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Все про:ОБСЄ (2349) обстріл (5870) Донбас (12918)

 ОБСЄ зафіксувала майже 90 вибухів на Донбасі за суботу

Організація з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) у суботу, 11 січня, зафіксувала на Донбасі 88 вибухів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному звіті організації за 11 січня 2020 року.

ОБСЄ повідомляє про 80 ​​вибухів у Донецькій області.

"Понад половина порушень режиму припинення вогню (в Донецькій області. - Ред.) зафіксовано в районах на північ від н.п. Широкине, а ще майже половина вибухів - у районах на північний захід від н.п. Новогригорівка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Луганській області організація зафіксувала 8 вибухів, всі поблизу н.п. Донецьке.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169425
 
 
 Топ коментарі
 
Еще год назад на цензоре мы читали как наши давали просратся козломордым, теперь мы только слишим убито двое, трое, со всех сторон кацапы палят, а у нас перемирье сраное
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Организация по фиксации взрывов в перерывах между посещениями ресторанов.
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А їм пофігу, вони за це отримують бабло. Ще й володарі аусвасів з куркою наливають їм бояри.
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Организация по фиксации взрывов в перерывах между посещениями ресторанов.
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А їм пофігу, вони за це отримують бабло. Ще й володарі аусвасів з куркою наливають їм бояри.
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Еще год назад на цензоре мы читали как наши давали просратся козломордым, теперь мы только слишим убито двое, трое, со всех сторон кацапы палят, а у нас перемирье сраное
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Тех кто давал просраться кацапам в срочном порядке ротировали заменивши их на послушных баранов видевших войну только по телеку и молятся чтобы пережить сутку в щели даже не думая про адекватный ответ.
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И кому верить.......... ОБСЕ или нашему штабу у которых всего 4 обстрела. ОБСЕ зафиксировала почти 90 взрывов на Донбассе за субботу - Цензор.НЕТ 5349
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Всем верить, а лучше всего - перейти по ссылке на отчет ОБСЕ, особенно полезно посмотреть в конце табличку, где приведены данные о полетах снарядов, зафиксированные автоматическими камерами, там ясно, сколько снарядов летело со стороны ВСУ в ЛДНР, а сколько - обратно.
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куди летіло? що то за лайно таке -лднр? є окуповані території, скорочено - ОРДЛО.
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Это с чего вдруг Крым стал ОРДЛО? Он тоже оккупированная территория. Вообще то конечно, когда снаряды летят не в ЛДНР, а в ОРДЛО, на душе патриота много легче.
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ОБСЕ сообщает о 80 взрывах в Донецкой области.Источник: https://censor.net.ua/n3169425

Выезжает две установки Град и выпускают по пакету в 40 ракет - ОБСЕ слышит 80 взрывов ...
Спрашивается вопрос - сколько было обстрелов?
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Запуск Града сейчас бы уже по всем новостям полоскали.
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Ну хорошо. Выехала минометная батарея -8 минометов - и произвела залп по 10 мин из каждого ствола. Ни каких гектаров жилых районов не накрывала, били исключительно по укрепрайону в 2-3х км от жилья на "пятачке" 200х20 метров, поэтому ни какой сенсации в СМИ не случилось, просто ОБСЕ сказала, что слыхала 80 взрывов ... Сколько это было обстрелов - 80 или 1?
П.С. Хорошо подготовленный минометный расчет закинет последнюю 10 мину в ствол еще до того, как улетевшая первой, коснется земли.
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А при Порошенку ми кляли ОБСЄ за сліпоту...
Може час розслідувати де саме був Хомчак під час Іловайська?
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90 взрывов? Да ето же полноценная война. ОБСЄ зафіксувала майже 90 вибухів на Донбасі за суботу - Цензор.НЕТ 4305 Какое к черту перемирие. Ето об етом ЗЕ с Чортом договорился в Парыже, когда целовал ***** руку? Да еще с новым годом поздравлял
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Да как Вы смеете сомневаться в политическом гении Нелоха? Было же сказано, что он бог на политическом Олимпе. ОБСЄ зафіксувала майже 90 вибухів на Донбасі за суботу - Цензор.НЕТ 2800 И вообще пуйло перед ним сейчас по три раза приседает и Ку говорит. Скоро цак в носу начнет носить.
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А какой толк от этой ОБСЕ , если там дюжина офицеров ФСБ и ГРУ.?
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Из 120-мм миномета противник выпустил три мины по украинским позициям рядом с Красногоровкой и трижды открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских защитников вблизи с Песками, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
"С начала текущих суток российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в штабе.
Из миномета калибра 82-мм противник выпустил 7 мин по позициям украинских защитников вблизи с.Новотошковское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".Источник: https://censor.net.ua/n3169424
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Если, образно говоря, с 9-30 до 9-45 работал ДШК и израсходовал 300 патронов(6 лент по 50 патронов), то это был ОДИН обстрел, а не 300.
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ОБСЕ скорее приуменьшит, чем назовёт лишнее. А вот ЗЕлень соврёт и не поперхнётся. В сетях с фронта пишут,что кацапы стреляют много и везде.
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А МОЖНО ПРОСТО ДВА СИЛЬНЫХ ЗАФИКСИРОВАТЬ ЕДИНОЖДЫ !!! В ДОНЕЦКЕ И ЛУГАНСКЕ !!! И ДОГОВАРИВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ С КЕМ )))
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************************!
разве этого не достаточно?! у нас же уже мир!
Украина же уже пиристаластрилять и отвела свои войска (пока еще правда не до Львова)....
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