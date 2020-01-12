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Все про:Зеленський (4106) Сурков (134) Оман (19)

 Все вказує на те, що у Зеленського в Омані була зустріч із Сурковим, а збитий літак міг бути способом залякування, - Амелін

Збитий під Тегераном український літак міг бути способом залякування Володимира Зеленського з боку Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці пише співзасновник і директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін. Наводимо його текст повністю.

"Не люблю теорії змови, можливо, щось пропустив, але у мене залишилися важливі запитання без відповідей.

1. З ким насправді Зеленський зустрічався в Омані? І про що говорили?
Ну не вірю в спонтанну зміну місця відпочинку.
Зустріч із переляканим міністром закордонних справ Оману (країни з мізерним товарообігом з Україною) теж має низку запитань.  Домовленості абстрактні і безглузді, вибачте.

2. Хто так оперативно організував зустріч Зеленському з міністром закордонних справ Оману?
Нагадаю, в Україні немає посольства Оману (комунікації будуються через посольство в Москві).
https://cutt.ly/OrkcR5r
Чому не домовилися про відкриття посольства?

3. Чому Зеленського в Омані супроводжував Єрмак, якщо це був "відпочинок із сім'єю"?
Нагадаю, Єрмак перебуває в прямому контакті з Сурковим і відповідає за комунікації з РФ щодо Донбасу.
https://cutt.ly/Lrkx736

4. Чому було обрано готель максимально близько до посольства РФ в Омані?
Адреса посольства з картою: https://cutt.ly/WrkcqYq
Готель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel на карті: https://cutt.ly/Qrkx6xo

Все вказує на те, що у Зеленського в Омані була зустріч із Сурковим, а збитий літак міг бути способом залякування, - Амелін 01
Все вказує на те, що у Зеленського в Омані була зустріч із Сурковим, а збитий літак міг бути способом залякування, - Амелін 02

5. Хто зробив фото Зеленського в Омані, і навіщо його злили?
Нагадаю, вперше з'явилося воно на такому специфічному ресурсі, як Страна.ЮА.
Дуже схоже на злив спецслужб для чинення тиску на Зеленського (самі подумайте, якої країни).

Все вказує на те, що у Зеленського в Омані була зустріч із Сурковим, а збитий літак міг бути способом залякування, - Амелін 03

6. Кого з Москви привіз в Оман борт Медведчука? І про що були переговори?
https://cutt.ly/Nrkcw68
https://cutt.ly/4rkcrtk

7. Чому було збито саме український літак?
По-перше, зліт було дозволено деспечерами, що дивно.
По-друге, це був не єдиний борт у повітрі.
По-третє, спецслужби Ірану давно і щільно працюють зі спецслужбами РФ (крім поставок зброї).
По-четверте, у випадковість таких "жертв" хтось вірить?

Загалом, запитань більше, ніж відповідей.

Все вказує на те, що зустріч була із Сурковим.
Могли обговорювати "особливий статус" Донбасу, проведення місцевих виборів та інтеграцію "нового" Донбасу на умовах Москви вже цього літа.
Фото Зеленського могли злити російські спецслужби для посилення тиску, щоб був поступливішим.
Збитий літак міг бути способом залякування (як рекетири в 90-ті прострілювали ногу жертві...).

Не можу стверджувати, що Зеленський погодився на щось. Але те, що Москва жорстко нав'язує свій порядок, це очевидно.

Це не #Запискипараноїка, і не подобається мені все це.

У кого які думки є?"

Читайте також: Помер султан Оману Кабус бін Саїд

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169433
 
   
 Топ коментарі
 
Хоспадяяя, уася.

Тебя привязали и заставляют Цензор читать?

Свалил по тихому и всё. Накуй кому нужны твои сопли по зобижаемому малороссу зеленскаму?
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Похоже в Украине не президент - а кукла Хуйла...
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Тепер хоча би зрозуміло, чому мовчав Зе із звинуваченнями щодо винищення літака
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мені вчора тоже якись інтєлєктуальний брєд приснився. Главне, так всьо чотко, но моск трахнуло
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именно так, посмотрим на щедрость от рассеики в отношение Ирана или некоторых их дейтелей
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Місяць-два, дізнаємося шо воно знову начудило.
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Образцовая конспирологическая версия!
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наконец то прозвучала здравая мысль среди куриного кудахтанья ...
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Почему все лидеры Украины так унижают свою страну
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Після зірваної Макроном розмови тетатет в Парижі, антисеміт ***** раптом почав перейматись долею єврейства у Польші, співчуття малоросам висловлювати...
Працює старий гебіст,
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Доля іудеїв Ходорковського, Березовського, Гусинського. Політковської. Немцова.
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По пункту 1.
Министром иностранных дел Омана является султан. С которым Нелох не встречался.
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Просто автор не владеет исходными данными. Все вказує на те, що у Зеленського в Омані була зустріч із Сурковим, а збитий літак міг бути способом залякування, - Амелін - Цензор.НЕТ 6991
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Султан в Омане и премьер, а МИД-это МИД!
Понятно?
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Он занимал должности премьер-министра, министра обороны, министра финансов, министра иностранных дел и председателя Центрального банка. Понятно? Или ссылку дать на вики?
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З англ. вікіпедії:
"All power is concentrated in the sultan, who is also chief of staff of the armed forces, Minister of Defence, Minister of Foreign Affairs and chairman of the Central Bank."

https://en.wikipedia.org/wiki/Qaboos_bin_Said_Al_Said
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Прежде чем читать комент, нужно посмотреть от кого он. А Институт Будущего, это оплот ЗЕбилов, поэтому все высказывания от него можно делить на ноль..
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Ох і набігло юдо-зеботоферми імені каламойського... стуча капитам в грудь,ніжалєя пальцев і клавіатури грудью ложаться за віслюка оманського Все вказує на те, що у Зеленського в Омані була зустріч із Сурковим, а збитий літак міг бути способом залякування, - Амелін - Цензор.НЕТ 5877
п.с. Бобіки,як на вашу думку, 95 квартал вийде з номером "вован інкогніто" ? Все вказує на те, що у Зеленського в Омані була зустріч із Сурковим, а збитий літак міг бути способом залякування, - Амелін - Цензор.НЕТ 7919
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наблюдаем за Сурковым - если не умрёт, значит не летал в Оман к Зе
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Немає лиха без добра. Ті, хто раніше приховували своє невизнання України, а то й ворожість, зараз почали проявляти свою сутність. Спочатку вата почала виглядати з під шароварів, та вишиванок. А особливо - з під європейських костюмів. Тепер ж вишиванки, та костюми скинуті. Бачимо ушанки з драними куфайками. Вся команда зеленського. Шкода, але в тій же компанії й Ломаченко з Усиком. Славних прадідів великих, правнуки погані.
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А он согласовал эту экспердизу-фантазию с ещё одним ведущим специалистом по авиакатастрофам Бутусовым? Как же так? Было бы ещё интересней!
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Да, странная эта история с Оманом, похоже, что Зеленский с кем-то встречался и хотел скрыть эту встречу, Оман для этого хорошее место.

Присутствие Ермака взаимодействующего с россией, "на отдыхе семьи", говорит о том, что Зеленский имел тайную встречу скорее всего с представителями российских властей.
Встреча с врагом за спиной Украины, очень плохая идея и для Украины ничего хорошего не несет.
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ну на саммите в Париже они же не могли спокойно поговорить с рф, видимо лишь договорились провести переговоры в Омане, где никто не помешает и не подслушает. Визит Зе в Оман обставлен в лучших традициях спецопераций, и похоже что автор этой операции отнюдь не украинская сторона.
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В Омані дві американські військові бази, тому я б не сказав, що "никто не подслушает".
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а кстати американцы могут знать больше чем кто либо другой. Когда в Украине еще никто не знал что Зе в Омане, прошло официальное сообщение, что Зе побеседовал по телефону с Помпео. Т.е. американцы нашли Зе в Омане по телефону и возможно даже знали с кем тот встречается ....
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Освобождать пленных - задачка не простая! Ее решить, сидя на диване, не возможно!
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Вова канчай летать эта апасна, да и нам ты нужен тут, а то скажешь потом что тебя не было, спросить с тебя нельзя.
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отброшу самолёт и всё остальное возможно и так, встречался ишак янелох с шоблой из кремля.
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Что это за помойка, которую возглавляет Амелиин? Чем они там занимаются и кто им платит? Видно, что уши выглядывают Сороса или Петра! А может и обеих вместе! Зеля, разгони этих директоров экономических программ, ведь с экономикой там совсем, видать, не знакомы!
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фантазии свынопетюшек нарастают с каждым часом
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С одного корыта питаются...с народа Украины
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Він все-таки кацапський, а не посередині.
Просто робота така: обсирати будь-якого президента і провокувати конфлікти.
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Ах, лента за лентою набої подавай,
Вкраїнський повстанче, в бою не відступай.
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следует обратить внимание на путаницу с билетами, где не сел муж,
может это совсем не случайно ?
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Яку б чергову дурість не скоїв "гарант", щоб не утворив, навіть по Хрещатику голим пробіжав з портретом Путіна- його будуть підтримувати ті, кому байдуже все - 73 відсотки приблизно, аби було пиво, кокс, чіпси та вечірнє шоу по ТБ з "лисим"....та іншими покидьками,шуткуючими над томосом та Країною у цілому.... Як це виглядає - дивиться примкнувших до них Ломаченко та Вусика - їм насрати на всі українські гроби, вони не бачать нашивки спецназу РФ у своїх кліпах, не чують про "вежливых" уродов, ні одного слова співчуття загиблим у літаку не наголосили наші спортцмени - іуди. Вони жруть сало України, отримують міліони під прапором України, їздять до Криму до своїх батьків, які ненавидять Україну, а знайти хвилину та показати своє відношення до трагедії - ніколи, бо відношення до трагедії - насрати....покидьки! Оман - це продовження шоу для лохів з 73 відсотків, які ще не прозріли та не бачать відсутність символів України за спиною "гаранта" при новорічному зверненні до народу...
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читая этот бред вспоминаю Геббельса - "Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в неё" Все вказує на те, що у Зеленського в Омані була зустріч із Сурковим, а збитий літак міг бути способом залякування, - Амелін - Цензор.НЕТ 7957
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не говори. Куда проще прохрипеть "какая разница" или "конец эпохи бедности" ...)))
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