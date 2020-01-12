 Правоохоронці припинили діяльність 631 нелегальної АЗС, - Офіс генпрокурора

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"У межах проваджень за фактами незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою вже припинено діяльність 631 нелегальної автозаправної станції, 76 АЗС добровільно демонтовано", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прокуратура спільно з правоохоронними органами відкрила 343 кримінальні провадження стосовно протиправної діяльності нелегальних автозаправних станцій.

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Як повідомлялося, 26 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що дав доручення ДФС, правоохоронцям та органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити проблему нелегального обігу пального. А вже 28 грудня СБУ припинила діяльність майже 300 нелегальних автозаправних комплексів у всіх регіонах України.