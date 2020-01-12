 Припиніть вбивати протестувальників, увімкніть інтернет, дозвольте журналістам вільно переміщатися, - Трамп звернувся до лідерів Ірану

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер Трампа, він заявив, що США і світ спостерігають за іранськими протестами.

"Лідерам Ірану - не вбивайте протестувальників. Тисячі вже вбиті або взяті під варту, в світі за цим спостерігають. Важливішим є те, що США спостерігають. Увімкніть ваш інтернет і дозвольте журналістам вільно переміщатися. Припиніть вбивати ваш великий іранський народ!" - підкреслив Трамп.

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Він також закликав Тегеран дозволити гуманітарним організаціям працювати на демонстраціях і не відключати інтернет.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Того ж дня на вулицях міст Ірану почалися протести проти влади.