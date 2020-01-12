 Уночі в Києві автомобіль зніс бетонний стовп і загорівся, водій загинув, - ДСНС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
12 січня о 03:02 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на бульварі Дружби Народів, 3, трапилася дорожньо-транспортна пригода.
На місце події було направлено чергові відділення частини спеціальної пожежної техники загону технічної служби 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, внаслідок зіткнення з бетонним стовпом автомобіль Honda Jazz перекинувся на дах та одразу загорівся.
В автомобілі перебувало п’ятеро людей. Побачивши ДТП, очевидці події допомогли 4-м пасажирам (дві жінки та двоє чоловіків) вибратися з палаючої автівки ще до прибуття рятувальників.
О 03:19 вогнеборці загасили пожежу, деблокували затиснуте тіло водія чоловічої статі за допомогою гідравлічного інструменту та передали його працівникам поліції.
От Борисполя до Васильковской, из окна автомобиля -- из Крыма две наших семьи прилетели, с отдыха -- дядька и батя снимали на 8мм. киноплёнку -- все родичи там и я малой...
Удалось эту кинуху восстановить и оцифровать.
Так я там юзал по кадрам -- Киев вчерашний и сегодняшний сравнивал...
-- Як тебе не любити, Києве мій? *)
Но если только они возвращаются на авто из ЕС к себе домой, в Украину, то эти же сцыкливые мрази за рулем в ЕС в Украине на дорожный знак 40 км. с пешеходным переходом будуть гнать 120 км. и по фуй им те пешеходные переходы с мамочками и с детьми в колясках.
Я эту херню непонятную прочувствовал много лет назад. Это пистес.
Но если только они возвращаются на пляж к себе домой, в Украину, то эти же сцыкливые мрази в Украине будуть шмалить на пляжах и тыкать окурки с рыбьей чешуёй в песок.
Я эту закономерность непонятную прочувствовал ещё в девяностых. Это просто песец.
Енто была самооборона!