 США мають намір ізолювати та тиснути на Іран, поки він "не поводитиметься як нормальна країна", - Держдеп

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, таку заяву в спілкуванні з журналістами Fox News зробила представниця Держдепу США Морган Ортагус.
Вона зазначила, що після ліквідіаціі іранського генерала Сулеймані й обстрілів військових баз США багато хто цікавиться стратегією Вашингтону.
"Наша стратегія - дипломатично й економічно ізолювати Іран доти, доки він не буде поводитись як нормальна країна", - заявила Ортагус.
Вона також висловила підтримку учасникам акцій протесту в Ірані, але підкреслила, що США не хочуть змінити режим у країні.
"Ми не хочемо змінювати режим в Ірані. Ми хочемо поміняти поведінку режиму в Ірані", - зазначила вона.
Боюсь сожрут они запад ((
Мне западная демократия понятна . А так нет ничено идеального. Но они все таки ближе
Основоположником демократии был афинский архонт (правитель) по имени Солон, который в 594-593 гг. до н.э. разрешил всем свободным гражданам участвовать в народном собрании и избирать высших должностных лиц, а также разрешил народному собранию принимать или отклонять законопроекты
Этот режим вполне устраивает США
Вы или трусы оденьте или крестик смените...
Она также выразила поддержку участникам акций протеста в Иране, но подчеркнула, что США не хотят сменить режим в стране.Источник: https://censor.net.ua/n3169428
на несчастье Ирана ее у него нет...
Скоро и стран, которые Штаты не пытаются изолировать, на земле не останется.
В Германии настрой- почему-то немцы уж очень недолюбливают американцев. К русне и то теплее относятся...
Почему так?
Немки в большинстве своем выжили и поправились, а старинную архитектуру уже не вернешь...
Психо-травма для нации навсегда....
Что-то вроде такого? Было бы замечательно))
Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, - глава Пентагона Эспер
Кім Ина зупинив? Поїхав, пообнімався, поцілував його в ...опу, а Ин і далі бомбочки робить!!!
Здрібніла Америка, бо не той тепер Трампочка і Пентагон не той!!!!
теперь расея в них, как собака в блохах!
Короче говоря, свобода в головах
У іранців була нормальна країна при прогресивному шаху Мохаммеді Реза-Пехлеві, який вибрав західний шлях розвитку та скасував закони шаріату. У Ірані з'явилися бари, клуби, курорти, навіть рок-н-рол грали! Там скасували паранджу для жінок, дозволили навіть жінкам машини водити. Іранську молодь шах за державні кошти посила учитися на захід. Але найшлися мракобєси, які вирішили "вєрнуть всьо в зад" і скинули шаха...
Парадокс, але шах Пехлеві в Ірані і Мустафа Кемаль в Туреччині проводили одні й ті ж реформи, хоча з різницею в 30-40 років... Але Кемаля турки боготворять і назвали Ататюрком (батьком турецької нації), а шаха скинулиза підтримки агресивної більшості і зненавиділи.