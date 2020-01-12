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Все про:Іран (345) протест (1044)

 В Ірані поновилися протести, пов'язані з поведінкою влади під час загибелі українського літака

В Ірані в неділю поновилися протести. Люди вимагають відставки влади після того, як іранські військові визнали, що збили український пасажирський літак 8 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сили безпеки Ірану у великій кількості несуть службу у всій столиці країни в неділю, очікуючи нових акцій протестів після того, як іранська Революційна гвардія визнала випадкове ураження ракетою пасажирського літака", - йдеться у повідомленні.

Іранці висловлюють гнів з приводу збиття військовими літака та оманливих пояснень з боку високопосадовців Ірану у перші дні після трагедії. Вони оплакують загиблих, серед яких була велика кількість молодих людей, які навчалися за кордоном.

Сотні студентів зібралися у Тегеранському університеті Шахід Бехешті, щоб оплакати жертв та вимагати відставки влади за приховування причин катастрофи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Ірану висловив підтримку Корпусу вартових Ісламської революції, незважаючи на збитий український літак

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

Дивіться також: Український літак не відхилявся від курсу, - дані порівняння з 22 останніми рейсами. ВIДЕО

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169463
 
   
 Топ коментарі
 
Сам факт що іранці вийшли проти брехні влади їх вигідно відрізняє від козлорилого бидла, яке терпить хуйло. Да і у нас уродів, для яких "какаяразніца" вистачає. Знаю декількох ще з 2014 року, і це Західна Україна. Що вже говорити про схід...
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та вони про Україну нічого не знають - то із-за вбитих соплємєнніков
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неожиданно....
раше-пропагандон написал...с Эха москвы...







В Иране возобновились протесты, связанные с поведением властей при гибели украинского самолета - Цензор.НЕТ 1931 Алексей Венедиктов

@aavst

·5 ч

@aavst



Что-то не клеится в объяснениях Ирана про «человеческий фактор» и пролет украинского самолета рядом с ПВО КСИР'а.
Дело в том, что еще 4 самолета летели до украинского ЭТИМ же коридором незадолго до злосчастного рейса.
Да и рейс вылетел на час позже...
Вопросы еще остаются...
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та вони про Україну нічого не знають - то із-за вбитих соплємєнніков
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без старины Маккейна всё ето - деньхи на ветер. крякнул чувак с чувством невыполненного долга В Иране возобновились протесты, связанные с поведением властей при гибели украинского самолета - Цензор.НЕТ 3420
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его желания не совпадали с возможностями. видимо, мало бухал
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Вот скажы, у вас на России таких как ты сколько процентов? В принципе я знаю, но хотелось бы услышать твое мнение.
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у нас половина правительства отучилась в его университетах. даже интеллектуал Кличко.....
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Сам факт що іранці вийшли проти брехні влади їх вигідно відрізняє від козлорилого бидла, яке терпить *****. Да і у нас уродів, для яких "какаяразніца" вистачає. Знаю декількох ще з 2014 року, і це Західна Україна. Що вже говорити про схід...
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О чем вы говорите?! Вы думаете они глупее нас? Так на минуточку,у них ВВП более чем в три раза выше чем в Украине!
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Іран продовжить мстити. Правда на своїх. Мордор підтримає.
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В межах териристичного уявлення не має значення "свій" , або "чужий" . Життя будь якої людини не варта навіть на фоні життя качки ...
Тільки ідеалогія варта .

Саме тому й гинуть люди , в основному так званні "свої" навіть не навмистно й неспланованно , не кажучи про кінцеві цілі , які завжди є найбільш незахищенні в стані "умовного ворога" - тому цілі ці майже завди - цівільні !

Бо так спланованно заздалагідь ... не тільки конкретна ситуація , а взагалом усі межи побуту , життя усіх , хто має хоч якийсь зв"язок з терористичними угрупуваннями .

Хто відповість , чому є деякі , навіть дрібні держави , у яких за усю історію їх аваіації жодної аварії за 70 років ?! А є навіть заможні країни , де постійно щось трапляється з літаками , попри усіх нафтадоларів ...
Бо цівілізація це не тільки рівень життя , а по-перше рівень відповідальності кожних функцій держави й суспільства . Цівілізація , це по-друге -- людяноцентрична "ідеалогія" .
А антицівілізація , коли людина , її життя , здороввя , гідність є вторинне по рівнянню з ідеалогією .
Й гроші тут навіть не вторинний фактор .
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народ там больше знает кто сбивал и чья ракета была
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Уже не в первый раз натыкаюсь...Шо такое "ракета "Круз""?????
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Если имеется в виду cruise missile , то это переводится как "крылатая ракета".
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Вероятно это и имел ввиду генерал, а переводчики не поняли иранского военного слэнга.
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Крилата ракета, яка летіла на висоті 2.5км; та оператор ЗРК, який не зміг відрізнити відмітку цілі від крилаьої ракети та пасажирського літака? Вони це серйозно?
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Это понятно, просто Цензор, видимо, пользуется гугле-перекладачем.
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Нередко термин «крылатая ракета» ошибочно считают эквивалентом более узкого англоязычного термина cruise missile, однако последний относится только к управляемым ракетам, у которых большая часть полёта к цели проходит с постоянной скоростью
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неожиданно....
раше-пропагандон написал...с Эха москвы...







В Иране возобновились протесты, связанные с поведением властей при гибели украинского самолета - Цензор.НЕТ 1931 Алексей Венедиктов

@aavst

·5 ч

@aavst



Что-то не клеится в объяснениях Ирана про «человеческий фактор» и пролет украинского самолета рядом с ПВО КСИР'а.
Дело в том, что еще 4 самолета летели до украинского ЭТИМ же коридором незадолго до злосчастного рейса.
Да и рейс вылетел на час позже...
Вопросы еще остаются...
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"Борт МАУ вылетел из аэропорта со значительной задержкой, причина которой не уточняется. Взлет зафиксирован в 6:12 утра вместо планового времени 5:15. Стоит заметить, что именно во время задержки произошла ракетная атака Ирана на авиабазу, которая используется США."(с)
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пришел к убеждению что Боинг сбили специально....
или для того что бы подставить США, или для того что бы запугать еще больше Не-лоха...
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скорее для того чтоб загнать зеленского в стойло

Хотя он вроде и сам туда радостно шел...
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В городе Умань Черкасской области Украины около 30 вооруженных ножами и палками человек атаковали находившихся у могилы раввина евреев. Об этом сообщает Yeshiva World News.
Нападение произошло после незначительного спора между одним из местных жителей и евреем.
Издание уточняет, что правоохранители, прибывшие на место происшествия, не вмешивались в происходящее. Четверо пострадавших евреев были доставлены в больницу.
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Бажано більше деталей... Українці просто так в групу не збираються і просто так людей не б"ють...
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Это копипаста из срусь.сру. На Yeshiva World News такой новости нет.
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Странная месть американцам, то в давке на похоронах своего генерала один другого подавят, то своих соплеменников из ракеты шмальнут, то перед ракетным ударом за 2 дня предупреждают. Похоже на внутреннюю борьбу президента Ирана с Корпусом стражей.
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Ну это типа если Зеленский решит уконтропупить правый сектор
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ПОГРОМ В УМАНЕ НА ШАББОСЕ: Украинские бандиты нападают на евреев, 4 эвакуированы в больницы
11 января 2020 г. 18:51 0

Около полуночи в пятницу вечером в Умани группа около 30 украинских бандитов неистовствовала и безжалостно избивала евреев за пределами города Рав Нахман.

Свидетели говорят, что украинцы дико бегали по улице в поисках евреев с ножами и дубинками в руках.

Один еврей, проводивший Шаббат в Умани, сказал Кикару Шаббосу: «Я вернулся из Клоиза и вижу, что они бьют каждого еврея, который« осмелился »посмотреть на них или сказать им слово. Это началось с незначительного спора между одним из местных украинцев и евреем. Украинец, участвующий в споре, призвал своих антисемитских друзей прийти и избить евреев ».

«Полиция действительно появилась на месте происшествия, но не подняла палец, чтобы помочь евреям. Они просто стояли и смотрели, что происходит, когда евреев избивали. Что они сделали, так это предотвратили проникновение десятков головорезов в Цион ».

«Четверо евреев были доставлены в ближайшую больницу в пятницу вечером в результате избиения украинцами. В Моцей Шаббат они вернулись, и борьба сейчас в самом разгаре ».

Шломи Элиша, директор «Шемира Украина», рассказала Кикару Шаббосу: «В связи с многочисленными инцидентами в последние месяцы мы финансируем подразделение *********, которое защитит нас и наши улицы от украинских бандитов. У нас больше нет ожиданий от украинских властей ».

( YWN Israel Desk - Иерусалим )
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Это прискорбно. Но какое отношение это имеет в протестам в Иране?
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и откуда известно что они именно этнические украинцы?
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Напевне дістали конкретно ці хасиди, мабуть когось підрізали чи Т.П.
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Да какая ссылка, если по тексту видно что это фейк.
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Просто интерсно - он сам это сочинил, или пользуется московитскими методичками.
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Судя по данным поиска, этот фейк первой запустило лента.сру. Остальные московитские и промосковитские помойки потом это тупо перепечатали.
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Фейк - это твой папа касманавт!

https://www.theyeshivaworld.com/news/featured/1821774/pogrom-in-uman-over-shabbos-ukrainian-thugs-attack-jews-4-evacuated-to-hospitals.html
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Это ж где у него в Умани свои улицы появились,какие странные ********* это чудо собралось везти в Украину?
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шити свою полюцію організовують. Початок державного будівництва Нєбєсного Йєрусаліма. Столиця вже є - город Рав Нахман
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Какая подача информации!
"Озлобленные украинские бандиты", "дико бегали", короче 100% кацапский фейк.
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може проще беню с зелей забрать в хайфу?
пока нарит их не выбрал-все нормально было
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а Вы случайно не слышали сколько у людей жалоб на элементарное поведение евреев? может надо быть в Украине как в гостях и вести себя подобающим образом? особенно когда перед Вами бандит. а то привыкли перед нищими махать купюрами. Не все будут склонять голову услышав про деньги. подумайте над этим. народ устал унижаться.
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там правит аятолла, КСИР его банда...никакого противостояния нет...
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Есть, уже арестованы 56 офицеров КСИР.
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Это вам не переговоры со слюнтяем овощем, КСИР- это сурйозно: сразу кирдык!
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там чет 80млн. населения. в случае провокации на протестах, возможна "сирия". сами иранцы(фермеры и верблюдисты) там убили много народу, а теперь возможно будут убивать у себя.
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план США в действии. Аж скучно от очевидности.
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Это винторогий оно опять флажок сменило вчера под британским тут срало прокремлёвские высеры..
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Сам Трамп кнопку нажимав, а Помпео наводив ракети...
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Ух ты, русмартышка в Украину переехало из Голландии
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У дегенератов своя "очевидность" -- что поделаешь с результатом пьяного ватного зачатия ?!
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Кацапські мутанти збили український літак з іранцями , українцями , та європейцями , фуйла в Гаагу.
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А аналитеГи будут и дальше рассказывать, что это Зеленский и Путин.
При таком раскладе тут уже другой вариант вырисовывается.
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какой?просто ***** выдавливают с ближнего востока.если не будет кфира-некому будет наземные операции проводить.а космические силы и инвалид кузя много не навоюют В Ірані поновилися протести, пов'язані з поведінкою влади під час загибелі українського літака - Цензор.НЕТ 984
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это плохо? В Ірані поновилися протести, пов'язані з поведінкою влади під час загибелі українського літака - Цензор.НЕТ 4776по моему кому как...ирану будет лучше без санкций,сирии и ираку-без ирана.израилю тоже.
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Это хорошо. Данный расклад пойдет Ближнему Востоку на пользу и не только ему. Главное чтобы нам от этого больше не досталось. А то он злопамятный и мстительный
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чем дешевле нефть-тем меньше у него силенок.а свободный от санкций иран даст переизбыток
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При всех религиозных "скрепах", жуткой тирании и смертных казнях, иранцы оказались более свободолюбивыми людьми, чем мокши Параши. не зря Жирик называет расеян холопами и крепостными. и они это хавали. За тысячу деревянных В Ірані поновилися протести, пов'язані з поведінкою влади під час загибелі українського літака - Цензор.НЕТ 8210 Рабы они и есть рабы
В Ірані поновилися протести, пов'язані з поведінкою влади під час загибелі українського літака - Цензор.НЕТ 6124
 показати весь коментар
 
 
В межах териристичного уявлення не має значення "свій" , або "чужий" . Життя будь якої людини не варта навіть на фоні життя качки ...
Тільки ідеалогія варта .

Саме тому й гинуть люди , в основному так званні "свої" навіть не навмистно й неспланованно , не кажучи про кінцеві цілі , які завжди є найбільш незахищенні в стані "умовного ворога" - тому цілі ці майже завди - цівільні !

Бо так спланованно заздалагідь ... не тільки конкретна ситуація , а взагалом усі межи побуту , життя усіх , хто має хоч якийсь зв"язок з терористичними угрупуваннями .

Хто відповість , чому є деякі , навіть дрібні держави , у яких за усю історію їх аваіації жодної аварії за 70 років ?! А є навіть заможні країни , де постійно щось трапляється з літаками , попри усіх нафтадоларів ...
Бо цівілізація це не тільки рівень життя , а по-перше рівень відповідальності кожних функцій держави й суспільства . Цівілізація , це по-друге -- людяноцентрична "ідеалогія" .
А антицівілізація , коли людина , її життя , здороввя , гідність є вторинне по рівнянню з ідеалогією .
Й гроші тут навіть не вторинний фактор .
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шота он совсем на голобородьку перестал походить...може его нам подменили? В Ірані поновилися протести, пов'язані з поведінкою влади під час загибелі українського літака - Цензор.НЕТ 8682
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запустите персам квартал со слугой народа по ящику...чы то тока наши тупеют моментально?
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мне интересно, они бы вышли на протесты, если бы на этом самолете были в основном, граждане Украины?? сомневаюсь...
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