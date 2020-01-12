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Все про:Інститут нацпам'яті (145) історія (684) Польща (2050)

 Відновлення меморіалів УПА: в Інституті нацпам'яті Польщі назвали умови

Відновлення зруйнованих меморіалів Української повстанської армії на півдні Польщі вимагає політичних рішень органів польської влади, а також внесення змін до нормативних положень про військові поховання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив директор відділу вшанування боротьби і мучеництва польського Інституту національної пам'яті (ІНП) Адам Сівек, повідомляє Dzieje.pl.

За словами Сівека, залучення ІНП до відновлення українських могил у Польщі має базуватися на виробленні спільної позиції з цього приводу Інституту національної пам'яті разом із МЗС Польщі та Міністерства культури та національної спадщини країни - органів, які також відповідають за історичну політику РП. Він додав, що в цьому питанні важливим також є голос воєвод Підкарпатського та Люблінського воєводств, на території яких розташовані ці пам’ятники.

Представник польського ІНП заявив, що це стосується суто місць поховання, оскільки символічні пам’ятники УПА - "формації, члени якої відповідають за злочини проти польського народу на території Польщі, - є абсолютно неприпустимими".

Cівек поінформував, що в Польщі немає нормативних положень, якими б регламентувався статус поховання бійців УПА.

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Представник ІНП також повідомив, що на території Польщі розташовані 70-80 українських поховань, частина яких стосується й УПА.

Сівек зазначив, що закон про ІНП Польщі вже багато разів доповнювався, але цими поправками не враховувалися поховання УПА.

Як повідомлялося, упродовж 2014-2017 років на півдні Польщі невідомими особами було знищено чи понівечено близько десяти пам’ятників УПА. Досі жодного із них не відновлено. Після знищення пам’ятника на кладовищі у Грушовичах поблизу Перемишля у 2017 році Україна заблокувала проведення польською стороною пошуково-ексгумаційних робіт.

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Водночас за розпорядженням президента України Володимира Зеленського в листопаді минулого року було розблоковано для польської сторони пошуково-ексгумаційні роботи. Зі свого боку, Київ висловив сподівання, що Варшава вирішить питання з відновленням легальних місць пам'яті українців у Польщі, які було знищено або пошкоджено кілька років тому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169445
 
 
 Топ коментарі
 
Що це за президент, який захищає будь-які інтереси будь-яких кма'н полюючи на інтереси власної? Чи потрібен такий президент, який не здатен а вірніше - не хоче захищати інтереси вдасної країни які окрім того вважає чужими особисто для себе? До чого тоді цей президент зводить свою роль? Питання риторичне.
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Неужели непонятно, что и памятники Героям УПА в Польше, и памятники Героям войны Польши с совком (1939-1941 и 1944-1991) портит одна и та же парашная ху*ловская гнида, натравливая наши народы друг на друга?
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...По словам Сивека, привлечение ИНП к восстановлению украинских могил в Польше должно базироваться на выработке общей позиции по этому поводу Института вместе с МИД Польши и Министерства культуры и национального наследия страны...
Так вырабатывайте позицию, пока московиты не передушили по одиночке всех. Хотя о чем можно говорить пока в руководстве страны такие кадры как Ермак , Сивоха и прочие.
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Що це за президент, який захищає будь-які інтереси будь-яких кма'н полюючи на інтереси власної? Чи потрібен такий президент, який не здатен а вірніше - не хоче захищати інтереси вдасної країни які окрім того вважає чужими особисто для себе? До чого тоді цей президент зводить свою роль? Питання риторичне.
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Потрібно ставити питання ширше, не тільки пам'ятні знаки на могилах УПА мають бути відновлені, а й самі українці мають бути повернуті на історичні українські землі Польщі! Польща має прийняти програму відновлення українського населення Лемківщини та Бойківщини і на це мають бути виділені гроші ЄС! Злочини тоталітарних режимів мають бути виправлені, українські землі мають бути знову заселені українцями, як це і було до початку операції Вісла!
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...По словам Сивека, привлечение ИНП к восстановлению украинских могил в Польше должно базироваться на выработке общей позиции по этому поводу Института вместе с МИД Польши и Министерства культуры и национального наследия страны...
Так вырабатывайте позицию, пока московиты не передушили по одиночке всех. Хотя о чем можно говорить пока в руководстве страны такие кадры как Ермак , Сивоха и прочие.
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а какая разница?были бы заасфальтированы
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У тебя асфальтофобия, как у мошан
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у меня?мне барыга успел несколько дорог сделать,которыми я пользуюсь...
а тебе ?
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А у меня те "дороги", которые барыга сделал, первым дождем смыло
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Не, я как ты, мокша, письма царю ***** писать не привык
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Рашею впердолений, як погодка в Горлівці?
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Откацахоленый, тебе зачем, за сепаров переживаешь?
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Мо, загнать бульдозеры на разных орлят?
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Неужели непонятно, что и памятники Героям УПА в Польше, и памятники Героям войны Польши с совком (1939-1941 и 1944-1991) портит одна и та же парашная ху*ловская гнида, натравливая наши народы друг на друга?
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Гы, а а польском парламенте, правительстве и институте нацпамяти тоже одни кацапы?
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И у Путина это получается.Ведь России это выгодно.А вы грызетесь друг с другом а дивиденты текут рекою в Кремль)
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насколько помню за вандализм в отношении польских памятников в Украине были задержаны не кацапы а поляки . которых нанял немец
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Танці на кістках..
Да узбагтйтесь усе!!
Любити мертвих дешевше??!
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Які цікаві воєводи в Польші... для них ЦЕНТРАЛЬНИЙ УРЯД і ПОЛЬСЬКІ ЗАКОНИ ніщо?
А що до "злочинів до польського народа".. то с цим дійсно варто розібратися!! Відновлення меморіалів УПА: в Інституті нацпам'яті Польщі назвали умови - Цензор.НЕТ 1224 Коли УКРАЇНЦІ в ВІДПОВІДЬ на захоплення СВОЄЇ ЗЕМЛІ в ОКУПОВАНИХ західних землях протедіяли осадникам та вбивали поліціянтів-пасіфікаторів та вояків армії народової та хлопської ЧИ ТО БУЛИ "злочини" проти народу Польші чи то була ПРОТЕДІЯ ОКУПАЦІЇ поляками УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ?
Саме це мусить вирішувати КОМІСІЯ ІСТОРИКІВ....
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Нашим нужно забрать наши кости ,а полякам свои кости , потом захоронить и ставить , как памятники .что угодно , На этом и делу конец , а если вас поляков кумарит, что у нас памятники УПА и тд , то эт о ваши проблемы , Нам похеру на ваши памятники у вас дома , если даже это Армия Крайовы и Пилсудскому .Накопили жирка и теперь кичитесь ?
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Бандеры это нацисты. ТОЧКА. Это вам пшеки говорят, ваши паны. хохлохолопы, зрозумилы?
Сталин, "иуда", вернул вас в хохляндию. Хотите ревизию? ВПЕРЕД!! отдайте все в граница 39 года, потом садитесь с пшеками гутарить чье и где должно быть. От тогда и узнаете кто вы и кто они
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Яке воно дурненьке як почати все повертати на попередні границі тоді і росіюшки не буде бо починалось із московщини і взагалі якщо ще раніше то там було болото
а Київська Русь була із своіми границями аж до Новгорода
В росіюшки історія починається як все красти почали і навіть князя українського собі в Московії поставили Довгорукий (а по російськи як буде)
Бандери нацисти були але чому при нацистах Бандеру посадили в тюрму і чому Бандерівці воювали із нацистами і комуністами
Ці ж поляки прирівняли гІТЛЕРА І сТАЛІНА до то тиранів одинаково
яб сказав що Сралін ще гірше бо знищив більше своїх людей ніж гітлер
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Пора Польше прекратить теребить старые раны, свои и Украины, такое поведение деструктивно для нормальных отношений.

Не хочет Польша восстанавливать мемориалы УПА, это ее право, но и польские мемориалы в Украине тогда тоже нужно убрать, это будет справедливо.
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