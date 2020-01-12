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Все про:Держкомтелерадіо (39) інформація (113) публічна інформація (2)

 Держкомтелерадіо провів моніторинг інформаційного наповнення сайтів органів влади у другому півріччі 2019 року

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо) провів моніторинг інформаційного наповнення офіційних сайтів центральних і місцевих органів виконавчої влади у другому півріччі 2019 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Держкомтелерадіо. Ознайомитися з результатом моніторингу та аналітичною довідкою можна за посиланням.

"Проаналізовано 61 сайт центральних органів виконавчої влади (15 міністерств і 46 інших ЦОВВ), а також 25 офіційних сайтів місцевих органів виконавчої влади (24 сайти обласних держадміністрацій і Київської міської державної адміністрації)", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на час проведення моніторингу перейменували, реорганізували, створили і ліквідували низку міністерств.

"Тому вебсайти багатьох міністерств перебували на стадії розробки та наповнення інформацією. Водночас до цього часу не створено сайт Державної митної служби України, внаслідок цього відсутні канали комунікації та контролю громадськості за діяльністю Державної митної служби. Не мають власних сайтів Державна соціальна служба України та Державне агентство інфраструктурних проєктів України", - підкреслили в пресслужбі відомства.

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Зазначається, що максимальний показник інформаційної прозорості (100/%) мають вебсайти адміністрації Державної прикордонної служби України та Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, а серед місцевих органів влади - вебсайти Дніпропетровської, Івано-Франківської, Хмельницької, Волинської, Закарпатської, Рівненської, Херсонської обласних держадміністрацій.

В інформації наголошується, що станом на 23 грудня 2019 року повністю виконано вимоги нормативно-правових актів щодо забезпечення доступності інформації для користувачів із вадами зору та слуху 63,93% центральних органів виконавчої влади та 84% місцевих органів виконавчої влади.

Держкомтелерадіо звертає увагу центральних та місцевих органів виконавчої влади на необхідність виконувати вимоги чинного законодавства щодо оприлюднення в інтернеті інформації про свою діяльність, а також дотримуватися вимог щодо створення  (модернізації) офіційних сайтів (вебпорталів) органів виконавчої влади.

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Зокрема, офіційний вебпортал органів виконавчої влади і офіційні вебресурси, пов'язані з їхньою діяльністю, мають розміщуватися в домені gov.ua і в разі потреби в домені укр.

У Держкомтелерадіо також нагадали про черговий моніторингу інформаційного наповнення офіційних сайтів органів виконавчої влади, який відбудеться упродовж квітня-червня 2020 року. На початку липня буде опубліковано його результати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169429
 
   
 Топ коментарі
 
Когда закроют в Украине путинские инструменты психологических операций - телеканалы Медведчука, Ахметова, Мураева и прочих коллаборантов??? а еще у них радио и сайты и газеты и так далее и через них Путин ведет психологическую войну против Украинцев. Их нужно арестовать по статье 111. гос измена.
Державна зрада
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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"В то же время до сих пор не создан сайт Государственной таможенной службы Украины, в результате этого отсутствуют каналы коммуникации и контроля общественности за деятельностью Гостаможслужбы.
Источник: https://censor.net.ua/n3169429"

Во почему у Нефьодова такие головокружительные результаты...
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Это мастодонт ещё существует?! не расформировали наследие Совка.
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"В то же время до сих пор не создан сайт Государственной таможенной службы Украины, в результате этого отсутствуют каналы коммуникации и контроля общественности за деятельностью Гостаможслужбы.
Источник: https://censor.net.ua/n3169429"

Во почему у Нефьодова такие головокружительные результаты...
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потому что регулярно посещает салон красоты.
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Так получается, что Слуги-парикмахеры в Раде ни законодателями не работают, ни парикмахерами?...
Что-то здесь нечисто...
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диджитализировали, диджитализировали и таки недовыдиджитализировали: никак "країна в смартфон" нэ залазыть.
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бьістро только блохи распростараняются
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Когда закроют в Украине путинские инструменты психологических операций - телеканалы Медведчука, Ахметова, Мураева и прочих коллаборантов??? а еще у них радио и сайты и газеты и так далее и через них Путин ведет психологическую войну против Украинцев. Их нужно арестовать по статье 111. гос измена.
Державна зрада
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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5-ый, прямой-кривой. Эспресссо......за разжигание национальной розни, ненависти, пропаганде войны и деления людей на сорта.
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Еще год назад тебя за этот кацапский поклеп и провокацию пригласили бы в СБУ, а сейчас Баканов занят - чертей ищет.
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Честно говоря думал - на праздники хоть зрелища на ТВ будут, раз у нас президент клоун. Куда там!. Полная туфта, если бы не шедевры прошлых лет,смотреть, собственно говоря, было нечего- одна кэвээнщина и самодельщина со скарбензными шутками ниже плинтуса. "Кэвээнщики" заполонили все каналы, уже тошнит от них. На советское ТВ допускали людей только с высшим профильным образованием, для самодельщины были отдельные передачи под руководством профессионалов -"Шире круг",КВН" и т.д.,результат работы этого ТВ в профессиональном отношении восхищает до сих пор. Почему нельзя запретить допускать к участию в создании телепродуктов на украинском ТВ людей без высшего профильного образования, т.е. всякую шпану с хамскими рожами и тупым юмором? Разве непонятно,что это уже дно дальше падать некуда?
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Диджилизаторы, блин!
На сайте кабмина не могли поменять информацию о должностных лицах месяца три, после назначения самокатчиков.
А сайт ДСО сдох вообще и навеки, теперь им выделили страничку на сайте ментов.
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