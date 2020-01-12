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Все про:Держприкордонслужба (2374) контрабанда (1073) прикордонники (703) Правоохоронні органи (632) Харківщина (838)

 На Харківщині прикордонники зірвали спробу контрабанди в Росію партії продуктів. ФОТОрепортаж

На Харківщині прикордонники зірвали спробу контрабанди до Російської Федерації партії товарів народного вжитку та продуктів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На Харківщині прикордонники зірвали спробу контрабанди в Росію партії продуктів 01

Патрулюючи ділянку кордону, прикордонний наряд відділу "Веселе" виявив чоловіка без документів і автомобіль марки УАЗ. Громадянин і автомобіль перебували біля кордону.

На Харківщині прикордонники зірвали спробу контрабанди в Росію партії продуктів 02

Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили в ньому тюки та ящики з товарами народного вжитку. Під час подальшої перевірки ділянки кордону було виявлено пакунки з товарами, які, найімовірніше, планували перемістити до Росії. Загалом було виявлено 29 пакунків і 19 ящиків із товарами, серед яких були і продукти харчування.

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На Харківщині прикордонники зірвали спробу контрабанди в Росію партії продуктів 03
На Харківщині прикордонники зірвали спробу контрабанди в Росію партії продуктів 04

За спробу незаконного перетину кордону та порушення правил прикордонного режиму на затриманого громадянина України складено адміністративні матеріали. Товар та транспортний засіб передано співробітникам компетентних правоохоронних органів. Тривають заходи зі встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169444
 
 
 Топ коментарі
 
Фашистские продукты...Но до чего ж вкусные ! ))
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Голодают? Не дождутся теперь многоросы гуманитарной помощи от Украины...
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Яб кінське гівно б експортував, торт "Яблука кінські"
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АНДРЕЙ ЛУНИН затащил серию пенальти в матче МАРБЕЛЬЯ - ВАЛЬЯДОЛИД.
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Фашистские продукты...Но до чего ж вкусные ! ))
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Керченский Феникс‏ @CreamPhenix

а в #Крыму в частности в #Евпатории тоже проводят декоммунизацию, убирают памятники ленину На Харьковщине пограничники сорвали попытку контрабанды в Россию партии продуктов - Цензор.НЕТ 2838 Крым это Украина!

На Харьковщине пограничники сорвали попытку контрабанды в Россию партии продуктов - Цензор.НЕТ 5474
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Если подумать...То Донбасскую дыру можно было бы превратить в нелегальный пункт отправки на раху всей нашей продукции.Без налогов и акцизов. Как бонус для возрождающейся экономики.Начиная от продуктов с машинами евросоюза и заканчивая устаревшим оружием со складов и наркотиками.Это было бы самым огромным в мире нарывом ,который сам рашка и организовала. Только метостазы ударили бы по ней самой. Развратив коррупцией сперва их пограничников,а затем двинулась бы к ее сердцу - маскве.
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Лучше остров Крым. Там на 20% меньше за счет татар не поддающихся лечению неадекватов, чем на дамбасе с ними безопаснее для своего здоровья иметь хоть какое-то дело. И поставлять туда лучше не товары, а гребанные рубли, отпечатанные в лучших типографиях страны. Подобной темой занималось и занимается фсб бензоколонки уже давно.
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про "поток бэушных машин из Евросоюза" доставило... мальчик, ты думаешь ты самый умный и первый, кому пришло в голову пригнать старый фольксваген в Белгород, минуя таможню?... На Харківщині прикордонники зірвали спробу контрабанди в Росію партії продуктів - Цензор.НЕТ 7828
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Мда-а,крупнейшая партия за всю историю Украины,а то что поставляется в кацапию эшелонами никто на такие мелочи внимания не обращает а если хоть чуть-чуть обратит то будет уволен в связи из служебной несоответсвенности.
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Голодают? Не дождутся теперь многоросы гуманитарной помощи от Украины...
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Так им и не Украина поставляет - быдлохарьковская малорасиянская губерния.
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соль и сушоные конские кутаки. любимый руцкий чупачупс )
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а з фєдєрастії в Україну НІЧОГО НЕ ВЕЗУТЬ... бо там НІЧОГО ж і НЕМА На Харківщині прикордонники зірвали спробу контрабанди в Росію партії продуктів - Цензор.НЕТ 3453
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На Харківщині прикордонники зірвали спробу контрабанди в Росію партії продуктів - Цензор.НЕТ 4796 Вони самі все пожирають: і їстивне, і умовно їстивне, і решту...
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Садюги.... Помощь детям голодающего Поволжья не пускают.
Как же москвичи без украинских сыров и колбас!
Вы шо хотите чтобы они жрали пальмовое масло смотря как на рашка тв давят хамон и пармезан?
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Маєте рацію, прошу Пана, це геноцид кацапів.
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