 На Рівненщині місцевий житель перевозив на мопеді мішок із 41 кг бурштину, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
У селі Вовчиці Зарічненського району поліцейські сектору реагування патрульної поліції спільно із працівниками управління стратегічних розслідувань учора, 11 січня, близько 19:30 зупинили мопед, який був без номерних знаків. Водієм двоколісного транспортного засобу "Viper" виявився 21-річний житель села Бір. На багажнику чоловік перевозив мішок, під час огляду якого поліцейські виявили каміння бурштину-сирцю.
Слідчо-оперативна група встановила, що вага "сонячного" каміння становить 41 кілограм.
За фактом перевезення бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України. Кодекс доповнено вказаною статтею згідно із Законом від 19.12.2019.
Бурштин правоохоронці вилучили та у рамках кримінального провадження скеровуватимуть на експертизу. Поліцейські встановлюють, кому належить каміння.
"Бригаду 200" на Донбасі поповнив зрадник 38-річний Віктор Куліш на прізвисько "Мотя" із Донецька. Числився у першому армійському корпусі ЗС РФ (ДНР), повідомив блогер Necro Mancer.
Скажет что нашел на дороге мешок...и вез его сдать в милицию.... и все...
Хоча скажу Вам по секрету, що туди паровози по 5-7 іномарок нулячих возять. Прямо в село і по бездоріжжю.
росіски геї знайшли одне одного на українському ресурсі
Треба було б на Мерсі..
😂
Офис по борьбе с мопедами без номеров, поймал целый мешок янтаря.
И вызвал напомощь Офис по борьбе с янтарём.
нашел.... вез сдавать копчикам... мо хто потиряв... мо премию дадуть!
а шо такое???
І хочь вечеряти дбайлива кличе мати....
А держава? Держава велика, і так обійдеться. Тут мусорам не вистачає, а ви про державу якусь...
А в это время на донетщине товарищ ахметов перевозил на паровозе 23 тонны долларов США в направлении *************.
от 50 грамм до 100 грамм - $ 1980 долларов за 1 килограмм.
от 100 грамм до 200 грамм - $ 2420 долларов за 1 килограмм.
В наличии в большом количестве самые ходовые фракции, а именно:
от 2 грамм до 5 грамм - $ 205 долларов за 1 килограмм.
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от 10 грамм до 20 грамм - $ 1160 долларов за 1 килограмм.
от 20 грамм до 50 грамм - $ 1780 долларов за 1 килограмм.
от 50 грамм до 100 грамм - $ 1980 долларов за 1 килограмм.
от 100 грамм до 200 грамм - $ 2420 долларов за 1 килограмм.
Имеем возможность осуществления поставки по каждой фракции до 1 тонны янтаря в месяц.
Так же есть в наличии в большом количестве камни весом от 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 грамм и крупные камни весом более 1-го килограмма.
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Осуществляем доставку янтаря в следующие страны: Китай, Россия, страны Европы, страны Ближнего и Дальнего Востока.
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В среднем на 100 кг можно заработать 2,9 млн грн.