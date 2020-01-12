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Все про:авіакатастрофа (473) Іран (365)

 На вулицях Тегерану з'явилися траурні плакати, присвячені загибелі українського літака. ФОТО

На вулицях столиці Ірану з'явилися траурні плакати, присвячені краху українського літака.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На вулицях Тегерану зявилися траурні плакати, присвячені загибелі українського літака 01

На плакатах у Тегерані  написано: "Ми всі співчуваємо" і "Співчуття сім'ям загиблих".

На вулицях Тегерану зявилися траурні плакати, присвячені загибелі українського літака 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ірані поновилися протести, пов'язані з поведінкою влади під час загибелі українського літака

На вулицях Тегерану зявилися траурні плакати, присвячені загибелі українського літака 03

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

Дивіться також: Український літак не відхилявся від курсу, - дані порівняння з 22 останніми рейсами. ВIДЕО

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169472
 
   
 Топ коментарі
 
Michael Avrinsky‏ @gsl2k10 2 ч.2 часа назад

После признания Ираном своей вины, задача российских пропагандистов сильно усложнилась. Теперь им надо доказать самому Ирану, что это не они сбили Боинг

На улицах Тегерана появились траурные плакаты, посвященные гибели украинского самолета - Цензор.НЕТ 5122
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Персы, азиаты оказались в разы цивилизованнее руцьких федерастов. Что бы про них не говорили - ни одного мародера, как в "руцьком мире"
На улицах Тегерана появились траурные плакаты, посвященные гибели украинского самолета - Цензор.НЕТ 7768
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Все таки Іран і паРаша - Небо і Земля. Жоден цап не визнав, що його паРаша винувата у збитті МН17. Їм вже розжували, довели похвилинно, по призвищам, по адресам і фоткам - що, де і як. А вони все одно - Расєюшку обіжают, напрасліну наводят, не любят Расєюшку супостати...
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Те, що у 2001 році українські сили ППО не збивали пасажирський літак, Україна довела в судах. Та російські псевдожурналісти воліють про це не згадувати. Як і про те, що перший, хто виправдав Україну, був особисто Володимир Путін, про що він сам воліє забути. Але й у нас про цю історію більшість людей не знає правди.
4 жовтня у Криму Україна та Росія проводили спільні навчання протиповітряної оборони. Запускали безпілотну ціль, яку мали вразити ракетами. У цей самий час досить далеко від місця проведення стрільб над Чорним морем пролітав російський літак ТУ-154 авіакомпанії «Сибір», який здійснював рейс Тель-Авів - Новосибірськ. Що саме сталося - досі достеменно не відомо. Пасажирський літак вибухнув у повітрі і впав у море. Усі загинули.
Для пошуку уламків на місце падіння прибули українські судна, але потім туди ж прийшли російські військові кораблі і наказали їм забиратись геть. Вони підібрали все, що плавало на поверхні. Це кілька десятків дрібних фрагментів корпусу, елементи внутрішнього оздоблення літака та особисті речі пасажирів. Далі за розслідування взялася Міжнародна авіаційна комісія, яка, за дивним збігом обставин, складалася виключно з російських експертів. Так як практично весь літак знаходився на дні Чорного моря і його ніхто навіть не намагався підняти, відновлення корпусу лайнера не робили. Тому слідство зосередилося на вивченні тих фрагментів, які у них були. У результаті комісія дійшла висновку, що лайнер був уражений бойовими елементами ракети С-200. Ракета нібито підлетіла до літака ззаду згори і вибухнула на відстані 15 метрів від лайнера. Комісія запропонувала такий сценарій подій. Із військової бази біля Феодосії була запущена ракета комплексу С-200 українських сил ППО. Проте вона проігнорувала умовну ціль і перенавелася на пасажирський літак ТУ-154. Висновок - у катастрофі винні українські військові.
Україна не погодилася з висновками комісії. Проте Міноборони України та Держказначейство зобов'язали виплатити 15 мільйонів доларів компенсації авіакомпанії «Сибір» та родичам загиблих. І Україна це зробила, хоча вини так і не визнала.
Аж до 2008 року Міноборони домагалося проведення повторної експертизи, чому пручалася як Росія, так і деякі українські чиновники. Адвокатам, що займалися цією справою, навіть погрожували, а одного побили. Проте експертизу таки провели, і висновки виявилися протилежними. Радар, який наводив ракету на ціль, бачив тільки умовну мішень, що знаходилася на відстані 80 кілометрів, але не бачив пасажирський літак, до якого було втричі далі. Отвори від шрапнелі на уламках виявилися 6 мм в діаметрі, а діаметр елементів ураження ракети С-200 - від 8 до 9,5 мм. Для перевірки навіть розібрали таку ж ракету з тієї ж партії, що була зроблена в той же день, і все співпало. Також експертиза встановила, що якби ракета справді полетіла в бік лайнера, то, співставивши час запуску і швидкості об'єктів, вона могла підлетіти до літака не ззаду, а спереду. І то не ближче, ніж на 750 метрів. У такому разі в літак потрапило б не більше ніж 2-3 бойових елементи. Вони б пробили корпус, але від цього літак не розвалився б. Ну і, нарешті, враховуючи всі фактори, ракета взагалі навряд чи долетіла б до ТУ-154. І це заявив сам Путін.
Із висновками повторної експертизи Міноборони України пішло в суд. Коли про це дізналися російські адвокати, вони намагалися не дати справі розголосу і навіть пропонували піти, так би мовити, на мирову, зменшивши суму компенсації більш ніж удвічі. Але наші не погодилися. Україна виграла суди всіх інстанцій.
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Фото № 2 на второи плане все сказано!!!
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Авиалайнер Boeing 747-230B авиакомпании Korean Air Lines (KAL) выполнял международный рейс KE007 (позывной - KAL 007) по маршруту Нью-Йорк-Анкоридж-Сеул, а на его борту находились 23 члена экипажа и 246 пассажиров. Полёт до Сеула должен был проходить над нейтральными водами Тихого океана, но самолёт по неустановленной причине стал отклоняться вправо от назначенного курса. Спустя некоторое время лайнер настолько отклонился на запад, что вошёл в закрытое воздушное пространство СССР, после чего пролетел над Камчаткой, пройдя ряд военных объектов, а затем уже над островом Сахалин. Над последним он был перехвачен, а затем сбит советским истребителем Су-15, после чего рухнул в пролив Лаперуза в 37 километрах к юго-западу от Сахалина. Погибли все находившиеся на его борту 269 человек.

Инфо и только..

На момент катастрофы самолёт отклонился от курса более чем на 500 километров. Согласно расследованию, проведённому Международной организацией гражданской авиации (ИКАО (англ. ICAO)), наиболее вероятной причиной отклонения от маршрута полёта было то, что пилоты неправильно настроили автопилот и затем не выполняли надлежащих проверок для уточнения текущих координат.

Катастрофа вызвала серьёзное обострение и без того непростых на тот момент отношений между СССР и США.

Скудность информации и материальных улик на начальных этапах расследования катастрофы породила альтернативные версии о происшествии. Однако обнародование Советским Союзом (позже - Российской Федерацией) запи
сей бортовых самописцев рейса KE007[1] подтвердило первоначальную версию ИКАО.
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Катастрофа Ту-154 над Чёрным морем - авиационная катастрофа, произошедшая в четверг 4 октября 2001 года. Авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Сибирь» выполнял плановый рейс SBI1812 по маршруту Тель-Авив-Новосибирск, но через 1 час и 45 минут после взлёта рухнул в Чёрное море. Все находившиеся на его борту 78 человек (66 пассажиров и 12 членов экипажа) погибли.

Инфо и только..
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не будьте наивными и не выдавайте желаемое за действительное, иранцам глубоко наплевать на жизнь или смерть украинцев - они скорбят по своим гражданам!
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ в мире умирает от голода 18.000 детей - ты не корчишься в муках сострадания к нес частным?
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Тут треба більш конкретно...якщо русскіх, то це одне...а якщо нєрусскіх, то це вже зовсім інше...а ти, я так зрозумів, русскій?
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ты нацик? p.s. у меня в роду все украинцы.
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Я ж не питав хто в тебе хто в раду...ти родом не прикривайся...але слово нацик тебе видає...і свою власну національність ти так і не назвав...
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Тобто ти знаєш настрої усіх іранців? Краще не бреши.
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Очень сомневаюсь, что это они за Украину расстроились... - они скорбят по своим гражданам!
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Везение или знание: что известно о пропустившем рейс из Тегерана Андрее Бузарове....фсб-єшник , - который не сел на самалет..
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"На улицах столицы Ирана появились траурные плакаты, посвященные сбитому украинскому самолету."

ни слова о том, что самолет украинский: "мы сочувствуем всем пострадавшим иранским семьям"
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интересно, как бы вели себя русские, если бы путин признал, что это они сбили МН17?
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Ясно що скарбят по своїм а не нашим. Тільки неясно шо за скорбь така якщо вони можуть на похоронах якого-небуть утирка зо два десятка своїх передавити?
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В Иране некоторые люди - хорошие, а некоторые плохие.
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на тих плакатах українського як у Зє! - рівно нічого
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цензор продовжує обзивати крилаті ракєти Томом Крузом
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рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времениИсточник: https://censor.net.ua/n3169472

Чого це ЦЕНЗОР став таким політкоректним ?
Чого ЦЕНЗОР не пишіть прямо : Літак було збито ракетою ?
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нічого дивного так як там загинули в основному іранці
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