 Відновлення меморіалів УПА: в Інституті нацпам'яті Польщі назвали умови

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив директор відділу вшанування боротьби і мучеництва польського Інституту національної пам'яті (ІНП) Адам Сівек, повідомляє Dzieje.pl.
За словами Сівека, залучення ІНП до відновлення українських могил у Польщі має базуватися на виробленні спільної позиції з цього приводу Інституту національної пам'яті разом із МЗС Польщі та Міністерства культури та національної спадщини країни - органів, які також відповідають за історичну політику РП. Він додав, що в цьому питанні важливим також є голос воєвод Підкарпатського та Люблінського воєводств, на території яких розташовані ці пам’ятники.
Представник польського ІНП заявив, що це стосується суто місць поховання, оскільки символічні пам’ятники УПА - "формації, члени якої відповідають за злочини проти польського народу на території Польщі, - є абсолютно неприпустимими".
Cівек поінформував, що в Польщі немає нормативних положень, якими б регламентувався статус поховання бійців УПА.
Представник ІНП також повідомив, що на території Польщі розташовані 70-80 українських поховань, частина яких стосується й УПА.
Сівек зазначив, що закон про ІНП Польщі вже багато разів доповнювався, але цими поправками не враховувалися поховання УПА.
Як повідомлялося, упродовж 2014-2017 років на півдні Польщі невідомими особами було знищено чи понівечено близько десяти пам’ятників УПА. Досі жодного із них не відновлено. Після знищення пам’ятника на кладовищі у Грушовичах поблизу Перемишля у 2017 році Україна заблокувала проведення польською стороною пошуково-ексгумаційних робіт.
Водночас за розпорядженням президента України Володимира Зеленського в листопаді минулого року було розблоковано для польської сторони пошуково-ексгумаційні роботи. Зі свого боку, Київ висловив сподівання, що Варшава вирішить питання з відновленням легальних місць пам'яті українців у Польщі, які було знищено або пошкоджено кілька років тому.
Так вырабатывайте позицию, пока московиты не передушили по одиночке всех. Хотя о чем можно говорить пока в руководстве страны такие кадры как Ермак , Сивоха и прочие.
а тебе ?
Да узбагтйтесь усе!!
Любити мертвих дешевше??!
А що до "злочинів до польського народа".. то с цим дійсно варто розібратися!! Коли УКРАЇНЦІ в ВІДПОВІДЬ на захоплення СВОЄЇ ЗЕМЛІ в ОКУПОВАНИХ західних землях протедіяли осадникам та вбивали поліціянтів-пасіфікаторів та вояків армії народової та хлопської ЧИ ТО БУЛИ "злочини" проти народу Польші чи то була ПРОТЕДІЯ ОКУПАЦІЇ поляками УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ?
Саме це мусить вирішувати КОМІСІЯ ІСТОРИКІВ....
Сталин, "иуда", вернул вас в хохляндию. Хотите ревизию? ВПЕРЕД!! отдайте все в граница 39 года, потом садитесь с пшеками гутарить чье и где должно быть. От тогда и узнаете кто вы и кто они
а Київська Русь була із своіми границями аж до Новгорода
В росіюшки історія починається як все красти почали і навіть князя українського собі в Московії поставили Довгорукий (а по російськи як буде)
Бандери нацисти були але чому при нацистах Бандеру посадили в тюрму і чому Бандерівці воювали із нацистами і комуністами
Ці ж поляки прирівняли гІТЛЕРА І сТАЛІНА до то тиранів одинаково
яб сказав що Сралін ще гірше бо знищив більше своїх людей ніж гітлер
Не хочет Польша восстанавливать мемориалы УПА, это ее право, но и польские мемориалы в Украине тогда тоже нужно убрать, это будет справедливо.