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 Припиніть вбивати протестувальників, увімкніть інтернет, дозвольте журналістам вільно переміщатися, - Трамп звернувся до лідерів Ірану

Президент Сполучених штатів Америки Дональд Трамп знову зробив публікацію на фарсі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер Трампа, він заявив, що США і світ спостерігають за іранськими протестами.

"Лідерам Ірану - не вбивайте протестувальників. Тисячі вже вбиті або взяті під варту, в світі за цим спостерігають. Важливішим є те, що США спостерігають. Увімкніть ваш інтернет і дозвольте журналістам вільно переміщатися. Припиніть вбивати ваш великий іранський народ!" - підкреслив Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп звернувся до іранських демонстрантів на фарсі: "Підтримую вас від самого початку свого президентства"

Припиніть вбивати протестувальників, увімкніть інтернет, дозвольте журналістам вільно переміщатися, - Трамп звернувся до лідерів Ірану 01

Він також закликав Тегеран дозволити гуманітарним організаціям працювати на демонстраціях і не відключати інтернет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На вулицях Тегерану з'явилися траурні плакати, присвячені загибелі українського літака. ФОТО

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Того ж дня на вулицях міст Ірану почалися протести проти влади.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169478
 
 
 Топ коментарі
 
Трамп разжигает Иран.... Прекратите убивать протестующих, включите интернет, позвольте журналистам свободно перемещаться, - Трамп обратился к лидерам Ирана - Цензор.НЕТ 4450
А вот интересно, напишет он примерно такой же твит, когда омон Московии будет дубасить в очередной раз лаптеногих...? Прекратите убивать протестующих, включите интернет, позвольте журналистам свободно перемещаться, - Трамп обратился к лидерам Ирана - Цензор.НЕТ 1048
Сомневаюсь....
И в Московии десятки тысяч сайтов заблокированы..., и сажают даже за репосты...
Слабо Дональд?
Прекратите убивать протестующих, включите интернет, позвольте журналистам свободно перемещаться, - Трамп обратился к лидерам Ирана - Цензор.НЕТ 9688
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Я взагалі дивуюсь, чому в Ірані є Інтернет. Для подібних режимів Інтернет - загрозлива річ.
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Как и в РФ, в Иране делают вид, что у них демократия.
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Я взагалі дивуюсь, чому в Ірані є Інтернет. Для подібних режимів Інтернет - загрозлива річ.
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Там більшість дивиться зомбоящик, тому там все дуже кепсько.
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Как и в РФ, в Иране делают вид, что у них демократия.
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Свободу на перемещение только не для пропагандистов с рашкатудэй!
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Трамп разжигает Иран.... Прекратите убивать протестующих, включите интернет, позвольте журналистам свободно перемещаться, - Трамп обратился к лидерам Ирана - Цензор.НЕТ 4450
А вот интересно, напишет он примерно такой же твит, когда омон Московии будет дубасить в очередной раз лаптеногих...?
Сомневаюсь....
И в Московии десятки тысяч сайтов заблокированы..., и сажают даже за репосты...
Слабо Дональд?

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хе...
но там в полицию кирпичи кидали....
можно сказать равная битва....
а московские протестующие смиренные барашки...., - и бьют этих барашков под не смелые крики Позор!
Разницу улавливаете?...
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Хтось розповідав що "москвачі" вважали за особливий понт зробити селфі в автозаку і викласти в Мережу. Популяція терпил.
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особенно с 3:12 начиная...
вообще что в США что в ВБ протестующие кирпичи в основном в портки себе кладут
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коли Трамп так сказав, то, напевно, вони так і зроблять
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Ну так чого не вдарили по 52 визначеним цілям... Бла-бла-бла від Трампа
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_Для того чтобы сменить знак нужно умножить на минус один. Трамп думает что злодеи вот так прямо всё бросят и станут положительными героями персонажами? Проще их на ноль помножить. Реалистичней.
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Верните Шаха-Мохаммед Реза́ Пехлеви́ !
Был светский..))
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у Трампа раздвоение личности - одна его половина хочет торговать и налажывать отношения с террористами, другая - читать им мораль и грозить пальчиком.
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Может ватную эпидемию подхватил?,а может прощупывает сильна ли оппозиция,хотя сомнительно,что в Иране есть нормальная оппозиция.,в Турции когда то был,потом ФСБ помогло Турции её почистить
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Глянул видео с земли, после падения. Это просто жесть, как там людей, только по ДНК опознавать будут.. Царство небесное.

П. С. Что там за ситуация на улице в Иране?
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уйди из афганистана, из ливии, из ирака, из кувейта и т.д. , из других стран где есть минеральные ресурсы
признай геноцид индейцев
выдай всех преступников цру-шных, и т.д.
да и потом прыгни в домну рабочую ... падаль пиндосная
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Кремлёвскому Фюреру это предложи,Московия в своих колониях хуже в разы такое проделывает
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Та хоть в Ватан УдЭ,за Мухосранском,на Жабьей заставе.
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Москалику, от чо ти свого прапора соромишся?
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Пиндосы - греки. Называть так американцев придумали москали. Палишься...
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Э-э-эээ!
Биоединица "Иван Иванов", инвентарный номер c3fae5a3!
Ты кудой с бутылки-та слез?!
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За последние дни ВВС США совершили 57 рейсов Boeing C-17 Globemaster III и Lockheed C-5 Galaxy.
Летают они в Ирак и в Кувейт.
Боинг С17- это тяжелый транспорт, Гэлэкси в два раза больше, возит по 120 тонн.
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Коллеги, мне почему то кажется, что в Иране разберутся с недовольными без русского спецназа.....
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Тремпель конечно вдало бензинчиком пожар тушит поливает. Там утырки исламские во время похорон генерала мясника запросто 60 чел своих затоптали и не оглянулись как прошли по трупам. К ночи и зарыли. Там запросто это. Но северным нашим братанам при любом раскладе выгодно---со времён Грибоедова. Тоже своих не считают.
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В Тегеране уже стрельба, убитые, раненые, лужи крови, а тут ещё вчерашние новости обсуждают.
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Иранский Майдан. Без Парасюка не будет гидности.
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США при помощи интернета может контролировать народы. Посмотрите фильм "Большой хак". Это для этого им нужен интернет, чтобы вести психологические операции. Сейчас интернет - это инструмент психологических войны! РФ при помощи интернета проводит тут психологические операции постоянно! Нужно обучать людей, как не вестись на их манипуляции! Нужно книги рекомендовать людям по защите от манипуляций и нужно передачи делать по защите от манипуляций, чтобы Украинцев защитить! В школах должны быть уроки по защите от манипуляций и от психологических войн. Люди должны знать про все опасности, чтобы не попадали в ловушки!
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