 В Ірані поновилися протести, пов'язані з поведінкою влади під час загибелі українського літака

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сили безпеки Ірану у великій кількості несуть службу у всій столиці країни в неділю, очікуючи нових акцій протестів після того, як іранська Революційна гвардія визнала випадкове ураження ракетою пасажирського літака", - йдеться у повідомленні.
Іранці висловлюють гнів з приводу збиття військовими літака та оманливих пояснень з боку високопосадовців Ірану у перші дні після трагедії. Вони оплакують загиблих, серед яких була велика кількість молодих людей, які навчалися за кордоном.
Сотні студентів зібралися у Тегеранському університеті Шахід Бехешті, щоб оплакати жертв та вимагати відставки влади за приховування причин катастрофи.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.
Тільки ідеалогія варта .
Саме тому й гинуть люди , в основному так званні "свої" навіть не навмистно й неспланованно , не кажучи про кінцеві цілі , які завжди є найбільш незахищенні в стані "умовного ворога" - тому цілі ці майже завди - цівільні !
Бо так спланованно заздалагідь ... не тільки конкретна ситуація , а взагалом усі межи побуту , життя усіх , хто має хоч якийсь зв"язок з терористичними угрупуваннями .
Хто відповість , чому є деякі , навіть дрібні держави , у яких за усю історію їх аваіації жодної аварії за 70 років ?! А є навіть заможні країни , де постійно щось трапляється з літаками , попри усіх нафтадоларів ...
Бо цівілізація це не тільки рівень життя , а по-перше рівень відповідальності кожних функцій держави й суспільства . Цівілізація , це по-друге -- людяноцентрична "ідеалогія" .
А антицівілізація , коли людина , її життя , здороввя , гідність є вторинне по рівнянню з ідеалогією .
Й гроші тут навіть не вторинний фактор .
раше-пропагандон написал...с Эха москвы...
Алексей Венедиктов
@aavst
·5 ч
@aavst
Что-то не клеится в объяснениях Ирана про «человеческий фактор» и пролет украинского самолета рядом с ПВО КСИР'а.
Дело в том, что еще 4 самолета летели до украинского ЭТИМ же коридором незадолго до злосчастного рейса.
Да и рейс вылетел на час позже...
Вопросы еще остаются...
или для того что бы подставить США, или для того что бы запугать еще больше Не-лоха...
Хотя он вроде и сам туда радостно шел...
Нападение произошло после незначительного спора между одним из местных жителей и евреем.
Издание уточняет, что правоохранители, прибывшие на место происшествия, не вмешивались в происходящее. Четверо пострадавших евреев были доставлены в больницу.
11 января 2020 г. 18:51 0
Около полуночи в пятницу вечером в Умани группа около 30 украинских бандитов неистовствовала и безжалостно избивала евреев за пределами города Рав Нахман.
Свидетели говорят, что украинцы дико бегали по улице в поисках евреев с ножами и дубинками в руках.
Один еврей, проводивший Шаббат в Умани, сказал Кикару Шаббосу: «Я вернулся из Клоиза и вижу, что они бьют каждого еврея, который« осмелился »посмотреть на них или сказать им слово. Это началось с незначительного спора между одним из местных украинцев и евреем. Украинец, участвующий в споре, призвал своих антисемитских друзей прийти и избить евреев ».
«Полиция действительно появилась на месте происшествия, но не подняла палец, чтобы помочь евреям. Они просто стояли и смотрели, что происходит, когда евреев избивали. Что они сделали, так это предотвратили проникновение десятков головорезов в Цион ».
«Четверо евреев были доставлены в ближайшую больницу в пятницу вечером в результате избиения украинцами. В Моцей Шаббат они вернулись, и борьба сейчас в самом разгаре ».
Шломи Элиша, директор «Шемира Украина», рассказала Кикару Шаббосу: «В связи с многочисленными инцидентами в последние месяцы мы финансируем подразделение *********, которое защитит нас и наши улицы от украинских бандитов. У нас больше нет ожиданий от украинских властей ».
( YWN Israel Desk - Иерусалим )
https://www.theyeshivaworld.com/news/featured/1821774/pogrom-in-uman-over-shabbos-ukrainian-thugs-attack-jews-4-evacuated-to-hospitals.html
"Озлобленные украинские бандиты", "дико бегали", короче 100% кацапский фейк.
пока нарит их не выбрал-все нормально было
При таком раскладе тут уже другой вариант вырисовывается.
Тільки ідеалогія варта .
Саме тому й гинуть люди , в основному так званні "свої" навіть не навмистно й неспланованно , не кажучи про кінцеві цілі , які завжди є найбільш незахищенні в стані "умовного ворога" - тому цілі ці майже завди - цівільні !
Бо так спланованно заздалагідь ... не тільки конкретна ситуація , а взагалом усі межи побуту , життя усіх , хто має хоч якийсь зв"язок з терористичними угрупуваннями .
Хто відповість , чому є деякі , навіть дрібні держави , у яких за усю історію їх аваіації жодної аварії за 70 років ?! А є навіть заможні країни , де постійно щось трапляється з літаками , попри усіх нафтадоларів ...
Бо цівілізація це не тільки рівень життя , а по-перше рівень відповідальності кожних функцій держави й суспільства . Цівілізація , це по-друге -- людяноцентрична "ідеалогія" .
А антицівілізація , коли людина , її життя , здороввя , гідність є вторинне по рівнянню з ідеалогією .
Й гроші тут навіть не вторинний фактор .
.