 Невідомі вбили в Іраку проіранського лідера "Народних мобілізаційних сил"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Mail, це сталося приблизно за 100 км від столиці Іраку Багдаду.
Аль-Саеді був командиром бригади угруповання шиїтів, підтримуваних Іраном.
Центральне командування США, яке спостерігає за американською військовою діяльністю на Близькому Сході, ще не відреагувало на запит щодо цього інциденту.
Вот интересный материал , за 03.10.19
Израильский эксперт: генерал Сулеймани подписал себе смертный приговор
и разорвали похоронный саван на тысячи кусочков на память.
Ну а собсно говоря: если результат такой же, то чем это хуже для Америки? А кацапы ложили на победы миллионы, а итоге оставались через несколько лет у разбитого корыта.
америкосы не мстят
америкосы наносят ответный удар и всегда точный
Пенсионер Хуан Фреснада скончался в больнице в Бронксе, куда был доставлен в критическом состоянии...
не знаю что должно случиться с человеком, чтоб он начал мечтать о гражданстве этой страны
Далі буде...
Кацапи - єдина сторона, якій дуже вигідно, щоб Близький Схід запалав, на фоні цього загострились би відносини між США та Європою, а найголовніше - подорожчала б нафта, головний експортний ресурс і джерело надходження коштів до бюджету паРаші.