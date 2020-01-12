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 Іранські ЗМІ підтримали протести через збитий український літак

Іранські засоби масової інформації в неділю підтримали протестувальників, які в суботу, 11 січня, вимагали відставки верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї після визнання факту збивання українського літака іранськими військовими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЄП" із посиланням на Reuters.

Спецпризначенці застосували сльозогінний газ проти тисяч іранців, які ввечері в суботу вийшли на вулиці столиці та інших міст, спрямовуючи свій гнів на найвищу владу Ірану, верховного лідера Алі Хаменеї.  Багато хто з них скандував: "Смерть диктатору".

Кадри і повідомлення про протести транслювалися державними інформаційними агентствами.

За повідомленнями жителів Тегерану, поліція посилила свою присутність у столиці в неділю вранці.

"Попроси вибачення і подай у відставку", - йдеться в заголовку недільного випуску іранської поміркованої газети Etemad daily.

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Інша поміркована щоденна газета Jomhuri-ye Eslami написала в редакційній статті: "Ті, хто затримав оприлюднення причин авіакатастрофи і підірвав довіру людей до істеблішменту, мають звільнитися або піти у відставку".

Критика влади Ірану не є чимось незвичайним, але вона має тенденцію залишатися у вузьких межах, зазначає агентство.

Втім, нападки преси і протести посилюють проблеми, що постали перед істеблішментом, який у листопаді зіткнувся з найкривавішими заворушеннями в країні з часів Ісламської революції 1979 року.

Протести спалахнули після того, як влада Ірану визнала в суботу, що їхні військові випадково збили літак Міжнародних авіаліній України через кілька хвилин після зльоту в середу. Протести поширилися всім Іраном, включно з такими великими містами, як Шираз, Ісфахан, Хамедан і Орумія.

Упродовж декількох днів іранські офіційні особи рішуче заперечували свою провину.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169436
 
   
 Топ коментарі
 
Круто Украину впихнули туда, откуда будет сложно вернуться. Еще есть иллюзии по поводу того, что собой представляет страна при гнусавом ушлепке?
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нєєє....ім там харашо...нє3.14здют і на том спасібо)
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Интерсно, а где сам Беня? Почему не вылазит и не обясняет ситуацию и не критикует виновных? Или он сушит штаны вместе с Зеленским после встречи с ****** в Омане? Кто то верит в случайность что именно Коломойского самолет сбили во время встречи Зеленского с ****** в Омане?
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Переговоры после теракта ето любимая схема *****. Тогда жертва стает очень смирная и покорная.
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- Изя, пишут, что было два случайных выстрела по самолёту.
- Ну, да. Первый случайный выстрел не сработал. Пришлось сделать второй случайный.
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проблема в том что на борту сбитого самолета МАУ было 71 ИРАНЕЦ.... вот таого иранцы понять никак не могут до людей стало доходить что ЛЮБЬОЙ РЕЙС БОРТ ЛЮБОЙ СТРАНЫ МИРА может быть сбит одиночкой шихофреником котрому дали власть принимать такое решение типа сломался телефон не былос вязи да вы что даже мобильная связь не работал??! Ой ли.. сколько тому ублюдку заплатили и кто...я догадываюсь кто и почему и боюсь, что того оператора уже сожгли... и молчу про решение властей Ирана вокруг аэропорта поставить зенитные ракеты..
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Ну от реально, Бєня єврей, для іранців євреї - ворог №1. Чо він мовчить? Його ж літак збили...
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Круто Украину впихнули туда, откуда будет сложно вернуться. Еще есть иллюзии по поводу того, что собой представляет страна при гнусавом ушлепке?
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ну,туда нас не впихнули...и даже наоборот,происходит ослабление аятоллы с его стражами,что для Украины положительно,уменьшается сила влияния рашки в мире.
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Это хорошо для Израиля. Сразу приходит мысль о том, кто сюда приехал первым после выборов Зеленского(ответ - Коломойский и Нетаниягу). Насколько хорошо это для Украины - громадный вопрос.
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для израиля тоже.и для штатов.вообще для всего ближнего и среднего востока.
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Кто на ком стоял? Кто кого куда впихнул? Можно выражать свои мысли яснее? Ну если цель была только посрать на Зеленского,тогда вопросы снимаю.
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хорошо ,если аятоллу скинут.а если скинут президента?будет еще хуже.
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а шо там в крыму?не кричите еще "смерть диктатору"?
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нєєє....ім там харашо...нє3.14здют і на том спасібо)
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учпствовать будешь?ну,в походе на мацкву Іранські ЗМІ підтримали протести через збитий український літак - Цензор.НЕТ 1744

Сіндзе Або‏ @oUqXP4RXQRmPtlw 4 ч.4 часа назад

Можем повторить.
Чубаров предложил торжественно отметить эту дату.
Ватаносцы в шоке.

«3 июня 1571 года армия крымского хана Девлет-Гирея захватила и сожгла Москву. Как мы будем праздновать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты?
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С вами терпилами не пойду,вы в плен сдаетесь сразу
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"а шо там в крыму" - "харашо, була в этом году у дочкі в севастополє... Говоріт што возвращатса в Украіну нє собіраєцца. Там всьо в рази луччє, там за комуналку нє платят, а у нас тут ніщєта і уже по двє квітанциі за газ прінєслі, ********** народ, іздєваюцца ... "- вот такую новость сегодня в маршрутке услышал. А на лбу у этой нищенки виднелся след от наклейки "зробимо їх разом"
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Верните в Иран последнего Шаха-Мохаммеда Реза Пехлеви и будет вам счастье!
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Иранцы меняйте власть дружите с миром, а не с террористами.
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Пепец в Иране СМИ поддержали протесты , а у нас 99 процентов продажных журналистов готовых за бабло выгораживать тупую власть. В Иране они рискуют жизнью. А наши суки даже вопросы по настоящему сформулировать и задать зеле не могут .Все вылизывают этого клоуна
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а какие конкретно журналисты тебе не нравятся, поскольку они "продажные"? В "Новое Время", "Прямой", "5", "Радио Свобода" такие имеются?
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А з Радіо Свобода то що не так? Американський ЗМІ з 70-річною історією! На нього нашим рівнятися треба! Проти Радіо Свобода лише вата і кацапи!
Чи якщо вони проти бубочки пішли, то автоматично порохоботи, як і 5 з Прямим?)))
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Нехорошие процессы для Украины. Иран из тех немногочисленных стран перспективных для украинского экспорта.
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