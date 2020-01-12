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 Події, За кордоном
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Все про:Ірак (78) Іран (345) вбивство (2026)

 Невідомі вбили в Іраку проіранського лідера "Народних мобілізаційних сил"

У суботу, 11 січня, в іракському місті Кербелі невідомі озброєні сили застрелили лідера проіранських "Народних мобілізаційних сил" Талеба Аббаса Алі Аль-Саеді.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Mail, це сталося приблизно за 100 км від столиці Іраку Багдаду.

Аль-Саеді був командиром бригади угруповання шиїтів, підтримуваних Іраном.

Центральне командування США, яке спостерігає за американською військовою діяльністю на Близькому Сході, ще не відреагувало на запит щодо цього інциденту.

Невідомі вбили в Іраку проіранського лідера Народних мобілізаційних сил 01

Читайте також: Трамп звернувся до іранських демонстрантів на фарсі: "Підтримую вас від самого початку свого президентства"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169427
 
   
 Топ коментарі
 
А у нас Мертвечуки, Левочкины и Бойки уже лишних 6 лет топчут нашу землю...
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А що вони називають прямим боєм, віддачу половини країни під руйнування а другу половину зруйнувати під час звільнення?
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То есть Трамп уже не заявлял - и это тоже я?..
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Зараз почнуть по всьому світу ліквідовувати поплічників аятолли.
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Хтось повірив, що Трамп відступив і проковтнув іранський обстріл? І протести в Іранітеж почалися "випадково" саме тепер? Ага?! 😏
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Не факт що США, могли і суніти це зробити, їм іранці вже набридли в Іраку.
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Могли. 😁 І напевне зробили. За командою. Або мовчазною згодою. Трамп вирішив загрібати жар і чужими руками. Як кацапи кажуть: "Нє митьйом, так катаньєм". Це справжня гібридна війна. Але тепер у виконанні США. 😏
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Могли сунниты, но их там мало, и они осторожны. Вероятнее всего, шииты, но антииранские. Кстати, в Кербеле издавна проживают персы.
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Скорее всего Израиль. МОССАД ето вам не либеральные гейропейцы. Израиль не даст у себя под боком вырасти террористическому государству с ядерной бомбой. Уверен что именно Израиль провернул убийство Сулеймани, а США только исполнили приговор, чтобы Иран вместо американских пустых баз не бомбил Израиль.
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Может быть, разведданные их конечно были, хотя официально в отказ Нетаньяху пошел, они уже пытались грохнуть Сулеймани, может Кушнер там шепнул на ушко Трампу, интересы совпали, ну и провернули операцию, а может и игиловцы, для них эти люди тоже враги и момент для реанимации ИГ назревает.
Вот интересный материал , за 03.10.19
Израильский эксперт: генерал Сулеймани подписал себе смертный приговор
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игиловцы могли грохнуть, или суниты, или шииты если через него утечка инфы шла, х.з. шо там творится, вся эта операция по ликвидации Сулеймани мутная хрень и это все последствия этой хрени, может следы затирают, если он знал лишнее, а может и амеры таким образом уменьшают влияние Ирана зачищая лидеров-шиитов.
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Ти ще похвалися що то таємий агєнт цру сидів за пультом тора!
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Чого це? За пультом сидів звичайний ватний кацап Ваня.
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Интерасно, сколько людей погибнет (будет задавлено в толпе) на его похоронах?
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На похоронах аятоллы Хомейни эти недочеловеки повалили носилки
и разорвали похоронный саван на тысячи кусочков на память.
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Нєкрофіли? чому ми дивуємося з мокш
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А яку мобілізацію проводив іранець в Іраку?
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Проиранских. В Ираке серьезная проиранская пятая колонна шиитов. Мобилизация против правительства Ирака, естественно.
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Так я це утрирую, тільки от влада там теж проіранська, швидше проти сунітів.
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то як кацапи в Україні. Хтось сумував, коли в Марику знатного сєпара мочканули? Буває таке в світі.
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На кацапских форумах орут: Америка никогда не выигрывала в прямом бою, они только интригами побеждали...

Ну а собсно говоря: если результат такой же, то чем это хуже для Америки? А кацапы ложили на победы миллионы, а итоге оставались через несколько лет у разбитого корыта.
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А що вони називають прямим боєм, віддачу половини країни під руйнування а другу половину зруйнувати під час звільнення?
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Не только .Они умудрялись на разбитом корыте в дальнее плавание выходить
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Шо - шо, подымили вокруг Европы, потопили эскадрилью своих же еропланов, посмешили публику и чадя дымом, вернулись откуда взялись, т.е. латать это корыто. Процесс латания не задался, поскольку латальная латалка не только утонула, но напоследок еще хряпнула краном по палубе корыта чем и проломила эту самую палубу. А чтобы корыту не было после всех приключений совсем скучно, там во глубине ея ближе к корме развели небольшой таежный костерок, да и спалили к хе"ам всю корму, да так пристарались, что ремонт корыта после энтого случаю обошелся дарагим рассеянем по цене нового корыта
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Интересно, а кацапы на себя не пробовали оглянуться?
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так то воно так... але серед мішпухі пукіна -75% ашкєназі(і він також..) хоча серед населення фєдєрастії їх лише 0.4%... Так який-такий "кацап" з ашкєназі Невідомі вбили в Іраку проіранського лідера "Народних мобілізаційних сил" - Цензор.НЕТ 3810
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"Іхтамнєтів" знищувати можуть тільки "іхтамнєти"
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А у нас Мертвечуки, Левочкины и Бойки уже лишних 6 лет топчут нашу землю...
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вот и почему все хотят иметь паспорт гражданина США
америкосы не мстят
америкосы наносят ответный удар и всегда точный
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В Нью-Йорке арестовали двух подозреваемых в смертельном избиении человека за $1
Пенсионер Хуан Фреснада скончался в больнице в Бронксе, куда был доставлен в критическом состоянии...

не знаю что должно случиться с человеком, чтоб он начал мечтать о гражданстве этой страны
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По ходу началась нешуточная битва за Ирак, американцы не уйдут оттуда, тем более шиитское правительство Ирака устраивает только часть населения этой страны.
Далі буде...
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Это что , можно сказать ,,процесс пошел,,?У аятолл благодаря КСИР полна попа огурцов, а у самих стражей перспектива сесть на гауптвахту .А тут еще ихних в Ираке мочить взялись. Братья из Кремля требуют не сдаваться и ни в чем не признаваться, а руки связаны сбитым Боингом .Ну хоть плачь ... Невідомі вбили в Іраку проіранського лідера "Народних мобілізаційних сил" - Цензор.НЕТ 5380
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А в это время Пу проталкивает через Меркель особый статус даунбаса в Конституцию Украины....И шо ответит наш Вовочка?
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Неизвестные... Петров и Боширов... убили в Ираке проиранского лидера "Народных мобилизационных сил".

Кацапи - єдина сторона, якій дуже вигідно, щоб Близький Схід запалав, на фоні цього загострились би відносини між США та Європою, а найголовніше - подорожчала б нафта, головний експортний ресурс і джерело надходження коштів до бюджету паРаші.
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США ведут прокси войну. Убирают наиболее сильных противников и игроков,что бы затем "удавить" Иран. Радует одно,наверное не будет "силового свержения" режима в Иране. Может обойдется и без войны.
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Цікаво чому в нам ніхто ще не валить Медведчука і Бойка????
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А це все тому що давно Шуфрилу не били морду!
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100пудово - моссадовцы мочканули этого "шахтёра и тракториста". Скорее всего не сами - а наняли других бармалеев - обычное там дело.
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