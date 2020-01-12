 Найманці РФ здійснили чотири обстріли на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
"11 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.
З 120-мм міномета противник випустив три міни по українських позиціях поруч із Красногорівкою і тричі відкривав вогонь зі станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях українських захисників поблизу Пісків, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
"Від початку поточної доби російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню. Втрат із нашого боку немає", - додали в штабі.
З міномета калібру 82 мм противник випустив 7 мін по позиціях українських захисників поблизу Новотошківського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Все, кто до сих пор поддерживает Зе - почитайте про новый "трудовой кодекс" от слуг.
1. Уволить вас смогут В ЛЮБОЙ МОМЕНТ "по желанию работодателя". Вот поругался ваш босс с женой - и вас тут же уволил, чтоб зло сорвать. И он - де юре - теперь будте прав.
2. Ненормированная работа станет НОРМОЙ и будет оплачиаться в 5 раз меньше
3. Перевод работника на другое место работы - БЕЗ его на то согласия
4. Отмена социальных гарантий для матерей...
И еще много "фишечек".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
Генеральний секретар МКП Шаран Барроу:
"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок"
Кого ж це слуги "зробили разом"?
//
........ъэ.