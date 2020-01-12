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Все про:озброєння (1187) ракети (533) 36 окрема бригада морської піхоти (57) Содоль (3) 35-та окрема бригада (10)

 Перші ракетні комплекси з ракетою "Нептун" отримають морпіхи, - командувач Содоль

Керівництво Збройних сил вирішило посилити підрозділи морської піхоти модернізованими танками Т-80, на озброєння вже надійшли комплекси "Стугна" і "Корсар". У 2020 році отримають понад 150 одиниць техніки.

Про це АрміяInform повідомив командувач морської піхоти ВМС ЗС України генерал-лейтенант Юрій Содоль, пише Цензор.НЕТ.

"Загалом у 2020 році ми плануємо отримати понад 70 одиниць автомобільної техніки та понад 80 одиниць бронетанкової.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США перекидають стратегічні бомбардувальники В-52 ближче до Ірану, - Fox News

Цього року заплановано оснащення двох батальйонів багатофункціональними бронеавтомобілями "Козак-2М1", який призначений для виконання широкого кола бойових завдань.

Планується переозброєння, доозброєння майже всіх підрозділів для підвищення бойових спроможностей. А найголовніше ‒ ми наближаємося до того, щоб штати наших двох бригад стали однаковими, з однотипним озброєнням, що дозволить універсально використовувати дані підрозділи на будь-якому напрямку.

Також саме у підрозділи морської піхоти надійдуть перші ракетні комплекси наземного базування. Після прийняття на озброєння протикорабельної ракети "Нептун" буде створений ракетний полк, а це надасть нам серйозні можливості для протидії агресії Росії з моря", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169475
 
   
 Топ коментарі
 
Наша возможность потопить любую посудину кацапов в любой точке Черного и Азовского морей будет их неплохо дисциплинировать.
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При наступному Президенті.
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Кто же им при этой власти даст разрешение на применение Нептун если попрут те перед кем Сивоха-жрущий пиццу у бывших пленных, извиняеться.....
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Наша возможность потопить любую посудину кацапов в любой точке Черного и Азовского морей будет их неплохо дисциплинировать.
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Так вже і десятка? Перші ракетні комплекси з ракетою "Нептун" отримають морпіхи, - командувач Содоль - Цензор.НЕТ 5555

******* фрегати - основний клас ескортних бойових кораблів. Призначені для пошуку і знищення підводних човнів, протиповітряної і протиракетної оборони кораблів і транспортів при діях в складі корабельних ударних угруповань або ордерів авіаносних з'єднань, десантних загонів чи конвоїв. Повна водотоннажність фрегатів сягає 4-5 тисяч тонн, швидкість ходу 30-35 вузлів.

Р-360 «Нептун» - перспективна українська протикорабельна крилата ракета. Розробляється київським конструкторським бюро «Луч» з 2014 року.
Ракета призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн, і має бойову частину масою у 150 кг. Ракета має дозвукову швидкість (900 км/год) та здійснює політ на надмалих висотах - кілька метрів над рівнем моря. Ракета може маневрувати під час польоту. Дальність польоту - до 280 км.
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А навіщо морській піхоті протикорабельні ракетні комплекси та танки? Морська піхота це не берегова охорона це інструмент нападу на вороже узбережжя та захоплення плацдарму для висадки головних сил морського десанту або для знищення ворожих РСЗВ, ракетних комплексів, засобів ППО та артилерії, якщо з ворожого берега здійснюються обстріли українського узбережжя!!!!! Генштаб ЗСУ повністю непрофесійний і продовжує ідіотську программу перетворення морської піхоти на берегову оборону! Для морської піхоти потрібно закуповувати в США морські транспортні засоби для висадки на вороже узбережжя - The EFV (Expeditionary Fighting Vehicle)
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Ви з підрозділом морської піхоти захопили плацдарм на ворожому узбережжі, а тут підходить російський корабель і починає з моря гатити по нашим. Ви його з РПГ збираєтеся вразити?
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то дурень з хворобливим маренням, думає, що він все про все знає і вважає себе спеціалісто з усьогов світі, з ним сперечатись, тільки час гаяти, у спам, там йому місце.
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Да, мы уже видели, как новейшие российские "Панцири" от израильских дозвуковых ракет отбивались...
https://storage2.censor.net/video/3/210119_izr.mp4
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А что тут доказывать - все и так видно. Пафоса много, эффективности мало. Ирак тоже очень много советской и российской бронетехники покупал. Ему же это боком и вылезло.
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Так уж и не хочет? Перші ракетні комплекси з ракетою "Нептун" отримають морпіхи, - командувач Содоль - Цензор.НЕТ 8294

Ирак - иракская армия : 140 M1A1Ms (без слоев обедненного урана в броне). Ирак арендовал 22 M1A1 армии США для обучения в 2008 году. [128] [173] [174] [175] Первые 11 танков были доставлены в иракскую армию в августе 2010 года. [176] Все были доставлены к августу 2011 года. [177 ] В октябре 2012 года поступило сообщение о доставке еще шести танков. [178]
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И несмотря на это, Т90 они купили в два раза меньше.
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ну купують, а реальних бойових випробувань не проходять. навісили на одну машину купу всього, а воно не працює, або криво, ну як і все у кацапів.
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сколько сбил тот Панцырь перед своим уничтожением?
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Если речь идёт о современных фрегатах, постройки хотя бы не позже 2000 года, то да, ракет придется тратить много.
В принципе, тут все просто: чем более старый корабль, тем проще его потопить. Т.е. старые, советские корабли можно потопить и парой таких ракет. У кацапов таких посудин, кстати, не мало)
А так, конечно, надо понимать, что дозвуковые ПКР начали активно развиваться где-то примерно с 70-х годов. И вполне логично, что средства корабельных ПВО тоже всё это время развивались. Проще говоря - дозвуковая ПКР это самая что ни на есть основная цель для корабельного ПВО.
По этому сейчас по сути 2 основных пути дальнейшего развития ПК:
1. Дозвуковые ПКР, активно использующие стелс-технологии. Пример - американская LRASM
2. Переход на сверхзвук. Советская П-800 (она же по сути российско-индийская BRAMOS)
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У противокорабельных ракет две основные тактики преодоления ПВО
1. Лететь очень быстро (сверхзвук, гиперзвук)
2. Лететь очень низко (тут только дозвуковые)
Вот Нептун это 2-й вариант. И гораздо более дешевле 1-го.
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Просто очень низко лететь - это уже вчерашний день. Современные дозвуковые ПКР должны быть стелсы.
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Вы полагаете, что РЛС, расположенной на мачте или на дроне будет тяжело заметить неотражающее пятно, быстро приближающееся к кораблю вместо отражающей поверхности моря?
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Думаю, что стелс-технология в современных ПКР используется, что бы как раз это пятно на радаре "размыть".
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Вот примерно то же самое говорили все годы независимости Украины, вплоть до 2014 года.
Один умный человек это объясняет памятью мотылька.
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в 14ом и ядерное оружие не помогло бы, сейчас иная ситуация
теперь ВСУ готовы стрелять во врага
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два катера и буксир противостояли куче кораблей с авиацией
один выстрел и их бы расстреляли ПТУРами с вертолетов
другое дело ракетный дивизион отражает нападение флота, понимая что может уничтожить врага - разные ситуации, не находите?
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С Нептуном они уже будут менее "не равны", правда ведь?
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Вы сильно занизили процент.
Знаете, как бывает неприятно, когда внезапно несколько ваших БДК бодро идут на дно.
Тут уже не до долей процентов.
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я понимаю, мокши хотели бы видеть в наших катерах "Варяг" и "Кореец" которые типа приняли бой, хотя по истории это был не бой а расстрел, русские корабли ни причинили никакого ущерба японским кораблям, а сами получили получили повреждения и погибших, смысл?
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и я считаю что в той ситуации поступили верно, тогда зачем привели этот пример?
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потому что имею информацию о том как ВСУ воевали уже в лето 2014 с рашиками, полная противоположность от весны, когда сдавали без боя даже технику и оружие
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воевали с регулярной армией РФ начиная с июля 2014 по сентябрь 2014, и в феврале 2015
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ну так почему Кремль по вашему не применял авиацию и ракеты, а ограничился танками и артиллерией?
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они и так есть )))
какие на него еще могли положить?
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бред, когда напали на Грузию то применяли и флот и авиацию, санкций никто так и не ввел. с Украиной так же было бы, ограничились глубочайшей стурбованностью, ну и запретили бы еще паре генералов въезд в ЕС и США
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они там далеко не дураки, и умеют считать, еще весной 2014 они могли бы, и вряд ли даже их сбивали, но время потеряли и моральная ситуация в ВСУ поменялась
когда НАТО бомбили крохотную Югославию, у которой ПВО слабее украинской раз в 10, и то на это ушло 2 месяца и потеряли с десяток самолетов, а рашка не в состоянии применить столько авиации и ракет, как это применили в НАТО, а учитывая мощность украинской ПВО, то необходимо было применить в раз пять больше, для получения хотя бы того же эффекта
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Нельзя исходить из того, что ни кто не нападет. Это преступно и просто глупо.

Такой подход уже привел к потере обороноспособности ВСУ и потере территорий.
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Например Одессу, да? Вьі, порохоботьі, тупьіе как валенки
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Это не порохобот, это казламордый кацап. Думает, шо зашифровался...
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.Ага, Во-Вошка. "Сергеи" закончились, на "Алексеев" перешел
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Тоже иногда ради смеха читаю интернет-штаб поддержки Зе. У меня иногда такое впечатление складывается, что модерит этот ресурс напрямую ФСБ. Перші ракетні комплекси з ракетою "Нептун" отримають морпіхи, - командувач Содоль - Цензор.НЕТ 7452
Хотя смешного, конечно, мало, если вдуматься...
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А шо такое? Ты уже перестал топить за бубочку? быстро...
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Кто же им при этой власти даст разрешение на применение Нептун если попрут те перед кем Сивоха-жрущий пиццу у бывших пленных, извиняеться.....
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Ну пачему кацапские бомжи считают себя самыми умными и знают даже то, чего нет на самом деле?
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Если Зеленский не отдаст их России или просто не угробит проект по заказу российского шефа.
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"В этом году запланировано оснащение двух батальонов многофункциональными бронеавтомобилями "КАзАК-2М1"",- в Украине нет кизяков ест КОЗАКИ!
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Ну накінец то пішли ракетні комплекси. Побільше і пошвидше, мля. Козлорилію чекати не буде. Ще би нові ППО...
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Иран сбил самолет МАУ по просьбе Кремля - новости ! .
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- объявить правду о том, что самолёт был сбит по просьбе Кремля, поскольку через два месяца - 9 марта Международный трибунал начнёт судебные слушания в Гааге о сбитом в 2014 г. российской военщиной в Украине малазийском самолёте.
Тем более, что пока неизвестно, имела ли эта операция санкцию от руководства Ирана или была результатом самостоятельного сговора соратников генерала Сулеймани со спецслужбами России без уведомления президента Рухани и аятоллы Хаменеи.
Для Кремля новость о том, что американцы, отвечая на обстрел двух своих баз КСИР, якобы сбили украинский самолёт, стала бы огромным "подарком с неба" накануне Гааги...
.
У Москвы была информация от КСИР об операции "Мученик Сулеймани" и она лишь попросила оказать небольшую услугу - сбить украинский самолёт вскоре после нанесения удара по базам. В Москве были уверены - американцы ответят КСИР и ждали этого. Удар по базам был нанесен между 1 час 15 минут и 2 часа 15 минут ночи по местному времени. Самолёт на Киев из Тегерана по расписанию должен был вылететь в 5 часов 15 минут, но его задержали на час до 6 часов 12 минут. Через три минуты после взлёта самолёт погиб.
Тегеран до сих пор официально не назвал причину задержки рейса. Неофициально он говорит, - по причине технической неисправности двигателя.
....ю..
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Может хоть после повелителя Рошена армия наконец увидит противотанковые комплексы и не на петиных презентациях а на передке.. Перші ракетні комплекси з ракетою "Нептун" отримають морпіхи, - командувач Содоль - Цензор.НЕТ 2927
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Ну явно ты на передке никогда не бывал, да и не будешь. Так что и комплексы не увидишь. С дивана передок плохо видно.
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А ну расскажи как сын Петюни под Дебальцево со "Стугны" по лапотным шмалял?! Перші ракетні комплекси з ракетою "Нептун" отримають морпіхи, - командувач Содоль - Цензор.НЕТ 9180
Или пацаны таки с РПГ-7 отбивались эксперт ты наш фронтовой..
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"Казак-2М1"

У кого там чєлюсть рускаязичнайа?
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У меня одного тошнит уже от всех этих ракет, **** не мир, а ракетное самоуничтожение.
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