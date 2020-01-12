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Матеріали за темою:
Все про:ГПУ (3288) заробітна плата (607) Правоохоронні органи (636) реформи (1621) Офіс генерального прокурора (12)

 Після реформи оклади в Офісі генпрокурора виросли в 4 рази, прокурор отримує майже 29 тисяч гривень, - пресслужба

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 11 грудня 2019 року, посадовий оклад прокурора Офісу Генерального прокурора становить 28 815 грн, що є чотирикратним підвищенням у порівнянні з окладом, який мали прокурори ліквідованої Генеральної прокуратури України (7 140 грн).

Як повідомляють в пресслужбі Офісу генпрокурора, раніше "левову частку заробітної плати прокурора становили премія і надбавка за виконання особливо важливих завдань, які разом перевищували оклад більш ніж в три з половиною рази", інформує Цензор.НЕТ.

"Підвищення окладів прокурорів, які пройшли атестацію, і, відповідно, зменшення залежності працівників від преміювання відбулося в межах реформи прокуратури для створення гарантій незалежності прокурорів.

Крім того, аналогічне суттєве підвищення окладів прокурорів передбачено і на рівні обласних, окружних і прирівняних до них прокуратур для прокурорів регіональних і місцевих прокуратур, які успішно пройдуть атестацію.

До проведення реформи прокуратури 2019 року рівень окладів прокурорів був одним з найнижчих в системі органів правосуддя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін підвищив зарплату Рябошапці до 93,6 тис. грн. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169476
 
   
 Топ коментарі
 
Не соврали таки про узкоцеленаправленный Кінець бідності))))) Главное что есть еще кинутое лошье которое за них топит, роняя слезы потом над платежкой коммунальной и в магазине))))
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я б на его месте еще б и ни то вітворял, уж поверь
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А что ему мешает? Заседаний рады нет...может поселится где желает...
Это вот осел оманский...со всем свим стадом страну на праздники бросили...на произвол...вот это да...это можно как преступление квалифицировать..
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СПАСИБО ЖИТЕЛЯМ КРИВБАССА ЗА ПРЕЗИДЕНТА..как там дальше зеленобобики?
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То, что Вы недоразвитый петик, понятно. Змiнiть нiк, не ганьбiть поважних людей.
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Недоразвитые это кто проголосовал за играющего в наркотическом угаре писюном на пианино скомороха!
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почему все зебилы такие агресивные и дебильные как ты?
хотелось бы услышать от тебя.
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Якщо вам так тяжко жити може спробуєте знайти працевлаштування?
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А три чем тут это? По януковичу и азировау "Хватит бунтовать идите работать"
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Интересно а кого бы ВЫ предложили в Президенты из балотирующихся?Ведь все кандидаты то были еще те,пробы небыло где на них ставить.Вот и 73 процента проголосовали не за ЗЕ а против этих ******.
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Да лучше бы за Садового тот хоть писюном на пианино не играл!
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так и юлия владимировна не сыграла бы, даже если б захотела))) что касается прочих, то ещё б как шпилили, если б это помогло стать президентом)
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А чем Юлька была лучше других?Ведь в Украине за все времья после плешивого так и нету ни единого нового реального претиндента на руководителя страны.Кто только реально засветится на кандидаты так его сгноят за год или полгода до начала кандидатской предвыборной гонки,да и реальный человек не сможет внести миллионные вступные кандидатские не своруя эти миллионы или не отолжить у тех кому до гробовой доски будет обязан.
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юлия владимировне отличалась от инших только тем, что не имела прибора ниже пупа, чтобы исполнять по клавишам))) но ради объективности, одна из не многих, кто не стал пиариться на теме сбитого боинга
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А можете уточнить которого?Сбитого над Черным Морем или сбитым на востоке Украины или в Иране?
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я не понимаю сути вопроса, так как не слежу за высказываниями юлии владимировны в столь длительном диапазоне времени, но в нашем случае речь шла об иране
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Здесь есть идиоты сильно обиженные жизнью и Порошенко, это да. А вот зеленобобиков здесь нет, я не нашёл. Ищу, спрашиваю: где любители ЗЕ? Хочу услышать: а что творит этот . у .? В ответ тишина. Куда делись 73%? Не пойму.
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Обясняю для особоодаренных 73 процента проголосовало не ЗА ЗЕ а против остальных кандидатов.А был бы хоть МЕ,БЕ или КУКАРЕКУ всеравно было бы 73 процента.
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Начинаются отмазки. Пол года назад такие как ты орали что ЗЕ золото и всё будет суппер. Теперь уже голосовали не за ЗЕ, а против остальных кандидатов. Ещё через пол года окажется что за ЗЕ вообще голосовали марсиане, а вы все были против. Противно!
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Нет я голосовал за ЗЕ и именно потому что те кто были кандидатами уже 25 лет были при власти и из успехом разворовывали Украину.
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Ты настолько наивен. Назови мне хоть один аргумент почему эти не будут воровать.
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Взятки тоже теперь вчетверо увеличатся. Після реформи оклади в Офісі генпрокурора виросли в 4 рази, прокурор отримує майже 29 тисяч гривень, - пресслужба - Цензор.НЕТ 5858
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Ребята а если обычную учительскую в школе переименовать в -- офис учителя, как думаете зарплата тоже сразу поднимеца в 4 раза???
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Ось ОГПУ ще переіменують в НКВС і знов підвищать зарплати.
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І це правильно. Це як міхо свого часу зробив в грузії, після чого багато криміналітету з країні повикидували.
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ТО ты вернёшься назад в Украину, или пока из США понаблюдаешь за концом эпохи бедности??
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Хоть шота положительное от Осла. А то мы на него зря тут наговариваем. Оно працюе.
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Це, я так поняв, рехформа? Переименували прокуратуру -и зразу поперло! Даешь сплошное переименование!
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28 штук гривень... -- это сколько, в нормальных деньгах -- 1700 евр, примерно?
...у нас грузчики, санитарки и убощицы за такое вкалывают...
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Я ж не виноватый, шо посчитал... ...сам в шоке!
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а у нас грузчики, санитарки и уборшицы получают чуть больше трех тысяч гривен!
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Скажем так больше, уже 4700 правда цены на продукты выше чем в Европе!
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Вот какие они не хорошие еще и выживают,пора принимать новое трудовое законодательство а то развелось тут всяких убогих даже нормальному мажору проехать на красный свет через пешеходный переход невозможно,шляются тут всякие туды-сюды.
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а в каком звании наш главнокомандующий?
где он служил?
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Це я так поняв наезд? На нашого Бубочку Оманского
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никакого наезда! хочется узнать про его военную подготовку!
всетаки он сейчас Украину защишает от уйла.
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Чудова новина . Міністр оборони України , на Новорічні свята перебував в Підмосков'ї у тещі . В країні агресорі.
Це нормально , як ви думаєте ?
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раз не ареставали... значит нормально-свой парень!
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Міністр оборони України Андрій Загороднюк спростував інформацію про ... під час новорічних свят знаходився у своєї тещі в Підмосков'ї.
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А тебя не удивляет что вообще такое всплывает?
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Ну ладно - гамнокамандующий. главный...просив - хоть и стыдно, але другого звания не имеет.
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Понимать надо -- 27 тыщь у прокурора это заслуга ЗЕбубачки, а 1600 у пенсионера это виноват Порошенко.
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Надо еще добавить - оклад и зарплата у высших чиновников - это что небо и земля!
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Зачем нужна армия чиновников, которые не ходят на работу, демонстрируют бурную деятельность только в Facebook, держат семьи в США, обвиняют украинцев в том, что те слишком много едят и гробят здоровье нации, рассказывая о вреде вишневых косточек??
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Современный раб ВЫНУЖДЕН работать БЕЗ ОСТАНОВКИ до смерти, т.к. средств, заработанных рабом за 1 месяц, хватает лишь на оплату жилья за 1 месяц, еду за 1 месяц и проезд за 1 месяц. Поскольку денег хватает у современного раба всегда ТОЛЬКО на 1 месяц, современный раб ВЫНУЖДЕН РАБОТАТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ ДО СМЕРТИ. Пенсия также является БОЛЬШОЙ ФИКЦИЕЙ, т.к. раб-пенсионер ОТДАЕТ ВСЮ ПЕНСИЮ ЗА ЖИЛЬЕ И ЕДУ, И У РАБА-ПЕНСИОНЕРА НЕ ОСТАЕТСЯ СВОБОДНЫХ ДЕНЕГ.
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якого беня ? в 4 рази ! є адекватне пояснення ? наприклад, 4- кратне економічне зростання, ввп збільшилося в 4 рази тощо
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Ты что порохобот? А переименования в Охвис тебе что недостаточное основание? Да сколько ж уже эти порохоботы будут мешать преЗЕденту работать!!
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Альо ,, эй вы там , в охвисе преЗЕдента , вы ничого нэ напуталы ? Вы точно добавылы тому кому обицялы .?? Після реформи оклади в Офісі генпрокурора виросли в 4 рази, прокурор отримує майже 29 тисяч гривень, - пресслужба - Цензор.НЕТ 1571 .
Після реформи оклади в Офісі генпрокурора виросли в 4 рази, прокурор отримує майже 29 тисяч гривень, - пресслужба - Цензор.НЕТ 535 .
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А когда учителям, медикам, и другим бюджетникам жертвам очередной реформы точно на столько увеличат?
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"Отмечается, что до проведения реформы прокуратуры в 2019 году уровень окладов прокуроров был одним из самых низких в системе органов правосудия."

че, мля? вы з дуба упали? рядовой сотрудник гпу получает в среднем 45-50 штук в месяц. хоть на сайт назк зашли б и глянули. идиоты...
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Они прекрасно в курсе, это отмазка для 73% любителей ЗЕлёных квартальных шутов.
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найди взаимосвязь между зеленским и зарплатой в гпу, которая такой была лет 20. ты умом до квартальных явно не дотягиваешь
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помню, в 2006 - м зарплата следака в овс гпу была 6900
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Опаздывают, опаздывают с поднятием. В Офисе преЗЕдента зарплаты подняли сразу же после переименования, а тут переименовали давно, а зарплату поднимают только сейчас. Бедные зубажилые прокуроры всего то 1К евро зарплата, как же они наверно завидуют учителям у которых по 4к зарплаты.
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Ну це ж чудово! Дідько вас усіх бери!
Вчителі та пенсіонери вже щось підозрюють чи ще ніт?
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Это врятле, по Г+Г об этом наверняка не скажут..плебс может спать спокойно.
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А кто ныне руководит Украиной: Коломойский, Пу, Медведчук?
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Так я о том же говорю, на фоне 4К ЗП учителей, 1К у прокурора это ниочём. Средняя ЗП по Украине 3К евро, ну разве можно так издеваца над людьми зарплатой в 1К. Это же даже меньше средней пенсии!! ПреЗЕденту должно быть стыдно!! Предлагаю поднять зарплату прокуроров до 5К евро - это будет справедливо.
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А куда все ЗЕбилы местные подевались?? Эй ЗЕбики выходите, порадуйтесь за удачную рехворму своего любимого преЗЕдента! Вы что не рады? Счастье то какое -- прокурорам ЗП подняли в 4 раза!! Веселей, шире улыбочку как у лысого с квартала...ещё шире..рехвормы тривають! Подняли прокурорам, поднимут и судьям!! А там глядишь и очереде до депутатов дойдёт, сколько рехворм ещё впереди.. Горжусь преЗЕдентом!!
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