 У процесі реформи ЗСУ потрібно створити дослідну установу для вирішення завдань від планування ОВТ до координації нових розробок, - Інженерна група "Арей"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку волонтерського ТОВ "Інженерна група" Арей ".
Незадоволення волонтерів також викликають тенденції "пічкання" армії несумісними зразками озброєння і різношерстною технікою.
Вони наголошують на необхідності змін не тільки ЗСУ, а й в "тих, хто їм служить".
"Ми працюємо з Департаментом військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки (ДВТПРОВТ МОУ) і бачимо яку він "лямку тягне" і в частині планування нових розробок, і по закупках серійних ОВТ. І це, на нашу думку, не правильно.
Під Департаментом має бути НДУ - той же ЦНДІ ОВТ і виконувати абсолютно конкретні завдання: від планування ОВТ до координації нових розробок, уніфікації успішних рішень і швидких пропозицій у разі локальних фіаско.
Приклад. Закупили Aselsan-и. З ними йдуть шоломофони, на які танкісти плюються. Що робити розробникам: далі ліпити турецькі шапки (бо так у ТТЗ) чи воювати за зміни у ТТЗ?
Інший приклад: розробили додатковий захист, який вже можна застосовувати на легкій і середній бронетехніці. Що мав би зробити ЦНДІ? Скоординувати виробників, оперативно внести зміни у свої ТТЗ і вже машини йшли б на передову з поліпшеним бронезахистом.
А ще важливий бойовий досвід і аналіз уражень бронетехніки різними боєприпасами РФ. Де він? Звісно, для себе ми збирали таку інфу. Однак, її не можна назвати системною. По суті, це робота дослідної установи МОУ - зібрати дані, довести такий аналіз до розробників: ось такі ураження таким-то БП, ось безповоротні втрати, ось слабкі місця, ось варіанти захисту тощо.
Ще важливий шмат роботи - уніфікація шасі під різні види озброєння. Самотужки робимо розрахунки - "тунгуски", "акації", медички, інженерні машини - на одному базовому шасі. А правильно було б виконувати цю роботу з тими, хто відповідає за планування ОВТ на середньо- і довгострокову перспективу.
Сьогодні "науково-технічне супроводження" наших робіт здійснюють хлопці, які пройшли реальні бої і які збивали руки до крові, ремонтуючи машини в полях. Вони винесли з тих боїв і ремонтів колосальний досвід. Ким цей досвід витребуваний? У яких документах викладений?
Змінюються ЗСУ. Повинні бути зміни і в тих, хто їм служить", - зазначають волонтери.
До чого тут волонтери й потреби ВСУ?
На следующий день встречаются они снова, а у японца глаза красные-красные. «Всю ночь, - говорит, - не спал. Все думал, чем у вас седьмой инженер занимается?». це звідси
Вопрос, когда бедным операм заниматься реальной оперативной работой ? Так отож.
Все це стало можливим за відсутності досвіду у військового керівництва, ну не може бути людина без досвіду на вищих щаблях влади. Головне, що ці випадкові люди на посадах, не то що слухати не хочуть нікого, вони не підпускають нікого до себе щоб ніхто не побачив та не почув які вони бездарні. Більше не хочу писати, горе моїй Україні та й годі з таким керівництвом. Бідна наша держава.
...а вы над Зелей смеётесь... -- он вам для того и дан был. Он Терминатор!
Я ж, уже не знаю, даже -- я ж уже давно свалил, вроде? ... -- вы задолбали, короче, даже меня...
Дупа вам будет -- с ручкой! ...потом вместе посмеёмся и поплачем...
Какие глобальные реформы в ВСУ в условиях войны с третьей армией мира? ИДИОТЫ!!!
Доказано практикой, психологами, что клоуны, юристы, экономисты у власти на такое не способны, у них сознание другое, ориентированное не на созидание, а на "шоу", "обмани ближнего своего", "купи-продай".
Вот такие "специалисты" у власти, плюс навязанные европорядки, превратили некогда технологически продвинутую страну в африканское государство, по сути в евробазар и сырьевой придаток Европы.
Причем, чем больше европорядков в Украине, тем больше с каждым годом деградирует Украина и это хорошо отображено в статистике, графиках ООН.