 Документи на землю можна погодити онлайн упродовж 10 днів, - Держгеокадастр

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що з жовтня 2016 року започатковано принцип екстериторіальності погодження проєктів. Громадянин може отримати документи без контакту з чиновниками, через електронний кабінет. Висновки направляляются на електронні адреси розробників автоматично (за умови, якщо вони подавали документацію на погодження через особистий кабінет). Термін отримання висновку - лише 10 днів.

Наразі на погодження до територіальних органів Держгеокадастру надійшло 1 000 074 проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Опрацьовано 994 137 (99%) проєктів, серед яких надано 730 764 (74%) висновки про погодження і 263 473 (26%) не погоджено. Ще 5 837 проєктів перебувають на розгляді.

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У Держгеокадастрі наголошують, що в період, коли погодження проєктів землеустрою відбувалося за місцем розташування земельної ділянки, 48% поданих проєктів не пройшли погодження, в 40% випадків було порушено терміни розгляду.