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Все про:авіакатастрофа (473) Іран (345)

 Розмір компенсацій родичам жертв авіакатастрофи визначатиметься на переговорах України й Ірану

Розмір компенсацій сім'ям жертв авіакатастрофи пасажирського літака Міжнародних авіаліній України залежатиме від досягнутих домовленостей між Іраном та Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Розмір компенсацій сім'ям жертв катастрофи українського літака залежатиме від врегулювання між Іраном та Україною", - заявив представник Іранської організації цивільної авіації Хасан Резайефар.

Він додав, що літак було застраховано українською компанією, страховка покриває літак, пасажирів, речі на борту.

За його словами, зазвичай страховики виплачують компенсацію в таких випадках, але з огляду на той факт, що аварія не була типовою, дві держави мають все врегулювати у двосторонньому порядку.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169456
 
 
 Топ коментарі
 
Торг арабов с евреями.
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Не мешайте Бубочке торговаться!
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Двоюродные братья, ничего не поделаешь.
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-- не так страшны чужие родственники, как свои родные!

... шо-то и меня заплагиатило трошки -- пардон за извинение... -- *)
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Ишака Оманского больше заботит компенсация Бене Каломумойкому чем погибшим гражданам Украины
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Арабы евреям много не заплатят. Братья не поймут. Остальные муслимы получат достойно...
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Стук в дверь посреди ночи: Открывайте! ОГПУ!
-- А шо случилось?
-- Поступили данные, шо у вас есть 120 кг. золота!
-- Сара, золотце моё, иди сюда! -- за тобой пришли...
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Вот меня в каментах идиотом обзывают, а я не обижаюсь...Я сам знаю, что придурок...А вот, кто пишет идиотские законы, развязывает идиотские войны, идиотничает по телевизору, это не идиоты, это цвет нации. Не перепутайте...
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А чем украинцы в цене ниже голландцев ? Тех, что раха сбила. Там кажется по лимону на брата у них выходило
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Компенсации семьям погибших должны быть не меньше, чем после взрыва Вoeing 747 над Локерби в 1988 году, а именно по 10 млн. долларов.
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а це як домовляця. Похоже, пєрєгавори будут сєпаратнимі - кажда страна за своїх пасажиров. Пожалуй Канадія, ВєлікоБрітанія доб'юця для своїх граждан і по десятку лімонів, а от наші авакади харашо якшо видеруть у бармалєйєв хоч на похорон та обід
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Господи, хорошо -то как...Сегодня в новостях только про Иран и говорят, а то все про Украину, да про Украину...Хоть какое- то разнообразие..Почаще бы так...
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бубочка может предложить компенсацию за две ракеты
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вообще то обычно требует адвокаты потерпевших и сумма точно не менее одного милиона зелёных долларов, а тут, ах да, какая разница, ведь по 200 тысячь гривн выплатили и остальное уже решят господа из секты зелёного осла.
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