 Більшість українських експертів завтра прилетять із Тегерану, літак Міноборони повернеться з тілами загиблих

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Борт Міністерства оборони України, на якому комісія прибула до Тегерану, чекатиме тіла українських громадян, які загинули в катастрофі 8 січня.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.
Кабінет міністрів пообіцяв родинам загиблих від рук іранських "вартових революції" по 200 тисяч гривень. У відповідності з якоюсь "колективною угодою" цю "допомогу" має виплатити авіакомпанія МАУ.
Діло гарне, але...
Але я все ж не зовсім розумію: літак, який належить приватній компанії, збили іранці над територією Ірану. Чому українські платники податків мають виплачувати якісь компенсації?
Не зрозумійте мене неправильно - я не зазираю до кишень убитих горем родичів. Це велика трагедія, яку грошима не оціниш.
Просто дивно якось: кожного пасажира обов`язково страхують. І членів екіпажу. Відповідно до Монреальської конвенції мінімальна сума виплат загиблим становить 250 тис. СПЗ (наразі курс 1 одиниці СПЗ - 0,58 долара США), проконтролювати які поклявся Гончарук.
До того ж компенсацію має виплатити ще й Іран як винуватець трагедії.
До чого тут Україна? В масштабах держави 8,3 тис. доларів сума крихітна, але не в цьому суть. Виплата "допомоги" може бути або жестом доброї волі - тоді не зрозуміло чому уряд витрачає наші кошти, не порадившись з народом, або опосередковано визнанням якоїсь провини.
І чому просто не перерахувати ці кошти безпосередньо родинам загиблих, якщо на те пішло? Чому виплату компенсацій (або "допомоги") треба доручати приватній структурі - МАУ?
І чому по 200 тисяч, а не більше, або менше - якщо прив`язка до долара, то сума не "кругла" виявляється. Що недобросовісним чиновникам заважає оголосити про 200 тисяч, насправді виділити 500, а різницю - таво? Розкрадання на компенсаціях жертвам різноманітних аварій і катаклізмів - стара схема, правда ж?
Ні на що таке не натякаю. Може я не правий... Але...
Мене бентежить головне: якось воно все на такий собі "хабар" від МАУ та ще за рахунок держави схоже.
Просвітіть мене, друзі, якщо я не правий.
А нову- ні..
Але, це вже суд...))
Корита залишаться!)))))))
общайся со старшеклассниками, не бери фотки у младших классов
Ти, дурню, також пишеш "афтар" замість "автор", але ми розуміємо, що ти неук як і решта зескота.
не,не читал я
Тепер будемо чекати фуфло,що складуть іранцям кацапи ?
А як без слідчих і експертів на місці,Рябокєпка збирається розслідувати справу ?
протрезвів?