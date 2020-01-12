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 В Ірані створили робочу групу консульської допомоги сім'ям жертв авіакатастрофи

Влада Ірану створила спеціальну робочу групу для вирішення консульських питань сімей жертв авіакатастрофи під Тегераном.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в неділю заявив представник МЗС республіки Аббаса Мусаві.

Робочу групу, за його словами, було створено в одному з департаментів іранського МЗС. Їй було доручено негайно почати займатися питаннями, які надходять від сімей жертв трагедії.

Мусаві також висловив співчуття сім'ям загиблих в авіакатастрофі.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169431
 
 
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Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Скотта Моррисона
Люди считают, что власти не предпринимают достаточных мер для тушения лесных пожаров, которые бушуют в стране с сентября прошлого года. Жёсткой критике подвергаются действия премьер-министра страны Скотта Моррисона. Демонстранты призывали его уйти в отставку. Другие же держали в руках плакаты с надписями: «Спасите нас от ада»,!!!!!! информирует enovosty.com/news.
Помимо Сиднея, протесты прошли в Канберре и Мельбурне, где уровень загрязнения воздуха сейчас катастрофически высок из-за пожаров. Всего жертвами стихии в Австралии за несколько месяцев стали 27 человек. Сообщается о миллиарде погибших животных.Кхе, кхе, ..... так кто там грозился открыть двери в ад??? Сделайте шаг вперёд!
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Экстренный «отдых» Зеленского в Омане вызывает все больше вопросов
В Ірані створили робочу групу консульської допомоги сім'ям жертв авіакатастрофи - Цензор.НЕТ 5109

Это из тех случайностей, как и появление Путина в Сирии в тот день, когда имитировали удары по американским базам и сбивали самолёт.
Если честно, понимая, что сбить «Боинг» было запланировано заранее (в рамках договоренностей США-Ирана-России), то все больше вопросов возникает по поводу экстренного «отдыха» Зеленского в Омане.
О таких терзающих его смутных сомнениях поведал сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.

Почему так «случайно» вышло, что именно в тот день, когда сбили «Боинг», Зеленского не было в стране, чтобы он якобы ничего не мог сказать по поводу случившегося?
Почему он появился в стране только через сутки?
Что реально Зеленский делал в Омане?
Знаете, это из тех случайностей, как и появление Путина в Сирии в тот день, когда имитировали удары по американским базам и сбивали самолёт.
В тему:


200 тыс грн за погибшего.

В такую цифру у Зеленского-Коломойского оценили жизнь каждого погибшего члена экипажа «Боинга» МАУ.
Именно за эту мизерную сумму их родственники не должны задавать неудобных вопросов. И поверить в случайно сбитый «Боинг».
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Что общего в катастрофе Ту в 90х,мн-17,и Боинга в Иране? Все они были сбиты ракетами российского производства.Еще сюда можно добавить Ил российских вкс который завалили ПВО Сирии пытаясь попасть по истребителям Израиля несколько лет назад(об этом писал на цензоре Бутусов подробно).Тогда ещё "братушки" обиделись на евреев обвинив их в том,что те "спрятались" за Илом.В 90х ракета поразила цель за сотни км от проводимых учений.Т.е. она промахнулась по учебной цели и пролетев какое-то расстояние взяла самостоятельно новую цель(чего вообщем-то быть не должно).Так был сбит Ту над Черным морем .Украина не взяла на себя ответственность.И действительно,может все дело было не в ошибке расчета,а в "браке" ракеты?Это тоже самое если обвинить водителя который ехал на новом авто и делал все правильно.Но у его машины отвалилось колесо и убило прохожего.Кто виновен?Конечно же производитель авто.И если точно есть два случая когда ракета класса земля-воздух рос.пооизводсва после не попадания в цель выбирает новую(или кто-то верит что сирийцы целились в Ил?).Может ли быть так,что расчет иранцев целился,скажем,в безпилотник,а ракета промахнувшись взяла более габаритную цель(чего быть не должно в принципе.Может всё-таки причина всех этих бед рукожопость наших северных соседей наводнивших мир своими аналоговнетами которые не соответствуют заявленным характеристикам.Хотелось бы получить ответ от экспертов в системах ПВО.
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по катастрофе все ясно уже несколько дней. может уже пора разбираться с Оманом? как на меня, то я вижу в этой поездке, самое настоящее предательство. а обман вообще на каждом шагу. где комиссия по расследованию?
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а помощь будут платить из бюджета Украины.
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ЗАКРЫТЬ ПОСОЛЬСТВА ИРАНА В УКРАИНЕ И ДЕПОРТИРОВТЬ ИРАНЦЕВ С УКРАИНЫ !!!
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