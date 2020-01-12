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Все про:секонд-хенд (9) Міністерство соціальної політики (375) Коваль Олег (5)

 У 2019 році в Україну завезли 122,5 тис. тонн секонд-хенду на 181 млн дол., - Мінсоцполітики

У 2019 році на митні території України ввезли понад 122,5 тис. тонн вживаного одягу та речей.

Про це сказав на брифінгу заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За 2019 рік на митні території України завезли 122 597 тонн секонд-хенду загальною митною вартістю 181 млн доларів", - заявив Коваль.

Водночас, зазначив він, під час оформлення секонд-хенду було сплачено 1,228 млрд гривень податків.

Читайте також: Мінсоцполітики бореться з корупційними схемами в гуманітарній допомозі, а не легальним секонд-хендом, - заступник міністра Коваль

Раніше заступник міністра заявляв, що в Україні поширена практика, коли під виглядом гуманітарної допомоги на територію країни ввозяться речі для продажу в секонд-хенді без митного оформлення. Через це Мінсоцполітики виключило з Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги 79 організацій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169438
 
 
 Топ коментарі
 
ню и хотят ведь закрыть секондхенды, что бы малоимущии ходили голые, с цаком в носу и делали три раза КУ, при виде малиновых штанов.
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Новая пара обуви стоит от $100. Ето почти пол средней зарплаты среднего украинца. Если ничего не есть, не одеваться, ходить пешком и не платить за комуналку то за месяц можно купить кеды. Ето говорит о реальном уровне жизни в Украине а не того который показывают по зомбоящику.
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оказываются украинцы не только слишком много едят, но и слишком много одеваются
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убогіх духом, бо матіріальнойє положенійє оні бистро поправляют на службє нароту
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Секонды - источник лёгкой спекуляции для народа.
Быстрая скупка качественного товара и перепродажа через OLX, где как правило пишется: "привезено из США (Германии)". 🤫
Действует во всех регионах. 🙈
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Украинские предприятия в январе-августе 2018 года увеличили экспорт лома черных металлов на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 300,3 тыс. тонн. Экспорт металлолома в денежном выражении возрос на 70% - до $98,2 млн. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
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Ну секонд-хенд. І що з того? пригадайте комісійні магазини часів совка. Хто мав знайомства з продавцями і особливо - з директором - ті мали змогу "дістати" і пристойні речі, і пристойну апаратуру.
Мій товариш (не бідний) має специфічний розмір ноги (широкий), час від часу об'їжджає секонд-хенди, знаходить прийнятну модель, переписує дані, фотографує, знаходить в Інеті і замовляє.
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Во время совка зажиточные люди покупали в комиссионке отнюдь не секонд-хенд, а совершенно новые вещи, которые сдавались туда теми, кто имел возможность выезда и не хотел связываться со спекулянтами, дабы эту возможность не потерять.
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Саме так. Але нові речі не вивішувалися до торгівельного залу. І тут спрацьовував принцип "соціалізм без блату - те саме що капіталізм без грошей".
>>кто имел возможность выезда и не хотел связываться со спекулянтами, дабы эту возможность не потерять.<<
Це не зовсім так. Здати в комок - це пред'явити паспорт. А якщо є перевірений, надійний спекулянт - здавали йому "на реалізацію". Іноді через "кур'єрів".
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Украинские скрепы, обобрать всех и задушить любой бизнес налогами, причем чем меньше поступлений в казну, тем выше налоги. Растаможка сэконда на уровне нового товара-это вообще изюминка украинского налогообложения.
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Старые шмотки в основном нужны для работы по-хозяйству - на земле.А так, как ,земля нам не светит то и шмотки ненадоссс...
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А так бы пол Украины уже голяком бегала ... У 2019 році в Україну завезли 122,5 тис. тонн секонд-хенду на 181 млн дол., - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 2135но у нас же на Африка ,долго не побегаешь ..
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В 2019 году в Украину ввезли 122,5 тыс. тонн секонд-хенда на 181 млн долл., - Минсоцполитики
компетентність влади полягає не у забороні ввозу/вивозу,а в сприянні підняття життєвого рівня громадян
ось,коли з україни будуть стілки ж вивозити секонд-хенда,то ,тоді ,можливо і говорити про успіхи влади
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а как в городе захудалове
папка с мамкою да на бухалове
и в лицоих доченьку узнает каждый мент
здравствуй девочка секонд хенд...
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Нашел где искать корупцию ублюдок. Это шопинг по украински и ты гнида зеленная хочешь и этого бесплатного удовольствия лишить.Выродок.
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Да ты прав, некоторые люди любят порыться в секонде, ищут для себя что то интересное.
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Получается 1 тонна тряпья стоит больше миллиона долларов ! Или как понимать?
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Если еще закрыть секонды, то сразу заживем по-богатому. Что в Украине можно купить приличное украинское из одежды? Трусов нормальных сшить не могут, не говоря за обувь.
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Да трусы у нас говно, сшиты плохо, материалы самые дерьмовые, а если есть что нормальное то по 500 грн.
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В Нідерландах люди купляють секонд-хенд одяг, меблі та техніку і нічого поганого в цьому не бачать. Це тільки в Україні люди турбуються про таку фігню. Тому так й живемо.
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Да всем должно быль пох. я знаю и богатые люди тоже покупают на секонде.
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