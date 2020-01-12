 Від початку доби ворог тричі порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

Усього штаб обєднання сил зафіксував три порушення режиму припинення вогню, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Один обстріл по наших позиціях відкривався у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", а саме:

неподалік Травневого – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Два обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", а саме:

поблизу населеного пункту Новотошківське – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 7 мін;

поруч з Оріховим – з 82-мм мінометів - 19 мін, а також автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли з 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля Новотошківського й Оріхового, - Міноборони

Сьогодні, 12 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, 11 січня найманці російсько-терористичних військ чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.