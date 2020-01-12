 Затримано підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прокуратури Київської області.
У ньому, зокрема, нагадується, що 30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха Київської області невідомі відкрили вогонь по учасниках Революції Гідності і війни на сході України в складі батальйону "Київ-2". Від прицільних пострілів з автоматичної зброї калібру 7,62 мм Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранень.
Зазначається, що "завдяки злагодженій роботі поліції Київської області та прокуратури області сьогодні затримано виконавців зухвалого вбивства Аміни Окуєвої і замаху на вбивство Адама Осмаєва".
На рахунку злочинців ще два замовні вбивства, вчинені у вересні 2016 року і в січні 2019 року, які також розкрито, зазначили в прокуратурі.
Наразі слідчі дії тривають, проводяться заходи щодо затримання всіх учасників злочинної організації та встановлення замовників.
Глава МВС Арсен Аваков також повідомив про затримання в соціальних мережах.
Нагадаємо, увечері 1 червня в Києві стався замах на Адама Осмаєва та Аміну Окуєву - чеченських добровольців, учасників АТО. Вбивця, який представився французьким журналістом і мав документи громадянина України на ім'я Олександра Дакара, кілька разів вистрілив в Осмаєва, перебуваючи в його автомобілі в Подільському районі Києва. Натомість дружина Осмаєва Аміна Окуєва, яка воювала на Донбасі в лавах ЗСУ, вистрілила в нападника і поранила його.
30 жовтня на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, в якому перебувала Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, розстріляли із засідки диверсанти. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранень.
Мы верим только брифингам поцЗеленского с сАбаковым
Только они могут назначить виновных
А Офис там есть?
В случае, если просто случайные волонтеры, посадят!
А все ж НУ ДУЖЕ ПРОСТО!! у фашистів=пукінців система прогнила... і їхні "спєци" це клоуни з довгими вухами
А НФ...имела самую большую фракцию в раде...
Авякян наверно увидел что с волонтёрами и убийством Шеремета что то не проходит, над закрытием казино народ просто ржёт, а пост премьера хочется - вот и начинается цирк клоуна луцика. Громкие пафосные заявления и тихие развалы этих заяв в судах, или даже на уровне следствия.