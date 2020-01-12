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Все про:контрабанда (1073) наркотики (892) Правоохоронні органи (632) СБУ (5001)

 Жителька Сум намагалася ввезти в Україну партію екстазі в пакунку із солодощами, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України перешкодили незаконному ввезенню психотропних речовин з однієї з країн Євросоюзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Жителька Сум намагалася ввезти в Україну партію екстазі в пакунку із солодощами, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що мешканка Сум планує налагодити незаконні поставки екстазі в Україну. "Товар" зловмисниця планувала привозити із закордонних подорожей. Затримали туристку в міжнародному аеропорту "Бориспіль" під час спроби ввезення партії екстазі. Психотропи зловмисниця сховала в пакунку із солодощами.

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Жителька Сум намагалася ввезти в Україну партію екстазі в пакунку із солодощами, - СБУ 02

У межах кримінального провадження, відкритого за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів,  прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169440
 
 
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сделали бы уже такой же формы,не заметили бы))
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Дура баба Жителька Сум намагалася ввезти в Україну партію екстазі в пакунку із солодощами, - СБУ - Цензор.НЕТ 8139умные то люди делают сами а не везут хрен знает откуда рискуя жопой ..
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Конечно очень большая партия. Думаю их нужно наградить!
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ну чо присекли в зародише. если правду говорят, ане пантуют.
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