 Уночі в Києві автомобіль зніс бетонний стовп і загорівся, водій загинув, - ДСНС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

12 січня о 03:02 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на бульварі Дружби Народів, 3, трапилася дорожньо-транспортна пригода.

На місце події було направлено чергові відділення частини спеціальної пожежної техники загону технічної служби 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, внаслідок зіткнення з бетонним стовпом автомобіль Honda Jazz перекинувся на дах та одразу загорівся.

В автомобілі перебувало п’ятеро людей. Побачивши ДТП, очевидці події допомогли 4-м пасажирам (дві жінки та двоє чоловіків) вибратися з палаючої автівки ще до прибуття рятувальників.

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О 03:19 вогнеборці загасили пожежу, деблокували затиснуте тіло водія чоловічої статі за допомогою гідравлічного інструменту та передали його працівникам поліції.

Наразі, обставинами дорожньо-транспортної пригоди займаються правоохоронні органи.