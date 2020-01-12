 Найманці РФ здійснили чотири обстріли на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"11 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

З 120-мм міномета противник випустив три міни по українських позиціях поруч із Красногорівкою і тричі відкривав вогонь зі станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях українських захисників поблизу Пісків, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Від початку поточної доби російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню. Втрат із нашого боку немає", - додали в штабі.

З міномета калібру 82 мм противник випустив 7 мін по позиціях українських захисників поблизу Новотошківського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

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