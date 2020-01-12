 Припиніть вбивати протестувальників, увімкніть інтернет, дозвольте журналістам вільно переміщатися, - Трамп звернувся до лідерів Ірану

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер Трампа, він заявив, що США і світ спостерігають за іранськими протестами.
"Лідерам Ірану - не вбивайте протестувальників. Тисячі вже вбиті або взяті під варту, в світі за цим спостерігають. Важливішим є те, що США спостерігають. Увімкніть ваш інтернет і дозвольте журналістам вільно переміщатися. Припиніть вбивати ваш великий іранський народ!" - підкреслив Трамп.
Він також закликав Тегеран дозволити гуманітарним організаціям працювати на демонстраціях і не відключати інтернет.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.
Того ж дня на вулицях міст Ірану почалися протести проти влади.
А вот интересно, напишет он примерно такой же твит, когда омон Московии будет дубасить в очередной раз лаптеногих...?
Сомневаюсь....
И в Московии десятки тысяч сайтов заблокированы..., и сажают даже за репосты...
Слабо Дональд?
https://youtu.be/z-GQAc-QtpY
но там в полицию кирпичи кидали....
можно сказать равная битва....
а московские протестующие смиренные барашки...., - и бьют этих барашков под не смелые крики Позор!
Разницу улавливаете?...
вообще что в США что в ВБ протестующие кирпичи в основном в портки себе кладут
героямиперсонажами? Проще их на ноль помножить. Реалистичней.
Был светский..))
П. С. Что там за ситуация на улице в Иране?
.
признай геноцид индейцев
выдай всех преступников цру-шных, и т.д.
да и потом прыгни в домну рабочую ... падаль пиндосная
Биоединица "Иван Иванов", инвентарный номер c3fae5a3!
Ты кудой с бутылки-та слез?!
За последние дни ВВС США совершили 57 рейсов Boeing C-17 Globemaster III и Lockheed C-5 Galaxy.
Летают они в Ирак и в Кувейт.
Боинг С17- это тяжелый транспорт, Гэлэкси в два раза больше, возит по 120 тонн.