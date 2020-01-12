 Парламент Ірану висловив підтримку Корпусу вартових Ісламської революції, незважаючи на збитий український літак

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
12 січня в Ірані відбулося екстрене закрите засідання парламентаріїв із командувачем КВІР Хусейном Саламі.
"Ця помилка є величезною втратою, але вона не має стати підставою для того, щоб забувати про самопожертву КВІР, який завжди захищав нашу країну", — наголосили у парламенті.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.
-Москаль.Бо он православный,та Намаз не пошёл
Это парашка похожа на Иран: сами в жопе, но этого мало - надо и соседей затащить.
Мы уже умирали от холода без вашего газа, наши предприятия останавливались без заказов из рашки и т.д.
Но тем не мене, мы живем и развиваемся.
кто-то тут вчера писал, что возможно наш самолет запобіг развитию 3ей мировой. После такого заявления парламента все понятно. Х* они ложили на всех. Успокоятся на пару дней, и снова стрелять начнут.