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Все про:Ізраїль (344) Іран (365) Нетаньяху (62) США (5928)

 Ізраїль висловлює співчуття жертвам обману та халатності Ірану, - Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху закликав посилити санкційний список тиск на Іран за розробку ядерної зброї.

Про це повідомляє пресслужба ізраїльського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Іран брехав. Так само, як вони брехали про свою секретну ядерну програму, вони тепер брешуть про збивання українських літаків. Вони знали від самого початку, що вони його збили. Вони знали, що це був ненавмисний збій, але вони брехали навмисно. Вони обдурили весь світ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Припиніть вбивати протестувальників, увімкніть інтернет, дозвольте журналістам вільно переміщатися, - Трамп звернувся до лідерів Ірану

Це повністю суперечить тому, як має діяти цивілізована країна, і ми висловлюємо співчуття жертвам обману та халатності Ірану", - заявив Нетаньяху.

Він також висловив підтримку і відзначив сміливість іранського народу, "який знову виступає на вулицях проти цього режиму".

"Я дякую президенту Трампу за введення нових і дуже жорстких санкцій проти цього режиму. Маю сказати, що це також було зроблено в зв'язку з рішенням Ірану прискорити збагачення урану. Я закликаю Велику Британію, Францію і Німеччину приєднатися до американських зусиль. Їм потрібно йти до Ради безпеки і активувати санкції, які були прийняті. Я хотів би повторити: Ізраїль не дозволить Ірану розробляти ядерну зброю", - підкреслив прем'єр

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Того ж дня на вулицях міст Ірану почалися протести проти влади.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169480
 
   
 Топ коментарі
 
А что, в Украине избирательные участки уже в синагогах открывают? И какие там бюллетени- слегка обрезанные? Израиль выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 9724
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Израиль выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана, - Нетаньяху.
А чому, щоб виразити співчуття, треба було чекати 5 днів?
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вот представьте что вы простой иранец и читаете это:

Израиль не позволит Ирану разрабатывать ядерное оружие", - подчеркнул премьер.Источник: https://censor.net.ua/n3169480

Какая бы была ваша реакция? Израиль выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 9799
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Израиль выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана, - Нетаньяху.
А чому, щоб виразити співчуття, треба було чекати 5 днів?
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Ну они выразили соболезнования тот же день, когда произошла трагедия.
Правда звучало это не так.
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Российские холопы умно но на коленях обращаются к своему сЦарю...Владимир Владимирович!
На "том свете", никто русскоязычных не притесняет! Прекратите посылать туда наших солдат!
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А что, в Украине избирательные участки уже в синагогах открывают? И какие там бюллетени- слегка обрезанные? Израиль выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 9724
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и как национальность удалось выяснить по бюллетеням голосования?
Очень интересно....
И кто считал?
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У него в методичке написано, что правоверные евреи ставят галочки в бюллетене справа налево. Получается вот так: V. А те, кто ставит крестики Х в расчёт не берутся. Такая вот очередная методичка от Ху*ла. Израиль выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 3905
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Какая методичка? Израиль выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 162
Ты тупоголовое животное, неужели не в курсах как голосуют евреи?
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Неужели хреном по роялю? А я думал, что только Зеля с тобой так могут. Израиль выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 566
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больше тот ,кто думает мозгами ,а не ватой.Ізраїль висловлює співчуття жертвам обману та халатності Ірану, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 1167
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Пока не сдох Ху*ло со всей парашной верхушкой, эти "непреднамеренные сбои" будут продолжаться. В следующий раз Иран "непреднамеренно" бахнет ядерной боеголовкой по Хайфе (что уже публично обещал), пока вы будете жевать сопли. Израиль выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 7473
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Иран как и афган имеет столько независимых вооруженных формирований что и действительно могли и не знать об акции по збитию украинского самолета.Там что не имам то своя банда.Главное что правительство в отличии от кацапии признало свою вину.
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а шо за слово "збітійє" - мнє шото нє нравіца - рєжєт слух
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Може мені для Вас повторити на українській мові,или на русском языке?А ще можу на Венгерській,Словатській,Чешській та Польських мовах.Вибачте на Ромунській невмію.
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вот представьте что вы простой иранец и читаете это:

Израиль не позволит Ирану разрабатывать ядерное оружие", - подчеркнул премьер.Источник: https://censor.net.ua/n3169480

Какая бы была ваша реакция? Израиль выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 9799
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Я бы (если бы был лохом) тут же побежал подписывать очередной Будапештский меморандум. Но поскольку место нелоха прочно занято Зелей, я пока воздержусь. Израиль выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 5390
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Как бы то ни было, Ираку не позволили, разбомбив реактор...
Так что, есть смысл задуматься.

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Иран учёл урок Ирака и его центрифуги в скальных пещерах
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Бен Ладену, опыт Саддама Хусейна не сильно помог...

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Для этого у Штатов есть подходящая бiмба, причём как в неядерном, так и в ядерном исполнении (до 50 кт). Последняя любую пещеру достанет. Ізраїль висловлює співчуття жертвам обману та халатності Ірану, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 1400
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Путин с Макроном поговорили об Украине и без Зеленского.. потом....Израиль выражает соболезнования жертвам обмана и почему Израиль не признаёт Голодомор в Украине 1932-1933гг,? может потому что тогда Израиля не было как государства? Израиль выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 8739
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выражаем соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана Источник: https://censor.net.ua/n3169480
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опєратор ЗРК капрал #какая_разніца нажал кньопку - нажать кнопку, вєдь, нє прєступлєніє
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Выражаю Израилю и Натаньяху такую же фальшивую благодарность, как и его соболезнования.
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а сколько из-за jидов суммарно погибло
все войны и вся мерзость из-за них и т.д.
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Жид не национальность, а образ мыслей.
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