 Світовий банк прогнозує прискорення економічного зростання України

Як передає Цензор.НЕТ, такі дані на своїй сторінці у фейсбуці навів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов.

Крім того, як зазначає він, у наступні роки економіка України має прискорити темпи свого зростання.

"Згідно з оцінками СБ, за підсумками 2019 року зростання ВВП України становитиме 3,6%, прогноз на 2020 рік - 3,7%, на 2021-2022 роки - 4,2% щорічно", - повідомив Милованов.

Для порівняння: світова економіка, за оцінками Світового банку, у 2019 році зросла на 2,4%, а в 2020 році зросте на 2,5%.

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Раніше у Світовому банку очікували, що економіка України за підсумками 2019 року зросте на 3,6%.

За останніми даними Державної служби статистики, в третьому кварталі 2019 року українська економіка зросла на 4,1% у річному вимірі. У другому кварталі 2019 року економічне зростання в Україні становило 4,6%, у першому кварталі - 2,5%.

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