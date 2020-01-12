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 Політика України
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 Росія використовує шахрайські схеми для заходу суден з окупованого Криму в порти Туреччини, - посол Сибіга

Росія в умовах заборони Туреччини на морське сполучення з портами окупованого Криму використовує шахрайські схеми під час відправлення суден, зокрема, відключаючи навігацію та підробляючи документи.

Про це заявив посол України в Туреччині Андрій Сибіга, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не буду заперечувати, дійсно, якісь компанії здійснюють перевезення. Але є офіційна позиція турецької сторони – заборонено сполучення з портами окупованого Криму. Вони закриті для морського сполучення. Ті випадки, які, на жаль, часом трапляються, не мають систематичного характеру. Вони відбуваються у зв’язку з шахрайськими схемами", - підкреслив Сибіга.

За його словами, аби здійснювати такі провокативні дії, на суднах відключають навігацію, підробляють документи, під час заходу в турецькі порти вказують, що судно прибуло з території Росії, без позначення заходу в порти окупованого Криму.

Він додав, що посольству відомі назви, власники цих суден, про їхнє переміщення інформується турецька сторона з метою реагування, є намір ініціювати проведення консультацій з турецькою стороною.

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"Звичайно, що здійснюються перевірки, але має місце шахрайська схема, яка потребує спільних зусиль, зокрема правоохоронних органів двох країн. Напевно, ми також будемо ініціювати проведення консультацій з турецькою стороною з метою посилення ефективності нашої спільної протидії щодо таких випадків. І ніякого поромного сполучення немає, все це – прояви гібридної війни", - сказав дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169464
 
 
 Топ коментарі
 
А турки типа не при делах и ничего не видят. Россия использует мошеннические схемы для захода судов из оккупированного Крыма в порты Турции, - посол Сибига - Цензор.НЕТ 3049
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туркам оно надо?
Меня, честно говоря, больше интересует министр обороны и его погостюшки у подмосковной тёщи. И даже не как он въехал на кацапию, а как безболезненно выехал... МО! На кацапии! Приехал и, в отличие от Гриба, Сущенко и других, одним целым куском выехал... ну неправдоподобно звучит! Были уже у нас саломатины на этом посту. Ничему жизнь не учит? Какие-то расеянские жены, что у этого, что у баканова... вот что беспокоит... зебилам-то оно все равно, какая разница... а вот мне неспокойно... наверное, я не зебилоид? Наверное, с хромосомами все в порядке?
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Росія використовує шахрайські схеми для заходу суден з окупованого Криму в порти Туреччини, - посол Сибіга - Цензор.НЕТ 5789

Доброго вечора,панове бандерівці! Росія використовує шахрайські схеми для заходу суден з окупованого Криму в порти Туреччини, - посол Сибіга - Цензор.НЕТ 7543
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А турки типа не при делах и ничего не видят. Россия использует мошеннические схемы для захода судов из оккупированного Крыма в порты Турции, - посол Сибига - Цензор.НЕТ 3049
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так а шо якшо нашим #какаяразнітса
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а шо они должны видеть?ессть документ или нету.что в документе указано.или каждый корабль должны проверять на фальшивку?
контрабас существовал и в мирное время.а уж во время войны и подавно...
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Рассказывали, как корабли совков раньше проходили Босфор. Там нужно турков предупреждать за несколько дней, так они наобум писали номера кораблей и даты. А когда реально нужно было пройти, корабль останавливался в районе Варны и рисовал себе нужный номер
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хватит жаловаться, ублюдки. я за 5 лет не слышал что бы хоть одно судно или самолет был арестован по вашему иску. а если не подаете в интерпол,то не...уй жаловаться
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а ти де мав це почути, на кацапії цього не говорять, а в Україні вже декілька кацапських корит затримали і арешти наклали.
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Не может быть!!! Россия. Мошеннические схемы. АйАйАй. Сам сказал, что документы поддельные, отключают навигацию. Чтобы доказать, нужно фиксировать со спутника движение судов.
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Поскольку спутников у нас нет, нужно, чтобы каждую кацапскую посудину из Крыма сопровождал корабль ВМС.
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А **** вы хотели? Ласки и шаленого кохання?!
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туркам оно надо?
Меня, честно говоря, больше интересует министр обороны и его погостюшки у подмосковной тёщи. И даже не как он въехал на кацапию, а как безболезненно выехал... МО! На кацапии! Приехал и, в отличие от Гриба, Сущенко и других, одним целым куском выехал... ну неправдоподобно звучит! Были уже у нас саломатины на этом посту. Ничему жизнь не учит? Какие-то расеянские жены, что у этого, что у баканова... вот что беспокоит... зебилам-то оно все равно, какая разница... а вот мне неспокойно... наверное, я не зебилоид? Наверное, с хромосомами все в порядке?
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Жестко Росія використовує шахрайські схеми для заходу суден з окупованого Криму в порти Туреччини, - посол Сибіга - Цензор.НЕТ 2793. Да Вы "конченный" порохобот и "вражина" Украины Росія використовує шахрайські схеми для заходу суден з окупованого Криму в порти Туреччини, - посол Сибіга - Цензор.НЕТ 765
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так то зэлэному гнидыську топить мокшанские посудины мошеннические схемы заважають?
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И тайные тропы для прокладки Турецкого потока.
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Только бизнес, ничего личного. А то турки не знают какие суда где ходят...
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Они не только в Турцию, но и в Украину так заходят. Меняют Керчь на Порт Кавказ- и пошли. Так же и экипажи меняют (в т.ч. из украинских моряков). Так что же вы от турков хотите? Росія використовує шахрайські схеми для заходу суден з окупованого Криму в порти Туреччини, - посол Сибіга - Цензор.НЕТ 9540
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А вы и рады сопли распустить.
Рашка использует схемы, а вы как страусы голову в песок.
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НАЙБІЛЬША БІДА І НЕБЕЗПЕКА ЗАРАЗ ДЛЯ УКРАЇНИ - ЦЕ РЄЗє!ДЄНТ ***** Зє!БІЛ ОМАНСЬКИЙ!!!
Не Крим, не дамбац, а вофка, який цілеспрямовано рвеця до узурпації влади! Ото воно бреше напропалу, а ми ковтаємо 'го хуцпу - то всьо не **********!!! Воно конкретно гребе лапками? перенаправляє фінансові потоки та замикає на себе всі схеми. Підгодовує псів-силовиків - полюцію, канторських, прокурватуру...
Отак не зоглядімося як опинимося в гаїті з папою-Доком та бейбі-Доком в оточені тонтонмакутів
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а что отключаете вы, когда шастаете по рашке? или у берегов рашки ?
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