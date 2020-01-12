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 Політика України
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Все про:Генштаб ЗС (437) Міноборони (3003) реформи (1618) ЗСУ (427)

 У процесі реформи ЗСУ потрібно створити дослідну установу для вирішення завдань від планування ОВТ до координації нових розробок, - Інженерна група "Арей"

Генштаб оприлюднив основні напрямки реформи Збройних сил України на найближчі 10 років, але в них немає планів розвитку озброєння і військової техніки (ОВТ), підвищення якості технічних завдань (ТТЗ) або створення науково-дослідної установи (НДУ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку волонтерського ТОВ "Інженерна група" Арей ".

Незадоволення волонтерів також викликають тенденції "пічкання" армії несумісними зразками озброєння і різношерстною технікою.

Вони наголошують на необхідності змін не тільки ЗСУ, а й в "тих, хто їм служить".

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"Ми працюємо з Департаментом військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки (ДВТПРОВТ МОУ) і бачимо яку він "лямку тягне" і в частині планування нових розробок, і по закупках серійних ОВТ. І це, на нашу думку, не правильно.
Під Департаментом має бути НДУ - той же ЦНДІ ОВТ і виконувати абсолютно конкретні завдання: від планування ОВТ до координації нових розробок, уніфікації успішних рішень і швидких пропозицій у разі локальних фіаско.
Приклад. Закупили Aselsan-и. З ними йдуть шоломофони, на які танкісти плюються. Що робити розробникам: далі ліпити турецькі шапки (бо так у ТТЗ) чи воювати за зміни у ТТЗ?

Інший приклад: розробили додатковий захист, який вже можна застосовувати на легкій і середній бронетехніці. Що мав би зробити ЦНДІ? Скоординувати виробників, оперативно внести зміни у свої ТТЗ і вже машини йшли б на передову з поліпшеним бронезахистом.

А ще важливий бойовий досвід і аналіз уражень бронетехніки різними боєприпасами РФ. Де він? Звісно, для себе ми збирали таку інфу. Однак, її не можна назвати системною. По суті, це робота дослідної установи МОУ - зібрати дані, довести такий аналіз до розробників: ось такі ураження таким-то БП, ось безповоротні втрати, ось слабкі місця, ось варіанти захисту тощо.

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Ще важливий шмат роботи - уніфікація шасі під різні види озброєння. Самотужки робимо розрахунки - "тунгуски", "акації", медички, інженерні машини - на одному базовому шасі. А правильно було б виконувати цю роботу з тими, хто відповідає за планування ОВТ на середньо- і довгострокову перспективу.
Сьогодні "науково-технічне супроводження" наших робіт здійснюють хлопці, які пройшли реальні бої і які збивали руки до крові, ремонтуючи машини в полях. Вони винесли з тих боїв і ремонтів колосальний досвід. Ким цей досвід витребуваний? У яких документах викладений?

Змінюються ЗСУ. Повинні бути зміни і в тих, хто їм служить", - зазначають волонтери.

У процесі реформи ЗСУ потрібно створити дослідну установу для вирішення завдань від планування ОВТ до координації нових розробок, - Інженерна група Арей 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169469
 
   
 Топ коментарі
 
Ага, щаз бубочка как оторвет бабки от хозяина бэни и начнёт шота для Украины создавать!) Оно ж не лох! Ему ж 42!)
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а у нас в країні мало НДІ? Для чого ще один? Я б розігнав і ті бо як в старому анекдоті: Приехала в СССР иностранная делегация. Встречаются директора заводов - совок и японец. Японец говорит: «Мы станки делаем». Совок говорит: «И мы тоже». Японец говорит: «У меня 10 цехов». Совок говорит: «У меня тоже 10». Японец говорит: «У меня три тысячи рабочих занято». Совок говорит: «У меня тоже три тысячи». Японец говорит: «У нас 6 инженеров работает». Совок думает: «Если сказать, что у нас 5000 инженеров на 3000 рабочих, конфуз выйдет. Скажу, что у нас 7 инженеров». Так и сделал.
На следующий день встречаются они снова, а у японца глаза красные-красные. «Всю ночь, - говорит, - не спал. Все думал, чем у вас седьмой инженер занимается?». це звідси
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Ще року не пройшло як воно на посаді, а вже будь за яких обставин потрібно було потрапити особисто в Оман. Особисто. В Оман.

До чого тут волонтери й потреби ВСУ?
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Нужно создавать высоко технологическую Армию! Нужно Армию и айти-сектор соединить и нужно, чтобы работала система Big Date, чтобы собирала все данные и отправляла их в центр и все данные по всему там, чтобы можно было найти!
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Ага, щаз бубочка как оторвет бабки от хозяина бэни и начнёт шота для Украины создавать!) Оно ж не лох! Ему ж 42!)
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Ще року не пройшло як воно на посаді, а вже будь за яких обставин потрібно було потрапити особисто в Оман. Особисто. В Оман.

До чого тут волонтери й потреби ВСУ?
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Нє, зряплату смотрящим нада павысить..
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Всё верно написали ребята. Русня кстати именно так и поступает и на Донбассе и в Сирии - обкатывает технику и тщательно фиксирует уязвимости и недостатки.
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а у нас в країні мало НДІ? Для чого ще один? Я б розігнав і ті бо як в старому анекдоті: Приехала в СССР иностранная делегация. Встречаются директора заводов - совок и японец. Японец говорит: «Мы станки делаем». Совок говорит: «И мы тоже». Японец говорит: «У меня 10 цехов». Совок говорит: «У меня тоже 10». Японец говорит: «У меня три тысячи рабочих занято». Совок говорит: «У меня тоже три тысячи». Японец говорит: «У нас 6 инженеров работает». Совок думает: «Если сказать, что у нас 5000 инженеров на 3000 рабочих, конфуз выйдет. Скажу, что у нас 7 инженеров». Так и сделал.
На следующий день встречаются они снова, а у японца глаза красные-красные. «Всю ночь, - говорит, - не спал. Все думал, чем у вас седьмой инженер занимается?». це звідси
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Покорения Антарктиды и поимки Снежного Человека но вначале нужно победить банальное воровство и коррупцию в Киеве...
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Ага )))) План роботи на день. План роботи на тиждень План роботи на місяць. Встановлених зразків. План усунення недоліків. Доповідь про усунення недоліків. Розмір бірки. Бірка не встановленого розміру. Напис не того шрифту. Не вірний відступ. Бірка не того розміру. План роботи на день. План роботи на тиждень План роботи на місяць. Встановлених зразків. План усунення недоліків. Доповідь про усунення недоліків. Розмір бірки. Бірка не встановленого розміру. Напис не того шрифту. Не вірний відступ. Бірка не того розміру. Доповідь про усунення недоліків. Розмір бірки. Бірка не встановленого розміру. Напис не того шрифту. Не вірний відступ. Бірка не того розміру. План роботи на день. План роботи на тиждень План роботи на місяць. Напис не того шрифту. Не вірний відступ. Бірка не того розміру. Доповідь про усунення недоліків. Розмір бірки. Бірка не встановленого розміру. Напис не того шрифту.
В процессе реформы ВСУ нужно создать исследовательское учреждение для решения задач от планирования ВВТ до координации новых разработок, - Инженерная группа "Арей" - Цензор.НЕТ 4848
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Вы не видели ужасов "рабочей тетради" оперативного сотрудника, еще тетрадь по самоподготовке, ОРД, досье и рабочие дела. Согласования с прокурорскими, санкции в судах.
Вопрос, когда бедным операм заниматься реальной оперативной работой ? Так отож.
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Бачила ))) Бо маю друзів - оперативників поліції.
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А нафіга цьому збіговиську якісь далекоглядні плани?. "Ляжемо" під мокш -вони і будуть захищати,правда ......нашими руками та життями,але для кого потрібен хАхолЬ?.
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Шановні чиновники в погонах та без них, щодо забезпечення ЗСУ новими зразками озброєння та бойової техніки на мій погляд з достатнім досвідом служби в ЗС, хочу сказати, що такого бардака як тепер, я за свою службу не бачив. Ліпить хто що може, тому що відкрили шлях красти бюджетні кошти. Тільки бездарність та тупість вищого керівництва призвело до такого стану. Ні одна багата країна світу сьогодні не допускає постачання на озброєння такого різношерстного недопрацьованого озброєння як у ЗСУ. Замість того щоб створити декілька базових зразків з перспективою подальшої модернізації, з урахуванням нашого досвіду та передових країн, під завдання, просто тупо та бездумно продовжують красти з бюджету кошти приймаючи на озброєння зразки техніки які можливо підходять для НГУ та поліції.
Все це стало можливим за відсутності досвіду у військового керівництва, ну не може бути людина без досвіду на вищих щаблях влади. Головне, що ці випадкові люди на посадах, не то що слухати не хочуть нікого, вони не підпускають нікого до себе щоб ніхто не побачив та не почув які вони бездарні. Більше не хочу писати, горе моїй Україні та й годі з таким керівництвом. Бідна наша держава.
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Братва! -- Украину реально валят под парашу, по всем фронтам!
...а вы над Зелей смеётесь... -- он вам для того и дан был. Он Терминатор!
Я ж, уже не знаю, даже -- я ж уже давно свалил, вроде? ... -- вы задолбали, короче, даже меня...
Дупа вам будет -- с ручкой! ...потом вместе посмеёмся и поплачем...
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О чем это У процесі реформи ЗСУ потрібно створити дослідну установу для вирішення завдань від планування ОВТ до координації нових розробок, - Інженерна група "Арей" - Цензор.НЕТ 1876? Распил бабла . Пока в ВСУ не будет достаточного количества техники и вооружения, любая модернизация должна проводиться без ущерба для обороны. Тот редкий случай, когда Сталинский совок правильно расставил акценты.
Какие глобальные реформы в ВСУ в условиях войны с третьей армией мира? ИДИОТЫ!!!
У процесі реформи ЗСУ потрібно створити дослідну установу для вирішення завдань від планування ОВТ до координації нових розробок, - Інженерна група "Арей" - Цензор.НЕТ 3369

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Правильно Зедебилы, можно под видом исследования такие бабки выкачать с лохов 73% оно же быдло. втюхаете им космическую разработку полётов на солнце или маркс они проглотят и не моргнув глазом, особенно если эту новость будет освещать Дубинский мама которого лучит скорость на канале Г+Г . Списание миллионов можно оформить отчётом и написанием статьи в журнале.
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Порошки так и не поняли, что претензии эти к соевым военачальникам.
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для исследования армейского алкоголизма, воровства и мародерства - в самый раз
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В процессе реформы ВСУ нужно создать исследовательское учреждение для решения задач от планирования ВВТ до координации новых разработок, - Инженерная группа "Арей"
Доказано практикой, психологами, что клоуны, юристы, экономисты у власти на такое не способны, у них сознание другое, ориентированное не на созидание, а на "шоу", "обмани ближнего своего", "купи-продай".

Вот такие "специалисты" у власти, плюс навязанные европорядки, превратили некогда технологически продвинутую страну в африканское государство, по сути в евробазар и сырьевой придаток Европы.
Причем, чем больше европорядков в Украине, тем больше с каждым годом деградирует Украина и это хорошо отображено в статистике, графиках ООН.

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