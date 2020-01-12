 Після реформи оклади в Офісі генпрокурора виросли в 4 рази, прокурор отримує майже 29 тисяч гривень, - пресслужба

Як повідомляють в пресслужбі Офісу генпрокурора, раніше "левову частку заробітної плати прокурора становили премія і надбавка за виконання особливо важливих завдань, які разом перевищували оклад більш ніж в три з половиною рази", інформує Цензор.НЕТ.
"Підвищення окладів прокурорів, які пройшли атестацію, і, відповідно, зменшення залежності працівників від преміювання відбулося в межах реформи прокуратури для створення гарантій незалежності прокурорів.
Крім того, аналогічне суттєве підвищення окладів прокурорів передбачено і на рівні обласних, окружних і прирівняних до них прокуратур для прокурорів регіональних і місцевих прокуратур, які успішно пройдуть атестацію.
До проведення реформи прокуратури 2019 року рівень окладів прокурорів був одним з найнижчих в системі органів правосуддя".
Это вот осел оманский...со всем свим стадом страну на праздники бросили...на произвол...вот это да...это можно как преступление квалифицировать..
хотелось бы услышать от тебя.
...у нас грузчики, санитарки и убощицы за такое вкалывают...
мда...!
где он служил?
всетаки он сейчас Украину защишает от уйла.
Це нормально , як ви думаєте ?
Щомісячна оплата праці директора Укрпошти Ігоря Смілянського у 2020 році становитиме 1 мільйон 866 тисяч 808 гривень і 33 копійки. - 1 866 808,33 грн = 70 214,02 евро. Ежемесячный доход Ангелы Меркель составляет €19 796, 68. Это же сколько надо Смилянскому марок облизать чтобы приклеить !!!
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че, мля? вы з дуба упали? рядовой сотрудник гпу получает в среднем 45-50 штук в месяц. хоть на сайт назк зашли б и глянули. идиоты...
Вчителі та пенсіонери вже щось підозрюють чи ще ніт?