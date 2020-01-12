 Держкомтелерадіо провів моніторинг інформаційного наповнення сайтів органів влади у другому півріччі 2019 року

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Держкомтелерадіо. Ознайомитися з результатом моніторингу та аналітичною довідкою можна за посиланням.
"Проаналізовано 61 сайт центральних органів виконавчої влади (15 міністерств і 46 інших ЦОВВ), а також 25 офіційних сайтів місцевих органів виконавчої влади (24 сайти обласних держадміністрацій і Київської міської державної адміністрації)", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, на час проведення моніторингу перейменували, реорганізували, створили і ліквідували низку міністерств.
"Тому вебсайти багатьох міністерств перебували на стадії розробки та наповнення інформацією. Водночас до цього часу не створено сайт Державної митної служби України, внаслідок цього відсутні канали комунікації та контролю громадськості за діяльністю Державної митної служби. Не мають власних сайтів Державна соціальна служба України та Державне агентство інфраструктурних проєктів України", - підкреслили в пресслужбі відомства.
Зазначається, що максимальний показник інформаційної прозорості (100/%) мають вебсайти адміністрації Державної прикордонної служби України та Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, а серед місцевих органів влади - вебсайти Дніпропетровської, Івано-Франківської, Хмельницької, Волинської, Закарпатської, Рівненської, Херсонської обласних держадміністрацій.
В інформації наголошується, що станом на 23 грудня 2019 року повністю виконано вимоги нормативно-правових актів щодо забезпечення доступності інформації для користувачів із вадами зору та слуху 63,93% центральних органів виконавчої влади та 84% місцевих органів виконавчої влади.
Держкомтелерадіо звертає увагу центральних та місцевих органів виконавчої влади на необхідність виконувати вимоги чинного законодавства щодо оприлюднення в інтернеті інформації про свою діяльність, а також дотримуватися вимог щодо створення (модернізації) офіційних сайтів (вебпорталів) органів виконавчої влади.
Зокрема, офіційний вебпортал органів виконавчої влади і офіційні вебресурси, пов'язані з їхньою діяльністю, мають розміщуватися в домені gov.ua і в разі потреби в домені укр.
У Держкомтелерадіо також нагадали про черговий моніторингу інформаційного наповнення офіційних сайтів органів виконавчої влади, який відбудеться упродовж квітня-червня 2020 року. На початку липня буде опубліковано його результати.
Источник: https://censor.net.ua/n3169429"
Во почему у Нефьодова такие головокружительные результаты...
Что-то здесь нечисто...
Державна зрада
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
На сайте кабмина не могли поменять информацию о должностных лицах месяца три, после назначения самокатчиков.
А сайт ДСО сдох вообще и навеки, теперь им выделили страничку на сайте ментов.