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Все про:Польща (2050) Росія (14715) Моравецький Матеуш (41)

 Для нормалізації відносин із Європою Росія має повернути Україні Крим і припинити агресію на Донбасі, - Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляє, що умовою для нормалізації відносин із Росією є повернення Криму Україні та припинення агресії на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нормалізація відносин із Росією не має сенсу без дій іншої сторони. Росія має вийти з Криму і відмовитися від впливу на сході України. Ми також вважаємо не дуже конструктивною роль Росії в Сирії", - сказав Моравецький.

За словами польського прем'єра, для поглиблення діалогу з Москвою має бути воля обох сторін, але президент РФ Володимир Путін останнім часом не змінив своєї позиції.

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Моравецький також наголосив, що Росія робить "стратегічну помилку", вважаючи Європу ворогом.

"Уже давно справжньою загрозою для Росії є Китай. Разом із країнами Європи Росія могла б протидіяти Пекіну. Але Путін відкидає співпрацю з нами", - зазначив голова Ради міністрів Польщі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169446
 
   
 Топ коментарі
 
Цікаво... Про Крим тільки іноземні політики будуть згадувати?
Хто підкаже офіційні заяви наших дармоїдів по Криму були?
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Это не реально при окурке. Оно упоротое кгбшное чмо.
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И выплатить компенсации стране и пострадавшим.
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Это не реально при окурке. Оно упоротое кгбшное чмо.
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так выпьем же за то , шо б желания всегда совпадали с возможностями!
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интеллектуализм - худший враг пропаганды (Й. Геббельс) так шо включай мозги! Для нормалізації відносин із Європою Росія має повернути Україні Крим і припинити агресію на Донбасі, - Моравецький - Цензор.НЕТ 1928
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При агенте Лолите было реально стопроцентно
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Цікаво... Про Крим тільки іноземні політики будуть згадувати?
Хто підкаже офіційні заяви наших дармоїдів по Криму були?
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Про Крим тільки іноземні політики будуть згадувати?
И они стараются не вспоминать - только поляки. Европа Крым уже проехала....
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И выплатить компенсации стране и пострадавшим.
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ты приготовил свой карман для контрибуций с репарациями?
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надо давить, пока не станет цивилизированной страной... как давить будут Иран... пускай наблюдает
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надо давить, пока

Кто давить будет? ЕС? Товарооборот ЕС-РФ в 2018 - 294 млд Е, рост 17%. Товарооборот ЕС-Украина - 44 млд дол, рост на 9%. Какой партнер для ЕС важнее?

Украина - бедная и слабая страна, потерявшая суверенитет. Пока такой будет - все надежды на доброго дядю, который решает в первую очередь свои проблемы, в тч и за счет Украины. Та же Польша говорит одно, а покупает уголь из ОРДЛО.....
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Из них газ и нефть - 250 млрд евро!А Украина не беднее Рашки!
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Сівоха по Дамбассу, а кто по Крьіму?
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Краще з розумним згубити, ніж з дурнем знайти.

Це про кооперацію з рашкою. Тим більше проти Китаю.
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кто не в курсе шо такое эвропа просто скажу Россия эвропе и сейчас и была всегда нужна! (ИСТОРИЯ это и не СКРЫВАЕТ) а гейропа России полько по пятницам и в только таком раскладе и шо мы увидим -раньше свои уши или какие то отношения????
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вот ,правильная постановка вопроса.сначала крым.а как крым вернется-отпадет сама необходимость на донбассе воевать.
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Vot eto normalno skazal,rosija dolzna vernut krym i ubrat svojix soldat s Donbasa takze .
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А Зеленский так не считает. Ведь какая разница Крым в составе Украины или нет?
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Уже вернула. И извинилась. И 300 лярдов репарации отвалила. Дурень думкою багатіє
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Просто Украине и всем желающим ее друзьям надо просто убивать кацапов, где бы ни встретил - убий! А остальное само образуется, как только промышленные партии гробов поедут на расию.
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Отношения с Европой, в настоящее время, даже краше пожелать не могу я. Что же там не так в отношениях с Европой? Так же непонятен вывод о том, что уже давно настоящей угрозой для России является Китай. Какие факты есть на эту тему, кроме словоблудия?
Источник: https://censor.net.ua/n3169446
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Ключове слово: "ДОЛЖНА". Але, на жаль, росія такого слова не знає, коли стосується її закікавленості.
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"Уже давно настоящей угрозой для России является Китай. Вместе со странами Европы Россия могла бы противодействовать Пекину. Но Путин отвергает сотрудничество с нами",- отметил председатель Совета министров Польши.
Зачем России сотрудничество со ВСЕЙ Европой...ей достаточно сотрудничества и с несколькими самыми развитыми странами, а Польша в их число явно не входит... Для нормализации отношений с Европой Россия должна вернуть Украине Крым и прекратить агрессию на Донбассе, - Моравецкий - Цензор.НЕТ 7832 шо она может дать, как и прочие карлики...кацапы верните Крым по-хорошему, а то Польша вас от Китая не защитит... Для нормализации отношений с Европой Россия должна вернуть Украине Крым и прекратить агрессию на Донбассе, - Моравецкий - Цензор.НЕТ 6106
Источник: https://censor.net.ua/n3169446
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От і добре, поляки зрозуміли, що вони наступні. Треба гуртом налягати, бо в них на черзі вибори.
bardzo dziękuję panu Moraweckiemu za wsparcie Ukrainy
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ЕРМАК С СУРКОВЫМ ТАЩЯТ БУБОЧКУ В НОВЫЙ СССР
Для нормализации отношений с Европой Россия должна вернуть Украине Крым и прекратить агрессию на Донбассе, - Моравецкий - Цензор.НЕТ 5726
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Министр, а такой глупый. Неужели в Польше все дауны?
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Европа и так пляшет под дудку России...Карта Крыма бита этим обстоятельством)
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Хуже войны с Россией может быть только дружба с Россией.(С)
75 лет Великой Победы, а "Газпром" на Беларуси зарабатывает в 3 раза больше, чем на Германии, - Лукашенко
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Їде гуцул на автівці, на повній швидкості. Дивиться Даішник стоїть. Не тормозить, думає, а не гріх, як зіб'ю, бо то москаль-москалем. Збив. Завіз тіло на цвинтар, дає старому гробареві пляшку оковитої, каже:
- поховайте вуйку, бо воно вистрибнуло саме на дорогу, я їй-богу, не винний.Та чо ж не поховаю, синку.
Так і домовились. Їде далі гуцул. Ше одного такого збив, приїжджає з тілом на цвинтар, дивиться, гробар за столиком сидить, вже фляжку допиває. Гуцул кладе трупа на землю, каже:
-слава Йсу. Дід обертається
- слава навіки!
- а шо, діду, закопали того?
- та закопав..
- та як закопали, як во він лежит.
- йой, синку, забув видно. Старий вже я. Зара закопаю.
Гуцул подякував і пішов.
В ДАІ б'ють тривогу:
шо ета такоє! Гдє наши люді? Паєхать, правєріть!
І послали одного. Приїжджає, дивиться, всюди тихо, темно,тільки на цвинтарі лямпа хитається і чути як гробар лопатою цьвьокає.
Приходить на цвинтар,дивиться, а старий лопатою землю прихлопує на свіжій могилі.
Підходить до гробаря і каже:
- ізвінітє, а што ета ви так позна тут дєлаєтє?
Старий гуцул обертається, *********** лопатою і б'є що є сили:
- ТА ТИ КУРВО ВЛЯЖЕШСЯ НИНІ ЧИ НЄ? ? ? ! !
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Польша единственная из стран проигрывавших в войнах с Запоребриковьем (Германия. Франция и проч.), которая не склоняет голову перед ним ! Это отлично и для нас обнадеживающе !
Но все же, основная надежда на англо-саксов ! Они в войнах всегда давали этому Урсу по носу ! Вспомните хотя бы Крымскую войну средины 19-го века.
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Підписавши новий транзитний контракт з "Газпромом", український "Нафтогаз" завдав йому "удару в спину". У Третейський суд Гааги українці подали позов проти нафтогазового гіганта РФ за крадіжку своїх активів в результаті анексії Криму. Увагу на новину звернув в Facebook директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров, передають Патріоти України.
"Ну, тепер зрозуміло, чому Коболєв не брав участі в переговорах у Відні з російською стороною і не ставив свій підпис під підсумковими документами про "нульовий варіант" за претензіями "Нафтогазу" України до "Газпрому". Так, ручки-то ось вони , і нічого не підписували! Тому тепер будуть подані оновлені позови проти "Газпрому" не в Стокгольмський арбітраж, а в Міжнародний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі за втрату можливості використовувати орендоване українське майно в Криму", - зазначив експерт.
Він звернув увагу, що сума нового позову становить аж 7 мільярдів доларів. На думку Гончарова, цей позов став справжнім шоком для Кремля, який після підписання транзитного контракту розраховував на повну відмову Києва від будь-яких позовів проти "Газпрому". Експерт зазначив, що ймовірність виграшу "Нафтогазу" вкрай висока, так як прецедент створено. Нещодавно суд Швейцарії зобов'язав РФ виплатити 82 мільйони доларів компаніям, які втратили свої активи при анексії Криму. "Отже, тема - мама не горюй!!! Хлопці "жгуть", новий раунд переговорів буде ще страшнішим", - констатував Гончаров.
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Кто выведет на "чистую воду" главного клерка Зеленского Андрея Ермака?Неужели он делает сближение с агрессором Рашкой без воли Зеленского?Не верю! Поэтому,Зеленского - вон из власти!Чем раньше его скинем,тем лучше для граждан Украины!
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Империя зла московия-должна подохнуть!!!точка.!!!
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