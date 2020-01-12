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Все про:авіакатастрофа (473) Іран (345)

 Парламент Ірану висловив підтримку Корпусу вартових Ісламської революції, незважаючи на збитий український літак

Парламент Ірану висловив підтримку Корпусу вартових Ісламської революції, незважаючи на збитий український літак, що виконував рейс з Тегерана до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

12 січня в Ірані відбулося екстрене закрите засідання парламентаріїв із командувачем КВІР Хусейном Саламі.

"Ця помилка є величезною втратою, але вона не має стати підставою для того, щоб забувати про самопожертву КВІР, який завжди захищав нашу країну", — наголосили у парламенті.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169460
 
 
 Топ коментарі
 
Долбануть бы по вам бомбой 5-10 мегатонн.
И тогда жертвуйте хоть до усрачки, фанатики гребанные.
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Звіздець... Нахріна тоді взагалі збирались... Хіба щоб лизнути фанатикам.
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В чём выразили поддержку или на что не повелись, как малороссы?
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Недостаток ума компенсируется отсутствием совести......
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Статья про парламент Ирана, а не про Зелемойского...
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Ох,у белорусов последне время ,похоже ,если Зеленского по поводу или без оного в зубах не потаскать то день пропал даром.Вы про существование Лукашенко не забыли?У него грехов то ведь носить не переносить.
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Не здивуюся, якщо фрікція Слуг урода разом з козлорожими з фрікції ЗаЖоПу проголосували б у ВРУ за постанову "Понять. Простить. И отпустить". До речі, а чому досі ще не було чути заяву голови ВР та його заступників з цього питання. Невже ще досі на лижах добираються з курортів чи в їхніх лісапєдів бензина закінчилася ? 😕
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Куме,так щось я не сторопав,хто натиснув кнопку на пульте,як,що все ушли на Намаз?
-Москаль.Бо он православный,та Намаз не пошёл Парламент Ірану висловив підтримку Корпусу вартових Ісламської революції, незважаючи на збитий український літак - Цензор.НЕТ 3463
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А что еще от ирана ждали? Спасибо хоть признались. Хоть в этом чести больше,чем у козлорылых. В остальном-одинаковая срань.
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"Парламент Ирана выразил поддержку Корпусу стражей Исламской революции, несмотря на сбитый украинский самолет" - а шо вас удивляет, кремлёвский мясник захватил чужую территорию, Крым, и устроил войнушку с младшим братом, и что, ордынский парламент разве остановил этого неадеквата, а война с мирным населением в Сирии, и вообще, этот выживший из ума, старый дегенерат, может вытворять всё, что ему взбредёт в старую, плешивую репу, и т.н. "парламент", не скажет ему пол слова, а Иран, РФ, или Сев. Корея, одного порядка, террористические, агрессивные опг.
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Нет кацап.
Это парашка похожа на Иран: сами в жопе, но этого мало - надо и соседей затащить.
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А нам твоя жалость ни к чему.
Мы уже умирали от холода без вашего газа, наши предприятия останавливались без заказов из рашки и т.д.
Но тем не мене, мы живем и развиваемся.
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А тьі видать разбогател от шастанья по украинским ресурсам?
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Да уж.Конец-это в смысле царской империи,а потом и СССР?Тут трудно спорить...Такие на болотах желания возникают с периодичностью в 100 лет Парламент Ірану висловив підтримку Корпусу вартових Ісламської революції, незважаючи на збитий український літак - Цензор.НЕТ 2232
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Ото уявляю,як,що персы зроблять ядерную бомбу,та после запуска на питання мировой общественности:Чому вы запустили ракету?У вiдповiдь почують:Ракета стартанула по воле Аллаха,пока все ушли на Намаз
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мировое сообщество смотрит спокойно как развивается страна террорист главное что Севрный поток -2 строился и в домах было тепло ...Но пройдет время и фанатики заполнять ЕС и будет то что в Москве с нерусскими
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Опппааа!!!! Очередная ихняя ошибка. А теперь если допросить расчёт Тор -М1, его действия, свидетелей, переговоры, трекеры смартфонов. А были ли они вообще вблизи станции и не менял ли их кто нибудь..... с русским акцентом????
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это мне напомнило ходорковского: "то, как отобрали крым - плохо, но общее направление движения было правильным" Парламент Ірану висловив підтримку Корпусу вартових Ісламської революції, незважаючи на збитий український літак - Цензор.НЕТ 4651
кто-то тут вчера писал, что возможно наш самолет запобіг развитию 3ей мировой. После такого заявления парламента все понятно. Х* они ложили на всех. Успокоятся на пару дней, и снова стрелять начнут.
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Парламент Ірану висловив підтримку Корпусу вартових Ісламської революції, незважаючи на збитий український літак, і кацапським мутантам на чолі з фуйлом також.
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