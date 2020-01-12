 Все вказує на те, що у Зеленського в Омані була зустріч із Сурковим, а збитий літак міг бути способом залякування, - Амелін

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці пише співзасновник і директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін. Наводимо його текст повністю.

"Не люблю теорії змови, можливо, щось пропустив, але у мене залишилися важливі запитання без відповідей.

1. З ким насправді Зеленський зустрічався в Омані? І про що говорили?

Ну не вірю в спонтанну зміну місця відпочинку.

Зустріч із переляканим міністром закордонних справ Оману (країни з мізерним товарообігом з Україною) теж має низку запитань. Домовленості абстрактні і безглузді, вибачте.

2. Хто так оперативно організував зустріч Зеленському з міністром закордонних справ Оману?

Нагадаю, в Україні немає посольства Оману (комунікації будуються через посольство в Москві).

https://cutt.ly/OrkcR5r

Чому не домовилися про відкриття посольства?

3. Чому Зеленського в Омані супроводжував Єрмак, якщо це був "відпочинок із сім'єю"?

Нагадаю, Єрмак перебуває в прямому контакті з Сурковим і відповідає за комунікації з РФ щодо Донбасу.

https://cutt.ly/Lrkx736

4. Чому було обрано готель максимально близько до посольства РФ в Омані?

Адреса посольства з картою: https://cutt.ly/WrkcqYq

Готель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel на карті: https://cutt.ly/Qrkx6xo





5. Хто зробив фото Зеленського в Омані, і навіщо його злили?

Нагадаю, вперше з'явилося воно на такому специфічному ресурсі, як Страна.ЮА.

Дуже схоже на злив спецслужб для чинення тиску на Зеленського (самі подумайте, якої країни).

6. Кого з Москви привіз в Оман борт Медведчука? І про що були переговори?

https://cutt.ly/Nrkcw68

https://cutt.ly/4rkcrtk

7. Чому було збито саме український літак?

По-перше, зліт було дозволено деспечерами, що дивно.

По-друге, це був не єдиний борт у повітрі.

По-третє, спецслужби Ірану давно і щільно працюють зі спецслужбами РФ (крім поставок зброї).

По-четверте, у випадковість таких "жертв" хтось вірить?

Загалом, запитань більше, ніж відповідей.

Все вказує на те, що зустріч була із Сурковим.

Могли обговорювати "особливий статус" Донбасу, проведення місцевих виборів та інтеграцію "нового" Донбасу на умовах Москви вже цього літа.

Фото Зеленського могли злити російські спецслужби для посилення тиску, щоб був поступливішим.

Збитий літак міг бути способом залякування (як рекетири в 90-ті прострілювали ногу жертві...).

Не можу стверджувати, що Зеленський погодився на щось. Але те, що Москва жорстко нав'язує свій порядок, це очевидно.

Це не #Запискипараноїка, і не подобається мені все це.

У кого які думки є?"

Читайте також: Помер султан Оману Кабус бін Саїд

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".