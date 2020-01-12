 Затримано організатора вбивства Окуєвої, - глава Нацполіції Клименко. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

"До складу групи загалом входило сім осіб, частину із них за підозрою в двох вбивствах затримали у вересні 2019 року. А сьогодні оперативники затримали організатора вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама. Затриманий чоловік теж є членом вказаної злочинної групи", - повідомив Ігор Клименко.

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Глава Нацполіції зазначив, що ДНК затриманого співпало із ДНК на залишеній на місці вбивства Аміни Окуєвої зброї.

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На цей час тривають всі необхідні слідчі дії. Окрім того, перевіряється причетність затриманих до вчинення інших злочинів.

Нагадаємо, увечері 1 червня в Києві стався замах на Адама Осмаєва та Аміну Окуєву - чеченських добровольців, учасників АТО. Вбивця, який представився французьким журналістом і мав документи громадянина України на ім'я Олександра Дакара, кілька разів вистрілив в Осмаєва, перебуваючи в його автомобілі в Подільському районі Києва. Натомість дружина Осмаєва Аміна Окуєва, яка воювала на Донбасі в лавах ЗСУ, вистрілила в нападника і поранила його.

30 жовтня на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, в якому перебувала Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, розстріляли із засідки диверсанти. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранень.