы, а вы, те кто доил ее 28 лет. януковичи, кучмы, порошенки, ахметовы, пинчуки, коломойши и прочие.
Сохранили все как было для себя и будущих дояров и доярок.
"Ничто не ново под луною:
Что есть, то было, будет ввек." (Н. М. Карамзин)
"На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались." (М.Е. Салтыков-Щедрин)
.. .
.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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,.....................??
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Андрій Парубій.
В тот вечер я не пил не ел
Походу Янек о*уел -
Поставил Йолку, поставил Йолку
Стою с Кролём- они летят!
Они летели точно в ряд-
Мои осколки, мои осколки...
Какая Йолка, твою мать!
Ещё ноябрь, вот ***** плять!
Ещё ведь осень! Походу- осень!
Гляжу- осколочки летят,
Они летели чОтко в ряд
Их было восемь.
Кроля минула кулявлоб
Он увернулся, п*дла, чтоб
Я принял в в тело, в младое тело
Осколков-восемь, три- пыжа,
Четыре- гильзы, три -ежа
Противотанковых ежа....
...А куля в лоб? --Походу , плять, не долетела...
Конечно, он шел в президенты с целью быстренько порешать дела подельника коломойского и заодно поднажиться, не дорого продав Украину х.уйлу.
Быстро не получилось - народ не позволил.
Но х.уйло хоть и х.уйло, но не дурак.
И тоже видел "я вам ничего не должен" и " я должен только моей семье".
Так что наверное ему уже объяснили, что будет с его родственничками, если не отработает бабло. Наверняка напомнили и про Литвиненко, и про Скрипалей....
Для него сейчас самый лучший выход, чтоб народ предложил ему уйти в такой форме, когда он не сможет отказаться от этого предложения.
Так будет лучше для всех - и для Украины и для его самого: типа, я уже не при делах и ничем не могу тебе, брат х.уйло, помочь. Сорри...
Хотя, дебил, оно конечно, и не понимает, что через 4.5 года его жизнь превратится в ад.
В любом случае.
я вже не спікер, а святий! -
подумав, мацаючи «Томос»,
вельмишановний Парубій.
- Дай потриматися на шару!..
Ти шо, рамси попутав, чмо?! -
прошепотів позаду «Нарик»,
торкаючи Святе Письмо…
- Не дам! Бо тільки нам з гарантом,
цей «Томос» дарено було!
Щоб ми могли електорату
ним тицяти в його мурло!
А заодно - бюджет пиляти,
та не зважать на кожен чих!
Бо хто ж дерзне кидать за грати
гарантів, й спікерів святих?!
ни дня в бизнесе, все на госслужбе, все в карманы.
Просто меньше чем за год украсть 70 млрд с бюджета это хорошо для слуг народа.
То положительное, что было сделано, - это наши наработки, которые остались с предыдущего созыва....
А Иисуса Христа помните?- Тоже мы бы воскресили!
Вообщем, из серии: Отчего ж я не девчонка, Я бы маме так помог...
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Чи, наперкір ворогу?.
???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
.!
-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
.
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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Продемонстрируйте триумфальное возвращение на очередных выборах!
Но нет - партии мародеров даже ребрендинг названия(отказ от таксичного и нарицательного слова Порошенко) не помог. Не помогло отстранение одиозных коррупционеров. Не помогли фото со скрепами(Томосом)
Вот и остается Пете косноязычными устами Парубия плакаться Ярославной на Цензоре. Тут вам самое место - порохоботы утешат срачем и сочуствием. А я смеюсь в голос.