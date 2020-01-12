 Світовий банк прогнозує прискорення економічного зростання України

Як передає Цензор.НЕТ, такі дані на своїй сторінці у фейсбуці навів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов.
Крім того, як зазначає він, у наступні роки економіка України має прискорити темпи свого зростання.
"Згідно з оцінками СБ, за підсумками 2019 року зростання ВВП України становитиме 3,6%, прогноз на 2020 рік - 3,7%, на 2021-2022 роки - 4,2% щорічно", - повідомив Милованов.
Для порівняння: світова економіка, за оцінками Світового банку, у 2019 році зросла на 2,4%, а в 2020 році зросте на 2,5%.
Раніше у Світовому банку очікували, що економіка України за підсумками 2019 року зросте на 3,6%.
За останніми даними Державної служби статистики, в третьому кварталі 2019 року українська економіка зросла на 4,1% у річному вимірі. У другому кварталі 2019 року економічне зростання в Україні становило 4,6%, у першому кварталі - 2,5%.
Купи, тебе аж горит, а то ты совсем плохо видишь
Аналитики Всемирного банка предупредили о надвигающемся мировом долговом кризисе, передает CNBC со ссылкой на соответствующий прогноз финучреждения. В банке отмечают, что за последние 50 лет в мире произошло четыре волны накопления долга. Нынешняя же волна, которая началась в 2010 году, считается крупнейшей - с самыми быстрыми и наиболее масштабными темпами роста глобальных заимствований с 1970-х годов.
За последние 50 лет все эти волны проходили в следующие периоды:1 волна - с 1970-го по 1989-й.
2 волна - с 1990-го по 2001-й.
3 волна - с 2002-го по 2009-й.
А например документ от ВБ выложить на странице в ФБ слабо? Впрочем ФБ, как забор в РФ. можно писать всё, что угодно.
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.По данным Госстата, в ноябре 2019 год промышленное производство в Украине сократилось на 7,5%, в октябре - на 5%, в сентябре - на 1,1%.
Напомним, что в 2018 году промышленное производство в Украине выросло на 1,1%.
Значит рост экономики? Это для зебилов было написано?
Но тебе, дибильному кацапу, после стекломоя конечно виднее!