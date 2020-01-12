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Все про:АЗС (217) Офіс генерального прокурора (11)

 Правоохоронці припинили діяльність 631 нелегальної АЗС, - Офіс генпрокурора

Вже припинено діяльність 631 нелегальної автозаправної станції, 76 АЗС добровільно демонтовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"У межах проваджень за фактами незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою вже припинено діяльність 631 нелегальної автозаправної станції, 76 АЗС добровільно демонтовано", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прокуратура спільно з правоохоронними органами відкрила 343 кримінальні провадження стосовно протиправної діяльності нелегальних автозаправних станцій.

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Як повідомлялося, 26 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що дав доручення ДФС, правоохоронцям та органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити проблему нелегального обігу пального. А вже 28 грудня СБУ припинила діяльність майже 300 нелегальних автозаправних комплексів у всіх регіонах України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169426
 
   
 Топ коментарі
 
Офис не дремлет, движение бумаг налицо.
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Так что там с субсидиями? Впервые за годы субсидия не пришла вместе с пенсией для родителей. Это следствие уничтожения незаконных заправок, или здесь есть более глубоки корни?
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Мы деградируем,из феодального строя переходим в рабовладельческий.А рабам зачем иметь хоть какие-то права а обязанностей страниц на сто трудового законодательства.
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Офис не дремлет, движение бумаг налицо.
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ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ РОССИИ В СИРИИ. Интерфакс сообщает https://www.interfax.ru/world/631224:
За три года количество уничтоженных объектов террористов (склады боеприпасов, укрепрайоны, штабы) исчисляется десятками тысяч.
И у зеленых не менее впечатляющие результаты. Хорошо учатся.
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Мордва, забыл написать по сбитый своими Ил-20,
три утонувших боевых самолета,
и кучу мордвинских обезьян из ЧВК.
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...«Кузнецов» горел почти сутки. Дым стелился над заливом и городом: на ремонт крейсер оказалось некуда поставить, и работы проводились прямо в черте Мурманска. Итог очередного ЧП на авианосце - двое погибших и 12 пострадавших. В Мурманске и в порту приписки крейсера - Североморске - этому мало кто удивился. За 32 года службы на «Кузнецове» это далеко не первая трагедия. Единственный оставшийся у России авианосец, словно Молох, пожирает жизни… и военные бюджеты
Правоохоронці припинили діяльність 631 нелегальної АЗС, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 5808 ....
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Какая прелесть ) . И как это связано с бубочкой ?
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Через недельку другую в Украине негде будет и заправится так как буквально все заправки работают из недопустимими нарушениями.Или что скорее всего просто уничтожают конкурентов.
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Интересной будет информация - рядом с чьими автозаправками уничтожаются нелегальные?
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20.09.2019

Топ-10 крупнейших сетей АЗС: Название, число АЗС, бренды, география, владелец

...

Самая популярная, крупная и дешевая сеть АЗС. Группа "Приват",....
https://********.com.ua/post/12957/top-10-krupnejshih-setej-azs-nazvanie-chislo-azs-brendy-geografiya-vladelets
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А завтра вместо пистолета поцепят микрофон и будет КараокеНаливайка.
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Так что там с субсидиями? Впервые за годы субсидия не пришла вместе с пенсией для родителей. Это следствие уничтожения незаконных заправок, или здесь есть более глубоки корни?
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Это треть всех заправочных?
Бумага всё стерпит. Правоохоронці припинили діяльність 631 нелегальної АЗС, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 5413
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ОГПУ працюйе. Наступна стадія перетворення в НКВС.
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Воров давят, воры скулят, Порох и его шестые оплачивают скулеж иначе сами сядут. Приятно видеть.
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Дон-Кихот и "борьба" с ветряными мельницами ...
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Не вірю!!!!!Якщо влада не може навести лад із собаками на вулицях міст-сіл України, то про які заправки можна говорить - просто зачищають конкурнтів!
От хто знає скільки в масштабах України виділяється бюджетних коштів на собачі притулки і іншу собачу муйню!
В Києві наприклад 260 млн.грн., а в Полтаві 2 млн. і при цьому собак не меншає!
А ви заправки, заправки...
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Дебил, в Киеве бродячих собак нет еще со времен Януковчиа и Ющенко.
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А що, в Києві тільки ці дві "бродячі" собаки, кобеляжного типу, і були!? Тепер зрозуміло чому вони не розмножились! Правоохоронці припинили діяльність 631 нелегальної АЗС, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 5383
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"Нелегальні" це як? Не платили податки? Не вірю. Податкова таке не пропустила би нізащо! Ну може б 1,2 чи 10 на всю країну десь у селі,а 631- це явна БРЕХНЯ!
Може якусь бамажку видали,а потім сказали,що ця бамажка не дійсна та й записали в "нелегальні". Таки Беня конкурентів давить. Бо навіть бензин для такої кількості заправок десь же брали? Стільки вкрасти неможливо. Обсяг реалізації палива на середній заправці 5-6 тисяч тон на рік. На 630 заправок- це 3,7 -3,8 млн.тон!!!! Це ж смішно! Чергова ЗЕлена брехня!
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Очередной пустой треп от зеленого стада...который не возможно проверить...
Ни городов...ни адресов...ни фото...только пустые слова...
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Так легко и просто!
Как с янтарем. Лесника уволили и все)))
Правда поляки, таможенники, думают иначе
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Правоохранители прекратили деятельность 631 нелегальной АЗС, - Офис генпрокурора

Как-то скромненько. Могли бы параллельно ЗАЯВИТЬ о ликвидации 100500 игорных заведений ну и, конечно, штабов ИГИЛ...
В общем, и этим нет веры, ни одному слову! Просто нужны выборы, раз в год, нормальные, очередные! Это последний шанс для страны.
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Простой вопрос: а почему неделю назад не закрыли эти 631 заправку? Почему без проблем работали 631 заправка? Ведь есть конкретные фамилии тех, кто не выполнял свои обязанности и тех, кто крышевал все это. Да наплевать закрыли их или нет, в 100 раз важнее достать тех, кто все это крышует.
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631 ликвидированый нелегал, это до хрена , даже в масштабах страны. В среднем 26 заправок на область.Но я чего то не заметил затруднения в заправке своего авто, и также снижения цен на топливо.Значит информация о ликвидации нелегалов может быть неправдой. Пиар власти?
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Ты что, ОГПУ ЗЕ-бубочки не веришь! Тогда ОНО идет к тебе, щас проверим знаком ты с Антоненко или Кузьменко, не отключал ли ты телефон в день убийства Шеремета... Правоохоронці припинили діяльність 631 нелегальної АЗС, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 357
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