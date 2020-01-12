 У 2019 році в Україну завезли 122,5 тис. тонн секонд-хенду на 181 млн дол., - Мінсоцполітики

Про це сказав на брифінгу заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За 2019 рік на митні території України завезли 122 597 тонн секонд-хенду загальною митною вартістю 181 млн доларів", - заявив Коваль.
Водночас, зазначив він, під час оформлення секонд-хенду було сплачено 1,228 млрд гривень податків.
Раніше заступник міністра заявляв, що в Україні поширена практика, коли під виглядом гуманітарної допомоги на територію країни ввозяться речі для продажу в секонд-хенді без митного оформлення. Через це Мінсоцполітики виключило з Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги 79 організацій.
Быстрая скупка качественного товара и перепродажа через OLX, где как правило пишется: "привезено из США (Германии)". 🤫
Действует во всех регионах. 🙈
Мій товариш (не бідний) має специфічний розмір ноги (широкий), час від часу об'їжджає секонд-хенди, знаходить прийнятну модель, переписує дані, фотографує, знаходить в Інеті і замовляє.
>>кто имел возможность выезда и не хотел связываться со спекулянтами, дабы эту возможность не потерять.<<
Це не зовсім так. Здати в комок - це пред'явити паспорт. А якщо є перевірений, надійний спекулянт - здавали йому "на реалізацію". Іноді через "кур'єрів".
компетентність влади полягає не у забороні ввозу/вивозу,а в сприянні підняття життєвого рівня громадян
ось,коли з україни будуть стілки ж вивозити секонд-хенда,то ,тоді ,можливо і говорити про успіхи влади
папка с мамкою да на бухалове
и в лицоих доченьку узнает каждый мент
здравствуй девочка секонд хенд...