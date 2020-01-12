 В Ірані створили робочу групу консульської допомоги сім'ям жертв авіакатастрофи

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в неділю заявив представник МЗС республіки Аббаса Мусаві.
Робочу групу, за його словами, було створено в одному з департаментів іранського МЗС. Їй було доручено негайно почати займатися питаннями, які надходять від сімей жертв трагедії.
Мусаві також висловив співчуття сім'ям загиблих в авіакатастрофі.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.
Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Скотта Моррисона
Люди считают, что власти не предпринимают достаточных мер для тушения лесных пожаров, которые бушуют в стране с сентября прошлого года. Жёсткой критике подвергаются действия премьер-министра страны Скотта Моррисона. Демонстранты призывали его уйти в отставку. Другие же держали в руках плакаты с надписями: «Спасите нас от ада»,!!!!!! информирует enovosty.com/news.
Помимо Сиднея, протесты прошли в Канберре и Мельбурне, где уровень загрязнения воздуха сейчас катастрофически высок из-за пожаров. Всего жертвами стихии в Австралии за несколько месяцев стали 27 человек. Сообщается о миллиарде погибших животных.Кхе, кхе, ..... так кто там грозился открыть двери в ад??? Сделайте шаг вперёд!
Это из тех случайностей, как и появление Путина в Сирии в тот день, когда имитировали удары по американским базам и сбивали самолёт.
Если честно, понимая, что сбить «Боинг» было запланировано заранее (в рамках договоренностей США-Ирана-России), то все больше вопросов возникает по поводу экстренного «отдыха» Зеленского в Омане.
О таких терзающих его смутных сомнениях поведал сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Почему так «случайно» вышло, что именно в тот день, когда сбили «Боинг», Зеленского не было в стране, чтобы он якобы ничего не мог сказать по поводу случившегося?
Почему он появился в стране только через сутки?
Что реально Зеленский делал в Омане?
Знаете, это из тех случайностей, как и появление Путина в Сирии в тот день, когда имитировали удары по американским базам и сбивали самолёт.
В тему:
…
200 тыс грн за погибшего.
В такую цифру у Зеленского-Коломойского оценили жизнь каждого погибшего члена экипажа «Боинга» МАУ.
Именно за эту мизерную сумму их родственники не должны задавать неудобных вопросов. И поверить в случайно сбитый «Боинг».