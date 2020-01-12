 Для нормалізації відносин із Європою Росія має повернути Україні Крим і припинити агресію на Донбасі, - Моравецький

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нормалізація відносин із Росією не має сенсу без дій іншої сторони. Росія має вийти з Криму і відмовитися від впливу на сході України. Ми також вважаємо не дуже конструктивною роль Росії в Сирії", - сказав Моравецький.

За словами польського прем'єра, для поглиблення діалогу з Москвою має бути воля обох сторін, але президент РФ Володимир Путін останнім часом не змінив своєї позиції.

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Моравецький також наголосив, що Росія робить "стратегічну помилку", вважаючи Європу ворогом.

"Уже давно справжньою загрозою для Росії є Китай. Разом із країнами Європи Росія могла б протидіяти Пекіну. Але Путін відкидає співпрацю з нами", - зазначив голова Ради міністрів Польщі.

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