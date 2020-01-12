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Все про:замовне вбивство (74) прокуратура (2023) вбивство (2026) Окуєва Аміна (110)

 Затримано підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої. ВIДЕО

Прокуратурою Київської області спільно з ГУ НП у Київській області затримано учасників злочинної організації, які займалися вбивствами на замовлення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прокуратури Київської області.

У ньому, зокрема, нагадується, що 30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха Київської області невідомі відкрили вогонь по учасниках Революції Гідності і війни на сході України в складі батальйону "Київ-2". Від прицільних пострілів з автоматичної зброї калібру 7,62 мм Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранень.

Зазначається, що "завдяки злагодженій роботі поліції Київської області та прокуратури області сьогодні затримано виконавців зухвалого вбивства Аміни Окуєвої і замаху на вбивство Адама Осмаєва".

На рахунку злочинців ще два замовні вбивства, вчинені у вересні 2016 року і в січні 2019 року, які також розкрито, зазначили в прокуратурі.

Наразі слідчі дії тривають, проводяться заходи щодо затримання всіх учасників злочинної організації та встановлення замовників.

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Глава МВС Арсен Аваков також повідомив про затримання в соціальних мережах.

Нагадаємо, увечері 1 червня в Києві стався замах на Адама Осмаєва та Аміну Окуєву - чеченських добровольців, учасників АТО. Вбивця, який представився французьким журналістом і мав документи громадянина України на ім'я Олександра Дакара, кілька разів вистрілив в Осмаєва, перебуваючи в його автомобілі в Подільському районі Києва. Натомість дружина Осмаєва Аміна Окуєва, яка воювала на Донбасі в лавах ЗСУ, вистрілила в нападника і поранила його.

30 жовтня на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, в якому перебувала Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, розстріляли із засідки диверсанти. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169448
 
   
 Топ коментарі
 
Пресс-конференции с участием руководства страны не будет?
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Очередных волонтеров, скорее
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Брифінг буде з Зєлєнскім, Рябошапкою, Аваковим? І прізвища не названі. Невже цього разу не добровольці? Бо якби добровольці, то ми б уже мали "насододу" коментувати важливу "пресуху".
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собирают толпу на обмен? или грехи ЗЕ-команды замаливают?
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Короче если Аваков у себя пост разместил там 100% какая-то шляпа а не раскрытие преступления.
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Опять атошники совершили, и авакян с парашенко ни при делах?
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у Зебила своего спроси... и поберегись, а то "парашенка" тебе опять портки обдрищет! Затримано підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої - Цензор.НЕТ 4977
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Он не в курсе, что Аваков в правительстве Нелоха, проспал весь год или в коме был.
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Только вышел из "комы",после злоупотребления стекломоя.
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Снова навешают на волонтеров или солдат ВСУ. Веры мусорам работающих на ФСБ нет. Вислюк-президент -это мистер Х -НИКТО.
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Блин, неужели задержали воинов-арийцев батальона "Киев-1", пытавшихся доказать свое профессиональное превосходство? Соцсоревнование ветеранов блин...
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все это неправда
Мы верим только брифингам поцЗеленского с сАбаковым
Только они могут назначить виновных
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Прокуратурой Киевской области

А Офис там есть?
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Одного уже отдали кацапам, а если эти тоже при делах - отдадут в следующий раз.
В случае, если просто случайные волонтеры, посадят!
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А не получится как с Новиковым по делу Гондзюк и делом Надеждой Савченко? Там медные трубы тоже чуть не рвались от фанфар!
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После "убийц Шеремета" этому тексту можно верить ?
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Волонтёрам , участникам АТО , врачам институтов Амосова и Шалимова приготовится к ночным обыскам и арестам.
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Скорее всего какая-то уголовная разборка.
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і заскавчала ґапота пропукінська... ВЖЕ і діти бачуть що фєдєрасти-пукінці РЕГУЛЯРНО обсераються в їхній брудній війні...
А все ж НУ ДУЖЕ ПРОСТО!! у фашистів=пукінців система прогнила... і їхні "спєци" це клоуни з довгими вухами Викрито осіб, які вчинили вбивство Аміни Окуєвої, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8469
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Что убийство заказное, так с самого начала просматривалось, а вот кто заказал и по каким мотивам? Если посмотреть ее известную народу деятельность, то непонятно, ради чего уому то нужно было тратить кучу денег, так что следствие неизбежно осветит ту ее деятельность, что нам пока неизвестна. Или не осветит, если будет заказ не освещать от начальства.
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Не вірю. Після циркового шоу з звинуваченням в вбивстві Шеремета, ні авакяну, ні нашій поліції, не вірю. На жаль, всі здобутки минулої влади, про"рано.
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Немедленно арестовать всех атошников и назначить генпрокурором портнова!!!
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Уе які "здобутки" порохнявої влади, просто цікаво
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Спасибо хлопцы.Но работы вам еще не в проворот.Главное,не останавливаться на достигнутом.
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А, кілера відпустив зелений огризок.Він за мір....
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Версия с киллерами-волонтерами-АТОшниками подтвердилась! Впереди массовые аресты и открытые судебные процессы!
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та співак=балалаєшник лише АРТИСТ а не атошник.. Викрито осіб, які вчинили вбивство Аміни Окуєвої, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2575
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...а також "колонньі пленньіх бендеровцев-нацистов-АТОшников на красной площади и брошенньіе к подножью мавзолея желто-блакитньіе знамена", як ділди у 1945.
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Кого з АТОшників зроблять винними цього разу?
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з 5 червня 1983 р .. бо у чечен по батькові національність а не як у вас-по матері Викрито осіб, які вчинили вбивство Аміни Окуєвої, - прокуратура - Цензор.НЕТ 832
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Till Johan Амина Викторовна Окуева (укр. Аміна Вікторівна Окуєва, в девичестве - Анастасия Викторовна Никифорова. Ти придурошне?
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Ты так плохо читаешь, что больше одного абзаца уже тяжело асилить?
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Нужно быстро обменять этих достойных людей. Тут, кстати перед последним обменом, когда отпустили всяко-разное гадьё, Осмаев очень Зелю поддержал. Послушаем, что он теперь скажет.
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раскрываемость после ухода порошенко возросла
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Аваков не всіх добровольців пересадив?
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Вы видео гляньте - красиво лег как на учениях)
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Готовится нужно не типа волонтёрам и типа помощникам, а гражданам Украины, которые находятся в РФ, или собрались туда ехать. Пацанам нужен материал для обмена....
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Сволочь зеленая их сразу отпустит или подержит немножко для порядку?
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Якось дивно і акуратно той чувак лягає на землю. Ніби чекав на команду
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киллер проффесионал с пакетом и пешком
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Після "розкриття" замаху на Шеремета сабаковським не довіряю. Волію дочекатись хоч перших судових засідань (по обранню міри утримання). Сподіваюсь, вони будуть відкритими.
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опять добровольців і волонтерів будуть чорнити
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Очередная показуха от зеленого стада..
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Аваков за російського шпигуна Порошкнка був не міністром МВС?
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Был...а что тебя так возбудило? Это как то отменяет тот факт ...что сейчас в зеленом стаде?
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И был он министром по квоте народного фронта Яценюка...а не БПП...
А НФ...имела самую большую фракцию в раде...
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Кто то доверяет информации из этого гнилого источника?
Авякян наверно увидел что с волонтёрами и убийством Шеремета что то не проходит, над закрытием казино народ просто ржёт, а пост премьера хочется - вот и начинается цирк клоуна луцика. Громкие пафосные заявления и тихие развалы этих заяв в судах, или даже на уровне следствия.
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а зачем было задерживать? Потом бы .... проверили ДНК. Опять время, охрана, суды, кормить пожизненно. За чей счет?
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Які ставки, що саме знову військові чи волонтери причасні до вбивства Аміни Окуєвої? Затримано підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої - Цензор.НЕТ 2069
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Вне зависимости военные, волонтёры ли или сантехники- привлечь к уголовной ответственности убийц! Пора завязывать с бардаком и разгулом бандитизма времён Порошенко!
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Параша тоже говорит,что Авакяну верить -себя не уважать.В унисон поют соиво-лаптёвые
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