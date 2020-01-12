 Депутат Соболєв просить передати справу про вбивство його сина до Головного слідчого управління Нацполіції

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Громадському" повідомило подружжя Соболєвих.

"Я два тижні домагаюся передачі справи до Головного слідчого управління (ГСУ) Національної поліції. Я з великою повагою ставлюся до тих хлопців, які працюють сьогодні, але в ГСУ мають набагато більше фізичних і технічних можливостей. Я знаю, що керівник ГСУ вже і листа написав у Генеральну прокуратуру. Але сьогодні ми не можемо до них достукатися.

І як приклад, я вчора телефонував пану генеральному прокурору, але у відповідь - тиша. У мене велике прохання, щоб він почув. У нас у всіх є діти", - заявив Соболєв.

Він зазначив, що проводить власне розслідування, в якому йому допомагають "професіонали своєї справи", з якими він товаришує з 20 років.

"Ми просунулися дуже далеко. Чому ми почали це робити, бо я не побачив жодних дій із боку тих людей, які мають це робити", - сказав він.

Соболєв також розповів, що батько Юсупа Абуєва - підозрюваного в організації злочину, місце перебування якого невідоме, - виїхав з України до Австрії, і слідчі його не допитали.

"Він (Юсуп Абуєв. - Ред.) - один із посередників. Я вам навіть більше скажу: два тижні, поки його батько був у Києві, я намагався з ним зустрітися. Але він уникав зустрічі. Тільки коли він поїхав до Австрії, зателефонував мені і сказав: "Ви хотіли мене побачити? Прилітайте до мене". І додав, що найближчі пів року не збирається повертатися до України".

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Нагадаємо, увечері 1 грудня у Києві невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню.

Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.

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2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.

На початку січня 2020 року з'явилася інформація, що Печерський райсуд Києва випустив з-під арешту членів групи росіянина Юсупа Абуєва - ймовірного організатора замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва - Гелані Межиєва, Павла Никифорова і Олексія Величка. Однак у суді цю інформацію спростували.

Загалом у справі вісім підозрюваних. Четверо з них перебувають у розшуку, зокрема і Юсуп Абуєв, якого слідство вважає організатором банди. Разом із ним, за словами потерпілих у справі, у розшуку перебувають Євген Пасіка, Роман Дерманський та Антон Василенко.

За версією слідства, у 2019 році росіянин Юсуп Абуєв, який в Україні проживає щонайменше п’ять років, тривалий час був членом націоналістичної організації "Традиція і порядок", із якої нібито пішов у липні поточного року, а також був помічений на сході країни у роті "Ведмеді" Української добровольчої армії.

Усі четверо підозрюваних заперечують свою причетність до злочину. Під домашнім арештом вони перебуватимуть до 14 лютого 2020 року.

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Детальнішу інформацію про осіб підозрюваних у вбивстві читайте в статті Юрія Бутусова УБИВСТВО ДИТИНИ В КИЄВІ: ХТО ТАКИЙ АНДРІЙ ЛАВРЕГА?