 ОБСЄ зафіксувала майже 90 вибухів на Донбасі за суботу

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному звіті організації за 11 січня 2020 року.
ОБСЄ повідомляє про 80 вибухів у Донецькій області.
"Понад половина порушень режиму припинення вогню (в Донецькій області. - Ред.) зафіксовано в районах на північ від н.п. Широкине, а ще майже половина вибухів - у районах на північний захід від н.п. Новогригорівка", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в Луганській області організація зафіксувала 8 вибухів, всі поблизу н.п. Донецьке.
Выезжает две установки Град и выпускают по пакету в 40 ракет - ОБСЕ слышит 80 взрывов ...
Спрашивается вопрос - сколько было обстрелов?
П.С. Хорошо подготовленный минометный расчет закинет последнюю 10 мину в ствол еще до того, как улетевшая первой, коснется земли.
Може час розслідувати де саме був Хомчак під час Іловайська?
"С начала текущих суток российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в штабе.
Из миномета калибра 82-мм противник выпустил 7 мин по позициям украинских защитников вблизи с.Новотошковское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".Источник: https://censor.net.ua/n3169424
разве этого не достаточно?! у нас же уже мир!
Украина же уже пиристаластрилять и отвела свои войска (пока еще правда не до Львова)....