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Все про:обстріл (5870) найманці РФ (948) операція Об'єднаних сил (1955)

 Найманці РФ здійснили чотири обстріли на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб

Найманці російсько-терористичних військ чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"11 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

З 120-мм міномета противник випустив три міни по українських позиціях поруч із Красногорівкою і тричі відкривав вогонь зі станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях українських захисників поблизу Пісків, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Від початку поточної доби російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню. Втрат із нашого боку немає", - додали в штабі.

З міномета калібру 82 мм противник випустив 7 мін по позиціях українських захисників поблизу Новотошківського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Читайте також: Ворог застосував 120-мм міномети в районі Красногорівки, від початку доби на Донбасі - без втрат, - пресцентр ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169424
 
 
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Все, кто до сих пор поддерживает Зе - почитайте про новый "трудовой кодекс" от слуг.
1. Уволить вас смогут В ЛЮБОЙ МОМЕНТ "по желанию работодателя". Вот поругался ваш босс с женой - и вас тут же уволил, чтоб зло сорвать. И он - де юре - теперь будте прав.
2. Ненормированная работа станет НОРМОЙ и будет оплачиаться в 5 раз меньше
3. Перевод работника на другое место работы - БЕЗ его на то согласия
4. Отмена социальных гарантий для матерей...
И еще много "фишечек".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
Генеральний секретар МКП Шаран Барроу:
"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок"
Кого ж це слуги "зробили разом"?
//
........ъэ.
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слишком длинный текст. зебараны не одолеют... Наемники РФ совершили четыре обстрела на Донбассе, украинские воины не пострадали, - штаб - Цензор.НЕТ 2957
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Украине нужно посеять внутренние распри в РФ и чем больше их будет тем лучше для Украины в этой войне! Распри должны быть там по всюду и во власти и между политиками и в спецслужбах и между народом по разным поводам и между народом и властью по поводу неравенства социального! И нужно делать распри между олигархами и властью! И между собой олигархи должны вступать в распри и воевать должны между собой! И между регионами вражду надо сеять! И против Москвы регионы настраивать! И ненависть сеять и распри на национальной почве! И нужно распри делать религиозные и т.д. и т.п. Таким образом создается почва для переворота! А можно довести даже это до гражданский войны и развалу на много субъектов и всегда будет вражда между ними и ненависть! Разделяй и властвуй!
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Не з такими дилетантами яких обрав у владу мудрий нарід. Тут зі своїми распрями розібратись би.
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Ермак живет с тещей Зели...всей семьей летали в Оман...
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Таким нехитрым образам Лугандония просит себе выплаты , пенсии и особый статус , чтобы Украина увязла в политической борьбе с этими дол...бами на десятилетия . А параша тем временем будет у нас выращивать новую партию казачков с зелеными соплями под выкрики ,,какая разницца,,
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Надапростаперестатьстрелять,а они стреляют. Ну что ты будешь делать? Может зеле еще куда-то кого-то отвести?
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Воїни України, нищить кацапів, щоб земля України палала під їх копитами!!!
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