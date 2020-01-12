 В Ірані створили робочу групу консульської допомоги сім'ям жертв авіакатастрофи

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в неділю заявив представник МЗС республіки Аббаса Мусаві.

Робочу групу, за його словами, було створено в одному з департаментів іранського МЗС. Їй було доручено негайно почати займатися питаннями, які надходять від сімей жертв трагедії.

Мусаві також висловив співчуття сім'ям загиблих в авіакатастрофі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расшифровку черных ящиков сбитого в Иране Boeing МАУ будут проводить в Украине

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

Дивіться також: Український літак не відхилявся від курсу, - дані порівняння з 22 останніми рейсами. ВIДЕО

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.