 Затримано підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прокуратури Київської області.

У ньому, зокрема, нагадується, що 30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха Київської області невідомі відкрили вогонь по учасниках Революції Гідності і війни на сході України в складі батальйону "Київ-2". Від прицільних пострілів з автоматичної зброї калібру 7,62 мм Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранень.

Зазначається, що "завдяки злагодженій роботі поліції Київської області та прокуратури області сьогодні затримано виконавців зухвалого вбивства Аміни Окуєвої і замаху на вбивство Адама Осмаєва".

На рахунку злочинців ще два замовні вбивства, вчинені у вересні 2016 року і в січні 2019 року, які також розкрито, зазначили в прокуратурі.

Наразі слідчі дії тривають, проводяться заходи щодо затримання всіх учасників злочинної організації та встановлення замовників.

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Глава МВС Арсен Аваков також повідомив про затримання в соціальних мережах.

Нагадаємо, увечері 1 червня в Києві стався замах на Адама Осмаєва та Аміну Окуєву - чеченських добровольців, учасників АТО. Вбивця, який представився французьким журналістом і мав документи громадянина України на ім'я Олександра Дакара, кілька разів вистрілив в Осмаєва, перебуваючи в його автомобілі в Подільському районі Києва. Натомість дружина Осмаєва Аміна Окуєва, яка воювала на Донбасі в лавах ЗСУ, вистрілила в нападника і поранила його.

30 жовтня на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, в якому перебувала Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, розстріляли із засідки диверсанти. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранень.