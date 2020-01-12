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 Політика України
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Все про:Нацполіція (8803) Вячеслав Соболєв (18)

 Депутат Соболєв просить передати справу про вбивство його сина до Головного слідчого управління Нацполіції

Депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв, унаслідок замаху на якого в грудні загинув його трирічний син, просить передати справу до Головного слідчого управління Національної поліції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Громадському" повідомило подружжя Соболєвих.

"Я два тижні домагаюся передачі справи до Головного слідчого управління (ГСУ) Національної поліції. Я з великою повагою ставлюся до тих хлопців, які працюють сьогодні, але в ГСУ мають набагато більше фізичних і технічних можливостей. Я знаю, що керівник ГСУ вже і листа написав у Генеральну прокуратуру. Але сьогодні ми не можемо до них достукатися.

І як приклад, я вчора телефонував пану генеральному прокурору, але у відповідь - тиша. У мене велике прохання, щоб він почув. У нас у всіх є діти", - заявив Соболєв.

Він зазначив, що проводить власне розслідування, в якому йому допомагають "професіонали своєї справи", з якими він товаришує з 20 років.

"Ми просунулися дуже далеко. Чому ми почали це робити, бо я не побачив жодних дій із боку тих людей, які мають це робити", - сказав він.

Соболєв також розповів, що батько Юсупа Абуєва - підозрюваного в організації злочину, місце перебування якого невідоме, - виїхав з України до Австрії, і слідчі його не допитали.

"Він (Юсуп Абуєв. - Ред.) - один із посередників. Я вам навіть більше скажу: два тижні, поки його батько був у Києві, я намагався з ним зустрітися. Але він уникав зустрічі. Тільки коли він поїхав до Австрії, зателефонував мені і сказав: "Ви хотіли мене побачити? Прилітайте до мене". І додав, що найближчі пів року не збирається повертатися до України".

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Нагадаємо, увечері 1 грудня у Києві невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню.

Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.

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2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.

На початку січня 2020 року з'явилася інформація, що Печерський райсуд Києва випустив з-під арешту членів групи росіянина Юсупа Абуєва - ймовірного організатора замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва - Гелані Межиєва, Павла Никифорова і Олексія Величка. Однак у суді цю інформацію спростували.

Загалом у справі вісім підозрюваних. Четверо з них перебувають у розшуку, зокрема і Юсуп Абуєв, якого слідство вважає організатором банди. Разом із ним, за словами потерпілих у справі, у розшуку перебувають Євген Пасіка, Роман Дерманський та Антон Василенко.

За версією слідства, у 2019 році росіянин Юсуп Абуєв, який в Україні проживає щонайменше п’ять років, тривалий час був членом націоналістичної організації "Традиція і порядок", із якої нібито пішов у липні поточного року, а також був помічений на сході країни у роті "Ведмеді" Української добровольчої армії.

Усі четверо підозрюваних заперечують свою причетність до злочину. Під домашнім арештом вони перебуватимуть до 14 лютого 2020 року.

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Детальнішу інформацію про осіб підозрюваних у вбивстві читайте в статті Юрія Бутусова УБИВСТВО ДИТИНИ В КИЄВІ: ХТО ТАКИЙ АНДРІЙ ЛАВРЕГА?

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169458
 
 
 Топ коментарі
 
Ну не любит ворьё когда к ним беда приходит ,они любят когда они делают людям больно а как только их касается сразу караул !
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Может и грубо скажу, но по простым людям не стреляют просто так, исключение, бухие мусора могут
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Он просит передать... Тварь продажная, иди в церковь, грехи замаливай и проси прощения у своего сына...
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Может и грубо скажу, но по простым людям не стреляют просто так, исключение, бухие мусора могут
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Відчипись від прокуратури, вони такими дрібницями не займаються.

Правоохранители прекратили деятельность 631 нелегальной АЗС, - Офис генпрокурора
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ага, то Юсуп іскал встрєчі с соболєм, тіпа, раздупліть сітуйовіну мірно, а тот прятался за рібьонка. А когда Юсупу надойєло пасті і он уйєхал по своїм дєлам, соболь так нагло "ну хдє ти?" Ну, вот шо с такім дєлать? Пральна - мочіть
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Ну не любит ворьё когда к ним беда приходит ,они любят когда они делают людям больно а как только их касается сразу караул !
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Они любят когда на бабло разводят других
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Бандит Соболев просит передать. Соболев. Бандит(зачеркнуто)депутат.
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Он просит передать... Тварь продажная, иди в церковь, грехи замаливай и проси прощения у своего сына...
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Як снайпер з таким досвідом (якщо це він) міг так лажанутись...
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Журналюги. У С. Соболева мурашки, если он это читает.
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А с какого это перепугу к нему особое отношение, закон один, тем более для госслужащего. Или он намекает на неравенство закона ?
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