 Перші ракетні комплекси з ракетою "Нептун" отримають морпіхи, - командувач Содоль

Про це АрміяInform повідомив командувач морської піхоти ВМС ЗС України генерал-лейтенант Юрій Содоль, пише Цензор.НЕТ.
"Загалом у 2020 році ми плануємо отримати понад 70 одиниць автомобільної техніки та понад 80 одиниць бронетанкової.
Цього року заплановано оснащення двох батальйонів багатофункціональними бронеавтомобілями "Козак-2М1", який призначений для виконання широкого кола бойових завдань.
Планується переозброєння, доозброєння майже всіх підрозділів для підвищення бойових спроможностей. А найголовніше ‒ ми наближаємося до того, щоб штати наших двох бригад стали однаковими, з однотипним озброєнням, що дозволить універсально використовувати дані підрозділи на будь-якому напрямку.
Також саме у підрозділи морської піхоти надійдуть перші ракетні комплекси наземного базування. Після прийняття на озброєння протикорабельної ракети "Нептун" буде створений ракетний полк, а це надасть нам серйозні можливості для протидії агресії Росії з моря", - зазначив він.
******* фрегати - основний клас ескортних бойових кораблів. Призначені для пошуку і знищення підводних човнів, протиповітряної і протиракетної оборони кораблів і транспортів при діях в складі корабельних ударних угруповань або ордерів авіаносних з'єднань, десантних загонів чи конвоїв. Повна водотоннажність фрегатів сягає 4-5 тисяч тонн, швидкість ходу 30-35 вузлів.
Р-360 «Нептун» - перспективна українська протикорабельна крилата ракета. Розробляється київським конструкторським бюро «Луч» з 2014 року.
Ракета призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн, і має бойову частину масою у 150 кг. Ракета має дозвукову швидкість (900 км/год) та здійснює політ на надмалих висотах - кілька метрів над рівнем моря. Ракета може маневрувати під час польоту. Дальність польоту - до 280 км.
https://storage2.censor.net/video/3/210119_izr.mp4
Ирак - иракская армия : 140 M1A1Ms (без слоев обедненного урана в броне). Ирак арендовал 22 M1A1 армии США для обучения в 2008 году. [128] [173] [174] [175] Первые 11 танков были доставлены в иракскую армию в августе 2010 года. [176] Все были доставлены к августу 2011 года. [177 ] В октябре 2012 года поступило сообщение о доставке еще шести танков. [178]
В принципе, тут все просто: чем более старый корабль, тем проще его потопить. Т.е. старые, советские корабли можно потопить и парой таких ракет. У кацапов таких посудин, кстати, не мало)
А так, конечно, надо понимать, что дозвуковые ПКР начали активно развиваться где-то примерно с 70-х годов. И вполне логично, что средства корабельных ПВО тоже всё это время развивались. Проще говоря - дозвуковая ПКР это самая что ни на есть основная цель для корабельного ПВО.
По этому сейчас по сути 2 основных пути дальнейшего развития ПК:
1. Дозвуковые ПКР, активно использующие стелс-технологии. Пример - американская LRASM
2. Переход на сверхзвук. Советская П-800 (она же по сути российско-индийская BRAMOS)
1. Лететь очень быстро (сверхзвук, гиперзвук)
2. Лететь очень низко (тут только дозвуковые)
Вот Нептун это 2-й вариант. И гораздо более дешевле 1-го.
Один умный человек это объясняет памятью мотылька.
теперь ВСУ готовы стрелять во врага
один выстрел и их бы расстреляли ПТУРами с вертолетов
другое дело ракетный дивизион отражает нападение флота, понимая что может уничтожить врага - разные ситуации, не находите?
Знаете, как бывает неприятно, когда внезапно несколько ваших БДК бодро идут на дно.
Тут уже не до долей процентов.
какие на него еще могли положить?
когда НАТО бомбили крохотную Югославию, у которой ПВО слабее украинской раз в 10, и то на это ушло 2 месяца и потеряли с десяток самолетов, а рашка не в состоянии применить столько авиации и ракет, как это применили в НАТО, а учитывая мощность украинской ПВО, то необходимо было применить в раз пять больше, для получения хотя бы того же эффекта
Такой подход уже привел к потере обороноспособности ВСУ и потере территорий.
Хотя смешного, конечно, мало, если вдуматься...
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- объявить правду о том, что самолёт был сбит по просьбе Кремля, поскольку через два месяца - 9 марта Международный трибунал начнёт судебные слушания в Гааге о сбитом в 2014 г. российской военщиной в Украине малазийском самолёте.
Тем более, что пока неизвестно, имела ли эта операция санкцию от руководства Ирана или была результатом самостоятельного сговора соратников генерала Сулеймани со спецслужбами России без уведомления президента Рухани и аятоллы Хаменеи.
Для Кремля новость о том, что американцы, отвечая на обстрел двух своих баз КСИР, якобы сбили украинский самолёт, стала бы огромным "подарком с неба" накануне Гааги...
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У Москвы была информация от КСИР об операции "Мученик Сулеймани" и она лишь попросила оказать небольшую услугу - сбить украинский самолёт вскоре после нанесения удара по базам. В Москве были уверены - американцы ответят КСИР и ждали этого. Удар по базам был нанесен между 1 час 15 минут и 2 часа 15 минут ночи по местному времени. Самолёт на Киев из Тегерана по расписанию должен был вылететь в 5 часов 15 минут, но его задержали на час до 6 часов 12 минут. Через три минуты после взлёта самолёт погиб.
Тегеран до сих пор официально не назвал причину задержки рейса. Неофициально он говорит, - по причине технической неисправности двигателя.
....ю..
Или пацаны таки с РПГ-7 отбивались эксперт ты наш фронтовой..
У кого там чєлюсть рускаязичнайа?