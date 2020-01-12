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 "Нафтогаз" не веде переговори про прямі поставки газу з Росії, - Вітренко

"Нафтогаз України" не веде переговори про покупку газу у Росії.

Про це заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Відповідаючи на питання, чи міг би "Нафтогаз" мати якусь дочірню компанію, яка займалася б купівлею газу напряму у "Газпрому", Вітренко сказав: "Міг би. Але немає таких контрактів, немає таких планів, немає таких переговорів, думок. Теоретично все можливо в світі, але практичних підстав для того, щоб це обговорювати, зараз немає".

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"Можу тільки зазначити, що, з одного боку, у нас є зараз законодавчі можливості для прямих поставок з "Газпрому" і раніше були. Нічого не змінилося. Ми не купуємо газ напряму в "Газпрому" не тому, що українські політики ухвалили таке героїчне рішення не купувати газ в Росії, а тому, що Росія припинила поставки газу. І наше завдання як "Нафтогазу" і моєї команди було в тому, що в ситуації, коли ми розуміли, що росіяни припинять поставки газу, знайти альтернативні можливості забезпечити потреби українських споживачів у газі з Європи. От що ми робили", – заявив Вітренко

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169468
 
   
 Топ коментарі
 
Говорили снижение цены газа, а пришли платёжки за декабрь, я охерел- на 30% больше чем в том году, и это несмотря на тёплую зиму."Нафтогаз" не ведет переговоры о прямых поставках газа из России, - Витренко - Цензор.НЕТ 7460
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Звісно. Поповнювати їх скарбницю, щоб їм вистачало на зброю, якою вони вбивають українців
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Так.... так-так-так. Значит- Дуриан. Я Вас- не просто благодарю. Я -Вас благодарю всецело. Уже потому, что Вы оправдали мою версию о том, что на Цензоре можно узнать многое. Понятно, если ты, пытающийся что-то узнать,- не придурок. Благодарю Вас. Мне это было важно.
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Очень похоже на фрукт Гуава но на 100 процентов не уверен . похожие встречал а именно такой нет !!!
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Ладно... подожду. Щас поляки закусят, этой херовиной, привезённое виски, в Диком Количестве. Шото с ними должно произойти. Надеюсь- положительное...
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Скорее всего,запах будет спИСифический и очень сильный!
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Нужно увеличивать производство электричества и сделать электричества столько, что оно станет дешевле и потребление его будет возрастать и с дешевым электричеством можно будет заменять газ на электроотопление и электроплиты и бойлеры, а от газа нужно вообще отказываться. Только для промышленности возможно газ еще потреблять, но на это и своего газа будет хватать с головой!
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У каждого товара есть своя себестоимость и если произвести полный расчет, то килокалория полученная при использовании э/энергии и при использовании природного газа будет намного ниже, так что дешевле никак не получится.
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Все правильно электричество у нас в себестоимости копейки -- мы платим олигархам за их жадность !!!! Пользоваться нужно своими ресурсами а не тратить валюту "Нафтогаз" не веде переговори про прямі поставки газу з Росії, - Вітренко - Цензор.НЕТ 1889
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1 м3 газа по калорийности, грубо, как 10 кв*часов.
Так что по цене 7гр/м3 он в 2,5 раза дешевле электричества.
Но по ночам, конечно, замена возможна
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Что это за хрень не знаю, но обивочку на стуле еще при Брежневе делали.
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Нет. Судно постройки 2001 года. Потому... вы ошибаетесь.
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Якщо в слові "Укргазвидобування" замінити літеру "б" на "й" , все стане
на своє місце..
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Балаболы-порохоботы опять в соцсетях заскулили.
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Який нафтогаз? Який кабмін? Яка Україна? Кегебе та штазі вже все парєшалі.
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и так газ идёт прямиком из рф. никакого реверса почти нет. только денежки газпрому мы пересылаем через "словаков".
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был договор не на прямую с рф, так нет же зебуинам нужно было все перевернуть. И электроэнергию тоже нужно им с рф брать.
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а де Петро той газ некацапський брав - загадка )))
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він той газ триччі крестив канхветкою Рашен - і Чудо явилось! Газ перестав бути кацапським!
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А лучше было поиметь платежки за свабодалюбывый данбас?
А так - поставок нет, платить не за что. То что они сами туда его поставляют - так то гуманитарная помощь и благотворительность.
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Тебе дура какая разница? Замерзло? В ноябре 2015 года Газпром перекрыл. Радуйся что не сдох, и при случае у Петра пососи не только конфетку, но и морковку.
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ти не злий, у тебе просто діабет від рошенок )))
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Проскочила инфа, что переговоры на доставку напрямую газа ведут пять неправительственных организаций... Витренко, ты ничего не хочешь к этому что-то добавить?
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