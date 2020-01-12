 Іранські ЗМІ підтримали протести через збитий український літак

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЄП" із посиланням на Reuters.

Спецпризначенці застосували сльозогінний газ проти тисяч іранців, які ввечері в суботу вийшли на вулиці столиці та інших міст, спрямовуючи свій гнів на найвищу владу Ірану, верховного лідера Алі Хаменеї. Багато хто з них скандував: "Смерть диктатору".

Кадри і повідомлення про протести транслювалися державними інформаційними агентствами.

За повідомленнями жителів Тегерану, поліція посилила свою присутність у столиці в неділю вранці.

"Попроси вибачення і подай у відставку", - йдеться в заголовку недільного випуску іранської поміркованої газети Etemad daily.

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Інша поміркована щоденна газета Jomhuri-ye Eslami написала в редакційній статті: "Ті, хто затримав оприлюднення причин авіакатастрофи і підірвав довіру людей до істеблішменту, мають звільнитися або піти у відставку".

Критика влади Ірану не є чимось незвичайним, але вона має тенденцію залишатися у вузьких межах, зазначає агентство.

Втім, нападки преси і протести посилюють проблеми, що постали перед істеблішментом, який у листопаді зіткнувся з найкривавішими заворушеннями в країні з часів Ісламської революції 1979 року.

Протести спалахнули після того, як влада Ірану визнала в суботу, що їхні військові випадково збили літак Міжнародних авіаліній України через кілька хвилин після зльоту в середу. Протести поширилися всім Іраном, включно з такими великими містами, як Шираз, Ісфахан, Хамедан і Орумія.

Упродовж декількох днів іранські офіційні особи рішуче заперечували свою провину.

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