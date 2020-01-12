 Ізраїль висловлює співчуття жертвам обману та халатності Ірану, - Нетаньяху

Про це повідомляє пресслужба ізраїльського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Іран брехав. Так само, як вони брехали про свою секретну ядерну програму, вони тепер брешуть про збивання українських літаків. Вони знали від самого початку, що вони його збили. Вони знали, що це був ненавмисний збій, але вони брехали навмисно. Вони обдурили весь світ.

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Це повністю суперечить тому, як має діяти цивілізована країна, і ми висловлюємо співчуття жертвам обману та халатності Ірану", - заявив Нетаньяху.

Він також висловив підтримку і відзначив сміливість іранського народу, "який знову виступає на вулицях проти цього режиму".

"Я дякую президенту Трампу за введення нових і дуже жорстких санкцій проти цього режиму. Маю сказати, що це також було зроблено в зв'язку з рішенням Ірану прискорити збагачення урану. Я закликаю Велику Британію, Францію і Німеччину приєднатися до американських зусиль. Їм потрібно йти до Ради безпеки і активувати санкції, які були прийняті. Я хотів би повторити: Ізраїль не дозволить Ірану розробляти ядерну зброю", - підкреслив прем'єр

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Того ж дня на вулицях міст Ірану почалися протести проти влади.