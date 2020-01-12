 Росія використовує шахрайські схеми для заходу суден з окупованого Криму в порти Туреччини, - посол Сибіга

Про це заявив посол України в Туреччині Андрій Сибіга, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Не буду заперечувати, дійсно, якісь компанії здійснюють перевезення. Але є офіційна позиція турецької сторони – заборонено сполучення з портами окупованого Криму. Вони закриті для морського сполучення. Ті випадки, які, на жаль, часом трапляються, не мають систематичного характеру. Вони відбуваються у зв’язку з шахрайськими схемами", - підкреслив Сибіга.
За його словами, аби здійснювати такі провокативні дії, на суднах відключають навігацію, підробляють документи, під час заходу в турецькі порти вказують, що судно прибуло з території Росії, без позначення заходу в порти окупованого Криму.
Він додав, що посольству відомі назви, власники цих суден, про їхнє переміщення інформується турецька сторона з метою реагування, є намір ініціювати проведення консультацій з турецькою стороною.
"Звичайно, що здійснюються перевірки, але має місце шахрайська схема, яка потребує спільних зусиль, зокрема правоохоронних органів двох країн. Напевно, ми також будемо ініціювати проведення консультацій з турецькою стороною з метою посилення ефективності нашої спільної протидії щодо таких випадків. І ніякого поромного сполучення немає, все це – прояви гібридної війни", - сказав дипломат.
контрабас существовал и в мирное время.а уж во время войны и подавно...
Меня, честно говоря, больше интересует министр обороны и его погостюшки у подмосковной тёщи. И даже не как он въехал на кацапию, а как безболезненно выехал... МО! На кацапии! Приехал и, в отличие от Гриба, Сущенко и других, одним целым куском выехал... ну неправдоподобно звучит! Были уже у нас саломатины на этом посту. Ничему жизнь не учит? Какие-то расеянские жены, что у этого, что у баканова... вот что беспокоит... зебилам-то оно все равно, какая разница... а вот мне неспокойно... наверное, я не зебилоид? Наверное, с хромосомами все в порядке?
Доброго вечора,панове бандерівці!
Рашка использует схемы, а вы как страусы голову в песок.
Не Крим, не дамбац, а вофка, який цілеспрямовано рвеця до узурпації влади! Ото воно бреше напропалу, а ми ковтаємо 'го хуцпу - то всьо не **********!!! Воно конкретно гребе лапками? перенаправляє фінансові потоки та замикає на себе всі схеми. Підгодовує псів-силовиків - полюцію, канторських, прокурватуру...
Отак не зоглядімося як опинимося в гаїті з папою-Доком та бейбі-Доком в оточені тонтонмакутів