EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  3729  98
Матеріали за темою:
Все про:Нацполіція (8803) Правоохоронні органи (632) Рівненщина (482) бурштин (356)

 На Рівненщині місцевий житель перевозив на мопеді мішок із 41 кг бурштину, - Нацполіція. ФОТО

У Рівненській області поліція вилучила у місцевого жителя 41 кг бурштину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Рівненщині місцевий житель перевозив на мопеді мішок із 41 кг бурштину, - Нацполіція 01

У селі Вовчиці Зарічненського району поліцейські сектору реагування патрульної поліції спільно із працівниками управління стратегічних розслідувань учора, 11 січня, близько 19:30 зупинили мопед, який був без номерних знаків. Водієм двоколісного транспортного засобу "Viper" виявився 21-річний житель села Бір. На багажнику чоловік перевозив мішок, під час огляду якого поліцейські виявили каміння бурштину-сирцю. На Рівненщині місцевий житель перевозив на мопеді мішок із 41 кг бурштину, - Нацполіція 02

Слідчо-оперативна група встановила, що вага "сонячного" каміння становить 41 кілограм. 

За фактом перевезення бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України. Кодекс доповнено вказаною статтею згідно із Законом від 19.12.2019.

На Рівненщині місцевий житель перевозив на мопеді мішок із 41 кг бурштину, - Нацполіція 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про врегулювання видобутку бурштину, - Міненергетики

Бурштин правоохоронці вилучили та у рамках кримінального провадження скеровуватимуть на експертизу. Поліцейські встановлюють, кому належить каміння.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169466
 
   
 Топ коментарі
 
Погано, що і бурштин вивозять, і Карпати вирубають...

На Ривненщине местный житель перевозил на мопеде мешок с 41 кг янтаря, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4180
 показати весь коментар
 
Бач як українець добре живе- перевозить бурштин у мішку наче картоплю. Епоха бідності скінчилася !
 показати весь коментар
 
Є ще гарна новина з дамбасу. Бандит з кликухою "мотя" здох своєчасно. Хай йому буде земля "скляною ватою".

"Бригаду 200" на Донбасі поповнив зрадник 38-річний Віктор Куліш на прізвисько "Мотя" із Донецька. Числився у першому армійському корпусі ЗС РФ (ДНР), повідомив блогер Necro Mancer.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Погано, що і бурштин вивозять, і Карпати вирубають...

На Ривненщине местный житель перевозил на мопеде мешок с 41 кг янтаря, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4180
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Карпати вирубають зовсім не москалі, а свої же безголові гуцули. Так само й бурштини. Гуцуляку - на гілляку!
 показати весь коментар
 
 
А де Ви побачили, що мова йде про москалів ? Читайте уважніше.
 показати весь коментар
 
 
хоч одна нормальна новина. Без Іранів, Оманів. Звичайний мопед з бурштином. Будь благословені такі новини. А то не сайт, а форум по Близькому Сходу.
 показати весь коментар
 
 
Подожди.. сейчас скажут что то лично Зеленский перевозил мешок янтаря.. А кто не верит - тот зраднык и агент Путина.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
порохоботам тут скучно. Разве приплести что мопед был угнан из Омана и перевозил слямзенные драгоценности султана, в коей кончине подозревается Зеленский.
 показати весь коментар
 
 
Є ще гарна новина з дамбасу. Бандит з кликухою "мотя" здох своєчасно. Хай йому буде земля "скляною ватою".

"Бригаду 200" на Донбасі поповнив зрадник 38-річний Віктор Куліш на прізвисько "Мотя" із Донецька. Числився у першому армійському корпусі ЗС РФ (ДНР), повідомив блогер Necro Mancer.
 показати весь коментар
 
 
Просто дрова и газ дорогие, вот и топит по старинке
 показати весь коментар
 
 
він так і сказав...Нехай докажуть протилежне. Тільки за мопеда придертися можуть.
 показати весь коментар
 
 
Ну то что на янтарь мужик попал это факт...а все статьи..и суды...то все для лохов....
Скажет что нашел на дороге мешок...и вез его сдать в милицию.... и все...
 показати весь коментар
 
 
НІХЄРА не попав. Мєнти скоріше всього повернуть усе. Таке вже було не раз. Тут не зрозумієш хто сильніший...
 показати весь коментар
 
😁😀😀 міг би і машину купити... Ну мля, холодно і не зручно ж...
 показати весь коментар
 
 
Та ладно, якусь гівняну іномарку без реєстрації, для лісу.
Хоча скажу Вам по секрету, що туди паровози по 5-7 іномарок нулячих возять. Прямо в село і по бездоріжжю.
 показати весь коментар
 
Там пофіг яку, аби на синіх номерах була..
 показати весь коментар
 
Ого! Міг би продати і відпочити в Омані.
 показати весь коментар
 
 
Что бы в Омане отдыхать...нужно ***** 12 ярдов долга простить....
 показати весь коментар
 
 
стуканул какой-то доброжелатель. или украл у кого-то?
 показати весь коментар
 
Там тільки "свої". В т.ч і менти і бандити і копачі.
 показати весь коментар
 
 
У нас в основном все эти мотики на движках 162FMJ 150сс. Может я ошибся, поскольку с виду движок немного отличается
 показати весь коментар
 
А больше 70 есть смысл? У меня Гилера на полтосе встает, с 70-кой уже побздехиваю порвать трансмиссию...
 показати весь коментар
 
Согласно ст. 13 Конституции Украины, земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа. Каждый гражданин имеет право пользоваться природными объектами права собственности народа в соответствии с законом.
 показати весь коментар
 
 
Ладно.Я видимо веткой ошибся.Воркуйте дальше мальчики😄
 показати весь коментар
 
 
оце так сюрпрайз ))
росіски геї знайшли одне одного на українському ресурсі
 показати весь коментар
 
 
Боюсь спугнуть.Под столом валяюсь😄
 показати весь коментар
 
 
Отакої, взяли й забанили... прищимили "права" сексменшинам ))
 показати весь коментар
 
 
Ну, они уже здесь намахались своими....."правами". Пора и за поребрик На Рівненщині місцевий житель перевозив на мопеді мішок із 41 кг бурштину, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2104
 показати весь коментар
 
 
явно мопед правосекторский...бо мопеды из православной хайфы невидимые...
 показати весь коментар
 
Бач як українець добре живе- перевозить бурштин у мішку наче картоплю. Епоха бідності скінчилася !
 показати весь коментар
 
 
А може це був добровольний внесок на чергову поїздку Зе до Оману ? Тоді хлоп ще й винагороду отримає
 показати весь коментар
 
Чо там у хАхлов, егеж, мокшанцю ? Ти сперше виправ би свою обісрану матню, прибрав у сральнику. Коли це московит-ординець жив краще за українця, воша ти луб'янська ? Дурману обпилося ?
 показати весь коментар
 
 
подумал что щебенка, набрал для пробы в селе ямы на дороге засыпать, простить и отпустить.
 показати весь коментар
 
 
На "мопеде"...
Треба було б на Мерсі..
😂
 показати весь коментар
 
 
Надо так и писать:

Офис по борьбе с мопедами без номеров, поймал целый мешок янтаря.
И вызвал напомощь Офис по борьбе с янтарём.
 показати весь коментар
 
 
но пришел Офис по борьбе с Офисами по борьбе с янтарем и забрал мешок для передачи его в Офис по борьбе с мешками из-под янтаря.
 показати весь коментар
 
 
А шо ж такое? вазелиновые же победили незаконную добычу янтаря, а тут оказывается, кака была кака есть. Или опять с3,14дел вазелиновый?
 показати весь коментар
 
 
права на нутро земельное менделей в конституции пропишите а потом возмущайтесь...
 показати весь коментар
 
Мимо кассы хотел проскочить. За это беспощадно!
 показати весь коментар
 
 
та шо пристали!
нашел.... вез сдавать копчикам... мо хто потиряв... мо премию дадуть!
а шо такое???
 показати весь коментар
 
 
Ну и что,в каком законе написано то нельзя перевозить 41 кэгэ янтаря на личном мопеде?
 показати весь коментар
 
Правильно! Ни в каком законе тоже не написано, что нельзя на личном мопеде перевозить отрубленую голову соседа. Какого хрена меня остановили? Да еще дурацкие вопросы задают: откуда голова? Почему отрубленая? Совсем менты охренели...
 показати весь коментар
 
Пам'ятається ще влітку минулого року припіздєнт Вовка Віслюк зуб давав, що з бурштинової мафією покінчено раз і назавжди. Навіть ще якогось головного мафіозі з посади зняв. А тут на тобі - кака била кака єсть. Вже бурштин мішками на мотороверах возять кому не лінь. І він після того тому Віслюку щербатому 😕
 показати весь коментар
 
 
После этой заявы Зели за неделю десятками ловили и изымали разные помпы... Затем, все успокоилось - опять все в доли поделили вновь!
 показати весь коментар
 
"Вилучали помпи". Вже і ігрові салони закривали, знаємо. Тиждень не працювали, і почалось все, як завжди.
 показати весь коментар
 
За то, что вновь открывается и добывается отвечает один человек - это Аваков! А почему Зеля ему не дал еще пенделя, очеь даже непонятно...
 показати весь коментар
 
Навіть дуже зрозуміло - бізнес партнер вовкіного хазяїна Коломойського
 показати весь коментар
 
Интересно, а Петро про этого партнера знал или он с Аваковым пять лет не разговаривал?
 показати весь коментар
 
Міг і не знати. Тим більше Аваков засвітився зі своїми "нацжонами" вже кінці президентської компанії
 показати весь коментар
 
Із поля дівчина утомлена прийшла!
І хочь вечеряти дбайлива кличе мати.... На Рівненщині місцевий житель перевозив на мопеді мішок із 41 кг бурштину, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2366
 показати весь коментар
 
Так а шо ЗЕловун разве не решил проблему янтарных копанок? Он же ни какой то там барига мародёр. Доколе терпеть????Парашенко с парахаботами прекратите мешать нашему преЗЕденту работать!! ВОт если бы не Парашенко с парахаботами то ЗЕбубачка давно бы уже всё сделал!
 показати весь коментар
 
 
Если бы у прокурора и министра МВД была фамилия Сталин, про бурштын боялись бы даже говорить! На Рівненщині місцевий житель перевозив на мопеді мішок із 41 кг бурштину, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3983
 показати весь коментар
 
Сколько янтаря, создайте хоть украинскую янтарную комнату.
 показати весь коментар
 
От мерзотник! Хотів повз аваковських мусорів провезти, щоб не платити їм данину?! Покарати!
А держава? Держава велика, і так обійдеться. Тут мусорам не вистачає, а ви про державу якусь...
 показати весь коментар
 
 
На Ривненщине местный житель перевозил на мопеде мешок с 41 кг янтаря

А в это время на донетщине товарищ ахметов перевозил на паровозе 23 тонны долларов США в направлении *************.
 показати весь коментар
 
Сегодняшняя цена.
от 50 грамм до 100 грамм - $ 1980 долларов за 1 килограмм.
от 100 грамм до 200 грамм - $ 2420 долларов за 1 килограмм.

 показати весь коментар
 
Продаем необработанный янтарь (сырец) из Украины.
В наличии в большом количестве самые ходовые фракции, а именно:
от 2 грамм до 5 грамм - $ 205 долларов за 1 килограмм.
от 5 грамм до 10 грамм - $540 долларов за 1 килограмм.
от 10 грамм до 20 грамм - $ 1160 долларов за 1 килограмм.
от 20 грамм до 50 грамм - $ 1780 долларов за 1 килограмм.
от 50 грамм до 100 грамм - $ 1980 долларов за 1 килограмм.
от 100 грамм до 200 грамм - $ 2420 долларов за 1 килограмм.
Имеем возможность осуществления поставки по каждой фракции до 1 тонны янтаря в месяц.
Так же есть в наличии в большом количестве камни весом от 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 грамм и крупные камни весом более 1-го килограмма.
Цену на данные позиции уточняйте по почте (raw.amber@mail.ru) или же по указанному номеру телефона (+38067 255 96 72).
Осуществляем доставку янтаря в следующие страны: Китай, Россия, страны Европы, страны Ближнего и Дальнего Востока.
С Уважением,
Игорь
+38067 255 96 72
 показати весь коментар
 
В Польше в городе Гданск покупателей и продавцов можно найти прямо на улице Мариацкий, а соглашение на любое количество килограммов минералов заключить в кафе.
В среднем на 100 кг можно заработать 2,9 млн грн.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору