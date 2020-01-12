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Все про:Нацполіція (8803) Окуєва Аміна (110) Клименко Ігор (15)

 Затримано організатора вбивства Окуєвої, - глава Нацполіції Клименко. ФОТОрепортаж

12 січня поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвоєвої.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Затримано організатора вбивства Окуєвої, - глава Нацполіції Клименко 01

"До складу групи загалом входило сім осіб, частину із них за підозрою в двох вбивствах затримали у вересні 2019 року. А сьогодні оперативники затримали організатора вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама. Затриманий чоловік теж є членом вказаної злочинної групи", - повідомив Ігор Клименко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої. ВIДЕО

Затримано організатора вбивства Окуєвої, - глава Нацполіції Клименко 02

Глава Нацполіції зазначив, що ДНК затриманого співпало із ДНК на залишеній на місці вбивства Аміни Окуєвої зброї. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аміна була не проти, - Осмаєв про обмін Крінарі, який вчинив замах на нього та Окуєву

Затримано організатора вбивства Окуєвої, - глава Нацполіції Клименко 03

На цей час тривають всі необхідні слідчі дії. Окрім того, перевіряється причетність затриманих до вчинення інших злочинів.

Затримано організатора вбивства Окуєвої, - глава Нацполіції Клименко 04

Нагадаємо, увечері 1 червня в Києві стався замах на Адама Осмаєва та Аміну Окуєву - чеченських добровольців, учасників АТО. Вбивця, який представився французьким журналістом і мав документи громадянина України на ім'я Олександра Дакара, кілька разів вистрілив в Осмаєва, перебуваючи в його автомобілі в Подільському районі Києва. Натомість дружина Осмаєва Аміна Окуєва, яка воювала на Донбасі в лавах ЗСУ, вистрілила в нападника і поранила його.

30 жовтня на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, в якому перебувала Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, розстріляли із засідки диверсанти. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169461
 
 
 Топ коментарі
 
Отмыть, откормить и отпустить Задержан организатор убийства Окуевой, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 1394. Т.е. обменять . Правда, зебуиново стадо Задержан организатор убийства Окуевой, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 6179 ?
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Ты еще у меня задницу лизни, зебил
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То то ваш глав. зебил, вражин без суда отпускает, на ковре-самолете Мертвечука шастает и врет народу Украины. Что цапануло, Алеша ? Посмотришь, так оно и будет
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ДНК-ето странний прєдмєт
То єго нєт
То оно сразу єсть
Затримано організатора вбивства Окуєвої, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 105
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Главполіцаї забули що розказували про ДНК два роки тому.
А інтернет пам'ятає.
От халепа...
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Ну,припустимо це можна пояснити хитрістю слідства,щоб вийти на замовника,але,так розумію ,не вийшли... І нікому з плакатиком вийти "Хто замовив Аміну ?"
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А заказчик ждет, когда этих тварей Зебуин обменяет на украинцев, которые у заказчика в плену.
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Не похож на киллера, очередная постановка скорей всего. Аваков очень не хочет кресло министра терять, более того, на премьера метит
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а як він має бути схожий, бритий, в костюмі від армяне і з штрихкодом на потилиці, типа Хітмен?
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Не верю . Где прес конференция ,где бубочка ,где авакян ,где експерт по походке ...........
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И что, под это "громогласное" раскрытие будем давать "особливий статус дАмбасу" или "продавать землю"? Как бы там не было, но это зеленое ла&но уже дурно пахнет, даже если мы пока не знаем, кого назначили (!!!) виноватыми ..
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Поки не названий замовник вбивства, ця історія буде черговою байкою від Авакова.
Як і байка про "вбивць" Шеремета, що скоїли злочин із нацистських переконань.
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Там взяли какую-то левую банду и Аваков предложит им сделку. Мол возьмёте на себя убийство, другие дела спишем. А потом их куда-то обменяют или тихо отпустят. Вот и все фокусы. Аваков очень не хочет терять своё кресло.
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И тут таксистам в ОРДЛО сразу поплохело...
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В заголовке после запятой стоит тире,-...все правильно.Учите Букварь рюсскага наречия,болваны
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Какой-то редькин)) Верите что он киллер?*)Затримано організатора вбивства Окуєвої, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 715
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При таких деньгах вот они шляться будут . Тапочки смеются.
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Они там все упоротые?
Экономика спешит на помощь: если в стране есть масса людей, готовых, получив ствол и пару штук баксов, разрядить в жертву весь магазин, то никто не будет нанимать чуваков, требующих 500к за дело - они просто проигрывают конкуренцию на рынке данных услуг.
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Я бы сказал, ещё проще, та же экономика: получив пол-лимона баксов, какой смысл оставаться в стране? С этими деньгами можно начать новую жизнь практически где угодно, кроме США и ЕС, и не бояться ничего.
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Так а куда делась Зайцева, Розенблат и прочие бандиты, которым место в тюрьме? Почему об этом не пишут?
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То, что зайцева пропала из тюрьмы - это тоже минус зеленскому. Как можно было выпустить такого негодяя?
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Ну так резко перестали новости про неё. Всё - последняя новость за 15 декабря. То же самое и с Розенблатом, который вывозил алмазы, а вина его не доказана. Это два крупных преступника и на них клоун забил болт.
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Зайцева в тюрмі, ну може обміняли на когось, а ********* вже не злочинець, тут всі його прийшли.
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після бініфіса по справі шеремета є підозра що це черговий тухляк від нацполіції це називається втрата репутації
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По нужности этим баранам-исполнителям нужны были только баблосы. Нужно найти заказчика. Скоре всего он у находится в стране дикарей и варваров--Козляндии.
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Хотя нашим Аваковцам уже веры ни какой нет и не будет--они сами по себе мафия--мусора, а не полиция. Хватило с головой дело Шеремета.
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Не понравились фото! Почему эти гады после задержания еще не харкают светло-розовой кровью из отбитых легких.
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Знову АТОшників посадять невинних !

Не вірю я цьому злодію Авакову Рюкзаковичу!
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Вспомнил что эти фотографии уже где-то видел и не ошибся https://news.liga.net/incidents/news/politsiya-pokazala-vozmojnyh-ubiyts-direktora-caparol-foto
Их уже задержали и "раскрывали" дело о убийстве директора Caparol а потом их отпустили.
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