 На вулицях Тегерану з'явилися траурні плакати, присвячені загибелі українського літака. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
На плакатах у Тегерані написано: "Ми всі співчуваємо" і "Співчуття сім'ям загиблих".
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
Дивіться також: Український літак не відхилявся від курсу, - дані порівняння з 22 останніми рейсами. ВIДЕО
За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.
4 жовтня у Криму Україна та Росія проводили спільні навчання протиповітряної оборони. Запускали безпілотну ціль, яку мали вразити ракетами. У цей самий час досить далеко від місця проведення стрільб над Чорним морем пролітав російський літак ТУ-154 авіакомпанії «Сибір», який здійснював рейс Тель-Авів - Новосибірськ. Що саме сталося - досі достеменно не відомо. Пасажирський літак вибухнув у повітрі і впав у море. Усі загинули.
Для пошуку уламків на місце падіння прибули українські судна, але потім туди ж прийшли російські військові кораблі і наказали їм забиратись геть. Вони підібрали все, що плавало на поверхні. Це кілька десятків дрібних фрагментів корпусу, елементи внутрішнього оздоблення літака та особисті речі пасажирів. Далі за розслідування взялася Міжнародна авіаційна комісія, яка, за дивним збігом обставин, складалася виключно з російських експертів. Так як практично весь літак знаходився на дні Чорного моря і його ніхто навіть не намагався підняти, відновлення корпусу лайнера не робили. Тому слідство зосередилося на вивченні тих фрагментів, які у них були. У результаті комісія дійшла висновку, що лайнер був уражений бойовими елементами ракети С-200. Ракета нібито підлетіла до літака ззаду згори і вибухнула на відстані 15 метрів від лайнера. Комісія запропонувала такий сценарій подій. Із військової бази біля Феодосії була запущена ракета комплексу С-200 українських сил ППО. Проте вона проігнорувала умовну ціль і перенавелася на пасажирський літак ТУ-154. Висновок - у катастрофі винні українські військові.
Україна не погодилася з висновками комісії. Проте Міноборони України та Держказначейство зобов'язали виплатити 15 мільйонів доларів компенсації авіакомпанії «Сибір» та родичам загиблих. І Україна це зробила, хоча вини так і не визнала.
Аж до 2008 року Міноборони домагалося проведення повторної експертизи, чому пручалася як Росія, так і деякі українські чиновники. Адвокатам, що займалися цією справою, навіть погрожували, а одного побили. Проте експертизу таки провели, і висновки виявилися протилежними. Радар, який наводив ракету на ціль, бачив тільки умовну мішень, що знаходилася на відстані 80 кілометрів, але не бачив пасажирський літак, до якого було втричі далі. Отвори від шрапнелі на уламках виявилися 6 мм в діаметрі, а діаметр елементів ураження ракети С-200 - від 8 до 9,5 мм. Для перевірки навіть розібрали таку ж ракету з тієї ж партії, що була зроблена в той же день, і все співпало. Також експертиза встановила, що якби ракета справді полетіла в бік лайнера, то, співставивши час запуску і швидкості об'єктів, вона могла підлетіти до літака не ззаду, а спереду. І то не ближче, ніж на 750 метрів. У такому разі в літак потрапило б не більше ніж 2-3 бойових елементи. Вони б пробили корпус, але від цього літак не розвалився б. Ну і, нарешті, враховуючи всі фактори, ракета взагалі навряд чи долетіла б до ТУ-154. І це заявив сам Путін.
Із висновками повторної експертизи Міноборони України пішло в суд. Коли про це дізналися російські адвокати, вони намагалися не дати справі розголосу і навіть пропонували піти, так би мовити, на мирову, зменшивши суму компенсації більш ніж удвічі. Але наші не погодилися. Україна виграла суди всіх інстанцій.
Инфо и только..
На момент катастрофы самолёт отклонился от курса более чем на 500 километров. Согласно расследованию, проведённому Международной организацией гражданской авиации (ИКАО (англ. ICAO)), наиболее вероятной причиной отклонения от маршрута полёта было то, что пилоты неправильно настроили автопилот и затем не выполняли надлежащих проверок для уточнения текущих координат.
Катастрофа вызвала серьёзное обострение и без того непростых на тот момент отношений между СССР и США.
Скудность информации и материальных улик на начальных этапах расследования катастрофы породила альтернативные версии о происшествии. Однако обнародование Советским Союзом (позже - Российской Федерацией) запи
сей бортовых самописцев рейса KE007[1] подтвердило первоначальную версию ИКАО.
Инфо и только..
Катастрофа Boeing 747 над Сахалином
Инфо и только..
..ВсёТВ | Фильм "Штурм Белого дома"
ни слова о том, что самолет украинский: "мы сочувствуем всем пострадавшим иранским семьям"
Чого це ЦЕНЗОР став таким політкоректним ?
Чого ЦЕНЗОР не пишіть прямо : Літак було збито ракетою ?