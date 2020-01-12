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Все про:ДТП (2718) Київ (6781) ДСНС (2224)

 Уночі в Києві автомобіль зніс бетонний стовп і загорівся, водій загинув, - ДСНС. ФОТО

Уночі в Києві сталася ДТП, в результаті якої 1 людина загинула, четверо мають травми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Уночі в Києві автомобіль зніс бетонний стовп і загорівся, водій загинув, - ДСНС 01

12 січня о 03:02 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на бульварі Дружби Народів, 3, трапилася дорожньо-транспортна пригода.

На місце події було направлено чергові відділення частини спеціальної пожежної техники загону технічної служби 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, внаслідок зіткнення з бетонним стовпом автомобіль Honda Jazz перекинувся на дах та одразу загорівся.

В автомобілі перебувало п’ятеро людей. Побачивши ДТП, очевидці події допомогли 4-м пасажирам (дві жінки та двоє чоловіків) вибратися з палаючої автівки ще до прибуття рятувальників.

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Уночі в Києві автомобіль зніс бетонний стовп і загорівся, водій загинув, - ДСНС 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві на вулиці Цвєтаєвої автомобіль на смерть збив пішохода, - Нацполіція. ФОТО

Уночі в Києві автомобіль зніс бетонний стовп і загорівся, водій загинув, - ДСНС 03

О 03:19 вогнеборці загасили пожежу, деблокували затиснуте тіло водія чоловічої статі за допомогою гідравлічного інструменту та передали його працівникам поліції.

Уночі в Києві автомобіль зніс бетонний стовп і загорівся, водій загинув, - ДСНС 04

Наразі, обставинами дорожньо-транспортної пригоди займаються правоохоронні органи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169462
 
 
 Топ коментарі
 
Мои соболезнования родным и близким столба... Ночью в Киеве автомобиль снес бетонный столб и загорелся, водитель погиб, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1360
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Так буває, коли стовп перебігає дорогу в невстановленому місці.
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Даже траурный марш Шопена можно исполнить в стиле джаз...
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Мои соболезнования родным и близким столба... Ночью в Киеве автомобиль снес бетонный столб и загорелся, водитель погиб, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1360
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хоть одна приятная новость за сегодня. опасался, что день пройдет без дтп....
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просто люблю бананы, но тебе -то какое дело до этого
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Нечасто бывает, чтоб наказание понёс виновный. Они обычно предпочитают остановки общественного транспорта давить.
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С какой скоростью ехала Хонда, что бы снести столб?
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ну он походу аж от ленинградки скорость набирал ))
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набирал, набирал, а на лыбедской несчастная машинка сказала - "хватит, больше не могу" и отрыгнула шаровую опору ))
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скорлупанка джаз зносить столба..- цэ ж як низенько летиты треба...
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там неплохая дорога, по которой можно разогнаться от ленинградской площади до Умани, и выйти на вторую космическую скорость. только не на хонде джаз, увы
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-- от Ленинградской пл., по Др. Народов до Умани...? ...это ты про Киев? ...кхм... -- возьми разгон с Бессарабки...*)
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дядь, это трасса Е-95. от ленградки-патона-дружбы-40 летия-глушкова-одесская трасса... тупо прямая и с неплохим асфальтом... ну тыж должен понимать о чем я ))
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...бо ты не жил на Васильковской! ...там по-дороге... -- скучаю... *)
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я живу и сейчас на васильковской. дорогу сделали сколько то лет назад. два раза переделывали - проседала изза метро.
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-- так, к слову: у меня есть домашняя кинушка 1966 года.
От Борисполя до Васильковской, из окна автомобиля -- из Крыма две наших семьи прилетели, с отдыха -- дядька и батя снимали на 8мм. киноплёнку -- все родичи там и я малой...
Удалось эту кинуху восстановить и оцифровать.

Так я там юзал по кадрам -- Киев вчерашний и сегодняшний сравнивал...

-- Як тебе не любити, Києве мій? *)
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Так буває, коли стовп перебігає дорогу в невстановленому місці.
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Водитель пытался избежать столкновения выехав на обочину но столб тоже не стоял на месте .... Печалька .
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Ошибся порохобот это был, Бог наказал.
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А когда им еще ганять, днем в ЦЕНЗОРЕ сидят.
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вобще очень символично что "хонда джаз" развалился около музыкального магазина "джаз клуб", вместе со всем пьяным "джаз бендом" внутри
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сьодні ти іграйєш джасс, а завтра...
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Даже траурный марш Шопена можно исполнить в стиле джаз...
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И шо самое противное и непонятое,что эти-же украинские водители выезжая за пределы Украины СРАЗУ в Европе становятся самыми сцыкливыми водителями проезда по ЕС. И если в любой стране ЕС будет на дороге стоять знак 40 км. то именно наши мрази в Украине за рулем по Европе при знаке 40 будут бздеть-лердеть от страха и ползти не 40 км. как обозначено на дорожжном знаке а 20 км. с испуганной рожей.

Но если только они возвращаются на авто из ЕС к себе домой, в Украину, то эти же сцыкливые мрази за рулем в ЕС в Украине на дорожный знак 40 км. с пешеходным переходом будуть гнать 120 км. и по фуй им те пешеходные переходы с мамочками и с детьми в колясках.

Я эту херню непонятную прочувствовал много лет назад. Это пистес.
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Более того,что эта-же самая украинская гопота, выезжая за пределы Украины например в Ниццу на бла-бла каре, СРАЗУ перестают курить на пляжах и тыкать окурки в песок. И если в любой стране ЕС на пляже будет знак "Запрещено курить" . то именно наши мрази будут бздеть-лердеть от страха и даже не покупать сигареты, ползти к урне с мусором, как обозначено на знаках, с испуганной рожей.

Но если только они возвращаются на пляж к себе домой, в Украину, то эти же сцыкливые мрази в Украине будуть шмалить на пляжах и тыкать окурки с рыбьей чешуёй в песок.

Я эту закономерность непонятную прочувствовал ещё в девяностых. Это просто песец.
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ну и название. каких таких народов и какой дружбы то? как всегда - на двух стульях.
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Енти столбы ваще обнаглеи..
Енто была самооборона!
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он по ходу на взлет шел , а тут понаставылы стовпив
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