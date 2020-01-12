 ОБСЄ зафіксувала майже 90 вибухів на Донбасі за суботу

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному звіті організації за 11 січня 2020 року.

ОБСЄ повідомляє про 80 ​​вибухів у Донецькій області.

"Понад половина порушень режиму припинення вогню (в Донецькій області. - Ред.) зафіксовано в районах на північ від н.п. Широкине, а ще майже половина вибухів - у районах на північний захід від н.п. Новогригорівка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Луганській області організація зафіксувала 8 вибухів, всі поблизу н.п. Донецьке.

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