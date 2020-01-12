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Все про:Нацполіція (8803) ДБР (764)

 Двом поліцейським у Кривому Розі оголосили підозру за побиття затриманого

Державне бюро розслідувань оголосило підозру двом оперуповноваженим одного з відділень Криворізького відділу поліції Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області, підозрюваним у побитті затриманого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

"Правоохоронці підозрюються в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України) та перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України). Наразі слідчими подано клопотання про обрання щодо підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Двом поліцейським у Кривому Розі оголосили підозру за побиття затриманого 01

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Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Дніпропетровської області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 10 років.

За даними слідства, у липні 2019 року правоохоронці, перевіряючи факт крадіжки, викликали місцевого мешканця до відділення поліції. У робочому кабінеті підозрювані змушували потерпілого зізнатися у вчиненні злочину та почали його бити. Унаслідок побиття потерпілого госпіталізували до лікарні, де йому видалили селезінку та ліву нирку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169442
 
   
 Топ коментарі
 
Как рассказывал бывший мент , со времён овоща, встретил знакомого. Спешил тот , аж запыхался. Спросил - "Куда так !?",- тот- "Назад восстанавливаться - " наши " вернулись".
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В этой новости "прекрасно" всё: и родной город презЮдента и квакваковская распиаренная реформа... Двум полицейским в Кривом Роге объявили подозрение за избиение задержанного - Цензор.НЕТ 8262
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Да уж, избиратели - сущее зло Украины - мало им дамбаского уголовника, подавай дамбаского шута. Кого выберут на следующих выборах - даже подумать страшно.
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это уже новые или те кто переатестацию прошел ? методы работы не поменялись.
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Яке це має значення, якщо 3,14здили Моніку Оманську цих рішучих людей треба вибачить і нагородить!
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Это- новые. Прежние умели пытать получше. И признание выбивали, и почки с селезенками оставались на месте.
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В этой новости "прекрасно" всё: и родной город презЮдента и квакваковская распиаренная реформа... Двум полицейским в Кривом Роге объявили подозрение за избиение задержанного - Цензор.НЕТ 8262
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Да уж, избиратели - сущее зло Украины - мало им дамбаского уголовника, подавай дамбаского шута. Кого выберут на следующих выборах - даже подумать страшно.
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Старий Ющ привів до влади Овоча, а старий Петро привів до влади Зе.
Обоє, Ющ і Петро просрали революції 2004 і 2014 року. В історію ввійдуть як ГІВНЮКИ!!!
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Говоря другими словами, сволота ющ и парашник не просто ушли, а смогли сильно нагадить стране напоследок.
Но избиратели-то куда смотрели? 99% вины именно на них. Нарид тоже не заслуживает доброго слова.
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Ну если фамилия задержанного начинается на ЗЕ, то их можно простить и отпустить. Двум полицейским в Кривом Роге объявили подозрение за избиение задержанного - Цензор.НЕТ 9968
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Что можно ждать от подчиненного,если его шеф стаканом чуть шо швыряется ?
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Ты... того..."шеф" стакан с "Хенесси" не пожалел, это тебе не стакан шмурдяка от бабы Марины!..

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Нічого їм не буде! (Вони поскаржаться своєму "даху" Юзіку, він відмаже)
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Тю, а я вже зрадів що це звиздячили бубочку вдячні землячки.
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Как рассказывал бывший мент , со времён овоща, встретил знакомого. Спешил тот , аж запыхался. Спросил - "Куда так !?",- тот- "Назад восстанавливаться - " наши " вернулись".
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Попались твари ,отправить в общую камеру недоносков ...
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Все правильно сделали полицейские. Полностью одобряю и поддерживаю работу полицейских с маргинальными, ограниченными и отмороженными гражданами(дебилами).
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А що? З такою "кришою" як Юзік тепер можна що хоч робити...
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