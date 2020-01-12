 Правоохоронці припинили діяльність 631 нелегальної АЗС, - Офіс генпрокурора

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
"У межах проваджень за фактами незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою вже припинено діяльність 631 нелегальної автозаправної станції, 76 АЗС добровільно демонтовано", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що прокуратура спільно з правоохоронними органами відкрила 343 кримінальні провадження стосовно протиправної діяльності нелегальних автозаправних станцій.
Як повідомлялося, 26 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що дав доручення ДФС, правоохоронцям та органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити проблему нелегального обігу пального. А вже 28 грудня СБУ припинила діяльність майже 300 нелегальних автозаправних комплексів у всіх регіонах України.
За три года количество уничтоженных объектов террористов (склады боеприпасов, укрепрайоны, штабы) исчисляется десятками тысяч.
И у зеленых не менее впечатляющие результаты. Хорошо учатся.
три утонувших боевых самолета,
и кучу мордвинских обезьян из ЧВК.
....
Топ-10 крупнейших сетей АЗС: Название, число АЗС, бренды, география, владелец
...
Самая популярная, крупная и дешевая сеть АЗС. Группа "Приват",....
https://********.com.ua/post/12957/top-10-krupnejshih-setej-azs-nazvanie-chislo-azs-brendy-geografiya-vladelets
Бумага всё стерпит.
От хто знає скільки в масштабах України виділяється бюджетних коштів на собачі притулки і іншу собачу муйню!
В Києві наприклад 260 млн.грн., а в Полтаві 2 млн. і при цьому собак не меншає!
А ви заправки, заправки...
Може якусь бамажку видали,а потім сказали,що ця бамажка не дійсна та й записали в "нелегальні". Таки Беня конкурентів давить. Бо навіть бензин для такої кількості заправок десь же брали? Стільки вкрасти неможливо. Обсяг реалізації палива на середній заправці 5-6 тисяч тон на рік. На 630 заправок- це 3,7 -3,8 млн.тон!!!! Це ж смішно! Чергова ЗЕлена брехня!
Ни городов...ни адресов...ни фото...только пустые слова...
Как с янтарем. Лесника уволили и все)))
Правда поляки, таможенники, думают иначе
Как-то скромненько. Могли бы параллельно ЗАЯВИТЬ о ликвидации 100500 игорных заведений ну и, конечно, штабов ИГИЛ...
В общем, и этим нет веры, ни одному слову! Просто нужны выборы, раз в год, нормальные, очередные! Это последний шанс для страны.