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Все про:обстріл (5870) Донбас (12923) Об'єднані сили (421)

 Від початку доби ворог тричі порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

Противник 12 січня застосував на Донбасі заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Усього штаб обєднання сил зафіксував три порушення режиму припинення вогню, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Один обстріл по наших позиціях відкривався у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", а саме:
неподалік Травневого – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Два обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", а саме:
поблизу населеного пункту Новотошківське – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 7 мін;
поруч з Оріховим – з 82-мм мінометів - 19 мін, а також автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли з 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля Новотошківського й Оріхового, - Міноборони

Сьогодні, 12 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, 11 січня найманці російсько-терористичних військ чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169465
 
   
 Топ коментарі
 
С Новым годом, господин Путин!
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потерь нет

Это по версии ЗЕсепарской лживой власти которая превратила наших погибших солдат в "итамнетов". О потерях узнаем из новостей о похоронах солдат...как это обычно происходит последние пол года..
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потерь нет

Это по версии ЗЕсепарской лживой власти которая превратила наших погибших солдат в "итамнетов". О потерях узнаем из новостей о похоронах солдат...как это обычно происходит последние пол года..
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"потерь нет" то со слезами на глазах вещают...
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тобто ты речи с мендельштрассе примерял на свою ориентацию?
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Pavel Senko 🇺🇸‏ @senko 20 ч.20 часов назад

С начала суток враг трижды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4879
Пишут, что украинский лайнер не отклонялся от обычного коридора и в течение примерно того же времени там пролетали самолеты турецких, российских, австрийских и катарских авиалиний.
На основании этого делают выводы, что сбили не случайно
https://www.thegatewaypundit.com/2020/01/exclusive-did-iran-shoot-down-ukrainian-plane-on-purpose-new-evidence-suggests-this-may-be-the-case/

С начала суток враг трижды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 606
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НАЙБІЛЬША БІДА І НЕБЕЗПЕКА ЗАРАЗ ДЛЯ УКРАЇНИ - ЦЕ РЄЗє!ДЄНТ ***** Зє!БІЛ ОМАНСЬКИЙ!!!
Не Крим, не дамбац, а вофка, який цілеспрямовано рвеця до узурпації влади! Ото воно бреше напропалу, а ми ковтаємо 'го хуцпу - то всьо не **********!!! Воно конкретно гребе лапками - перенаправляє фінансові потоки та замикає на себе всі схеми. Підгодовує псів-силовиків - полюцію, канторських, прокурватуру...
Отак не зоглядімося як опинимося в гаїті з папою-Доком та бейбі-Доком в оточені тонтонмакутів
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Что это за война -- одни в окопах гниют ,

а министр обороны у противника в гостя гуляет?
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-- Иван! -- в тебе набої є?
-- Да есть немного, Васыль. А что?
-- А в мене шінка є. Махньом нєглядя?
-- Ну давай -- кидай смык в мой окоп -- я поймаю...
Я всех и каждого уверяю, шо, когда солдаты противников начнут брататься -- тут Войне и конец! ...в краткосрочной перспективе, как минимум...
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Якщо Бог не дає ради тому, що відбувається, він допускає війну, щоб знищувати... Хотіли воювати, най воюють... тільки з жінкою з двома дітьми воювати то круто... а от з Путіним байки щодо психічних захворювань і крадіжок не проходять... тут потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., поліцейської маніячки Муравської, мафії Кононенко, що віджимають батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту за геноцид, репресії і мародерство… цих деградованих тварюк тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш.
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///земля стекловатой
10 января 2020 года пополнил «бригаду 200» предатель из Донецка
Виктор Кулиш по кличке «Мотя», 1981 года рождения. (воевавший с 2015 года)

ох и долго награда искала хероя...
Від початку доби ворог тричі порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 776
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Баллада о миротворце Гавриле.

Пошол Гаврила в миротворці.
Гаврила миротворцем стал
Младое племя миротворцев
Наобещало капитал.

Понизить то.
Повісить єто.
Упечь того
Кто всьо украл

И главное,
Не позже лета
Войну закончить,
Бо устал.

Береш, и просто
не стрєляешь.
Берешь, как дєвка
****-хуп...

Но с Новіим годом
поздравляешь
Один большой
земельній пуп..

Вильнул боками,
покрутился..
и оккупант
остановился.

Так єто ж труд,
А не гидрант!
Которій всё махал руками
Шо не ево тот шоколат

Гаврила ж машет з Украины
во глубіну сибирских руд
По пианино из штанины.
І он уверен, там поймут!
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