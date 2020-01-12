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Все про:Держдепартамент США (534) Іран (345)

 США мають намір ізолювати та тиснути на Іран, поки він "не поводитиметься як нормальна країна", - Держдеп

Сполучені Штати Америки мають намір забезпечити дипломатичну й економічну ізоляцію Ірану для тиску на режим.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, таку заяву в спілкуванні з журналістами Fox News зробила представниця Держдепу США Морган Ортагус.

Вона зазначила, що після ліквідіаціі іранського генерала Сулеймані й обстрілів військових баз США багато хто цікавиться стратегією Вашингтону.

"Наша стратегія - дипломатично й економічно ізолювати Іран доти, доки він не буде поводитись як нормальна країна", - заявила Ортагус.

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Вона також висловила підтримку учасникам акцій протесту в Ірані, але підкреслила, що США не хочуть змінити режим у країні.

"Ми не хочемо змінювати режим в Ірані. Ми хочемо поміняти поведінку режиму в Ірані", - зазначила вона.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169428
 
   
 Топ коментарі
 
Стокгольмский синдром, американці вбили малувато німців, щоб їх любити, а от москалі саме те, десятки млн.
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Понятное дело когда США мочит террориста где хочет то у ватных убийц рвутся пуканы от бессилия и понимания что с ними бн тоже самое....
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Давление будет до тех пор, пока Иран, как нормальная страна - США, не замочит ракетным обстрелом на территории Германии американского четырехзвездного генерала.
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І попаде в Меркель , ПП2, чи в пасажирський літак.
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Понятное дело когда США мочит террориста где хочет то у ватных убийц рвутся пуканы от бессилия и понимания что с ними бн тоже самое....
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А ви і з могилами ворогуєте? Пам'ять не вб'єш, згадайте Мазепу))
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Откуда такие домыслы? Вижу вас впервые
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«Боюсь, что США могут отойти от глобальной лидирующей позиции. И это, несомненно, стало бы негативным событием как для всего мира, так и для нас. Мы готовимся к худшему сценарию, хотя и надеемся на лучший», - заявил министр обороны Британии Бен Уоллес в интервью изданию Sunday Times.
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"Боюсь, что Маугли посадит Шерхана на цепь. И это, несомненно, стало бы негативным событием как для всего мира, так и для нас." - заявил Табаки.
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Идите ко мне, бандерлоги! Киплинг, канешна, красава....
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«Мы велики! Мы свободны! Мы достойны восхищения! Достойны восхищения, как ни один народ в джунглях! Мы все так говорим - значит, это правда!» США мають намір ізолювати та тиснути на Іран, поки він "не поводитиметься як нормальна країна", - Держдеп - Цензор.НЕТ 2556
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"О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда" тоже Киплинг
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а Восток помнит столетия колонизации Западом. и когда с Запада начнут спрашивать, наша задача - не попасть под замес....
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Так мы и так не причем. Сейчас разворот в сторону ползучей иммиграции азиатов на запад.
Боюсь сожрут они запад ((
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ойропейцы, изобретая передовые средства уничтожения себе подобных ,в двух кровопролитнейших войнах уничтожили собственную демографию. теперь зовут чужаков восстанавливать популяцию. кара Божия...
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Так на востоке тоже полно войн было.
Мне западная демократия понятна . А так нет ничено идеального. Но они все таки ближе
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Вообще-то, современные основы демократии появились в Римской империи
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Какая Римская Империя?
Основоположником демократии был афинский архонт (правитель) по имени Солон, который в 594-593 гг. до н.э. разрешил всем свободным гражданам участвовать в народном собрании и избирать высших должностных лиц, а также разрешил народному собранию принимать или отклонять законопроекты
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ну просто как пример....мировыми поставками чая доси банчит Великобритания, в которой чай не растёт по определению
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тоже самое мечтаю спросить с бутусова США мають намір ізолювати та тиснути на Іран, поки він "не поводитиметься як нормальна країна", - Держдеп - Цензор.НЕТ 4910
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Странно, у меня такого никогда не бывает
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пишу из города-героя Славянска. к новому прапору претензий не имею
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Ну и что ?? А китай ворует всё на западе и делает подделки
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Це таке сорока на хвості принесла з нетрів КГБ-ФСБ-ГРУ? Розслабся! Тепер до гібриднох війни перейшли США. 😁
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мечты Ивана с русского болота. Там Миссия на подходе с Крузом.
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Четко и понятно, а есть страна где нужно изолировать зебилов...
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Очень смешно читать... США намерены изолировать и давить на Иран, пока он "не будет вести себя как нормальная страна", - Госдеп - Цензор.НЕТ 5330
Этот режим вполне устраивает США
Вы или трусы оденьте или крестик смените...

Она также выразила поддержку участникам акций протеста в Иране, но подчеркнула, что США не хотят сменить режим в стране.Источник: https://censor.net.ua/n3169428
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да ладно, нужно всего лишь, чтоб наш найвидатніший туда приехал.Тогда все
США намерены изолировать и давить на Иран, пока он "не будет вести себя как нормальная страна", - Госдеп - Цензор.НЕТ 3140
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Кто определяет критерии "нормальная страна"?!
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тот у кого есть ядренная бомба... США намерены изолировать и давить на Иран, пока он "не будет вести себя как нормальная страна", - Госдеп - Цензор.НЕТ 2151
на несчастье Ирана ее у него нет...
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цивилизация...но раиську это вряд ли касается США намерены изолировать и давить на Иран, пока он "не будет вести себя как нормальная страна", - Госдеп - Цензор.НЕТ 8924
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Так цих цивілізацій по різним оцінкам від трьох до семи.
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Социум наверное. Там где есть свобода, права, и развитие та страна и является нормальной.
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Что такое "нормальная страна" в понимании Госдепа США уже очевидно для всех.
Скоро и стран, которые Штаты не пытаются изолировать, на земле не останется.
В Германии настрой- почему-то немцы уж очень недолюбливают американцев. К русне и то теплее относятся...
Почему так?
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Стокгольмский синдром, американці вбили малувато німців, щоб їх любити, а от москалі саме те, десятки млн.
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Глупец. Ты живешь в Германии и до сих пор не понял ?
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потому что авиация США разбомбила много городов Германии в пыль во время 2-ой мировой, а армия СССР изнасиловала только несколько миллионов немок...., и сколько то убила..
Немки в большинстве своем выжили и поправились, а старинную архитектуру уже не вернешь...
Психо-травма для нации навсегда....
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Вяличие мешает?! Потому что американцы действительно великая нация, а раша - абизяны
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Та рашка їм зовсім не заважає, качає як нормальна колонія сировину за папірці, що вони друкують і їх же пересилає на захід.
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"Наша стратегия - дипломатично и экономически изолировать РФ до тех пор, пока она не будет вести себя как нормальная страна", - заявила Ортагус.
Что-то вроде такого? Было бы замечательно))
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07.09.19 20:07
Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, - глава Пентагона Эспер
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но это совсем другая история. Еще сценарий Лена не написала.
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Если бы Штаты парашу так же заизолировали ещё при её нападении на Грузию- сегодня не было бы вопросов с Ираном. США мають намір ізолювати та тиснути на Іран, поки він "не поводитиметься як нормальна країна", - Держдеп - Цензор.НЕТ 6651
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Хах, Трампуша Північний п2 не може зупинити, а він на Іран замахнувся!!!
Кім Ина зупинив? Поїхав, пообнімався, поцілував його в ...опу, а Ин і далі бомбочки робить!!!
Здрібніла Америка, бо не той тепер Трампочка і Пентагон не той!!!!
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но санкций он вам накидал отдуши!
теперь расея в них, как собака в блохах!
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Так уже в пример ставят, За самолет же извинились.
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Украине нужно вернуть ядерное оружие.Специалисты остались,денег не нужно жалеть на это.Иначе будет новая губерния параши.
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Слышком дорогое удовольствие,но у нас есть не меряно радиоактивных отходов.Натанковать ими транспортные самолеты поднять на предельную высоту и направить в сторону кацапии пускай сбивают.
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Увы, поезд ушёл.., ни специалистов , ни денег, ни возможностей по обслуживанию ЯО уже нет..., да и не разрешат уже Украине, те же США.
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Аборигены с ядерным оружием? Еще скажите, что не аборигены...
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каждый патрыот носит ядерное и химическое оружие у себя в шароварах, так шо багато грошей на цие там не надобно
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Что-то мне кажется это бесполезно. Ближний восток скорей всего сам измениться когда придёт время. От давления будет только сильней сопротивление.
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Ничего у них не поменяется. Пока не будет свободы
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Ну я же не уточнял как именно измениться. Возможно это будет революция, или смена власти.
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Так для этого должно быть желание свободы и понимание, что это естественное право человека.
Короче говоря, свобода в головах
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Я думаю большинство обычных людей нормальные. Обычно все режимы держаться на диктатуре.
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В Ірані була нормальна світська влада шаха, який навіть паранджу відмінив... Але ісламські радикали його кинули і повернули закони шаріату. Народ у більшості своїй НЕ СТАВ на захист прогресивного шаха!
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К сожалению в любой стране большенство пассивное.
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в 20-м веке все диктатуры спонсировались ссср, в 21-м,- рашкой...
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Так и есть, диктаторам нужны союзники чтобы удержать власть.
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Как только власть в стране захватывает одна группировка начинаются массовые преступления для удержания власти.
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В последний раз был в Иране, в Бандер-Аббасе, в 2008-м. Не понравилось мне там. Порт усиленно развивался, одновременно- грязь везде. Машинки, преимущественно старые "жиги" и "лады"- жутко грязные, Помнится, у них тогда бензин был значительно дешевле питьевой воды, в разы. А ещё помню- там хрена пива попить! Даже в закрытых, для местных- "Сименс-Клубах". Ну и ещё одно воспоминание: я был там на судне, которое называлось "Катина", с хорватским экипажем. В данный момент, наш экс-президент Порошенко, вышивает на яхте, с точно таким же названием. США мають намір ізолювати та тиснути на Іран, поки він "не поводитиметься як нормальна країна", - Держдеп - Цензор.НЕТ 496 Бывает...
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ПРОСТО ЗАДАВИТЬ КАК ИРАК !!! И ПОВЕСИТЬ ВИНОВНЫХ !!! А ПОТОМ ЗАНЯТЬСЯ РОССИЯНАМИ В СИРИИ !!!
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Нормальна країна - та, де жінок не заставляють хустину носити і де не садять в тюрму за знайдену в холодильнику пляшку вина!

У іранців була нормальна країна при прогресивному шаху Мохаммеді Реза-Пехлеві, який вибрав західний шлях розвитку та скасував закони шаріату. У Ірані з'явилися бари, клуби, курорти, навіть рок-н-рол грали! Там скасували паранджу для жінок, дозволили навіть жінкам машини водити. Іранську молодь шах за державні кошти посила учитися на захід. Але найшлися мракобєси, які вирішили "вєрнуть всьо в зад" і скинули шаха...

Парадокс, але шах Пехлеві в Ірані і Мустафа Кемаль в Туреччині проводили одні й ті ж реформи, хоча з різницею в 30-40 років... Але Кемаля турки боготворять і назвали Ататюрком (батьком турецької нації), а шаха скинулиза підтримки агресивної більшості і зненавиділи.
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Когда начались стачки против шаха, не было запроса на реставрацию шариата и всего этого мусульманско-психиатрического наследия, скорей наоборот,. Но вернувшись из изгнания аятола нашел достаточную поддежрку среди мракобесной части Ирана и переписал историю.
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Ви з трампом скоро так "доізолюєтесь", що самі будете ізольовані. Цей агент кремля насправді все робить, щоб знищити вплив США в світі і зруйнувати НАТО та весь світовий порядок на угоду та по команді з кремля.
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руда доня на короткому пришворню у ***** гавкає а не вкусе...
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уверен санкции - путем проведения двух трех нефтепроводов добьют Иран ! Слава Украине !
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Нужно менять именно РЕЖИМ этих ишако-упырей в чёрных простынях и чалмах. Если диктатура чалмоносых седобородых папиков 40+ не будет уничтожена - эта зелёная гангрена уничтожит НАШ мир, на пару с Упырём. Уничтожить эти 2 раковые опухоли планеты можно - они ни разу не самоубийцы и все гебнявые кореша Упыря и все эти типо бородатые алахакбаровские фанатики - держат бабло , своих самок с выводками, виллы, тачки, яхты и прочее - на "богомерзком Западе" и даже не стесняются бахвалиться эти во вражьих соцсетях . И для этого не нужно Никакой войны и крестового похода. "Ёпнули Совок - ёпнем и Держiмордоръ с Ишакостаном" со всем их сладкими муллами (с) " Это сказал бы и сделал бы Ronnie R .(которого нет и не будет, увы) , а не этот продажный тупой рыжий барыга и вихлявые толерастные европедики на велосипедиках
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