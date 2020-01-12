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Все про:Світовий банк (89) Милованов Тимофій (128)

 Світовий банк прогнозує прискорення економічного зростання України

У Світовому банку очікують, що за підсумками 2020 року економіка України зросте на 3,7%.

Як передає Цензор.НЕТ, такі дані на своїй сторінці у фейсбуці  навів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов.

Крім того, як зазначає він, у наступні роки економіка України має прискорити темпи свого зростання.

"Згідно з оцінками СБ, за підсумками 2019 року зростання ВВП України становитиме 3,6%, прогноз на 2020 рік - 3,7%, на 2021-2022 роки -  4,2% щорічно", - повідомив Милованов.

Для порівняння: світова економіка, за оцінками Світового банку, у 2019 році зросла на 2,4%, а в 2020 році зросте на 2,5%.

Читайте також: За певних умов може знадобитися буквально 15 років, щоб Україна досягла рівня Польщі, - бізнес-омбудсмен Свенчицький

Раніше у Світовому банку очікували, що економіка України за підсумками 2019 року зросте на 3,6%.

За останніми даними Державної служби статистики, в третьому кварталі 2019 року українська економіка зросла на 4,1% у річному вимірі. У другому кварталі 2019 року економічне зростання в Україні становило 4,6%, у першому кварталі - 2,5%.

Читайте також: Мінекономіки в січні перегляне свій макроекономічний прогноз через курс валют, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169453
 
 
 Топ коментарі
 
Так что, 40 процентов роста не будет?
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Дебил развлекается ,думает ,что мы все дебилы ... Всемирный банк прогнозирует ускорение экономического роста Украины - Цензор.НЕТ 4989
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При припиздиненте Ишаке Оманском растут доходы только Бени Каломумойского
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Дебил развлекается ,думает ,что мы все дебилы ... Всемирный банк прогнозирует ускорение экономического роста Украины - Цензор.НЕТ 4989
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Поздравляю, кого пэрэмиг?
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Можно смеятся? Дебил Милованов, слуга от Внешнего управления, агент Сороса заявил. Бред, в чём рост, где???
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При ************* Ишаке Оманском растут доходы только Бени Каломумойского
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Відразу видно що ти забугорний троляка і не знаєш що тут відбувається. Всемирный банк прогнозирует ускорение экономического роста Украины - Цензор.НЕТ 8068
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Очччки нада?
Купи, тебе аж горит, а то ты совсем плохо видишь
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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что рост экономики Украины в течение пяти лет может составить до 40%. После того Кабмин утвердил новый макроэкономический прогноз на три года, согласно которому пессимистичная оценка роста ВВП - 12%, положительная - 17,8%.25 окт. 2019 г.
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Оооо, уже теплее, а осмыслить сказанное твой моск ыкономизда не способен?
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Осмислити сказане дибілом Миловановим (це не я, це Коломойський) можуть лише рашавпердуни, які прапорці міняють, як шкарпетки.
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Интересно, а как это саньок рэм стал ростиком камарнитским?
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У тебе галюніки? Не Комарнітскім, а Комарницьким. І Саньком не хрестили. Прізвище Комарницький походить від топоніму Комарники, звідки походять всі Комарницькі, яких у світі дуже багато. Але тобі про таке не відомо. 😁
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Ты тупой! Я отвечал рэму, вместо него появился высер комарнитского. Фирштейн?
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Гострий, ти звернувся до мене, це напевно через надмірну гостроту в очах поплило. І як помітно, не лише в очах, а й у мізках.
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В отличие от тебя, по пьяни деланного кацапа, я считать умею хорошо, и понимаю, что при положительной динамике роста экономики в 0,1%, при начальных 3,6 %, достигнуть роста в 40 % за пять лет невозможно.А учитывая катастрофически ускоряющееся падение пром.производста, все заявления Гончарука и Милованова вообще полный бред.
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Малоросс, как ты прав, Милованов не отвечает за слова своего шефа - Гончарука, они каждый сам по себе и даже твой Зелемойский тут ни при чём.
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Осталось только папередников раскулачить и под шконку загнать…
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При Ющі було 7-8%, і чим він вас не влаштовував?
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милованов-то понятно...а шо говорит всемирный банк?
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він каже, раз так, то нехай топ-менеджери ще піднімуть собі зарплати в 2-3 рази ,бо ж заслужили,а нинішня 300к при теперішніх цінах не така вже і здорова зарплата.
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После падения ниже плинтуса расти легко как дышать
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Эконимики я не знаю. книжек не читаю, украина мне по барабану...И вообще я люблю сальсу и яхты! US person Milovanoff. И после этих бредней этого персонажа назначили гробить экономику Украины по заказу забугорных хозяев.
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Интересно, что по этому поводу, скажет всемирный банк.
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Всемирный банк предупредил мир о надвигающемся долговом кризисе

Аналитики Всемирного банка предупредили о надвигающемся мировом долговом кризисе, передает CNBC со ссылкой на соответствующий прогноз финучреждения. В банке отмечают, что за последние 50 лет в мире произошло четыре волны накопления долга. Нынешняя же волна, которая началась в 2010 году, считается крупнейшей - с самыми быстрыми и наиболее масштабными темпами роста глобальных заимствований с 1970-х годов.

За последние 50 лет все эти волны проходили в следующие периоды:1 волна - с 1970-го по 1989-й.
2 волна - с 1990-го по 2001-й.
3 волна - с 2002-го по 2009-й.
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Вот-вот! А у нас- не просто волна, в последнее время! У нас- Девятый Вал! Сметёт нахер! Какая гнида замутила с этими облигациями?! Впрочем- известно какая.
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Нет, он пользуется предсказаниями будущего на внутренностях убитых животных. Тут, на цензоре, один дятел пасётся, ЗЕлёный такой себе дятел, от которого Парашей и рязанскими лаптями с тамбовскими онучами смердит, так этот дятел себе ник взял "avgur" (авгур) и предсказывает на кишках дохлой ЗЕлёной крысы, предварительно покушав ЗЕлёных какашек для обострения своих способностей.
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Какой рост, они у пенсионеров субсидии уменьшают втихаря. скоты.
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такие данные у себя на странице в Facebook привел министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
А например документ от ВБ выложить на странице в ФБ слабо? Впрочем ФБ, как забор в РФ. можно писать всё, что угодно.
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В Кабинете министров считают, что падение украинской промышленности приобрело системный характер. Там создали штаб для противодействия этому явлению.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.По данным Госстата, в ноябре 2019 год промышленное производство в Украине сократилось на 7,5%, в октябре - на 5%, в сентябре - на 1,1%.

Напомним, что в 2018 году промышленное производство в Украине выросло на 1,1%.

Значит рост экономики? Это для зебилов было написано?
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Всемирный банк точно осознает кто у власти в Украине?
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ВБ даже не осознаёт, что он "делает" такие прогнозы которые в ФБ размещает этот типа министр.
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вне всякого сомнения .коломойского группа . промышленники
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Несмотря на то что недолюблюю зе и его команду, очень надеюсь что будет так как прогнозирует ВБ
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Если закон о рынке земли примут,то я прогнозирую рост 8%,не меньше.А если в добавок наведут в судах порядок,то еще +8%.Итого +16%.
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Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет?
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Открытие рынка земли позволит Украине ускорить рост экономики на 0,5-1,5% ВВП в год на ближайшие пять лет, сообщил ведущий экономист Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Фарук Кхан.

Но тебе, дибильному кацапу, после стекломоя конечно виднее!
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А потом ты проснешься и пойдешь менять штаны
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Но денег никто...акромя паРаши не дает..
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Вауу!!!Пошол покупать большой лопатник и штаны с накладными кармАнами)))От теперь заживем!Пусть Путин обосрется от зависти)))))
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Нам тридцать лет рассазывали что нами должны править специалисты, люди с опытом в политике, всякие вороватые кондитеры. И в итоге все они оказались уродами, которые сделали Украину самой нищей и коррумпированной страной. А потом пришел обычный парень, без опыта, который просто не ворует, и сразу все стало налаживаться
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Что конкретно стало налаживаться...с приходом простого парня...с многомилионными офшорами?
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Куришь? Нюхаешь? Или колешься? Так, ради интереса.
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Здравствуйте, Паша! Как дИла? Обострение болезни??? Так вы- к доктору, если успеете, правда.
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откуда дровишки? Бегство капитала, дыра 100 лярдов, дебилы у власти, олигархи вернулись... Продажа земли и деребан оборонки?
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