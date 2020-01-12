 Невідомі вбили в Іраку проіранського лідера "Народних мобілізаційних сил"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Mail, це сталося приблизно за 100 км від столиці Іраку Багдаду.

Аль-Саеді був командиром бригади угруповання шиїтів, підтримуваних Іраном.

Центральне командування США, яке спостерігає за американською військовою діяльністю на Близькому Сході, ще не відреагувало на запит щодо цього інциденту.

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