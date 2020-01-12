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Все про:інтернет (400) МВС (1237) наркотики (892)

 Чат-бот допоміг заблокувати понад 200 наркоадрес у месенджері "Телеграм", - МВС

Чат-бот для месенджера "Телеграм" "СтопНаркотик" допоміг заблокувати понад 200 адрес, через які реалізовували наркотичні засоби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті МВС.

"Наразі з допомогою громадян було заблоковано 214 адрес у месенджері "Телеграм", які використовувалися зловмисниками для незаконного розповсюдження наркотиків, зокрема шість "наркокрамниць", які працювали на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що з моменту презентації з чат-ботом ознайомилися понад 14,3 тис. користувачів месенджера "Телеграм", із яких 3,6 тис. користувачів висловили бажання регулярно допомагати блокувати адреси наркокрамниць.

За час роботи чат-бота користувачі надіслали на перевірку 4769 зображень, 7318 адрес у месенджері "Телеграм" і 811 адрес вебсайтів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169457
 
   
 Топ коментарі
 
блин! у нас весь район стены разрисованы этой дрянью.. видимо, школота бегает и рисует..
я б травил собаками этих уродов!!!
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Наркобариг кришує поліція, прокуратура, СБУ, суди і це головна проблема! Потрібно зачистити правоохоронну систему від кротів які працюють проти держави та проти закону! Але хто буде зачищати, якщо мізків міністра вистачає тільки на фальсифікацію слідства?
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Им в соцсетях, мессенджерах барыги пишут предлагая работу. Видимо многие соглашаются.
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блин! у нас весь район стены разрисованы этой дрянью.. видимо, школота бегает и рисует..
я б травил собаками этих уродов!!!
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Им в соцсетях, мессенджерах барыги пишут предлагая работу. Видимо многие соглашаются.
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Наркобариг кришує поліція, прокуратура, СБУ, суди і це головна проблема! Потрібно зачистити правоохоронну систему від кротів які працюють проти держави та проти закону! Але хто буде зачищати, якщо мізків міністра вистачає тільки на фальсифікацію слідства?
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Ну и точно не Зе-команда будет этим заниматься. Там же "какая разница".
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Не спеши радоваться он может ещё вернутся). Если так дальше будет продолжаться то вся страна За начнёт раньше ненавидеть чем Петю и всю его шоблу. Возможно для них это даже плохо закончится.
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ну что же, аминь твоим пожеланиям, привет близким...........
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Джефф, ты знаешь какой мой самый любимый герой в Библии?Царь Ирод!))(
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Кібер-поліція погано працює, потрібно відловлювати наркоділкив ще на етапі реєстрації Інтернет-магазинів наркотиків. Потрібно сканувати трафік з України в далекі доменні зони острівних країн, на яких відкриваються Інтернет-магазини наркотиків і ловити організаторів ще на етапі реєстрації доменних імен для наркомагазинів! Як тільки хтось реєструє адресу в офшорних доменних зонах, де розміщуються нарко та порно ресурси, реєстратори доменів мають повідомляти в поліцію про підозрілі звернення! Так само реєстратори доменів з інших країн мають повідомляти українську кібер-поліцію про спроби реєстрації сумнівних ресурсів в офшорних доменних зонах! На жаль у нас в керівництві кібер-поліції та в керівництві МВС працюють непрофесіонали, які не можуть ефективно використовувати всі інструменти які дає ера діджиталізації! Чат-бот це добре, але це примітив у порівнянні з тим які саме інструменти є у влади в мережі Інтернет!
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Эти интернет-магазины в основном в даркнете находятся. Домены они никак не заблокируют.
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Магазини знаходиться в доменних зонах острівних держав Тихого океану, де всім покуй яку ти порнографію чи наркоту розміщуєш на сайтах в державній доменній зоні! В цих острівних доменних зонах ніхто нікого не блокує, бо немає кому блокувати, всі місцеві танцюють перед туристами і ловлять рибу і цим користуються кримінальні ділки, які створюють в доменних зонах цих острівних країн будь які порнографічні чи наркотичні ресурси! Достатньо внести ці острівні "офшорні" доменні зони в список заблокованих для перегляду для користувачів з України і більшість наркомагазинів та порноресурсів буде заблоковано! Держава має проводити певну політику в мережі Інтернет і боротись з кримінальним бізнесом в мережі!
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Роскомнадзор теж починав з блокування сайтів з порнографією і наркотиками.
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Нет конечно, но он так быстро не калечит мозги.
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На месте каждого появятся новые 200 , Чат-бот помог заблокировать более 200 наркоадресов в Telegram, - МВД - Цензор.НЕТ 8901спрос рождает предложение .
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А находить тех, кто эти адреса на стенах домов пишет слабо ??!!
😡😠
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Телеграм в раше заблокирован и к ней он никакого отношения уже не имеет.
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С трудом себе представляю работу такого бота, а ещё труднее представить каким образом удалось заблокировать магазины на неподконтрольной территории.
Очередная лапша.
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"С трудом себе представляю что земля круглая, это что если прорыть землю насквозь то можно улететь в небо? Очередная лапша".
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Интересно,какой такой бот тут на форуме працюет,комменты постоянно в спам удаляет?
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Наверно бот дал сбой и переключился на поклонников наркомана, который не поехал в Оман, ладно, поехал в Оман, но только отдыхал, ладно, не только отдыхал, но работал на благо, ладно, благо не получилось, но он учится...
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ВКЛ_это_мы_01-это ПАЯРКАв,который лекарства выпить забыл.Перевозбужден очень,в каждый свой коммент колобков лыбящихся лепит.
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Малоросс, ты меня раскрыл, а теперь сообщи своим малороссам, которые на одной с тобой извилин... волне, что я ни лишнехромосомный, ни мент, ни бульба (Ах какой аргумент пропал!), ни кацап.
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У Поцяркава вава в голове.Бывает.Будем лечить,как и оригинал.
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Пока избираемые во власть не будут проходить медицинский контроль, как в спорте, различные психотесты, иметь высокий уровень образования,проверку автобиографии и резюме, и полиграф с обнародованием результатов как в декларации, в мире будет хаос от неполноценных, неадекватных, глупых, необразованных правителей.
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Двое то прошли контроль, только один из них делал позавчерашние анализы у бизнес-партнёра и то не те, хотя лохторату "морковку" показал (я не о той)...
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Встретил знакомую детства, а она говорит что большинство померло от наркоты, спрашиваю какой? Говорит ширево, это то что варят сами из опия или мака, не знаю технологию... Но факт.
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схоже на те, що той самий чат-бот блокує сторінки та акаунти осіб, яких має намір переслідувати зелена влада.
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Это дерьмо больше всех берут мололетки, и плюс энергетик.
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Не знаю я про наркоту, жарю пельмешки с перцем, желаю всем с этой дрянью не связываться
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Так! -- непорядок.

Надо в Украину срочно съездить -- полтора года уже небыл -- реальная жизнь "течёт меж пальчиков, паутинкой тонкою..."
Братан на той неделе приезжал из Киева -- но он коммуняка седой и вредный... -- нам непопути.
...прорвёмся! *)
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"7318 адресов в Telegram"
"заблокированы 214 адресов в Telegram"
7318/214=34
В среднем по 34 замаранных стены на 1 адрес.
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а зачем? меньше дерьмонароду больше кислороду
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