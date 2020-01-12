 Від початку доби ворог тричі порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

Усього штаб обєднання сил зафіксував три порушення режиму припинення вогню, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Один обстріл по наших позиціях відкривався у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", а саме:
неподалік Травневого – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Два обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", а саме:
поблизу населеного пункту Новотошківське – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 7 мін;
поруч з Оріховим – з 82-мм мінометів - 19 мін, а також автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Сьогодні, 12 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Нагадаємо, 11 січня найманці російсько-терористичних військ чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.
Это по версии ЗЕсепарской лживой власти которая превратила наших погибших солдат в "итамнетов". О потерях узнаем из новостей о похоронах солдат...как это обычно происходит последние пол года..
....нехай усе буде добре!
Пишут, что украинский лайнер не отклонялся от обычного коридора и в течение примерно того же времени там пролетали самолеты турецких, российских, австрийских и катарских авиалиний.
На основании этого делают выводы, что сбили не случайно
https://www.thegatewaypundit.com/2020/01/exclusive-did-iran-shoot-down-ukrainian-plane-on-purpose-new-evidence-suggests-this-may-be-the-case/
Не Крим, не дамбац, а вофка, який цілеспрямовано рвеця до узурпації влади! Ото воно бреше напропалу, а ми ковтаємо 'го хуцпу - то всьо не **********!!! Воно конкретно гребе лапками - перенаправляє фінансові потоки та замикає на себе всі схеми. Підгодовує псів-силовиків - полюцію, канторських, прокурватуру...
Отак не зоглядімося як опинимося в гаїті з папою-Доком та бейбі-Доком в оточені тонтонмакутів
а министр обороны у противника в гостя гуляет?
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-- Да есть немного, Васыль. А что?
-- А в мене шінка є. Махньом нєглядя?
-- Ну давай -- кидай смык в мой окоп -- я поймаю...
Я всех и каждого уверяю, шо, когда солдаты противников начнут брататься -- тут Войне и конец! ...в краткосрочной перспективе, как минимум...
10 января 2020 года пополнил «бригаду 200» предатель из Донецка
Виктор Кулиш по кличке «Мотя», 1981 года рождения. (воевавший с 2015 года)
ох и долго награда искала хероя...
Пошол Гаврила в миротворці.
Гаврила миротворцем стал
Младое племя миротворцев
Наобещало капитал.
Понизить то.
Повісить єто.
Упечь того
Кто всьо украл
И главное,
Не позже лета
Войну закончить,
Бо устал.
Береш, и просто
не стрєляешь.
Берешь, как дєвка
****-хуп...
Но с Новіим годом
поздравляешь
Один большой
земельній пуп..
Вильнул боками,
покрутился..
и оккупант
остановился.
Так єто ж труд,
А не гидрант!
Которій всё махал руками
Шо не ево тот шоколат
Гаврила ж машет з Украины
во глубіну сибирских руд
По пианино из штанины.
І он уверен, там поймут!