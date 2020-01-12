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Все про:земля (489) Держгеокадастр (80)

 Документи на землю можна погодити онлайн упродовж 10 днів, - Держгеокадастр

Держгеокадастр опрацював майже мільйон проєктів землеустрою - документів, необхідних для оформлення земельної ділянки у власність або користування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що з жовтня 2016 року започатковано принцип екстериторіальності  погодження проєктів. Громадянин може отримати документи без контакту з чиновниками, через електронний кабінет. Висновки направляляются на електронні адреси розробників автоматично (за умови, якщо вони подавали документацію на погодження через особистий кабінет). Термін отримання висновку - лише 10 днів.

Наразі на погодження до територіальних органів Держгеокадастру надійшло 1 000 074 проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Опрацьовано 994 137 (99%) проєктів, серед яких надано 730 764 (74%) висновки про погодження і 263 473 (26%) не погоджено. Ще 5 837 проєктів перебувають на розгляді.

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У Держгеокадастрі наголошують, що в період, коли погодження проєктів землеустрою відбувалося за місцем розташування земельної ділянки, 48% поданих проєктів не пройшли погодження, в 40% випадків було порушено терміни розгляду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169459
 
 
 Топ коментарі
 
А когда раздавать будут то, что по Конституции Украины принадлежит народу?
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А когда раздавать будут то, что по Конституции Украины принадлежит народу?
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Ну ему 30 лет всеравно было,а сейчас почему то вспомнил
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ну, вероятно, потому, что сейчас такое право у него могут отнять, распродав всю землю хер знает кому.
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Я владею,дачные 6 соток и 2 гектара пай,и скажи как они могут продать мою землю если я владелец и документы при мне
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Соевый у вас все москаляки кто не синеносого гетьмана,старо уже
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Для этого нормы Конституции нужно закрепить за каждым человеком поимённо, если так сделают,, то оставшиеся свободные земли попадут гражданам Украины, которые не реализовали своё право на землю. Так что Тунец(Зеля)- ДАВАЙ ДЕЙСТВУЙ, а не популизмом занимайся про Большие стройки.
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чотирнадцятого зібралися "роздавати" ...приходь під зраду ...там і отримаєш
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такої рошкоші нам не світить ..."монсанта" у Аргентині на кладовищах сою вирощує ...кажуть добре родить ...
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Если к власти приходит ПОПа, то конституция становится основной туалетной бумагой..
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гарний ...там так і напІсяно : ЗДОХНІТЬ КАЗЛИ
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О, Коломойському легше буде землю скуповувати.
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Що, хочеш знову похвалитися як в той час коли українці воювали за свою землю, ти її скуповував, лайно ватне?
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ти хоч сам себе читаєш? невже ти сам не розумієш яку куйню дрібного дегенерата тут пишеш?? Документи на землю можна погодити онлайн упродовж 10 днів, - Держгеокадастр - Цензор.НЕТ 8490 Документи на землю можна погодити онлайн упродовж 10 днів, - Держгеокадастр - Цензор.НЕТ 8490
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да ты хоть заяву писал на их получение???????????
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У нас все можно, но ничего нельзя. Хоть бы одного согласовавшего продемонстрировали, пиарасты.
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зачем? тебе какое дело? ты ж ни покупать ни продавать землю не будешь, нищеброд
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чо то жиденько порохоботы в этой теме зраду нагнетают, устали?
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ЛОЖЬ ! Делал 3 года и то часть сам и пару этапов через фирму заказывал . Обычно люди делают 5 лет.
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